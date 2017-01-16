9 نصائح مفيدة قبل شراء سفرة جديدة

لا يوجد منزل يخلو من غرفة السفرة، أو على الأقل طاولة الطعام الموجودة في المطبخ التى تتجمع حولها العائلة لتناول الوجبات معا أكثر من مرة خلال اليوم، وغرفة السفرة المثالية هي التى تضمن أوقاتاً ممتعة للعائلة أثناء المناسبات المختلفة.
فإذا كنت تقوم بتجديد منزلك، أو تقوم بتجهيز منزلك الجديد، و ليدك الكثير من الأسئلة عن صفات غرفة السفرة المثالية، نحن نقدم لك هذا المقال اليوم، لنجيب عن كافة تساؤلاتك، و نساعدك في اقتناء غرفة السفرة المثالية لأوقات عائلية سعيدة.
ينصح الخبراء بأن تكون الألوان المهيمنة على أثاث غرفة السفرة هادئة إلى حد كبير، و أن نبتعد عن الألوان الصارخة التى قد تؤثر على الشهية بالسلب، لذا اختر ألوان متجانسة لو تتميز بالهدوء حتى تضمن اقتناء سفرة أنيقة.
أما الأقمشة المبطنة للمقاعد، ينصح أن تكون داكنة إلى حد ما لتجنب بقع الطعام الواضحة و حتى تكون سهلة التنظيف.
تناسب الطاولة المستطيلة أو البيضاوية الغرف الواسعة و الكبيرة، أما لو كانت غرفة السفرة صغيرة أو ضيقة ينصح باختيار طاولة دائرية.
كما أن طاولة الطعام في العموم يجب أن تكون ذات حجم مقبول ، لأن المناسبات لا تحدث على الدوام، وليس من المعقول أن تشغل حيز كبير من منزلك من أجل مناسبات تحدث مرات قليلة في السنه.
الحرص على أن يكون نمط السفرة ملائم لنمط بقية غرف المنزل، شيء ضروري حتى نصل للإنسجام بين جوانب المنزل، فعلى سبيل المثال إن كان النمط العام للمنزل كلاسيكي يجب اقتناء سفرة بنمط كلاسيكي مثله.
يجب أن يكون حجم الكراسي متوسط، ليس بالضخم أو الضيق، كما ينبغي أن يتسم الكرسي بطول مناسب لمائدة الطعام، بشكل يُمكَن الجالس على الكرسي من بلوغ الطعام و رؤيته بسهولة بدون الحاجه للوقوف كثيرا. و قد اقترح الخبراء أن تكون المسافة بين مكان الجلوس في الكرسي و المائده 30 سم أو 40 سم حتى نوفر الراحة المثالية للأسرة أثناء تناول الوجبات.
راحة الجالس على كرسي السفرة لا تكتمل إلا بوجود حشوة ناعمة و مريحة للكرسي، فالكراسي بدون تنجيد من الخشب أو المعدن فقط تسبب آلام عند الجلوس لفترة طويلة، لذا احرص على اقتناء سفرة ذات كراسي مبطنة، أما إذا أردت شراء كراسي خشبية بدون تنجيد، تأكد من شراءك وسادات منفصلة معها، يمكن الجلوس عليها عند الحاجة.
إن كان منزلك ضيقا ولا يحتوى على مكان لغرفة السفرة، يمكنك شراء طاولة و كراسي بتصميم يناسب تصميم المطبخ، واحرص أن تكون الكراسي ذات حجم صغير يمكن اخفاؤه أسفل الطاولة أو تكون قابله للطي بعد الإستخدام حتى لا تشغل حيز كبير من المطبخ و تتسبب في الإزدحام.
اخرج عن المألوف و استغن عن البوفيه و دولاب التحف (النيش)، لأن التجربه أثبتت أنهم قطع أثاث ثانوية ولا داعي من اقتنائها حتى لو كانت الغرفة كبيرة، و احرص على اقتناء ما ستستخدمه فقط، و استعن باللوحات العصرية أو المرايا لتزيين جدران غرفة السفرة بدلاً من شغلها بقطع أثاث غير ضرورية.
ينصح الخبراء بشراء طاولة الطعام بتصميم بسيط خالى من الزخارف و النقوش، و الحرص على كون قوائم السفرة أو الأرجل بسيطة ولا تشغل حيز كبير، و ذلك حتى يكون هناك فراغ كبير أسفل الطاولة مما يوفر راحة أثناء الجلوس، و أيضاً لأن الزخارف في هذا المكان تكون مخبأة بالكراسي على أية حال ولا داعي منها.
استخدم ستائر في غرفة السفرة فقط في حالة وجود نافذه أو شرفه متصله بالغرفه، كما أن الستائر يجب أن تكون هادئة و قليلة التفاصيل، حتى تلائم كافة الأذواق و لا تشتت الإنتباه أثناء تناول الطعام.
أما سجاد غرفة السفره فليس من الضروريات كما يظن البعض ، حيث يمكن الإستغناء عنه إذا كانت الأرضية مجهزة جيداً بزخارف من الرخام الفاخر مثل هذه الغرفة من تصميم m-rezan-ozge-ozdemir ، أما إذا كانت الأرضية بسيطة يمكن استخدام السجاد أسفل طاولة السفرة و يراعي أن يكون أبعاد السجاد أكبر من طاولة السفرة بما لا يقل عن 70 سم من جميع الجوانب .