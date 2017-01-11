10 لمسات فارقة تجعل حمامك يبدو أجمل

حتى نكون دليلك الدائم والمستمر لكل تفصيلة ولو صغيرة في عالم الديكور.. نصحبكم اليوم في جولة سريعة لنتعرف معًا على 10 لمسات فارقة يمكنها ببساطة أن تجعل حمامك يبدو أروع وأجمل.. اكتشفها الآن مع هوميفاي واختار الأنسب منها لبيتك!
حمام مُعاصر بتصميم بسيط وديكورات هادئة تميز بحس ريفي نابع من استخدام الطوب الأحمر بأكثر من جدار من جدرانه.. لمسة بدائية تجعل حمامك مختلفًا بكل المقاييس ولكنها أيضًا لها مخاوفها.. فقد يخشاها البعض خوفًا من أن يختبئ وراء ذلك الطوب الأحمر أو بين وحداته الصغيرة حشرات غير مرئية مثلًا! مما يجعل في استخدامها مخاطرة تطغى على كونها إضافة غير عادية للحمام أو حتى لأي غرفة من غرف المنزل!
وبين فريقًا يُقبل على الطوب الأحمر باعتباره لمسة فريدة تجعل إطلالة الحمام أحلى وفريق آخر يرفضه ويراه غير عمليًا.. تبقى حقيقة واحدة وهي أنه اقتصاديًا بشكل كبير حيث يوفر لك الكثير من الأموال! ولاسيما الكثير من الوقت والمجهود أيضًا.
الرخام.. إضافة حقيقية لأي حمام تكسبه فخامة ورقي يظلان أبد الدهر.. تمامًا كما هو واضح هنا في هذا النموذج المكسي به بالكامل بكل تفاصيله بداية من الأرضيات، مرورًا بالجدران، نهاية بالحوض بما يدنوه من لوح رخامي طويل لا يكاد ينتهي يختلف فقط عن بقية الرخام المستخدم في الحمام عمومًا في كونه خالي من التعرجات الرمادية.
العديد من اللمسات الأنيقة تحتل هذا الحمام وتزيده سحرًا.. أولها المزهرية الفاخرة وما تحمله من باقة زهور زاهية اللون تنشر البهجة بالحمام، وثانيها الوحدة التخزينية الأنيقة سوداء اللون والقادرة على ضم كافة أغراض الحمام بداخلها، وأخيرًا الأرفف المفتوحة التي تعتلي الحوض بوحدات الإضاءة المزينة لها في هدوء. لا شئ يعيب الرخام إلا أمر واحد فقط، ألا وهو تكلفته العالية ومعنى أنه استخدم هنا في كافة أرجاء الحمام أن قاطنه أنفق الكثير من الأموال في سبيل الحصول على تلك الإطلالة المذهلة!
الخشب ببساطة يعني الدفء والإشراقة وهو ما أكسبه للتصميم الداخلي الخاص بهذا الحمام حيث غلف جزء كبير من جدرانه وأرضياته إلى أن وصل للوحدة التخزينية وإن اختلفت الخامة بعض الشئ! أما المرايا فهي وسيلة ديكورية خداعة تعزز المساحات الصغيرة وتنجح في خلق شعور وهمي بكبر المساحة وذلك إن تم الاستعانة بها فقط بشكل صحيح.
رغم أن ورق الحائط كان قد عفى عنه الزمن واستخدامه فقط اقتصر على أصحاب الذوق الكلاسيكي القديم إلا أنه عاد مؤخرًا وبقوة في ثوبٍ جديد بتصميمات عصرية وخيارات عديدة تعبر عن كافة الأذواق.. ومن هذا المنطلق نعرض لكم هنا إحدى النماذج الأخاذة بلون أسود مهيب ونقوش تأسرك!
لا يتميز ورق الحائط برسومه العديدة وأشكالة المتنوعة فقط بل يتميز أيضًا بكون سعره غير مكلف أي في متناول الكثيرين ولكن ما يعيبه حقًا أن تعرضه للرطوبة أو المياه يؤدي إلى تلفه.
حمام فريد بفضل الأحجار البركانية التي كَسَت جزء كبير من جدرانه.. لم تكن الأحجار وحدها هي اللمسة الأخاذة بهذا الحمام وإنما الرخام أيضًا أكمل ما أضافته من سحر وجمال ولاسيما تلك المرآة الضخمة التي غطت الجدار الأبيض الذي اعتلي الحوض المائل!
أحجار أخرى ولكنها هنا بشكل جديد وألوان مختلفة عن ما تم عرضها في النموذج السابق رقم 5، فهي هنا بدرجات اللون البني -الفاتح منه والداكن- تكسي جدار واحد فقط بطوله وهو الجدار الرئيسي بالتأكيد وزينها مجموعة سبوتات أرضية سارت على نفس الخط وفرت للحمام إضاءة خافتة وأبرزت جمال وتفاصيل الأحجار.
خيار اقتصادي لطلاء جدران حمامك وبسيط للغاية تم الاستغناء فيه عن السيراميك والاستعاضة عنها بالرسوم حيث جمع المصمم فيه بين أكثر من شكل ولون في آنٍ واحد بتصميم مريح للعين والنفس يأخذك برسومه لعالم آخر.. أول ما تدخل على أعتاب هذا الحمام يجذب انتباهك تلك الرسوم وأوراق الشجر المتناثرة فتأخذك بعيدًا عن إكسسوارات الحمام وأدواته الصحية لدرجة تجعلك تشك في كونه حمامًا من الأساس!
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سيراميك أبيض أنيق يحتل جدران الحمام جميعها يميزه بوضوح نقوش داخلية بنفس اللون بعض أجزاءه بارزة تزيد هيئته سحرًا.. اختيار الأبيض في حمامك له عيوب ومميزات في ذات الوقت، فمزاياه أنه يعزز عامل المساحة ويجعل حمامك متسمًا بالبراح مهما ضاقت مساحته!، أما عيوبه أنه يحتاج لتنظيف مستمر حتى يظل لامعًا وبراقًا طوال الوقت.
لتمييز ساحة الاستحمام عن بقية الحمام لجأ المصمم للموازييك بتفاصيله الأخاذة لتغلف جدران وأرضية ذلك الركن.. عل السبب وراء لجوء المصمم لتلك الفكرة هو الابتعاد عن نمطية الكابينة الزجاجية التي انتشرت مؤخرًا بكثرة فكان يرغب في مزيد من الاختلاف!