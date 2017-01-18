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منزل مساحته 405 م سيبهرك بأناقته

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة المعيشة حجر Beige
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فى تركيا وتحديداً اسطنبول عاصمة الجمال والأناقة كنا على موعد مميز مع منزل فى غاية الأناقة والجاذبية ومفعم بالبساطة من تصميم الخبراء فى Aykuthall  ، Architectural Interiors المنزل مساحته 405 متر مصمم بطريقة ذكية جداً من قبل الخبراء الذين حرصوا على استغلال المساحات داخل المنزل بذكاء لنشر الجاذبية والأناقة بطريقة واضحة داخل المنزل، دعونا نأخذ جولة لنتعرف أكثر على المنزل من الداخل.

مدخل رائع

homify البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج خشب معالج Grey
homify

homify
homify
homify

البداية مع تصميم المنزل الرائع بتصميمه المعمارى البسيط والسلس، الأرضيات صممت بالكامل من البورسلين المميز بلونه البسيط والحيادى، ويأتى تصميم الجدران واختيارها باللون الرمادى الهادئ ليخلق بذلك انسجاماً واضحاً فى تصميم المدخل ليعكس بذلك كلاسيكية واضحة فى تصميم مدخل المنزل، تصميم باب المنزل كان مميز ومتنوع بين الخشب والزجاج بطريقة تسمح بمرور الضوء الطبيعي إلى المنزل، اختار المصمم سقف المنزل ليزينه بالديكورات الجبسية ليخلق بذلك لمسة من الديكور تضيف جاذبية وأناقة على المنزل

درج جذاب

homify البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج خشب نقي Grey
homify

homify
homify
homify

تمر من مدخل المنزل لتجد امامك تصميم رائع ومميز للدرج الذى يربط بين الطابق العلوى والسفى للمنزل، الدرج مصمم بشكل حلزونى، صممت درجاته من الأسمنت مع لمسة من الخشب الأملس للدرابزين ودرجات الدرج.

غرفة معيشة مريحة

homify غرفة المعيشة حجر Beige
homify

homify
homify
homify

وهنا نجد تصميم غرفة المعيشة الذى جاء مريح بشكل واضح جداً، الأرضيات صممت بالكام من الخشب الباركيه الذى خلق جاذبية وأناقة على  تصميم غرفة المعيشة بجانب لمسة من الجدران الحجرية التى استعان بها المصمم ليعزز شعور الأناقة والجاذبية فى تصميم غرفة المعيشة، اعتمد المصمم على كثرة النوافذ فى التصميم حتى يسمح للصوء الطبيعى بالمرور إلى غرفة المعيشة بقوة.

منطقة دافئة

homify غرفة المعيشة حجر Beige
homify

homify
homify
homify

اراد المصمم أن يعتمد على خلق الدفئ فى تصميم المنزل، فخلق هذا الجدر الحجرى والذى توسطه موقد ومدفأة أنيقة لتبعث شعوراً من الدفئ والأناقة إلى غرفة المعيشة وتصميمها .

غرفة سفرة جذابة

homify مطبخ خشب White
homify

homify
homify
homify

كعادة التصميمات الحديثة دائماً ما يتشارك المطبخ غرفة من غرف المنزل كغرفة المعيشة أو غرفة السفرة، لأن الأتجاه الحديث دائماً يسعى إلى تقسيم المساحات واستغلالها بطريقة مناسبة، وفى هذا المنزل المطبخ وغرفة السفرة كانا فى منطقة واحدة رغبةً من المصمم فى استغلال المساحات داخل المنزل بطريقة جيدة، اختار المصمم تصميماً للسفرة التى جمعت بين الكلاسيكية والعصرية معاً فى تصميم مميز جداً اختار المصمم اللونين الأبيض والأسود ليكونا لون السفرة الأساسى ليعكس بذلك مزيد من الكلاسيكية والأناقة، فجاءت الطاول بيضاء ذو سطح اسود املس حاوطتها بعض الكراسى باللون الرمادى.

عملية واناقة

homify مطبخ خشب معالج Beige
homify

homify
homify
homify

كما اراد المصمم أن يخلق كلاسيكية وأناقة فى تصميمه لغرفة السفرة، لم يتخلى عن العملية أيضاً فأضاف أدراج مميزة للطاولة حتى تساعده فى تخزين الأغراض.

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مطبخ أكثر من رائع

homify مطبخ خشب معالج White
homify

homify
homify
homify

أما تصميم المطبخ فكان حقاً أكثر من رائع وملئ بالتفاصيل البسيطة، غلب على المطبخ اللون الأبيض الحيادى الذى عكس أطلالة رائعة داخل المطبخ مع الأضاءة الطبيعية القادمة من النافذة، اختيار المصممم للون الأبيض فى تصميم المطبخ كان اختياراً أكثر من رائع حتى لا يخلق شعوراً بالفوضى خاصة أن المطبخ متشارك مع غرفة السفرة فاران أن يكون منطقة الكطبخ منطقة بألوان فاتحة حيادية.

تخزين بذكاء

homify مطبخ خشب معالج White
homify

homify
homify
homify

وفى داخل المطبخ أضاف المصمم الكثير من الخزانات حتى يضمن أن لا تعم الفوضى فى المطبخ وأن يكون هناك اماكن كثيرة لتخزيين الأغراض.

حمام كلاسيكى

homify حمام خشب نقي Amber/Gold
homify

homify
homify
homify

وختام جولتنا داخل هذا المنزل المميز مع تصميم الحمام الذى جاء مفعماً بالكلاسيكية والبساطة معاً، غلب على الحمام وتصميمه اللون الأبيض الحيادى مع لمسة من التفاصيل المذهبة المميزة الذى دعمت اللمسة الكلاسيكية بشكل واضح  فى الحمام.

تفاصيل

homify حمام Amber/Gold
homify

homify
homify
homify

للتفاصيل دائماً دور فى ابراز الجمال وهذا ما اعتمد علية المصمم فى تصميم هذا المنزل بالكامل فقد مزج بين التفاصيل الكلاسيكية بلكسة عصرية مميزة ليخلق بذلك منزلاً أكثر من رائع ومميز.

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