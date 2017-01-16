12 فكرة تجعل الحمام الصغير يبدو أكبر و أجمل

الحمامات الصغيره تحتاج إلى تركيز كبير أثناء تصميمها و تزيينها ، لتجنب الوقوع في الأخطاء التى تظهر بسهوله بسبب المساحه الضيقه ، و حتى نتغلب على عائق المساحه و نحصل على مكان مريح ننعم فيه بحمام دافيء .
و اليوم نقدم لك مجموعة نصائح مفيده تساعدك في تصميم أو تجديد حمامك الصغير ،قم بتطبيقها لتحصل على حمام يبدو أكبر و أجمل .
الأغراض و المناشف الغير مرتبه و المبعثره بعشوائيه على الأرفف و أرضية الحمام ، تجعل مظهر الحمام غير لائق ، و خاصة أن الحمامات الصغيره حساسه للفوضى بصورة أكبر من الحمامات الكبيره ، و إن كانت الفوضى مرفوضه في كافة الأحوال.
استعن بشماعة حائط بتصميم لافت مثل التصميم المعدني اللامع في الصوره لترتيب المناشف ، و أيضا وجود خزانة مناسبة الحجم أسفل الحوض من الأفكار المفيده لتنظيم المكان.
المرايا ضروريه لزيادة الشعور باتساع الفراغ ، و لا سيما المرايا بطول و عرض الحائط التي تعمل كخدعه بصريه ذكية لزيادة المساحه.
للإضاءة مكانة هامة في الديكورات الحديثه ، و في الحمامات الصغيرة تكون الحاجه للإضاءه الجيده كبيره ، يمكنك صنع إضاءه مميزه في تجاويف بالحائط ، أو تضع أباليك أنيقه على جانبي مرآه الحمام أو تختار المرايا نفسها بإطار مضىء للخروج عن المألوف.
لا تنسى وضع مزهرية صغيره تضم بعض النباتات الخضراء أو الزهور الملونه ، لضمان الحيويه و الطاقة الإيجابيه في حمامك سواء كبيراً أو صغيراً .
يُفضل أن يُفتح باب الحمام الصغير للخارج ، و ذلك لتقليل الحيز الذي يشغله الباب من مساحة الحمام إذا تم فتحه للداخل.
تجنب الأثاث الكثير ، حتى تختصر المساحه المشغوله من قطع الأثاث المختلفه ،و استخدم خزانة حمام متعدده الوظائف بحيث تحتوى على درج لوضع مستحضرات الحمام ، و مزوده بشماعه لتعليق المناشف و أيضاً مجهزة لتشمل حوض الحمام .
تنظيم الحمام لا يعني أن تملؤه بالرفوف و الخزانات ، حاول ان تضع في الحمام المستحضرات الضروريه فقط ، و لا داعي لتكديسه بالأغراض التى لا تستعمل بصفه مستمره.
على عكس ما يتوقع البعض ، نؤكد أن كابينة الإستحمام مهمه للحمام الصغير لأنها تساهم في جعله نظيف و مرتب لفتره طويله .
الغرق في الألوان الحياديه خطأ شائع ، و في الحمامات الصغيره يتجه الكثير لإعتماد اللون الأبيض في جميع التجهيزات ، ظنا منهم أن الكثير من الأبيض سيجعل الحمام أكثر اتساعا ، ولكنهم بذلك يسمحون للملل و الرتابه بالتسلل للحمام .
ما الحل إذا لمن يحبون الأبيض ؟ ، عليهم مزجه بلون صريح و جريء كالأحمر و الأزرق و الأخضر .
الألوان الداكنه تمتص الضوء ، و العكس بالنسبه للألوان الفاتحة ، لذا فمحبي الألوان الداكنة يمكنهم طلاء أحد جدران الحمام الصغير باللون الداكن و لكن يبتعدوا تماما عن طلاء السقف بلون داكن لأن ذلك يحد من انتشار الضوء.
ابتعد عن المبالغه و اعتمد البساطه ، فالأسلوب التبسيطي من أنسب الأنماط التى تناسب الحمامات الصغيره ، حيث يمنحك حمام راقي و منظم و مليء بالدفء خاصةً إن كان بلمسة الخشب مثل هذا الحمام من تصميم excelencia-en-diseno .