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7 تصميمات لاستغلال أفضل للمساحات الخالية بمنزلك

هنادى موسى هنادى موسى
Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti غرفة المعيشة
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لا يخلو منزل من وجود مساحات خالية موزعة على نطاق المنزل دون الاستفادة منها، رغم أن تلك المساحات يمكن أن تؤثر على تصميم المنزل بأكمله وتسهل عليك الكثير من الوقت والعملية خاصة عندما يمكنك الاستفادة منها في توفير أماكن تخزين إضافية تقلل الفوضى والزحام فى منزلك.

يساعدك (هوميفاي) اليوم ببعض الأفكار المبتكرة داخل منازل مختلفة كي يمكنك تصميمها فى المساحات الموزعة داخل منزلك بمنتهى الشياكة والعصرية.

1- وحدات تخزين مدمجة بالجدران

Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti غرفة المعيشة
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

أصبحت المساحات المحدودة تحدي يواجه كل ملاك المنازل ما يجعلك في تفكير مستمر لأفضل استغلال للمساحات ودائمًا تتوفر الطرق المبتكرة التي تساعدك على توفير حلول عملية توفر لك مساحة إضافية داخل المنزل.

فنرى هنا مثال ممتاز لتصميم يعتمد على إنشاء رفوف داخلية بالجدران توفر لك مساحة تخزينية  فالجدران مساحات مهدرة يمكن تحويلها لأفكار مميزة كثيرة تضيف ديكور أنيق ومميز للغرفة.

2- تصميم جدار فاصل من الرفوف

Natural Geometry, HYLA Architects HYLA Architects منازل
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

المساحات المحدودة الخالية يمكن الاستفادة منها باستخدام تصميمات بسيطة مثل التصميم الآتي الذي يوفر جدار خشبي فاصل بين السلم والغرفة مكون من رفوف مختلفة المساحة للاستفادة منها بتخزين أدوات مختلفة، مع العرض على تكامل التصميم بنمط وألوان توافق تصميم المنزل.

3- الاستفادة من المساحات الرأسية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تعد المساحات الرأسية أيضًا من الفرص الذهبية التي توفر لنا فرص مختلفة للاستفادة منها مثل تصميم رفوف أو خزائن بسيطة أعلى السرير بالتوازي مع وضعية السرير وديكور غرفة النوم.

4- تصميم حديقتك الخاصة في الشرفة

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos بلكونة أو شرفة
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

هل تتمنى وجود حديقة في منزلك ولا تملك المساحة الكافية لها؟ ما رأيك بتحويل شرفتك لحديقة جميلة بسيطة في حدود المساحة المتوفرة لديك ، وتعد الحدائق الرأسية أفضل الحلول المناسبة للشرفات. فقط تأكد من ملائمة النباتات التي تختار زراعتها لكمية الضوء التي تتوفر لها والطقس الذي تتعرض له أيضًا.

فالشرفات مكان ممتاز لقضاء بعض الوقت الحميمي الدافيء مع أفراد أسرتك أو زوارك.

5- تصميم ركن عمل أسفل السلم

Shawfield Street, Ardesia Design Ardesia Design مكتب عمل أو دراسة
Ardesia Design

Shawfield Street

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

أيضًا المساحات المتوفرة أسفل السلالم يمكن تحويلها لمكان عمل بسيط وأنيق باختيار وتصميم أثاث يناسب المساحة المتوفرة، وتساعدك تلك الفرصة على إدخال ألوان مختلفة مع ألوان السلم والجدران تجدد من روح المكان، خاصة مع استخدام اكسسوارات إضاءة مميزة.

6- وحدات تخزين أيضًا أسفل السلم

Appartement familial atypique : réaménagement de chambres de services-Paris-16e , ATELIER FB ATELIER FB الممر الحديث، المدخل و الدرج
ATELIER FB

ATELIER FB
ATELIER FB
ATELIER FB

مهما اختلفت المساحات التي توفرها لنا السلالم ستجد أفكار ابداعية مختلفة تناسب أذواقنا واحتياجاتنا ، وهذا ما يقدمه لنا التصميم الآتي والذي يقترح علينا توفير وحدات تخزين متعددة لترتيب الملابس والأحذية بطريقة منظمة وأنيقة.

7- المساحات العلوية أسفل سقف المنزل

Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH غرفة الملابس
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

تنتج الأسقف مساحات غير متساوية المساحة ما يمثل تحدي مختلف كي نحصل على تصميم يستفيد من تلك المساحة الغير منتظمة ، ويمكننا دائمًا الاستعانة بالمصممين المحترفين وسنفاجء بالكثير من التصميمات الإبداعية المناسبة.

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