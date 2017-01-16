منزل كلاسيكي فاخر بطابع شرقي

جولتنا اليوم في أسطنبول عاصمة تركيا أو عاصمة العالم كما يحب أن يسميها الأتراك، والتى اشتهرت بالتراث العثماني الفاخر في العماره والتصاميم الداخليه المميزه التى تليق بتاريخ تركيا الحافل بالإنجازات، ونسلط الضوء على منزل معاصر من تصميم aykuthall-architectural-interiors، و المنزل يتألق بالكلاسيكيه الشرقيه المميزه، التى تحيي فينا الحنين إلى الماضي و الذوق الراقي في التصاميم.
يمكن أن نستشف من أول وهله أن الكلاسيكيه تهيمن على كافة تفاصيل المنزل، وهو ما يتضح في إطار المرآه المذهب، والكونسول الأسود ذو البطانه الحمراء والتفاصيل الذهبيه ومن ورائه ورق الحائط بخطوط مستقيمه من اللون الذهبي و الفضي و الأبيض، والذي يميز المنازل الكلاسيكيه العتيقه.
وجاءت أرضية المدخل مكشوفه بدون سجاد، لأنها مزينه بالأشكال الهندسيه المصنوعه من السيراميك، وهي حيلة ذكيه لتجنب وضع السجاد في مدخل المنزل مما يجعله في حاجه لتنظيف مستمر.
تظهر غرفة الإستقبال بحوائط بيضاء و أرضيات من الخشب البني تبرز ما عليها من أثاث، و نلاحظ اختيار الأثاث بنمط انتقائي يميل للكلاسيكيه حيث نجد أن تصميم الأريكه الكبيره من الجلد الأسود بخامه فاخره، يختلف عن تصميم الكراسي الخشبيه المبطنه بالمخمل بلون القهوه الترابي والمزين بنقشه كلاسيكيه خفيفه.
الغرفه تتميز بإضاءه رائعه بفضل النوافذ الكبيره ذات الستائر البيضاء الشفافه، التى سمحت بمرور الضوء و انعكاسه على سطح طاولة الطعام المطلي بالأسود اللامع الذي يبدو كالمرايا.
نلاحظ اعتماد المصمم الأقمشه المخمليه الناعمه لكراسي السفره باللون الرمادي، و للستائر باللون البيج، ليستفيد من تأثير المخمل الراقي على الأجواء.
وبالطبع لايوجد أفضل من ثريا من الكريستال بأذرع نحاسيه لتزيين غرفة السفره، وتنسجم مع الشمعدان الذهبي الموضوع على السفره.
حمام الضيوف يتمتع بلمسات شرقيه صارخه، حيث ورق الحائط بنقشات ذهبيه و مرآه بإطار ذهبي، و لم يكتفى المصمم بذلك بل جعل الصنابير و حوض الوجه من اللون الذهبي الخالص و كأنهم قطع فنيه من متحف شرقي عريق.
عند صعودنا إلى الطابق العلوي نواجه ركن خاص بتفاصيل رقيقه، ونستنتج منه أن المصمم سوف يتجه إلى كلاسيكيه معتدله ممزوجه ببعض العصريه، والركن مكون من أريكه صغيره بنقشة الورود الكلاسيكيه و التى عادت بقوه إلى عالم الديكورات العصريه، استخدمها المصمم بلون بينك رقيق ممزوج بالأوف وايت و الذهبي، ومن فوقها لوحه للفن القديم بإطار مذهب غاية في الأناقه.
نرى في الغرفه سرير كابتونيه بحواف ذهبيه و من أمامه أريكه صغيره توحي بأنها غرفه ملكيه من طراز رفيع، والغرفه بالرغم من كلاسيكيتها و كثرة تفاصيلها إلا إنها تبدو هادئه، بفضل هيمنة الألوان الحياديه من الأبيض و الرمادي الفاتح و البيج.
ونلاحظ أن المصمم يستعين بسجاد ذو نقشه رقيقه بدرجات البيج و البني الفاتح، في غرفة النوم تشبه السجاد الذي استعان به في السفره و غرفة الإستقبال حتى لا ننشغل بالأرضيه و نغفل بقية التفاصيل الفاخره للغرفه.
امتزجت الكلاسيكيه بالحداثه في هذه الغرفه، حيث بدأت الألوان الجريئه كالتركواز في الظهور في أحد الحوائط، واعتمد مصباح سقف معدني حديث التصميم باللون الفضي، كما استغنى المصمم عن اللوحات الفنيه العتيقه ذات الإطارات الذهبيه و استعان بلوحات للفن المعاصر بإطارات بيضاء بدون زخرفه. ولكن لم يستغن المصمم عن ستايل الكابتونيه للسرير لأنه يضفى للمكان لمسة ترف لا تُقارن.
في هذا الحمام استبدل المصمم الكلاسيكيه الصريحه بأسلوب الفينتاج، فتخلى عن النقشات الذهبيه و الزخارف، و استخدم قطع أثاث عريقة التصميم لكن باللون الأحمر العصري، كما زين أرضية و جدار الحمام بصور صغيره لنجوم الفن في الماضي مثل الرسامه فريدا كاهلو و الممثله مارلين مونرو.
وتعد إضافة السلم الخشبي للبانيو لمسه عصريه واضحه، كما أنها توازن بدفئها المظهر العام للحمام المليء بالخامات البارده.