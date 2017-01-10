9 حمامات مميزة وكأنك في فندق!

أغلب الناس يهتمون كثيرا بنضافة الحمام لكنهم يغفلون الجانب الجمالي له وهو ما يحيله مع الوقت لبقعة مملة بالمنزل رغم دوره الحيوي وتكرار دخوله خلال اليوم مرات عديدة، ولأننا في هوميفاي نهتم بجمال وأناقة كل ركن بمنزلك خصصنا هذا الموضوع عن الأفكار والنصائح التي قد تلهمك لتحيل حمام منزلك العادي إلى حمام فنادق خمس نجوم، استعد للإلهام!
يعتبر اقتناء أكسسوارات مميزة للحمام هى الطريقة الأسهل لتزيينه، يمكنك الأستعانة بمرآة بإطار فانتاج (مظهر عتيق) لتمنح الحمام شخصية فريدة مع مجموعة الأكسسوارات الأخرى مثل فازة للزهور المجففة أو حاويات أنيقة وبألوان زاهية للصابون، ومن الممكن أيضا أن تستغل المساحة أسفل الحوض بوضع بعض السلال من خشب البامبو (الخيزران) لترتيب المناشف بالطريقة التي في الصورة.
تهتم الفنادق باختيار أدوات صحية لحماماتها بتصميمات مميزة ليذكرها بها نزلاءها على سبيل المثال الحوض! من المؤكد وجود حوض خشبي بهذا المظهر الخام للخشب كما بالصورة سيضيف الكثير لحمامك، وإن كنت تسأل عن ملائمة الخشب كخامة ليكون هيكل الحوض فبالطبع هناك أنواع تعرضت لمعالجة عالية لتجعلها قادرة على تحمل المياه والرطوبة الدائمة بالحمام. حقق المصمم هنا توازن متناغم مع الخشب حين كثف وجود النباتات الخضراء بالحمام.
دلل نفسك باقتناء إحدى أحواض الاستحمام المعروفة باسم بانيو سبا كالموجودة بالمنتجعات الصحية، وغم تكلفتها العالية لكنها ستكون استثمار بحمامك سيحقق لك مزيد من الراحة والاسترخاء.
إن كنت محظوظا كفاية لامتلاك منزل خاص بك لا تفوت هذه الفرصة في تصميم حمام بجزء في الهواء الطلق كما هو بالصورة، يمكنك تحويل هذا الجزء لحديقة غنّاء لتستمتع بحمامك في الصباح وسط الطبيعة وضوء الشمس الطبيعي.
قطعة نادرة كهذا الحوض الحجري بالطبع ستكون إضافة مميزة لحمام منزلك، الفكرة هنا أيضا ليست في الحوض الحجري فقط ولكن التصميم بالكامل، فالقطع الغير مهذب لحجر الحوض خلق تباينا مع المقعد الخشبي بتصميمه المنمق الأنيق، ولأن الحوض كان له حضور قوي كان لابد من تواجد عناصر خشبية تحقق توازن لخلق الدفء بالمكان، وكان ذلك في الكرسي وإطار المرآة والقاعدة الخشبية التي تدعم الحوض.
من الحيل الرائعة التي تعطي للحمام مظهر مميز هو التناوب بين تصميمين مختلفين لبلاط الجدران كما هو واضح بالصورة، لكن هذه الفكرة تتطلب الحرص في تنفيذها ويمكنك الاستعانة برأي خبير لتصميمها بشكل صحيح ولتحصل على النتيجة المرجوة، ﻷنه إن لم تنفذ بشكل صحيح يمكن أن تسبب زحام وإزعاج بصري غير مطلوب في مكان صغير كالحمام.
للحمامات الصغيرة والتي لا تحتاج لحماية الجدران من المياه يمكنك الاستعانة بالطلاء العادي ولكن بألوان تبعث الحيوية بالمكان مثل تلك الدرجة من اللون الأزرق.
صورة لجدار آخر من نفس الحمام السابق يظهر فيه تجاويف بأحجام وخلفيات مختلفة لترتيب الأغراض والأكسسوارات، فكرة مميزة وعملية للحمامات الصغيرة.
المرايا من أهم عناصر الديكور في الحمام بعيدا حتى عن أهميتها الوظيفية، المرآة هنا جاءت على شكل دائري مع إضاءة ليد خلفية منحت الحمام ديناميكية وبعدا جديدا، خاصة مع اللون الأبيض الذي يسود الحمام.
تصميم الحمام هنا كلاسيكي، بلاط الأرضيات والجدران كان لها الحضور الأقوى ويليه حوض الاستحمام المنفصل ذو سطح خارجي معدني لامع يعكس شكل بلاط الأرضيات وكأنها جزء أصيل من تصميمه، المرآة الكبيرة إلى جوار حوض الاستحمام كان لها بالغ الأثر في زيادة الشعور باتساع الحمام.
اقرأ أيضا: 10 تصميمات مدهشة لبانيو الأحلام