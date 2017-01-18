منزل مساحته 405 م سيبهرك بأناقته

أما تصميم المطبخ فكان حقاً أكثر من رائع وملئ بالتفاصيل البسيطة، غلب على المطبخ اللون الأبيض الحيادى الذى عكس أطلالة رائعة داخل المطبخ مع الأضاءة الطبيعية القادمة من النافذة، اختيار المصممم للون الأبيض فى تصميم المطبخ كان اختياراً أكثر من رائع حتى لا يخلق شعوراً بالفوضى خاصة أن المطبخ متشارك مع غرفة السفرة فاران أن يكون منطقة الكطبخ منطقة بألوان فاتحة حيادية.