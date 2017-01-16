8 نصائح لتصميم منزلك في 2017

إذا كنت تخطط لتصميم منزلك الجديد، أو تريد تجديد منزلك الحالي في بدايات العام الجديد، فأنت في حاجة إلى معرفة أحدث صيحات الموضة لعام 2017، و إتجاهات الديكور التى ستزدهر فيه. فهناك بضع الأساليب التى ستستمر معنا من العام الماضي، وهناك أساليب أخرى ستندثر للترك المجال لغيرها في الظهور.
و في مقال اليوم من هوميفاي نقدم لكم مجموعه من الأفكار العظيمة لتصميم منزل، و التى ستواكب بها أحلام و طموحات العام الجديد.
الطبيعه هي الملهم الأول لموضة العام الجديد، لذا فليس من الغريب أن تكون درجات الأخضر من أهم الألوان التى تناسب عام 2017، و خاصة اللون الفستقى الهادي الذي يعد البديل الجديد للألوان الحياديه و الترابيه في تصاميم العام.
التوجه لإستخدام الأثاث متعدد الوظائف يستمر و يزدهر بقوه في إتجاهات المستقبل للتصميم، لذا فاقتناء أثاث ذكي و عملي الإستخدام لمنزلك الجديد سوف يجعله ملائم لعام 2017 بل و الأعوام التى تليه.
المعادن بلونها النحاسي و الذهبي من أحدث صيحات الديكور، لذا عند تصميم منزلك الجديد استخدام مصابيح الحائط المطليه بالذهب، و استعن بمقابض معدنيه لامعه لمطبخك، و لا تنسى وضع اللمسات المعدنيه في حمام منزلك من خلال الإستعانه بصنابير نحاسية اللون مع شماعات حائط معدنيه مثل هذا الحمام من تصميمvaleria-ganina.
تشهد غرف الملابس قبول شديد، و إتجاه عام للمنازل الحديثه، لم يعد الدولاب التقليدي مناسب لإحتياجات الأسره العصريه، على عكس غرفة الملابس التى تحتوي على نظام ذكي للتخزين العملي الذي يمنع الفوضى و يسهل العثور على الأغراض.
خزانات المطبخ التقليديه اختفت من خطط تصميم المطابخ ، و احتلت دواليب الحائط مكانتها، لذا عند تصميم مطبخك في 2017 تأكد من اعتمادك على دواليب الحائط و احرص على توفير مكان خاص لوضع الأجهزة الكهربية والثلاجة بداخله.
اختيار نغمات متقاربه من الألوان من سمات العام الجديد، و بالحديث عن ألوان غرف النوم نخبرك أن ثنائي الأبيض و الأوف وايت سوف يحتل الصداره، استخدم اللونين في جميع ديكورات الغرفه من طلاء الحوائط و الأثاث و حتى المفارش و الأرضيات لتحصل على غرفة نوم تلائم العام الجديد.
كما ذكرنا في البدء أن الطبيعه هي الملهم لديكورات هذا العام، لذا عند استخدامك لورق الحائط اختر رسومات طبيعيه لأوراق الشجر أو الورود و المناظر الطبيعيه لتواكب أحدث صيحه.
من المتوقع لعام 2017 سيطرة الأرضيات الخشبيه، بجانب عودة السجاد المغزول يدويا إلى الساحه، ليستخدم في غرف المعيشه و الإستقبال و أيضا في غرف النوم، و تتنحى السجاجيد المطبوعه عن الصوره بعد سنوات من السيطره، لذا ننصحك بالإستعانه بكليهما عند تصميم منزلك الجديد.