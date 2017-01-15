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تصميم رائع لشقة في 6 أكتوبر

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة نوم
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اليوم جولتنا قريبة جداً منكم ، هوميفاي ينقل لكم الإبداع على أرض الواقع من قلب القاهرة أي أن كل التفاصيل الموجودة  في تلك الشقة ستستطيعون تنفيذها في بيوتكم بسهولة لتوفر الخامات في السوق المصرية ،  

شقتنا اليوم صممت في مدينة 6 أكتوبر من تصميم مكتب AIN DESIGNS STUDIO المتخصص في التصميم الداخلي و الديكور حيث يتسم التصميم بالفخامة و الأناقة و حسن استغلال الأضواء و المفروشات و تطويعها في المساحة الكبيرة المتوفرة لدينا مع بعض الاستخدامات البارعة للاكسسوارات مع اضفاء عنصر الغموض و الخصوصية على الشكل العام  بكل جدارة ..

إليكم التفاصيل 

تصميم مثالي و استغلال جيد للمساحات

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

التصميم في تلك المساحة الشاسعة جاء مثالياً سواء في استخدام البورسلين في الأرضيات و الرخام في بعض الزوايا و درجات السلالم مما يعطي شغلاً معنوياً للفراغ ، و كذلك حسن تطويع الجدران في أن تعطي شعوراً بالدفء بسبب لونها الرمادي المتدرج و المرخم في بعض الزوايا و السادة في بعضها الآخر و هو ما أفاد التنويع ، أما الأكثر تميزاً هنا هي الاكسسوارات ، حيث النباتات و القصاري الطولية الظاهرة من كل الزوايا و كذلك الحواجز من الخشب المفرغ و المطلية بلون الأصفر القريب من لون الرخام المتوفر في درجات السلم انتهاءاً باللوحات الداكنة التي تستقي جمالها من نفس روح و تصميم الممر كله فأخرجت لنا شيئاً مميزاً بعيداً عن البهرجة الزائفة ..

و من جهة أخرى فإن التفاعل الرائع بين الضوء و بيوت النور من جهة و بين الأركان التي يوجد بها أثاث قصة أخرى من الإبداع و صممت بعناية بالغة تستحق التقدير ..

من زاوية أخرى في غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الممر الذي رأيناه في الصورة السابقة اتسم بالغموض الكبير و الخصوصية الواضحة فيكفي أن المنزل مقسم من الداخل بحيث لا يكون هناك استباحة للمساحات بين الغرف و بعضها فمثلاً الحاجز الخشبي الأصفر فصل غرفة المعيشة عن المدخل و السلم والممر، و كذلك موضع الأثاث و الجلسة في اتجاه الداخل و ليس الخارج لتكون مستقلة بذاتها عن ما هو محيط  بها .

جلسة رسمية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بعيداً عن غرفة المعيشة التي رأيناها بلون اثاث أصفر و حاجز خشبي من درجات الوانه نأتي هنا لغرفة الاستقبال حيث الرسمية تظهر في كل الزوايا و الاكسسوارات المحسوبة بدقة في كل رف و ركن، الأضواء هادئة تماماً و الستائر الثقيلة للتأكيد أكثر على الشاعرية و الهدوء و الخصوصية ..

غرفة النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة النوم كان بطلها الأول هو الضوء الشاعري الذي يتناغم مع ألوان السرير و مسندة المربع العصري، و كذلك الإكسسوارات المتمثلة في حامل الكتب الذي يشبه الشجر و صمم من الخشب من نفس لون السرير و الأباجورات ، توازن جميل ..

نلاحظ هنا وجود منافذ الضوء الطبيعي في جانب الغرفة و ليس أمامها و هو تأكيد على الخصوصية التي أشرنا لها في بداية دخولنا لتلك الشقة ، حيث قلما تجد فيها نوافذ مباشرة في قلب الغرف ..

غرفة نوم أكبر

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تلك الغرفة تختلف عن الأخرى في رسميتها الزائدة عنها، حيث لا يوجد لمسات متنوعة للاكسسوار الغريب مثل الشجرة المكتبة الماضية، و لكن يوجد قطع أثاث نمطية و معتادة لاستغلال مساحتها الكبيرة ، مع زيادة عنصر اللون الأبيض و بعض الذهبي لتحقيق وحدة التصميم المنتشرة بين الممر و بين سائر الغرف الأخرى ، حيث سنلاحظ وجود أغلب الأثاث في الشقة باللون الأبيض و المصابيح معظمها بالذهبي ..

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