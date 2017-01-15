تصميم رائع لشقة في 6 أكتوبر

اليوم جولتنا قريبة جداً منكم ، هوميفاي ينقل لكم الإبداع على أرض الواقع من قلب القاهرة أي أن كل التفاصيل الموجودة في تلك الشقة ستستطيعون تنفيذها في بيوتكم بسهولة لتوفر الخامات في السوق المصرية ،
شقتنا اليوم صممت في مدينة 6 أكتوبر من تصميم مكتب AIN DESIGNS STUDIO المتخصص في التصميم الداخلي و الديكور حيث يتسم التصميم بالفخامة و الأناقة و حسن استغلال الأضواء و المفروشات و تطويعها في المساحة الكبيرة المتوفرة لدينا مع بعض الاستخدامات البارعة للاكسسوارات مع اضفاء عنصر الغموض و الخصوصية على الشكل العام بكل جدارة ..
إليكم التفاصيل
التصميم في تلك المساحة الشاسعة جاء مثالياً سواء في استخدام البورسلين في الأرضيات و الرخام في بعض الزوايا و درجات السلالم مما يعطي شغلاً معنوياً للفراغ ، و كذلك حسن تطويع الجدران في أن تعطي شعوراً بالدفء بسبب لونها الرمادي المتدرج و المرخم في بعض الزوايا و السادة في بعضها الآخر و هو ما أفاد التنويع ، أما الأكثر تميزاً هنا هي الاكسسوارات ، حيث النباتات و القصاري الطولية الظاهرة من كل الزوايا و كذلك الحواجز من الخشب المفرغ و المطلية بلون الأصفر القريب من لون الرخام المتوفر في درجات السلم انتهاءاً باللوحات الداكنة التي تستقي جمالها من نفس روح و تصميم الممر كله فأخرجت لنا شيئاً مميزاً بعيداً عن البهرجة الزائفة ..
و من جهة أخرى فإن التفاعل الرائع بين الضوء و بيوت النور من جهة و بين الأركان التي يوجد بها أثاث قصة أخرى من الإبداع و صممت بعناية بالغة تستحق التقدير ..
الممر الذي رأيناه في الصورة السابقة اتسم بالغموض الكبير و الخصوصية الواضحة فيكفي أن المنزل مقسم من الداخل بحيث لا يكون هناك استباحة للمساحات بين الغرف و بعضها فمثلاً الحاجز الخشبي الأصفر فصل غرفة المعيشة عن المدخل و السلم والممر، و كذلك موضع الأثاث و الجلسة في اتجاه الداخل و ليس الخارج لتكون مستقلة بذاتها عن ما هو محيط بها .
بعيداً عن غرفة المعيشة التي رأيناها بلون اثاث أصفر و حاجز خشبي من درجات الوانه نأتي هنا لغرفة الاستقبال حيث الرسمية تظهر في كل الزوايا و الاكسسوارات المحسوبة بدقة في كل رف و ركن، الأضواء هادئة تماماً و الستائر الثقيلة للتأكيد أكثر على الشاعرية و الهدوء و الخصوصية ..
غرفة النوم كان بطلها الأول هو الضوء الشاعري الذي يتناغم مع ألوان السرير و مسندة المربع العصري، و كذلك الإكسسوارات المتمثلة في حامل الكتب الذي يشبه الشجر و صمم من الخشب من نفس لون السرير و الأباجورات ، توازن جميل ..
نلاحظ هنا وجود منافذ الضوء الطبيعي في جانب الغرفة و ليس أمامها و هو تأكيد على الخصوصية التي أشرنا لها في بداية دخولنا لتلك الشقة ، حيث قلما تجد فيها نوافذ مباشرة في قلب الغرف ..
تلك الغرفة تختلف عن الأخرى في رسميتها الزائدة عنها، حيث لا يوجد لمسات متنوعة للاكسسوار الغريب مثل الشجرة المكتبة الماضية، و لكن يوجد قطع أثاث نمطية و معتادة لاستغلال مساحتها الكبيرة ، مع زيادة عنصر اللون الأبيض و بعض الذهبي لتحقيق وحدة التصميم المنتشرة بين الممر و بين سائر الغرف الأخرى ، حيث سنلاحظ وجود أغلب الأثاث في الشقة باللون الأبيض و المصابيح معظمها بالذهبي ..