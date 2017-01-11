6 غرف نوم صغيرة بأفكار موفرة للمساحة

هل غرفتك صغيرة جدًا ولا توجد حتى نافذة بها؟ قد تبدو حيلة مضحكة ولكن يمكنك رسم نافذة ثلاثية الأبعاد تعطيك شعورًا بوجود إطلالة إلى أن تستطيع تغيير مسكنك! ومن المميز في هذه الحيلة أنه يمكنك اختيار ما شئت من الإطلالات وتغيرها كلما مللت، فيومًا تطل على برج إيفل وبعد شهر على تمثال الحرية. الاختيارات لا نهائية!

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