7 أفكار رائعة للحمامات الصغيرة

إذا كانت مساحة منزلك صغيرة هذا لن يشكل لك أية مشكلة إذا كنت تعلم ما هي الألوان التي ستعتمد عليها وقطع الأثاث وكيفية توزيع كل بند في الغرف، والحمام لا يعتبر استثناء من هذه العملية بل هو غرفة أساسية من غرف المنزل ويجب مراعاة هذه الأمور به أيضًا، لذا نقدم لك في هذا الموضوع أفكار لتزيين الحمام لجعل كل سنتيمتر فيه رائع .
في بعض الأحيان يحتاج حمامك القديم إلى تجديد من خلال تغيير بعض الأكسسوارات أو بعض الأثاث، وإعطاء نظرة جديدة له من خلال تغييرسيراميك الجدران إلى آخر لامع، وتم تغيير منطقة الاستحمام من خلال الاستعانة ببلاط رمادي متطور وإزالة الحوض ووضع دش مربع للاستحمام ليعطي لمسة براقة للمكان، وترك نصف الجدار ما بين منطقة الاستحمام وباقي الحمام حتى يبدو مشرق أكثر.
الإضاءة توفر الدفء في حمامك، لكنها تختلف في شدتها من حمام إلى آخر حسب شخصية كل حمام، أيضًا يمكنك تسليط الضوء على مناطق لإبراز جمالها أو إبعاد الضوء عن مناطق لإخفائها .
الملصقات الملونة يمكن أن تشتريها بأسعار بسيطة جدًا من محلات الأدوات المنزلية وتلصقها في حمامك على سبيل المثال اللوح الزجاجي لغرفة الاستحمام مكان ملائم جدًا لها، لن يكلفك الأمر شيئًا إلا أن المظهر النهائي لغرفة الحمام سيبدو مبهج ومليء بالحيوية والألوان .
عندما تكون مساحة الحمام المتاحة لك صغيرة يمكنك النظر في هذه الفكرة وتطبيقها، حيث تم إعادة توزيع المساحة بشكل ذكي وعملي حيث استخدمت مجموعة أدراج طويلة ذات سطح أملس أسفل الحوض بتصميم مضغوط حتى لا تشغل مساحة كبيرة، حوض الاستحمام من الخزف الأبيض للاسترخاء بعد يوم عمل شاق، أُزيل السراميك من الجدران واكتفى الخبراء بطلائها لتبدو مشرقة وحتى لا تبدو المساحة خانقة، استبدلت الأرضية بأخرى لونها أفتح .
استغلال الجدران بتثبيت مجموعة من الأرفف على الجدران لتصبح خزانات لأدوات التجميل، المناشف، فرش الأسنان، وبعض الحلي، مُجملًا يبدو مظهر أنيق ولطيف في الحمام .
لا تنسى التفاصيل التي تسهل لك العناية بنفسك لدرجة تجعل حمام وكأنه داخل فندق راقي.
تم توزيع بلاط الحمام بشكل متدرج بين الابيض والأسود والرمادي وهو ما يتناقض مع الحوض الأبيض، المرآة بسيطة جدًا والنافذة عززت جو الوضوح في الحمام .
لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 11 فكرة بسيطة وغير مكلفة لمطبخ رائع