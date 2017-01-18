منزل مساحته 405 م سيبهرك بأناقته

فى تركيا وتحديداً اسطنبول عاصمة الجمال والأناقة كنا على موعد مميز مع منزل فى غاية الأناقة والجاذبية ومفعم بالبساطة من تصميم الخبراء فى Aykuthall ، Architectural Interiors المنزل مساحته 405 متر مصمم بطريقة ذكية جداً من قبل الخبراء الذين حرصوا على استغلال المساحات داخل المنزل بذكاء لنشر الجاذبية والأناقة بطريقة واضحة داخل المنزل، دعونا نأخذ جولة لنتعرف أكثر على المنزل من الداخل.
البداية مع تصميم المنزل الرائع بتصميمه المعمارى البسيط والسلس، الأرضيات صممت بالكامل من البورسلين المميز بلونه البسيط والحيادى، ويأتى تصميم الجدران واختيارها باللون الرمادى الهادئ ليخلق بذلك انسجاماً واضحاً فى تصميم المدخل ليعكس بذلك كلاسيكية واضحة فى تصميم مدخل المنزل، تصميم باب المنزل كان مميز ومتنوع بين الخشب والزجاج بطريقة تسمح بمرور الضوء الطبيعي إلى المنزل، اختار المصمم سقف المنزل ليزينه بالديكورات الجبسية ليخلق بذلك لمسة من الديكور تضيف جاذبية وأناقة على المنزل
تمر من مدخل المنزل لتجد امامك تصميم رائع ومميز للدرج الذى يربط بين الطابق العلوى والسفى للمنزل، الدرج مصمم بشكل حلزونى، صممت درجاته من الأسمنت مع لمسة من الخشب الأملس للدرابزين ودرجات الدرج.
وهنا نجد تصميم غرفة المعيشة الذى جاء مريح بشكل واضح جداً، الأرضيات صممت بالكام من الخشب الباركيه الذى خلق جاذبية وأناقة على تصميم غرفة المعيشة بجانب لمسة من الجدران الحجرية التى استعان بها المصمم ليعزز شعور الأناقة والجاذبية فى تصميم غرفة المعيشة، اعتمد المصمم على كثرة النوافذ فى التصميم حتى يسمح للصوء الطبيعى بالمرور إلى غرفة المعيشة بقوة.
اراد المصمم أن يعتمد على خلق الدفئ فى تصميم المنزل، فخلق هذا الجدر الحجرى والذى توسطه موقد ومدفأة أنيقة لتبعث شعوراً من الدفئ والأناقة إلى غرفة المعيشة وتصميمها .
كعادة التصميمات الحديثة دائماً ما يتشارك المطبخ غرفة من غرف المنزل كغرفة المعيشة أو غرفة السفرة، لأن الأتجاه الحديث دائماً يسعى إلى تقسيم المساحات واستغلالها بطريقة مناسبة، وفى هذا المنزل المطبخ وغرفة السفرة كانا فى منطقة واحدة رغبةً من المصمم فى استغلال المساحات داخل المنزل بطريقة جيدة، اختار المصمم تصميماً للسفرة التى جمعت بين الكلاسيكية والعصرية معاً فى تصميم مميز جداً اختار المصمم اللونين الأبيض والأسود ليكونا لون السفرة الأساسى ليعكس بذلك مزيد من الكلاسيكية والأناقة، فجاءت الطاول بيضاء ذو سطح اسود املس حاوطتها بعض الكراسى باللون الرمادى.
كما اراد المصمم أن يخلق كلاسيكية وأناقة فى تصميمه لغرفة السفرة، لم يتخلى عن العملية أيضاً فأضاف أدراج مميزة للطاولة حتى تساعده فى تخزين الأغراض.
أما تصميم المطبخ فكان حقاً أكثر من رائع وملئ بالتفاصيل البسيطة، غلب على المطبخ اللون الأبيض الحيادى الذى عكس أطلالة رائعة داخل المطبخ مع الأضاءة الطبيعية القادمة من النافذة، اختيار المصممم للون الأبيض فى تصميم المطبخ كان اختياراً أكثر من رائع حتى لا يخلق شعوراً بالفوضى خاصة أن المطبخ متشارك مع غرفة السفرة فاران أن يكون منطقة الكطبخ منطقة بألوان فاتحة حيادية.
وفى داخل المطبخ أضاف المصمم الكثير من الخزانات حتى يضمن أن لا تعم الفوضى فى المطبخ وأن يكون هناك اماكن كثيرة لتخزيين الأغراض.
وختام جولتنا داخل هذا المنزل المميز مع تصميم الحمام الذى جاء مفعماً بالكلاسيكية والبساطة معاً، غلب على الحمام وتصميمه اللون الأبيض الحيادى مع لمسة من التفاصيل المذهبة المميزة الذى دعمت اللمسة الكلاسيكية بشكل واضح فى الحمام.
للتفاصيل دائماً دور فى ابراز الجمال وهذا ما اعتمد علية المصمم فى تصميم هذا المنزل بالكامل فقد مزج بين التفاصيل الكلاسيكية بلكسة عصرية مميزة ليخلق بذلك منزلاً أكثر من رائع ومميز.
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