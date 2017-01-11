17 طريقة لتجديد منزلك بتكلفة صغيرة

يظن الكثير من الناس أنه إذا أردت تجديد المنزل فستحتاج إلى ميزانية كبيرة لتحقيق ذلك ولكن الحقيقة أنك يمكن تجديد منزلك بأقل التكاليف الممكنة وهذا ما سنقدمه لك في أفكار هذا المقال.
الإضاءة هي مفتاح التجديد في أي غرفة وخاصة في المطبخ. يمكنك إضافة إضاءة اسفل خزانات المطبخ لشكل أكثر أناقة ويشعرك كأنك قد غيرت المطبخ بالكامل!
ليس من الضروري أن تقوم بتجديد بلاط الحمام بأكمله لتشعر بالتجديد. قم بالاستعانة بمتخصصي تنظيف ليعيدو لك بلاط الحمام كالجديد.
3- صدادات الأبواب
ضع صدادات خلف الأبواب لتمتص الصدمات وتحمي الحائط من الحفر والخدوش الذي يتسبب بها فتح الباب.
غير المشاية الموجودة أمام باب الشقة وستشعر بالفرق كلما دخلت لمنزلك
تخلص من صرير الأبواب المزعج عن طريق تزييتها أو رش المواد المخصصة لذلك مثل الWD40.
ضع واقيات في أرجل الأثاث كالكنب والطاولات لتحمي أرضية منزلك من التآكل خاصة إذا كانت من الخشب.
لحماية الكنب من التآكل قم بتغطيته بنوع مخصص من الشمع كل فترة ليظل منظره كالجديد.
هل لديك ثقوب في بعض الحوائط أو خدوش وتريد تغطيتها؟ يمكنك تعليق لوحات أو ملصقات أو حتى رسم فنون مختلفة على الحائط لإضافة شكل جديد وتغطية العيوب.
يمكنك إضافة شماعات لتعليق المتفرقات في أماكن مختلفة من المنزل لإضافة منظر ديكوري وكذلك التخلص من الفوضى.
إذا كان هناك بعض الأغراض التي تعرضت للصدأ سواءًا في المطبخ أو في الحمام بسبب الرطوبة حاول التخلص من الصدأ أو تغيير تلك القطع لإعادة البريق لتلك الغرف.
لإضافة لمسة من الطبيعة داخل المنزل وتشعرك ببعض التجديد أضف بعض الزهور المنعشة وغيّرها باستمرار كلما ذبلت.
أضف لمسة ديكور بلصق ورق الحائط المصنوع من الفينيل بأشكال مميزة وغير مكلفة.
تغيير وجدات الإضاءة والأباجورات يغير كثيرًا من شكل الغرف، قم بتغيير لكل إضاءات المنزل واستمتع بالشكل الجديد لمنزلك.
قم بالتخلص من كل ما لا تستخدمه وخاصة الملابس المكدسة في الدواليب والتي لم تستعملها منذ سنين. الفوضى تقتل تصميم المنزل ومنظره مهما كان جديدًا وغاليًا.
اقرأ أيضًا 8 أسرار لأصحاب المنازل المرتّبة يفعلونها بشكل يومي
لا تملك واحدة بعد؟ سلة الغسيل من أهم الأشياء التي يجب وضعها في كل غرف النوم بالمنزل أو غرف تغيير الملابس حتى يتسنى لكم وضع الملابس المتسخة فيها مباشرة لتفادي تكدس الملابس فوق كرسي أو على الأرض.
قم بتنظيف النجف والكريستال واللمبات وستشعر أن المنزل قد أصبح برّاقًا فجأة.