الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

9 حيل بارعة للمطبخ ستوفر لك المال

Mohammed Awad Mohammed Awad
Bespoke Kitchen., Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture مطبخرفوف وأدراج
Loading admin actions …

نعاني في حياتنا اليومية من ضغط المصروفات في أشياء يمكن التحكم فيها و تقليل نفقاتها عن طريق بعض الأفكار الإبداعية البعيدة عن الإسراف و التي تقترب أكثر من التدبير و حسن استغلال ما لدينا بالفعل، اليوم سنحاول أن نطبق ذلك فعلياً  في مطبخنا  عن طريق 9 أفكار سهلة و بسيطة ستعود عليك بالنفع و التوفير ..

هوميفاي ستوفر لك تلك النصائح الغالية  في مطبخك حيث يمكنك الاقتباس منها في الغرف الأخرى على نفس النمط ، و هي التي ستشعر بتأثيرها فور تنفيذها و جميعها يحتاج فقط لإعادة تفكير و حسن تدبير .. و النتيجة مذهلة على مستوى الديكور الجميل و الميزانية أيضاً ..

1- وضع فترة الصلاحية في الإعتبار

DanKuchen keukenimpressies, DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo مطبخمخزن
DanKüchen Studio Hengelo

DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo

لو كنت تعاني من فوضى مستمرة في الادراج و الخزانات الخاصة بمطبخك فإنك معرض لامحالة لنسيان إحدى المخزونات و نسيانها لحين انتهاء فترة صلاحيتها ، و بالتالي ستضيع على نفسك ما أنفقته لتشتريها و في النهاية سيكون مصيرها سلة القمامة ، و لكي تتجنب ذلك الأمر فاجعل دائماً المنتجات ذات تاريخ الصلاحية الأقرب في متناول يديك و في مقدمة الأدراج التي تستخدمها باستمرار حتى لا تنساها و كلما فتحت الدرج تراها و تتذكرها و بالتالي ستوفر ثمن عبوة أخرى و تستفيد بما أنفقت ..

2- استخدام مستحضرات التنظيف نفسها

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited مطبخ
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

يمكنك استخدام مستحضرات تنظيف محضرة في المنزل من البكينج صودا و الكلور و الصابون السائل بدلاً من استخدام مستحضرات بعينها من السوبر ماركت، هذا بالطبع لا يصلح مع جميع الأسطح، فالزجاج لابد له من منظفات مخصصة و الخشب كذلك ، لكن الأسطح مثل الرخام و الجرانيت و السيراميك يصلح لها أي نوعية من المستحضرات دون أضرار ..

3- تناول الطعام في المنزل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الأطعمة في الخارج تأكل الكثير من ميزانيتك لذا عليك أن تعتمد قليلاً على مطبخكف يإعداد وجباتك و اجعل كل مشروباتك و أطعمتك في المنزل سيوفر ذلك عليك الكثير من الاموال التي تدفعها نظير الخدمات والضرائب على الأطعمة التي تشتريها .

4- اعتمد على المنتجات الموسمية

GW's RESIDENCE, arctitudesign arctitudesign مطبخ
arctitudesign

arctitudesign
arctitudesign
arctitudesign

المنتجات التي توجد في منطقتك في بلدتك تكون أرخص بكثير من المنتجات المستوردة من الخارج في غير مواسمها ، لذا اعتمد قدر الإمكان على شراء فاكهة الشتاء في الشتاء و الصيف كذلك و ليس هنالك حاجة ملحة لتشتري المنتجات المستوردة لمجرد أن تأكلها في فصل ليس فصلها سوى أنك تدفع مقابلها ضعفين تقريباً و أنت بحاجة للتوفير .

5- اكسسوارات من عندك

Home Decor, EMOH Modern Furniture Store HK EMOH Modern Furniture Store HK مطبخأواني المطبخ
EMOH Modern Furniture Store HK

EMOH Modern Furniture Store HK
EMOH Modern Furniture Store HK
EMOH Modern Furniture Store HK

استخدم الأشياء التي تستخدمها باستمرار في مطبخك لتكون بدلاً من الاكسسوارات باهظة الثمن و بالفعل ستنقل لك احساس رائع بطبيعة المطبخ دون أن تدفع أي أموال ، و كل هذا بمجرد أن تحسن تنسيقها و وضعها بشكل يبرز جمالها بشكل منمق ، مثل المضارب و الملاعق و الأرفف الخشبية الأواني و الاباريق الملونة ..

6- قهوة الصباح

Bespoke Kitchen., Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture مطبخرفوف وأدراج
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

يمكنك التمتع بكوب من القهوة في الصباح في منزلك و ليس في الخارج و بالتالي ستكون قد وفرت ثمن كوب القهوة اليومي الذي يعتبر من الأشياء الخفية التي تسحب من ميزانيتك دون أن تشعر بها على مدار اليوم و لكن لو قمت بتجميعها على مدار الشهر ستجد مبلغاً كبيراً أنت في حاجة لتوفيره عن طريق تناولك هذا الفنجان في مطبخك قبل النزول صباحاً .

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- استبدال الأجهزة القديمة

House in Kitaichinosawa, Mimasis Design／ミメイシス デザイン Mimasis Design／ミメイシス デザイン مطبخألواح المطبخ خشب Wood effect
Mimasis Design／ミメイシス デザイン

Mimasis Design／ミメイシス デザイン
Mimasis Design／ミメイシス デザイン
Mimasis Design／ミメイシス デザイン

استبدل الأجهزة الكهربائية القديمة في مطبخك بأخرى جديدة أعلى في الفكاءة و أقل في استهلاك الكهرباء و الصيانة ، سيوفر عليك ذلك الكثير على المدى القريب و البعيد لو قارنته بفاتورة الكهرباء الشهرية و الصيانات الدورية و الأعطال التي قد يسببها قدم تلك الأجهزة مثل الثلاجة و المايكروويف و الفرن الكهربي ..

8- زراعة الاعشاب في مطبخك

Longboard Cherry by chris+ruby chris+ruby مطبخرفوف وأدراج
chris+ruby

Longboard Cherry by chris+ruby

chris+ruby
chris+ruby
chris+ruby

قم بزراعة النعناع و القرنفل والريحان في مطبخك على حافة النوافذ  أو الرفوف في أماكن مخصصة لها مثل قصاري الزرع سيوفر عليك ذلك شراء تلك النوعيات و بالتالي ستجدها يومياً في متناول يدك و ستضفي رائحة جميلة على مطبخك بالكامل فضلاً عن شكلها الرائع ..

9- قم بالتعليب بنفسك

homify مطبخمخزن
homify

homify
homify
homify

كل المعلبات تقريباً يمكن اعدادها في المنزل مثل الصلصة و المربى و الكاتشاب، و ستكون خالية من المواد الحافظة و بالتأكيد أقل سعراً من شرائها جاهزة و أكثر صحة لنا و لأسرتنا و كذلك ستوفر عليك الكثير من المال لأنها ستكون بكميات أكبر و بجودة أحسن ..

اقرأ : 10 تصميمات رائعة لدُش الحمام ستود أقتناء أحدها

مطبخ واحد صغير ، يساوي أفكار لا حصر لها
أفكار رائعة ستساعدك على التوفير

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً