10 لمسات فارقة تجعل حمامك يبدو أجمل

حمام مُعاصر بتصميم بسيط وديكورات هادئة تميز بحس ريفي نابع من استخدام الطوب الأحمر بأكثر من جدار من جدرانه.. لمسة بدائية تجعل حمامك مختلفًا بكل المقاييس ولكنها أيضًا لها مخاوفها.. فقد يخشاها البعض خوفًا من أن يختبئ وراء ذلك الطوب الأحمر أو بين وحداته الصغيرة حشرات غير مرئية مثلًا! مما يجعل في استخدامها مخاطرة تطغى على كونها إضافة غير عادية للحمام أو حتى لأي غرفة من غرف المنزل!

وبين فريقًا يُقبل على الطوب الأحمر باعتباره لمسة فريدة تجعل إطلالة الحمام أحلى وفريق آخر يرفضه ويراه غير عمليًا.. تبقى حقيقة واحدة وهي أنه اقتصاديًا بشكل كبير حيث يوفر لك الكثير من الأموال! ولاسيما الكثير من الوقت والمجهود أيضًا.