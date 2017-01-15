9 حيل بارعة للمطبخ ستوفر لك المال

نعاني في حياتنا اليومية من ضغط المصروفات في أشياء يمكن التحكم فيها و تقليل نفقاتها عن طريق بعض الأفكار الإبداعية البعيدة عن الإسراف و التي تقترب أكثر من التدبير و حسن استغلال ما لدينا بالفعل، اليوم سنحاول أن نطبق ذلك فعلياً في مطبخنا عن طريق 9 أفكار سهلة و بسيطة ستعود عليك بالنفع و التوفير ..
هوميفاي ستوفر لك تلك النصائح الغالية في مطبخك حيث يمكنك الاقتباس منها في الغرف الأخرى على نفس النمط ، و هي التي ستشعر بتأثيرها فور تنفيذها و جميعها يحتاج فقط لإعادة تفكير و حسن تدبير .. و النتيجة مذهلة على مستوى الديكور الجميل و الميزانية أيضاً ..
لو كنت تعاني من فوضى مستمرة في الادراج و الخزانات الخاصة بمطبخك فإنك معرض لامحالة لنسيان إحدى المخزونات و نسيانها لحين انتهاء فترة صلاحيتها ، و بالتالي ستضيع على نفسك ما أنفقته لتشتريها و في النهاية سيكون مصيرها سلة القمامة ، و لكي تتجنب ذلك الأمر فاجعل دائماً المنتجات ذات تاريخ الصلاحية الأقرب في متناول يديك و في مقدمة الأدراج التي تستخدمها باستمرار حتى لا تنساها و كلما فتحت الدرج تراها و تتذكرها و بالتالي ستوفر ثمن عبوة أخرى و تستفيد بما أنفقت ..
يمكنك استخدام مستحضرات تنظيف محضرة في المنزل من البكينج صودا و الكلور و الصابون السائل بدلاً من استخدام مستحضرات بعينها من السوبر ماركت، هذا بالطبع لا يصلح مع جميع الأسطح، فالزجاج لابد له من منظفات مخصصة و الخشب كذلك ، لكن الأسطح مثل الرخام و الجرانيت و السيراميك يصلح لها أي نوعية من المستحضرات دون أضرار ..
الأطعمة في الخارج تأكل الكثير من ميزانيتك لذا عليك أن تعتمد قليلاً على مطبخكف يإعداد وجباتك و اجعل كل مشروباتك و أطعمتك في المنزل سيوفر ذلك عليك الكثير من الاموال التي تدفعها نظير الخدمات والضرائب على الأطعمة التي تشتريها .
المنتجات التي توجد في منطقتك في بلدتك تكون أرخص بكثير من المنتجات المستوردة من الخارج في غير مواسمها ، لذا اعتمد قدر الإمكان على شراء فاكهة الشتاء في الشتاء و الصيف كذلك و ليس هنالك حاجة ملحة لتشتري المنتجات المستوردة لمجرد أن تأكلها في فصل ليس فصلها سوى أنك تدفع مقابلها ضعفين تقريباً و أنت بحاجة للتوفير .
استخدم الأشياء التي تستخدمها باستمرار في مطبخك لتكون بدلاً من الاكسسوارات باهظة الثمن و بالفعل ستنقل لك احساس رائع بطبيعة المطبخ دون أن تدفع أي أموال ، و كل هذا بمجرد أن تحسن تنسيقها و وضعها بشكل يبرز جمالها بشكل منمق ، مثل المضارب و الملاعق و الأرفف الخشبية الأواني و الاباريق الملونة ..
يمكنك التمتع بكوب من القهوة في الصباح في منزلك و ليس في الخارج و بالتالي ستكون قد وفرت ثمن كوب القهوة اليومي الذي يعتبر من الأشياء الخفية التي تسحب من ميزانيتك دون أن تشعر بها على مدار اليوم و لكن لو قمت بتجميعها على مدار الشهر ستجد مبلغاً كبيراً أنت في حاجة لتوفيره عن طريق تناولك هذا الفنجان في مطبخك قبل النزول صباحاً .
استبدل الأجهزة الكهربائية القديمة في مطبخك بأخرى جديدة أعلى في الفكاءة و أقل في استهلاك الكهرباء و الصيانة ، سيوفر عليك ذلك الكثير على المدى القريب و البعيد لو قارنته بفاتورة الكهرباء الشهرية و الصيانات الدورية و الأعطال التي قد يسببها قدم تلك الأجهزة مثل الثلاجة و المايكروويف و الفرن الكهربي ..
قم بزراعة النعناع و القرنفل والريحان في مطبخك على حافة النوافذ أو الرفوف في أماكن مخصصة لها مثل قصاري الزرع سيوفر عليك ذلك شراء تلك النوعيات و بالتالي ستجدها يومياً في متناول يدك و ستضفي رائحة جميلة على مطبخك بالكامل فضلاً عن شكلها الرائع ..
كل المعلبات تقريباً يمكن اعدادها في المنزل مثل الصلصة و المربى و الكاتشاب، و ستكون خالية من المواد الحافظة و بالتأكيد أقل سعراً من شرائها جاهزة و أكثر صحة لنا و لأسرتنا و كذلك ستوفر عليك الكثير من المال لأنها ستكون بكميات أكبر و بجودة أحسن ..