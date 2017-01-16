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8 نصائح لتصميم منزلك في 2017

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Apartamento DOM, Flávio Monteiro Arquitetos Associados Flávio Monteiro Arquitetos Associados غرفة نوم MDF Yellow
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إذا كنت تخطط لتصميم منزلك الجديد، أو تريد تجديد منزلك الحالي في بدايات العام الجديد، فأنت في حاجة إلى معرفة أحدث صيحات الموضة لعام 2017، و إتجاهات الديكور التى ستزدهر فيه. فهناك بضع الأساليب التى ستستمر معنا من العام الماضي، وهناك أساليب أخرى ستندثر للترك المجال لغيرها في الظهور.

و في مقال اليوم من هوميفاي نقدم لكم مجموعه من الأفكار العظيمة لتصميم منزل، و التى ستواكب بها أحلام و طموحات العام الجديد.

1- اللون الفستقي

Столовая "Triumph", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк غرفة السفرة Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

الطبيعه هي الملهم الأول لموضة العام الجديد، لذا فليس من الغريب أن تكون درجات الأخضر من أهم الألوان التى تناسب عام 2017، و خاصة اللون الفستقى الهادي الذي يعد البديل الجديد للألوان الحياديه و الترابيه في تصاميم العام.

2- الأثاث متعدد الإستخدامات

Apartamento DOM, Flávio Monteiro Arquitetos Associados Flávio Monteiro Arquitetos Associados غرفة نوم MDF Yellow
Flávio Monteiro Arquitetos Associados

Flávio Monteiro Arquitetos Associados
Flávio Monteiro Arquitetos Associados
Flávio Monteiro Arquitetos Associados

التوجه لإستخدام الأثاث متعدد الوظائف يستمر و يزدهر بقوه في إتجاهات المستقبل للتصميم، لذا فاقتناء أثاث ذكي و عملي الإستخدام  لمنزلك الجديد سوف يجعله ملائم لعام 2017 بل و الأعوام التى تليه.

3- الإكسسوارات المعدنيه

квартира на ВО, Галерный проезд д.5., Valeria Ganina Valeria Ganina حمام
Valeria Ganina

Valeria Ganina
Valeria Ganina
Valeria Ganina

المعادن بلونها النحاسي و الذهبي من أحدث صيحات الديكور، لذا عند تصميم منزلك الجديد استخدام مصابيح الحائط المطليه بالذهب، و استعن بمقابض معدنيه لامعه لمطبخك، و لا تنسى وضع اللمسات المعدنيه في حمام منزلك من خلال الإستعانه بصنابير نحاسية اللون مع شماعات حائط معدنيه مثل هذا الحمام من تصميمvaleria-ganina.

4- الإهتمام بغرف الملابس

ÇUBUKLU VADİ EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık غرفة الملابس
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

تشهد غرف الملابس قبول شديد، و إتجاه عام للمنازل الحديثه، لم يعد الدولاب التقليدي مناسب لإحتياجات الأسره العصريه، على عكس غرفة الملابس التى تحتوي على نظام ذكي للتخزين العملي الذي يمنع الفوضى و يسهل العثور على الأغراض.

5- دواليب الحائط

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH مطبخ
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

خزانات المطبخ التقليديه اختفت  من خطط تصميم المطابخ ، و احتلت دواليب الحائط مكانتها، لذا عند تصميم مطبخك في 2017 تأكد من اعتمادك على دواليب الحائط و احرص  على توفير مكان خاص لوضع الأجهزة الكهربية والثلاجة بداخله.

6- الأبيض و الأوف وايت

CASA PIADENA - CREMONA, Laura Sardano Laura Sardano غرفة نوم
Laura Sardano

Laura Sardano
Laura Sardano
Laura Sardano

اختيار نغمات متقاربه من الألوان من سمات العام الجديد، و بالحديث عن ألوان غرف النوم نخبرك أن ثنائي الأبيض و الأوف وايت سوف يحتل الصداره، استخدم اللونين في جميع ديكورات الغرفه من طلاء الحوائط و الأثاث و حتى المفارش و الأرضيات لتحصل على غرفة نوم تلائم العام الجديد.

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7- نقشات الطبيعه

Lara Costafreda, Bloompapers Bloompapers جدران وأرضياتورق الحائط ورق Green
Bloompapers

Bloompapers
Bloompapers
Bloompapers

كما ذكرنا في البدء أن الطبيعه هي الملهم لديكورات هذا العام، لذا عند استخدامك لورق الحائط اختر رسومات طبيعيه لأوراق الشجر أو الورود و المناظر الطبيعيه لتواكب أحدث صيحه.

8- السجاد اليدوي

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri غرفة المعيشة
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

من المتوقع لعام 2017 سيطرة الأرضيات الخشبيه، بجانب عودة السجاد المغزول يدويا إلى الساحه، ليستخدم في غرف المعيشه و الإستقبال و أيضا في غرف النوم، و تتنحى السجاجيد المطبوعه عن الصوره بعد سنوات من السيطره، لذا ننصحك بالإستعانه بكليهما عند تصميم منزلك الجديد.

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