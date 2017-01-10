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9 حمامات مميزة وكأنك في فندق!

أميرة قاسم أميرة قاسم
SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores حمام
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أغلب الناس يهتمون كثيرا بنضافة الحمام لكنهم يغفلون الجانب الجمالي له وهو ما يحيله مع الوقت لبقعة مملة بالمنزل رغم دوره الحيوي وتكرار دخوله خلال اليوم مرات عديدة، ولأننا في هوميفاي نهتم بجمال وأناقة كل ركن بمنزلك خصصنا هذا الموضوع عن الأفكار والنصائح التي قد تلهمك لتحيل حمام منزلك العادي إلى حمام فنادق خمس نجوم، استعد للإلهام!

1. أكسسوارات وحليات مميزة

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores حمام
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

يعتبر اقتناء أكسسوارات مميزة للحمام هى الطريقة الأسهل لتزيينه، يمكنك الأستعانة بمرآة بإطار فانتاج (مظهر عتيق) لتمنح الحمام شخصية فريدة مع مجموعة الأكسسوارات الأخرى مثل فازة للزهور المجففة أو حاويات أنيقة وبألوان زاهية للصابون، ومن الممكن أيضا أن تستغل المساحة أسفل الحوض بوضع بعض السلال من خشب البامبو (الخيزران) لترتيب المناشف بالطريقة التي في الصورة.

2. حوض خشبي

Shades of White, Helô Marques Associados Helô Marques Associados حمام
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

تهتم الفنادق باختيار أدوات صحية لحماماتها بتصميمات مميزة ليذكرها بها نزلاءها على سبيل المثال الحوض! من المؤكد وجود حوض خشبي بهذا المظهر الخام للخشب كما بالصورة سيضيف الكثير لحمامك، وإن كنت تسأل عن ملائمة الخشب كخامة ليكون هيكل الحوض فبالطبع هناك أنواع تعرضت لمعالجة عالية لتجعلها قادرة على تحمل المياه والرطوبة الدائمة بالحمام. حقق المصمم هنا توازن متناغم مع الخشب حين كثف وجود النباتات الخضراء بالحمام.

3. Spa بالمنزل

House of Lines & Courts, studio XS studio XS حمام
studio XS

studio XS
studio XS
studio XS

دلل نفسك باقتناء إحدى أحواض الاستحمام المعروفة باسم بانيو سبا كالموجودة بالمنتجعات الصحية، وغم تكلفتها العالية لكنها ستكون استثمار بحمامك سيحقق لك مزيد من الراحة والاسترخاء.

4. حمام وسط الطبيعة

G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates حمام
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

إن كنت محظوظا كفاية لامتلاك منزل خاص بك لا تفوت هذه الفرصة في تصميم حمام بجزء في الهواء الطلق كما هو بالصورة، يمكنك تحويل هذا الجزء لحديقة غنّاء لتستمتع بحمامك في الصباح وسط الطبيعة وضوء الشمس الطبيعي.

5. حوض حجري

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN حمام
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

قطعة نادرة كهذا الحوض الحجري بالطبع ستكون إضافة مميزة لحمام منزلك، الفكرة هنا أيضا ليست في الحوض الحجري فقط ولكن التصميم بالكامل، فالقطع الغير مهذب لحجر الحوض خلق تباينا مع المقعد الخشبي بتصميمه المنمق الأنيق، ولأن الحوض كان له حضور قوي كان لابد من تواجد عناصر خشبية تحقق توازن لخلق الدفء بالمكان، وكان ذلك في الكرسي وإطار المرآة  والقاعدة الخشبية التي تدعم الحوض.

6. بلاط مختلف

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

من الحيل الرائعة التي تعطي للحمام مظهر مميز هو التناوب بين تصميمين مختلفين لبلاط الجدران كما هو واضح بالصورة، لكن هذه الفكرة تتطلب الحرص في تنفيذها ويمكنك الاستعانة برأي خبير لتصميمها بشكل صحيح ولتحصل على النتيجة المرجوة، ﻷنه إن لم تنفذ بشكل صحيح يمكن أن تسبب زحام وإزعاج بصري غير مطلوب في مكان صغير كالحمام.

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7. ألوان نابضة بالحياة

VERBOUWING WOONHUIS HELMOND - 281013, JANICKI ARCHITECT JANICKI ARCHITECT حمام
JANICKI ARCHITECT

JANICKI ARCHITECT
JANICKI ARCHITECT
JANICKI ARCHITECT

للحمامات الصغيرة والتي لا تحتاج لحماية الجدران من المياه يمكنك الاستعانة بالطلاء العادي ولكن بألوان تبعث الحيوية بالمكان مثل تلك الدرجة من اللون الأزرق.

وتجاويف في الجدران

VERBOUWING WOONHUIS HELMOND - 281013, JANICKI ARCHITECT JANICKI ARCHITECT حمام
JANICKI ARCHITECT

JANICKI ARCHITECT
JANICKI ARCHITECT
JANICKI ARCHITECT

صورة لجدار آخر من نفس الحمام السابق يظهر فيه تجاويف بأحجام وخلفيات مختلفة لترتيب الأغراض والأكسسوارات، فكرة مميزة وعملية للحمامات الصغيرة.

8. مرآة مستديرة

GRATTACIELO, RCRD Studio RCRD Studio حمام
RCRD Studio

RCRD Studio
RCRD Studio
RCRD Studio

المرايا من أهم عناصر الديكور في الحمام بعيدا حتى عن أهميتها الوظيفية، المرآة هنا جاءت على شكل دائري مع إضاءة ليد خلفية منحت الحمام ديناميكية وبعدا جديدا، خاصة مع اللون الأبيض الذي يسود الحمام.

9. لمحبي الكلاسيكية

Victorian Terrace House, South-West London homify حمام بلاط
homify

Victorian Terrace House, South-West London

homify
homify
homify

تصميم الحمام هنا كلاسيكي، بلاط الأرضيات والجدران كان لها الحضور الأقوى ويليه حوض الاستحمام المنفصل ذو سطح خارجي معدني لامع يعكس شكل بلاط الأرضيات وكأنها جزء أصيل من تصميمه، المرآة الكبيرة إلى جوار حوض الاستحمام كان لها بالغ الأثر في زيادة الشعور باتساع الحمام.

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