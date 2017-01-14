7 تصميمات لاستغلال أفضل للمساحات الخالية بمنزلك

لا يخلو منزل من وجود مساحات خالية موزعة على نطاق المنزل دون الاستفادة منها، رغم أن تلك المساحات يمكن أن تؤثر على تصميم المنزل بأكمله وتسهل عليك الكثير من الوقت والعملية خاصة عندما يمكنك الاستفادة منها في توفير أماكن تخزين إضافية تقلل الفوضى والزحام فى منزلك.
يساعدك (هوميفاي) اليوم ببعض الأفكار المبتكرة داخل منازل مختلفة كي يمكنك تصميمها فى المساحات الموزعة داخل منزلك بمنتهى الشياكة والعصرية.
أصبحت المساحات المحدودة تحدي يواجه كل ملاك المنازل ما يجعلك في تفكير مستمر لأفضل استغلال للمساحات ودائمًا تتوفر الطرق المبتكرة التي تساعدك على توفير حلول عملية توفر لك مساحة إضافية داخل المنزل.
فنرى هنا مثال ممتاز لتصميم يعتمد على إنشاء رفوف داخلية بالجدران توفر لك مساحة تخزينية فالجدران مساحات مهدرة يمكن تحويلها لأفكار مميزة كثيرة تضيف ديكور أنيق ومميز للغرفة.
المساحات المحدودة الخالية يمكن الاستفادة منها باستخدام تصميمات بسيطة مثل التصميم الآتي الذي يوفر جدار خشبي فاصل بين السلم والغرفة مكون من رفوف مختلفة المساحة للاستفادة منها بتخزين أدوات مختلفة، مع العرض على تكامل التصميم بنمط وألوان توافق تصميم المنزل.
تعد المساحات الرأسية أيضًا من الفرص الذهبية التي توفر لنا فرص مختلفة للاستفادة منها مثل تصميم رفوف أو خزائن بسيطة أعلى السرير بالتوازي مع وضعية السرير وديكور غرفة النوم.
هل تتمنى وجود حديقة في منزلك ولا تملك المساحة الكافية لها؟ ما رأيك بتحويل شرفتك لحديقة جميلة بسيطة في حدود المساحة المتوفرة لديك ، وتعد الحدائق الرأسية أفضل الحلول المناسبة للشرفات. فقط تأكد من ملائمة النباتات التي تختار زراعتها لكمية الضوء التي تتوفر لها والطقس الذي تتعرض له أيضًا.
فالشرفات مكان ممتاز لقضاء بعض الوقت الحميمي الدافيء مع أفراد أسرتك أو زوارك.
أيضًا المساحات المتوفرة أسفل السلالم يمكن تحويلها لمكان عمل بسيط وأنيق باختيار وتصميم أثاث يناسب المساحة المتوفرة، وتساعدك تلك الفرصة على إدخال ألوان مختلفة مع ألوان السلم والجدران تجدد من روح المكان، خاصة مع استخدام اكسسوارات إضاءة مميزة.
مهما اختلفت المساحات التي توفرها لنا السلالم ستجد أفكار ابداعية مختلفة تناسب أذواقنا واحتياجاتنا ، وهذا ما يقدمه لنا التصميم الآتي والذي يقترح علينا توفير وحدات تخزين متعددة لترتيب الملابس والأحذية بطريقة منظمة وأنيقة.
تنتج الأسقف مساحات غير متساوية المساحة ما يمثل تحدي مختلف كي نحصل على تصميم يستفيد من تلك المساحة الغير منتظمة ، ويمكننا دائمًا الاستعانة بالمصممين المحترفين وسنفاجء بالكثير من التصميمات الإبداعية المناسبة.