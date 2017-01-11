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17 طريقة لتجديد منزلك بتكلفة صغيرة

ريم عوض ريم عوض
Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo شبابيك و أبوابأبواب
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يظن الكثير من الناس أنه إذا أردت تجديد المنزل فستحتاج إلى ميزانية كبيرة لتحقيق ذلك ولكن الحقيقة أنك يمكن تجديد منزلك بأقل التكاليف الممكنة وهذا ما سنقدمه لك في أفكار هذا المقال.

1- إضاءة أسفل الأثاث

Kitchen DDWH Architects مطبخ
DDWH Architects

Kitchen

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

الإضاءة هي مفتاح التجديد في أي غرفة وخاصة في المطبخ. يمكنك إضافة إضاءة اسفل خزانات المطبخ لشكل أكثر أناقة ويشعرك كأنك قد غيرت المطبخ بالكامل!

2- تنظيف الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

ليس من الضروري أن تقوم بتجديد بلاط الحمام بأكمله لتشعر بالتجديد. قم بالاستعانة بمتخصصي تنظيف ليعيدو لك بلاط الحمام كالجديد.

Natural Rope Knot Door Stop homify المنزلديكورات واكسسوارات
homify

Natural Rope Knot Door Stop

homify
homify
homify

3- صدادات الأبواب

ضع صدادات خلف الأبواب لتمتص الصدمات وتحمي الحائط من الحفر والخدوش الذي يتسبب بها فتح الباب.

4- مشاية الباب

Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo شبابيك و أبوابأبواب
Boscolo

Upper Park, Loughton

Boscolo
Boscolo
Boscolo

غير المشاية الموجودة أمام باب الشقة وستشعر بالفرق كلما دخلت لمنزلك

5- صرير الباب

Ravenna Oak Internal Door Prefinished Modern Doors Ltd شبابيك و أبوابأبواب خشب معالج Wood effect
Modern Doors Ltd

Ravenna Oak Internal Door Prefinished

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

تخلص من صرير الأبواب المزعج عن طريق تزييتها أو رش المواد المخصصة لذلك مثل الWD40.

6- أرجل الأثاث

Living Room, Lights & Shades Studios Lights & Shades Studios غرفة المعيشة
Lights &amp; Shades Studios

Living Room

Lights & Shades Studios
Lights &amp; Shades Studios
Lights & Shades Studios

ضع واقيات في أرجل الأثاث كالكنب والطاولات لتحمي أرضية منزلك من التآكل خاصة إذا كانت من الخشب.

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7- الكنب الجلد

homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء قماش
homify

homify
homify
homify

لحماية الكنب من التآكل قم بتغطيته بنوع مخصص من الشمع كل فترة ليظل منظره كالجديد.

8- فنون على الحائط

ABC for the Spelling Bee, Black homify جدران
homify

ABC for the Spelling Bee, Black

homify
homify
homify

هل لديك ثقوب في بعض الحوائط أو خدوش وتريد تغطيتها؟ يمكنك تعليق لوحات أو ملصقات أو حتى رسم فنون مختلفة على الحائط لإضافة شكل جديد وتغطية العيوب.

9- شماعات للتنظيم

homify المنزلأغراض منزلية
homify

homify
homify
homify

يمكنك إضافة شماعات لتعليق المتفرقات في أماكن مختلفة من المنزل لإضافة منظر ديكوري وكذلك التخلص من الفوضى.

10- تخلص من الصدأ

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

إذا كان هناك بعض الأغراض التي تعرضت للصدأ سواءًا في المطبخ أو في الحمام بسبب الرطوبة حاول التخلص من الصدأ أو تغيير تلك القطع لإعادة البريق لتلك الغرف.

11- زهور طبيعية

Ceramic Cactus Vases rigby & mac المنزلديكورات واكسسوارات
rigby &amp; mac

Ceramic Cactus Vases

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

لإضافة لمسة من الطبيعة داخل المنزل وتشعرك ببعض التجديد أضف بعض الزهور المنعشة وغيّرها باستمرار كلما ذبلت.

12- ورق الفينيل

Hand drawn flower (pack 1) wall stickers Vinyl Impression جدران وأرضياتديكورات الجدران
Vinyl Impression

Hand drawn flower (pack 1) wall stickers

Vinyl Impression
Vinyl Impression
Vinyl Impression

أضف لمسة ديكور بلصق ورق الحائط المصنوع من الفينيل بأشكال مميزة وغير مكلفة.

13- أباجورات جديدة

Open Plan 1st floor Living room Imperfect Interiors
Imperfect Interiors

Open Plan 1st floor Living room

Imperfect Interiors
Imperfect Interiors
Imperfect Interiors

تغيير وجدات الإضاءة والأباجورات يغير كثيرًا من شكل الغرف، قم بتغيير لكل إضاءات المنزل واستمتع بالشكل الجديد لمنزلك.

14- تخلص من الفوضى

homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

homify
homify
homify

قم بالتخلص من كل ما لا تستخدمه وخاصة الملابس المكدسة في الدواليب والتي لم تستعملها منذ سنين. الفوضى تقتل تصميم المنزل ومنظره مهما كان جديدًا وغاليًا.

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15- سلة الغسيل

Tricks laundry basket homify حماممخازن مزيج خشب وبلاستيك Blue laundry basket,blue,woven,stylish,bathroom
homify

Tricks laundry basket

homify
homify
homify

لا تملك واحدة بعد؟ سلة الغسيل من أهم الأشياء التي يجب وضعها في كل غرف النوم بالمنزل أو غرف تغيير الملابس حتى يتسنى لكم وضع الملابس المتسخة فيها مباشرة لتفادي تكدس الملابس فوق كرسي أو على الأرض.

16- تنظيف النجف

Bare bulb fabric flex light An Artful Life المنزلأغراض منزلية
An Artful Life

Bare bulb fabric flex light

An Artful Life
An Artful Life
An Artful Life

قم بتنظيف النجف والكريستال واللمبات وستشعر أن المنزل قد أصبح برّاقًا فجأة.

17- تنظيف السجاد

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG منازل
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

السجاد عندما يكون متسخًا يجعل الغرفة تبدو كئيبة وغير نظيفة مهما كان أثاثها مرتب. قم بغسل السجاد بالاستعانة بمتخصصين في ذلك وسترى كيف أصبحت الغرف مشرقة.

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