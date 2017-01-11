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10 لمسات فارقة تجعل حمامك يبدو أجمل

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura حمام
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حتى نكون دليلك الدائم والمستمر لكل تفصيلة ولو صغيرة في عالم الديكور.. نصحبكم اليوم في جولة سريعة لنتعرف معًا على 10 لمسات فارقة يمكنها ببساطة أن تجعل حمامك يبدو أروع وأجمل.. اكتشفها الآن مع هوميفاي واختار الأنسب منها لبيتك!

1- الطوب الأحمر لمسة فريدة ولكن..

Pareti doccia in cristallo_Walk in, GAL srl GAL srl حمام دوش وأحواض إستحمام
GAL srl

GAL srl
GAL srl
GAL srl

حمام مُعاصر بتصميم بسيط وديكورات هادئة تميز بحس ريفي نابع من استخدام الطوب الأحمر بأكثر من جدار من جدرانه.. لمسة بدائية تجعل حمامك مختلفًا بكل المقاييس ولكنها أيضًا لها مخاوفها.. فقد يخشاها البعض خوفًا من أن يختبئ وراء ذلك الطوب الأحمر أو بين وحداته الصغيرة حشرات غير مرئية مثلًا! مما يجعل في استخدامها مخاطرة تطغى على كونها إضافة غير عادية للحمام أو حتى لأي غرفة من غرف المنزل!

وبين فريقًا يُقبل على الطوب الأحمر باعتباره لمسة فريدة تجعل إطلالة الحمام أحلى وفريق آخر يرفضه ويراه غير عمليًا.. تبقى حقيقة واحدة وهي أنه اقتصاديًا بشكل كبير حيث يوفر لك الكثير من الأموال! ولاسيما الكثير من الوقت والمجهود أيضًا.

2- الرخام.. فخامة تظل أبد الدهر

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura حمام
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

الرخام.. إضافة حقيقية لأي حمام تكسبه فخامة ورقي يظلان أبد الدهر.. تمامًا كما هو واضح هنا في هذا النموذج المكسي به بالكامل بكل تفاصيله بداية من الأرضيات، مرورًا بالجدران، نهاية بالحوض بما يدنوه من لوح رخامي طويل لا يكاد ينتهي يختلف فقط عن بقية الرخام المستخدم في الحمام عمومًا في كونه خالي من التعرجات الرمادية.

العديد من اللمسات الأنيقة تحتل هذا الحمام وتزيده سحرًا.. أولها المزهرية الفاخرة وما تحمله من باقة زهور زاهية اللون تنشر البهجة بالحمام، وثانيها الوحدة التخزينية الأنيقة سوداء اللون والقادرة على ضم كافة أغراض الحمام بداخلها، وأخيرًا الأرفف المفتوحة التي تعتلي الحوض بوحدات الإضاءة المزينة لها في هدوء. لا شئ يعيب الرخام إلا أمر واحد فقط، ألا وهو تكلفته العالية ومعنى أنه استخدم هنا في كافة أرجاء الحمام أن قاطنه أنفق الكثير من الأموال في سبيل الحصول على تلك الإطلالة المذهلة!

3- الخشب والمرايا

Departamento Altus , Hansi Arquitectura Hansi Arquitectura حمام
Hansi Arquitectura

Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura

الخشب ببساطة يعني الدفء والإشراقة وهو ما أكسبه للتصميم الداخلي الخاص بهذا الحمام حيث غلف جزء كبير من جدرانه وأرضياته إلى أن وصل للوحدة التخزينية وإن اختلفت الخامة بعض الشئ! أما المرايا فهي وسيلة ديكورية خداعة تعزز المساحات الصغيرة وتنجح في خلق شعور وهمي بكبر المساحة وذلك إن تم الاستعانة بها فقط بشكل صحيح.

4- اللون الأسود والنقوش

homify حمام
homify

homify
homify
homify

 رغم أن ورق الحائط كان قد عفى عنه الزمن واستخدامه فقط اقتصر على أصحاب الذوق الكلاسيكي القديم إلا أنه عاد مؤخرًا وبقوة في ثوبٍ جديد بتصميمات عصرية وخيارات عديدة تعبر عن كافة الأذواق.. ومن هذا المنطلق نعرض لكم هنا إحدى النماذج الأخاذة بلون أسود مهيب ونقوش تأسرك!

لا يتميز ورق الحائط برسومه العديدة وأشكالة المتنوعة فقط بل يتميز أيضًا بكون سعره غير مكلف أي في متناول الكثيرين ولكن ما يعيبه حقًا أن تعرضه للرطوبة أو المياه يؤدي إلى تلفه.  

5- الأحجار البركانية وحمام فريد

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto حمام
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

حمام فريد بفضل الأحجار البركانية التي كَسَت جزء كبير من جدرانه.. لم تكن الأحجار وحدها هي اللمسة الأخاذة بهذا الحمام وإنما الرخام أيضًا أكمل ما أضافته من سحر وجمال ولاسيما تلك المرآة الضخمة التي غطت الجدار الأبيض الذي اعتلي الحوض المائل! 

6- أحجار أخرى بطول الجدار وإضاءة خافتة

Der Traum vom eigenen Wochenend-Domizil Entspannung pur auf verschiedenen Ebenen, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG حماممغاسل
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

أحجار أخرى ولكنها هنا بشكل جديد وألوان مختلفة عن ما تم عرضها في النموذج السابق رقم 5، فهي هنا بدرجات اللون البني -الفاتح منه والداكن- تكسي جدار واحد فقط بطوله وهو الجدار الرئيسي بالتأكيد وزينها مجموعة سبوتات أرضية سارت على نفس الخط وفرت للحمام إضاءة خافتة وأبرزت جمال وتفاصيل الأحجار.

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7- لمسات فنية وإبداعات تغنيك عن السيراميك!

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS حمام
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

خيار اقتصادي لطلاء جدران حمامك وبسيط للغاية تم الاستغناء فيه عن السيراميك والاستعاضة عنها بالرسوم حيث جمع المصمم فيه بين أكثر من شكل ولون في آنٍ واحد بتصميم مريح للعين والنفس يأخذك برسومه لعالم آخر.. أول ما تدخل على أعتاب هذا الحمام يجذب انتباهك تلك الرسوم وأوراق الشجر المتناثرة فتأخذك بعيدًا عن إكسسوارات الحمام وأدواته الصحية لدرجة تجعلك تشك في كونه حمامًا من الأساس!  

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8- السيراميك الأبيض.. عيوبه ومميزاته

Dom na Różanym Potoku , Neostudio Architekci Neostudio Architekci حمام
Neostudio Architekci

Neostudio Architekci
Neostudio Architekci
Neostudio Architekci

سيراميك أبيض أنيق يحتل جدران الحمام جميعها يميزه بوضوح نقوش داخلية بنفس اللون بعض أجزاءه بارزة تزيد هيئته سحرًا.. اختيار الأبيض في حمامك له عيوب ومميزات في ذات الوقت، فمزاياه أنه يعزز عامل المساحة ويجعل حمامك متسمًا بالبراح مهما ضاقت مساحته!، أما عيوبه أنه يحتاج لتنظيف مستمر حتى يظل لامعًا وبراقًا طوال الوقت. 

9- الموازييك في مساحة خاصة جدًا

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores حمام
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

لتمييز ساحة الاستحمام عن بقية الحمام لجأ المصمم للموازييك بتفاصيله الأخاذة لتغلف جدران وأرضية ذلك الركن.. عل السبب وراء لجوء المصمم لتلك الفكرة هو الابتعاد عن نمطية الكابينة الزجاجية التي انتشرت مؤخرًا بكثرة فكان يرغب في مزيد من الاختلاف!  

10- أخشاب ونقوش رمادية

VALLE IMPERIAL, Arki3d Arki3d حمام
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

الخشب بأنواعه وأشكال المختلفة وكذلك النقوش.. لمسات أخرى مبهرة يمكنها بسهولة أن تبدل هيئة حمامك وتجعله أجمل وهو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خلال هذا المقال..

8 تصميمات لجدران غير عادية!
أي التصميمات تود تطبيقها في حمامك؟ شاركنا برأيك

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