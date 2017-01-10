9 حمامات مميزة وكأنك في فندق!

من الحيل الرائعة التي تعطي للحمام مظهر مميز هو التناوب بين تصميمين مختلفين لبلاط الجدران كما هو واضح بالصورة، لكن هذه الفكرة تتطلب الحرص في تنفيذها ويمكنك الاستعانة برأي خبير لتصميمها بشكل صحيح ولتحصل على النتيجة المرجوة، ﻷنه إن لم تنفذ بشكل صحيح يمكن أن تسبب زحام وإزعاج بصري غير مطلوب في مكان صغير كالحمام.