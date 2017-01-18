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15 مطبخ اقتصادي وعملي من الملامين

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Showroom Alberto Aguilera, Cocinas Rio Cocinas Rio مطبخ
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الميلامين مادة هامة دخلت مؤخرًا في عالم صناعة المطابخ الحديثة، أغلب الناس يعتقدون أن الميلامين نوع من أنواع البلاستيك لذا من الصعب جدًا أن يتم استخدامه في صناعة المطابخ لأنه لا يتحمل الحرارة وينصهر. 

 هذه الفكرة خاطئة تمامًا الميلامين هو مركب عضوي من الفورمالديهايد يتم تركيبه بطريقة ما لينتج لنا راتنجات الميلامين المقاوم للحريق، ليتم استخدامه في صناعة أشياء عديدة مثل اللوحات، البلاط، وأدوات المطبخ البوليمر، وراتنجات الملامين هي أيضًا واحدة من أهم المكونات الرئيسية المستخدمة في صناعة الخشب المضغوط وألواح الديكور.  

ننقلك لنقطة أخرى أكثر أهمية وهي مزايا الميلامين، وأهم ميزة جعلته قبلة الخبراء في صناعة المطابخ الحديثة وهي أن أرخص بكثير من مواد بناء كثيرة، بالإضافة إلى أنه مقاوم جدًا لعدة عوامل مثل أشعة الشمس، درجات الحرارة العالية، العفن، الرطوبة، والنمل والطفيليات. 

كما أنه سهل التنظيف وشديد المقاومة للبقع والمواد الكيميائية الموجودة في كثير من المنظفات، ويمكنك الاختيار من بين ألوانه المتنوعة وقوامه المتعدد، بعد أن تعرفت على الميلامين من كل جوانبه دعنا نعرض عليك نماذج رائعة ومختلفة من غرف المطابخ المصنوعة من الملامين.  

1- منظم وشيك جدًا

cocinas, OLKAB CORART OLKAB CORART مطبخ
OLKAB CORART

OLKAB CORART
OLKAB CORART
OLKAB CORART

2- بسيط وحديث باللون الأبيض

COCINAS MODERNAS, Maxel Maxel مطبخألواح المطبخ
Maxel

Maxel
Maxel
Maxel

3- مزيج البيج واللمسات البيضاء مع جزيرة المطبخ

Cocina melamina Vison y Ceniza, Cesaro Cesaro مطبخ
Cesaro

Cesaro
Cesaro
Cesaro

4- التفاح الأخضر والشيكولاتة لترك لمسة شبابية

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخرفوف وأدراج
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

5- الانحراف والفن لمطبخ حديث

Showroom Alberto Aguilera, Cocinas Rio Cocinas Rio مطبخ
Cocinas Rio

Cocinas Rio
Cocinas Rio
Cocinas Rio

6- الفخامة والأناقة في قمة مجدها

Showroom Alberto Aguilera, Cocinas Rio Cocinas Rio مطبخ
Cocinas Rio

Cocinas Rio
Cocinas Rio
Cocinas Rio

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7- أحمر جريء لمطبخ أكثر حيوية

Showroom Alberto Aguilera, Cocinas Rio Cocinas Rio مطبخ
Cocinas Rio

Cocinas Rio
Cocinas Rio
Cocinas Rio

8- عملي وتقليدي لكنه لا يخلو من اللمسات الفنية

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

9- الميلامين الأبيض في مساحة واسعة

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura مطبخ
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

10- نغمات متناقضة

Cocinas, KZ KZ مطبخ
KZ

KZ
KZ
KZ

11- جراءة الألوان في المطابخ الميلامين

cocinas, Muebles muc. Muebles muc. المنزلديكورات واكسسوارات
Muebles muc.

Muebles muc.
Muebles muc.
Muebles muc.

12- الأناقة والرصانة

cocinas, OLKAB CORART OLKAB CORART مطبخ
OLKAB CORART

OLKAB CORART
OLKAB CORART
OLKAB CORART

13- أبيض ومشرق

Loft conversion and house remodelling in Wimbledon, TOTUS TOTUS مطبخ
TOTUS

Loft conversion and house remodelling in Wimbledon

TOTUS
TOTUS
TOTUS

14- الميلامين لمظهر شبابي

Anbau, Photography in the picture Photography in the picture مطبخ
Photography in the picture

Photography in the picture
Photography in the picture
Photography in the picture

15- المتانة والمقاومة

Apartamento Itaim, Lore Arquitetura Lore Arquitetura مطبخ
Lore Arquitetura

Lore Arquitetura
Lore Arquitetura
Lore Arquitetura

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