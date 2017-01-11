6 غرف نوم صغيرة بأفكار موفرة للمساحة

من قال أن المساحات الصغيرة تعني الاستغناء عن الأناقة والتصميم الجميل؟ يمكنك الحصول على عرفة مثالية مهما صغر حجم منزلك. في هذا المقال نقدم لكم مجموعة من الغرف الصغيرة المميزة التي نرجو أن تساعدكم في اختيار الأفضل لتصميم منازلكم.
إذا كانت المساحة صغيرة فأفضل لون بعد اللون الأبيض أو استهدام ألوان محايدة وهادئة حتى لا تزيد من ضيق الغرفة في نظرك. يمكنك الاستعانة بالألوان الموجودة في الصورة حيث السجادة الرمادية الفاتحة والكنبة الخشبية التي تفتح كسرير ويمكن تخزين بعض الأغراض بداخلها. احرص أن يكون الأثاث بعجلات لسهولة نقله نظرًا لضيق المساحة فقد تضطر لتحريك الأثاث لتوسيع المكان من آن لآخر.
السرير الذي يتم غلقه ليصبح جزءًا من الحائط هو فكرة رائعة للمساحات الصغيرة وخاصة غرف الشباب والطلاب المغتربين الذي يحتاج في غرفته مكانًا للمذاكرة ومكتبة لتخزين كتبه.
إذا كنت تحتاج لإنشاء غرفة ولا يوجد مكان كافٍ فربما محاولة استغلال المساحة المتاحة أقصى استغلال هو الحل الوحيد ولو كان مؤقتًا. من ضمن تلك الأماكن التي يمكنك استغلالها هي أسفل السلم مع وضع أدراج للتخزين أسفل السرير توفيرًا لمساحة الدولاب.
في هذا التصميم نجد استغلال للمساحة الأفقية عن طريق وضع مرتبة على مستوى مرتفع واستخدام المساحة أسفلها كخزانات سواءًا للملابس أو الألعاب وأنشأ المصمم مكتبة بجانب السرير حتى لا يهدر أي مساحة متاحة.
الاختيار الأمثل للمساحات الصغيرة، اللون الأبيض! حيث أنه يقوم بخداع بصرك لتشعر أن المساحة أكبر مما هي عليه في الحقيقة. في هذا التصميم الشبابي نجد سريرين بدورين لاستغلال المساحة ومكتب أمام نافذة كبيرة تعطي الفرصة لضوء الشمس بالدخول ليضفي إحساسًا أكبر بالمساحة أيضًا.
هل غرفتك صغيرة جدًا ولا توجد حتى نافذة بها؟ قد تبدو حيلة مضحكة ولكن يمكنك رسم نافذة ثلاثية الأبعاد تعطيك شعورًا بوجود إطلالة إلى أن تستطيع تغيير مسكنك! ومن المميز في هذه الحيلة أنه يمكنك اختيار ما شئت من الإطلالات وتغيرها كلما مللت، فيومًا تطل على برج إيفل وبعد شهر على تمثال الحرية. الاختيارات لا نهائية!
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