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12 فكرة تجعل الحمام الصغير يبدو أكبر و أجمل

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Сompound interior, Alena Gorskaya Design Studio Alena Gorskaya Design Studio حمام Beige
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الحمامات الصغيره تحتاج إلى تركيز كبير أثناء تصميمها و تزيينها ، لتجنب الوقوع في الأخطاء التى تظهر بسهوله بسبب المساحه الضيقه ، و حتى نتغلب على عائق المساحه و نحصل على مكان مريح  ننعم فيه بحمام دافيء .

و اليوم نقدم لك مجموعة نصائح مفيده تساعدك في تصميم أو تجديد حمامك الصغير ،قم بتطبيقها لتحصل على حمام يبدو أكبر و أجمل .

1- تجنب للفوضى

​Boutique hotel style modern bathroom with rustic features Burlanes Interiors حمام دوش وأحواض إستحمام
Burlanes Interiors

​Boutique hotel style modern bathroom with rustic features

Burlanes Interiors
Burlanes Interiors
Burlanes Interiors

الأغراض و المناشف الغير مرتبه و المبعثره بعشوائيه على الأرفف و أرضية الحمام ، تجعل مظهر الحمام غير لائق ، و خاصة أن الحمامات الصغيره حساسه للفوضى بصورة أكبر من الحمامات الكبيره ، و إن كانت الفوضى مرفوضه في كافة الأحوال.

استعن بشماعة حائط بتصميم لافت مثل التصميم المعدني اللامع في الصوره لترتيب المناشف ، و أيضا وجود خزانة مناسبة الحجم أسفل الحوض من الأفكار المفيده لتنظيم المكان.

2- استخدم المرايا

Gäste-WC, Klein GmbH & Co. KG Klein GmbH & Co. KG حمام
Klein GmbH &amp; Co. KG

Klein GmbH & Co. KG
Klein GmbH &amp; Co. KG
Klein GmbH & Co. KG

المرايا ضروريه لزيادة الشعور باتساع الفراغ ، و لا سيما المرايا بطول و عرض الحائط التي تعمل كخدعه بصريه ذكية لزيادة المساحه.

3- اهتم بالإضاءة

Raia apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام بلاط Brown
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

للإضاءة مكانة هامة في الديكورات الحديثه ، و في الحمامات الصغيرة تكون الحاجه للإضاءه الجيده كبيره ، يمكنك صنع إضاءه مميزه في تجاويف بالحائط ، أو تضع أباليك أنيقه على جانبي مرآه الحمام أو تختار المرايا نفسها بإطار مضىء للخروج عن المألوف.

4- حيوية النباتات

Сompound interior, Alena Gorskaya Design Studio Alena Gorskaya Design Studio حمام Beige
Alena Gorskaya Design Studio

Alena Gorskaya Design Studio
Alena Gorskaya Design Studio
Alena Gorskaya Design Studio

لا تنسى وضع مزهرية صغيره تضم بعض النباتات الخضراء أو الزهور الملونه ، لضمان الحيويه و الطاقة الإيجابيه في حمامك سواء كبيراً أو صغيراً .

5- لا تجعل الباب يفتح للداخل

Casa AG, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura حمام
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

يُفضل أن يُفتح باب الحمام الصغير للخارج  ، و ذلك لتقليل الحيز الذي يشغله الباب من مساحة الحمام إذا تم فتحه للداخل.

6- الأثاث العملي

Apartamento na Pompeia, São Paulo, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores حمام
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

تجنب الأثاث الكثير ، حتى تختصر المساحه المشغوله من قطع الأثاث المختلفه ،و استخدم خزانة حمام متعدده الوظائف بحيث تحتوى على درج لوضع مستحضرات الحمام ، و مزوده بشماعه لتعليق المناشف و أيضاً مجهزة  لتشمل حوض الحمام .

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7- لا تكدس المكان

Коттедж в Сысерти, Ирина Шаманова Ирина Шаманова حمام
Ирина Шаманова

Ирина Шаманова
Ирина Шаманова
Ирина Шаманова

تنظيم الحمام لا يعني أن تملؤه بالرفوف و الخزانات ، حاول ان تضع في الحمام المستحضرات الضروريه فقط ، و لا داعي لتكديسه بالأغراض التى لا تستعمل بصفه مستمره.

8- كابينة الإستحمام

L'envers du décor, Pixcity Pixcity حمام
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

على عكس ما يتوقع البعض ، نؤكد أن كابينة الإستحمام مهمه للحمام الصغير لأنها تساهم في جعله نظيف و مرتب لفتره طويله .

9- تجنب الأخطاء الشائعة

Классический дизайн квартиры на Остоженке, GM-interior GM-interior حمام
GM-interior

GM-interior
GM-interior
GM-interior

الغرق في الألوان الحياديه خطأ شائع ، و في الحمامات الصغيره يتجه الكثير لإعتماد اللون الأبيض في جميع التجهيزات ، ظنا منهم أن الكثير من الأبيض سيجعل الحمام أكثر اتساعا ، ولكنهم بذلك يسمحون للملل و الرتابه بالتسلل للحمام .

10- امزج الألوان

homify حمام بلاط Red
homify

homify
homify
homify

ما الحل إذا لمن يحبون الأبيض ؟ ، عليهم مزجه بلون صريح و جريء كالأحمر و الأزرق و الأخضر .

11- احذر طلاء السقف بلون داكن

Yesterday, Today, Tomorrow. The Evolution. Introducing the new Byte 2.0, mastella mastella حمام دوش وأحواض إستحمام
mastella

Yesterday, Today, Tomorrow. The Evolution. Introducing the new Byte 2.0

mastella
mastella
mastella

الألوان الداكنه تمتص الضوء ، و العكس بالنسبه للألوان الفاتحة ، لذا فمحبي الألوان الداكنة يمكنهم طلاء أحد جدران الحمام الصغير باللون الداكن و لكن يبتعدوا تماما عن طلاء السقف بلون داكن لأن ذلك يحد من انتشار الضوء.

12- اعتمد المينيمال

RESIDENCIA NUÑO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño حمام
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

ابتعد عن المبالغه و اعتمد البساطه ، فالأسلوب التبسيطي من أنسب الأنماط التى تناسب الحمامات الصغيره ، حيث يمنحك حمام راقي و منظم و مليء بالدفء خاصةً إن كان بلمسة الخشب مثل هذا الحمام من تصميم excelencia-en-diseno .

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