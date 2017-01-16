منزل كلاسيكي فاخر بطابع شرقي

يمكن أن نستشف من أول وهله أن الكلاسيكيه تهيمن على كافة تفاصيل المنزل، وهو ما يتضح في إطار المرآه المذهب، والكونسول الأسود ذو البطانه الحمراء والتفاصيل الذهبيه ومن ورائه ورق الحائط بخطوط مستقيمه من اللون الذهبي و الفضي و الأبيض، والذي يميز المنازل الكلاسيكيه العتيقه.

وجاءت أرضية المدخل مكشوفه بدون سجاد، لأنها مزينه بالأشكال الهندسيه المصنوعه من السيراميك، وهي حيلة ذكيه لتجنب وضع السجاد في مدخل المنزل مما يجعله في حاجه لتنظيف مستمر.