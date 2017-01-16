12 فكرة تجعل الحمام الصغير يبدو أكبر و أجمل

الحمامات الصغيره تحتاج إلى تركيز كبير أثناء تصميمها و تزيينها ، لتجنب الوقوع في الأخطاء التى تظهر بسهوله بسبب المساحه الضيقه ، و حتى نتغلب على عائق المساحه و نحصل على مكان مريح ننعم فيه بحمام دافيء .

و اليوم نقدم لك مجموعة نصائح مفيده تساعدك في تصميم أو تجديد حمامك الصغير ،قم بتطبيقها لتحصل على حمام يبدو أكبر و أجمل .