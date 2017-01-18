15 مطبخ اقتصادي وعملي من الملامين

الميلامين مادة هامة دخلت مؤخرًا في عالم صناعة المطابخ الحديثة، أغلب الناس يعتقدون أن الميلامين نوع من أنواع البلاستيك لذا من الصعب جدًا أن يتم استخدامه في صناعة المطابخ لأنه لا يتحمل الحرارة وينصهر.

هذه الفكرة خاطئة تمامًا الميلامين هو مركب عضوي من الفورمالديهايد يتم تركيبه بطريقة ما لينتج لنا راتنجات الميلامين المقاوم للحريق، ليتم استخدامه في صناعة أشياء عديدة مثل اللوحات، البلاط، وأدوات المطبخ البوليمر، وراتنجات الملامين هي أيضًا واحدة من أهم المكونات الرئيسية المستخدمة في صناعة الخشب المضغوط وألواح الديكور.

ننقلك لنقطة أخرى أكثر أهمية وهي مزايا الميلامين، وأهم ميزة جعلته قبلة الخبراء في صناعة المطابخ الحديثة وهي أن أرخص بكثير من مواد بناء كثيرة، بالإضافة إلى أنه مقاوم جدًا لعدة عوامل مثل أشعة الشمس، درجات الحرارة العالية، العفن، الرطوبة، والنمل والطفيليات.

كما أنه سهل التنظيف وشديد المقاومة للبقع والمواد الكيميائية الموجودة في كثير من المنظفات، ويمكنك الاختيار من بين ألوانه المتنوعة وقوامه المتعدد، بعد أن تعرفت على الميلامين من كل جوانبه دعنا نعرض عليك نماذج رائعة ومختلفة من غرف المطابخ المصنوعة من الملامين.