تصميم رائع لشقة في 6 أكتوبر

اليوم جولتنا قريبة جداً منكم ، هوميفاي ينقل لكم الإبداع على أرض الواقع من قلب القاهرة أي أن كل التفاصيل الموجودة في تلك الشقة ستستطيعون تنفيذها في بيوتكم بسهولة لتوفر الخامات في السوق المصرية ،

شقتنا اليوم صممت في مدينة 6 أكتوبر من تصميم مكتب AIN DESIGNS STUDIO المتخصص في التصميم الداخلي و الديكور حيث يتسم التصميم بالفخامة و الأناقة و حسن استغلال الأضواء و المفروشات و تطويعها في المساحة الكبيرة المتوفرة لدينا مع بعض الاستخدامات البارعة للاكسسوارات مع اضفاء عنصر الغموض و الخصوصية على الشكل العام بكل جدارة ..

إليكم التفاصيل