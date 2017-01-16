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9 نصائح مفيدة قبل شراء سفرة جديدة

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura غرفة السفرة
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لا يوجد منزل يخلو من غرفة السفرة، أو على الأقل طاولة الطعام الموجودة في المطبخ التى تتجمع حولها العائلة لتناول الوجبات معا أكثر من مرة خلال اليوم، وغرفة السفرة المثالية هي التى تضمن أوقاتاً ممتعة للعائلة أثناء المناسبات المختلفة.

فإذا كنت تقوم بتجديد منزلك، أو تقوم بتجهيز منزلك الجديد، و ليدك الكثير من الأسئلة عن صفات غرفة السفرة المثالية، نحن نقدم لك هذا المقال اليوم، لنجيب عن كافة تساؤلاتك، و نساعدك في اقتناء غرفة السفرة المثالية لأوقات عائلية سعيدة.

1- ألوان هادئه أو داكنه

Residência Juvevê, VL Arquitetura e Interiores VL Arquitetura e Interiores غرفة السفرة
VL Arquitetura e Interiores

VL Arquitetura e Interiores
VL Arquitetura e Interiores
VL Arquitetura e Interiores

ينصح الخبراء بأن تكون الألوان المهيمنة على أثاث غرفة السفرة هادئة إلى حد كبير، و أن نبتعد عن الألوان الصارخة التى قد تؤثر على الشهية بالسلب، لذا اختر ألوان متجانسة لو تتميز بالهدوء حتى تضمن اقتناء سفرة أنيقة.

أما الأقمشة المبطنة للمقاعد، ينصح أن تكون داكنة إلى حد ما لتجنب بقع الطعام الواضحة و حتى تكون سهلة التنظيف.

2- شكل الطاولة

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura غرفة السفرة
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

تناسب الطاولة المستطيلة أو البيضاوية الغرف الواسعة و الكبيرة، أما لو كانت غرفة السفرة صغيرة أو ضيقة ينصح باختيار طاولة دائرية.

كما أن طاولة الطعام في العموم يجب أن تكون ذات حجم مقبول ، لأن المناسبات لا تحدث على الدوام، وليس من المعقول أن تشغل حيز كبير من منزلك من أجل مناسبات تحدث مرات قليلة في السنه.

3- نمط الغرفة

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects غرفة السفرة
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

الحرص على أن يكون نمط السفرة ملائم لنمط بقية غرف المنزل، شيء ضروري حتى نصل للإنسجام بين جوانب المنزل، فعلى سبيل المثال إن كان النمط العام للمنزل كلاسيكي يجب اقتناء سفرة بنمط كلاسيكي مثله.

4- حجم كراسي السفره

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH غرفة السفرة
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

يجب أن يكون حجم الكراسي متوسط، ليس بالضخم أو الضيق، كما ينبغي أن يتسم الكرسي بطول مناسب لمائدة الطعام، بشكل يُمكَن الجالس على الكرسي من بلوغ الطعام و رؤيته بسهولة بدون الحاجه للوقوف كثيرا. و قد اقترح الخبراء أن تكون المسافة بين مكان الجلوس في الكرسي و المائده 30 سم أو 40 سم حتى نوفر الراحة المثالية للأسرة أثناء تناول الوجبات.

5- تنجيد الكراسي

Apartamento na Barra da Tijuca, Ana Adriano Design de Interiores Ana Adriano Design de Interiores غرفة السفرة
Ana Adriano Design de Interiores

Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores

راحة الجالس على كرسي السفرة لا تكتمل إلا بوجود حشوة ناعمة و مريحة للكرسي، فالكراسي بدون تنجيد من الخشب أو المعدن فقط تسبب آلام عند الجلوس لفترة طويلة، لذا احرص على اقتناء سفرة ذات كراسي مبطنة، أما إذا أردت شراء كراسي خشبية بدون تنجيد، تأكد من شراءك وسادات منفصلة معها، يمكن الجلوس عليها عند الحاجة.

6- طاولة طعام للمطبخ

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos مطبخ
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

إن كان منزلك ضيقا ولا يحتوى على مكان لغرفة السفرة، يمكنك شراء طاولة و كراسي بتصميم يناسب تصميم المطبخ، واحرص أن تكون الكراسي ذات حجم صغير يمكن اخفاؤه أسفل الطاولة أو تكون قابله للطي بعد الإستخدام حتى لا تشغل حيز كبير من المطبخ و تتسبب في الإزدحام.

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7- اخرج عن المألوف

Waterfall Estate Ideas, GSI Interior Design & Manufacture GSI Interior Design & Manufacture غرفة السفرة Grey
GSI Interior Design &amp; Manufacture

GSI Interior Design & Manufacture
GSI Interior Design &amp; Manufacture
GSI Interior Design & Manufacture

اخرج عن المألوف و استغن عن البوفيه و دولاب التحف (النيش)، لأن التجربه أثبتت أنهم قطع أثاث ثانوية ولا داعي من اقتنائها حتى لو كانت الغرفة كبيرة، و احرص على اقتناء ما ستستخدمه فقط، و استعن باللوحات العصرية أو المرايا لتزيين جدران غرفة السفرة بدلاً من شغلها بقطع أثاث غير ضرورية.

8- تصميم الطاوله

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

ينصح الخبراء بشراء طاولة الطعام بتصميم بسيط خالى من الزخارف و النقوش، و الحرص على كون قوائم السفرة أو الأرجل بسيطة ولا تشغل حيز كبير، و ذلك حتى يكون هناك فراغ كبير أسفل الطاولة مما يوفر راحة أثناء الجلوس، و أيضاً لأن الزخارف في هذا المكان تكون مخبأة بالكراسي على أية حال ولا داعي منها.

9- شراء ستائر أو سجاد للغرفه

Villa Interior Design - Dining Room m. rezan özge özdemir غرفة السفرة
m. rezan özge özdemir

Villa Interior Design – Dining Room

m. rezan özge özdemir
m. rezan özge özdemir
m. rezan özge özdemir

استخدم ستائر في غرفة السفرة فقط في حالة وجود نافذه أو شرفه متصله بالغرفه، كما أن الستائر يجب أن تكون هادئة و قليلة التفاصيل، حتى تلائم كافة الأذواق و لا تشتت الإنتباه أثناء تناول الطعام.

أما سجاد غرفة السفره فليس من الضروريات كما يظن البعض ، حيث يمكن الإستغناء عنه إذا كانت الأرضية مجهزة جيداً بزخارف من الرخام الفاخر مثل هذه الغرفة من تصميم m-rezan-ozge-ozdemir ، أما إذا كانت الأرضية بسيطة يمكن استخدام السجاد أسفل طاولة السفرة و يراعي أن يكون أبعاد السجاد أكبر من طاولة السفرة بما لا يقل عن 70 سم من جميع الجوانب .

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