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7 أفكار رائعة للحمامات الصغيرة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini حمام
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إذا كانت مساحة منزلك صغيرة هذا لن يشكل لك أية مشكلة إذا كنت تعلم ما هي الألوان التي ستعتمد عليها وقطع الأثاث وكيفية توزيع كل بند في الغرف، والحمام لا يعتبر استثناء من هذه العملية بل هو غرفة أساسية من غرف المنزل ويجب مراعاة هذه الأمور به أيضًا، لذا نقدم لك في هذا الموضوع أفكار لتزيين الحمام لجعل كل سنتيمتر فيه رائع . 

1- المواد الحديثة

Piso en Sabadell, iloftyou iloftyou
iloftyou

iloftyou
iloftyou
iloftyou

في بعض الأحيان يحتاج حمامك القديم إلى تجديد من خلال تغيير بعض الأكسسوارات أو بعض الأثاث، وإعطاء نظرة جديدة له من خلال تغييرسيراميك الجدران إلى آخر لامع، وتم تغيير منطقة الاستحمام من خلال الاستعانة ببلاط رمادي متطور وإزالة الحوض ووضع دش مربع للاستحمام ليعطي لمسة براقة للمكان، وترك نصف الجدار ما بين منطقة الاستحمام وباقي الحمام حتى يبدو مشرق أكثر. 

2- الإضاءة مهمة

homify حماممغاسل
homify

homify
homify
homify

الإضاءة توفر الدفء في حمامك، لكنها تختلف في شدتها من حمام إلى آخر حسب شخصية كل حمام، أيضًا يمكنك تسليط الضوء على مناطق لإبراز جمالها أو إبعاد الضوء عن مناطق لإخفائها . 

3- الألوان

homify حمام دوش وأحواض إستحمام المرو أو الكوارتز
homify

homify
homify
homify

الملصقات الملونة يمكن أن تشتريها بأسعار بسيطة جدًا من محلات الأدوات المنزلية وتلصقها في حمامك على سبيل المثال اللوح الزجاجي لغرفة الاستحمام مكان ملائم جدًا لها، لن يكلفك الأمر شيئًا إلا أن المظهر النهائي لغرفة الحمام سيبدو مبهج ومليء بالحيوية والألوان . 

4- توزيع أفضل

marta, osb arquitectos osb arquitectos
osb arquitectos

osb arquitectos
osb arquitectos
osb arquitectos

عندما تكون مساحة الحمام المتاحة لك صغيرة يمكنك النظر في هذه الفكرة وتطبيقها، حيث تم إعادة توزيع المساحة بشكل ذكي وعملي حيث استخدمت مجموعة أدراج طويلة ذات سطح أملس أسفل الحوض بتصميم مضغوط حتى لا تشغل مساحة كبيرة، حوض الاستحمام من الخزف الأبيض للاسترخاء بعد يوم عمل شاق، أُزيل السراميك من الجدران واكتفى الخبراء بطلائها لتبدو مشرقة وحتى لا تبدو المساحة خانقة، استبدلت الأرضية بأخرى لونها أفتح . 

5- رفوف على الجدار

Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini حمام
Arreda Progetta di Alice Bambini

Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini

استغلال الجدران بتثبيت مجموعة من الأرفف على الجدران لتصبح خزانات لأدوات التجميل، المناشف، فرش الأسنان، وبعض الحلي، مُجملًا يبدو مظهر أنيق ولطيف في الحمام .  

5 -تفاصيل تبدو وكأنها في فندق

Casa em Sao Francisco - Potrero Hill, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc حمام
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

لا تنسى التفاصيل التي تسهل لك العناية بنفسك لدرجة تجعل حمام وكأنه داخل فندق راقي. 

7- لافتة ظريفة

30MQ CON SOPPALCO, Cristina Meschi Architetto Cristina Meschi Architetto منازل
Cristina Meschi Architetto

Cristina Meschi Architetto
Cristina Meschi Architetto
Cristina Meschi Architetto

تم توزيع بلاط الحمام بشكل متدرج بين الابيض والأسود والرمادي وهو ما يتناقض مع الحوض الأبيض، المرآة بسيطة جدًا والنافذة عززت جو الوضوح في الحمام . 

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