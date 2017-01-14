7 تصميمات لاستغلال أفضل للمساحات الخالية بمنزلك

أصبحت المساحات المحدودة تحدي يواجه كل ملاك المنازل ما يجعلك في تفكير مستمر لأفضل استغلال للمساحات ودائمًا تتوفر الطرق المبتكرة التي تساعدك على توفير حلول عملية توفر لك مساحة إضافية داخل المنزل.

فنرى هنا مثال ممتاز لتصميم يعتمد على إنشاء رفوف داخلية بالجدران توفر لك مساحة تخزينية فالجدران مساحات مهدرة يمكن تحويلها لأفكار مميزة كثيرة تضيف ديكور أنيق ومميز للغرفة.