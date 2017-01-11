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6 غرف نوم صغيرة بأفكار موفرة للمساحة

ريم عوض ريم عوض
Tapeta dla dzieci - KOLEKCJA BASIC, Humpty Dumpty Room Decoration Humpty Dumpty Room Decoration جدران وأرضياتورق الحائط
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من قال أن المساحات الصغيرة تعني الاستغناء عن الأناقة والتصميم الجميل؟ يمكنك الحصول على عرفة مثالية مهما صغر حجم منزلك. في هذا المقال نقدم لكم مجموعة من الغرف الصغيرة المميزة التي نرجو أن تساعدكم في اختيار الأفضل لتصميم منازلكم.

1- ألوان محايدة

Optimización del espacio reducido. 44m2., MinBai MinBai غرفة نوم خشب White
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

إذا كانت المساحة صغيرة فأفضل لون بعد اللون الأبيض أو استهدام ألوان محايدة وهادئة حتى لا تزيد من ضيق الغرفة في نظرك. يمكنك الاستعانة بالألوان الموجودة في الصورة حيث السجادة الرمادية الفاتحة والكنبة الخشبية التي تفتح كسرير ويمكن تخزين بعض الأغراض بداخلها. احرص أن يكون الأثاث بعجلات لسهولة نقله نظرًا لضيق المساحة فقد تضطر لتحريك الأثاث لتوسيع المكان من آن لآخر.

2- سرير يتم غلقه

6M2 Cuarto de Huéspedes + Escritorio, MinBai MinBai غرفة نوم خشب White
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

السرير الذي يتم غلقه ليصبح جزءًا من الحائط هو فكرة رائعة للمساحات الصغيرة وخاصة غرف الشباب والطلاب المغتربين الذي يحتاج في غرفته مكانًا للمذاكرة ومكتبة لتخزين كتبه.

-3 أسفل السلم

Tapeta dla dzieci - KOLEKCJA BASIC, Humpty Dumpty Room Decoration Humpty Dumpty Room Decoration جدران وأرضياتورق الحائط
Humpty Dumpty Room Decoration

Humpty Dumpty Room Decoration
Humpty Dumpty Room Decoration
Humpty Dumpty Room Decoration

إذا كنت تحتاج لإنشاء غرفة ولا يوجد مكان كافٍ فربما محاولة استغلال المساحة المتاحة أقصى استغلال هو الحل الوحيد ولو كان مؤقتًا. من ضمن تلك الأماكن التي يمكنك استغلالها هي أسفل السلم مع وضع أدراج للتخزين أسفل السرير توفيرًا لمساحة الدولاب.

4- سرير مرتفع

Quintana 4598, IR arquitectura IR arquitectura غرفة نوم خشب White
IR arquitectura

IR arquitectura
IR arquitectura
IR arquitectura

في هذا التصميم نجد استغلال للمساحة الأفقية عن طريق وضع مرتبة على مستوى مرتفع واستخدام المساحة أسفلها كخزانات سواءًا للملابس أو الألعاب وأنشأ المصمم مكتبة بجانب السرير حتى لا يهدر أي مساحة متاحة.

5- الأبيض

DORMITORIOS JUVENILES, MUEBLES DUERO MUEBLES DUERO غرفة نومأسرة نوم
MUEBLES DUERO

MUEBLES DUERO
MUEBLES DUERO
MUEBLES DUERO

الاختيار الأمثل للمساحات الصغيرة، اللون الأبيض! حيث أنه يقوم بخداع بصرك لتشعر أن المساحة أكبر مما هي عليه في الحقيقة. في هذا التصميم الشبابي نجد سريرين بدورين لاستغلال المساحة ومكتب أمام نافذة كبيرة تعطي الفرصة لضوء الشمس بالدخول ليضفي إحساسًا أكبر بالمساحة أيضًا.

6- نافذة مرسومة

Vinilo Ventana Paris, Vinilos Impacto Creativo Vinilos Impacto Creativo غرفة نومأسرة نوم
Vinilos Impacto Creativo

Vinilos Impacto Creativo
Vinilos Impacto Creativo
Vinilos Impacto Creativo

هل غرفتك صغيرة جدًا ولا توجد حتى نافذة بها؟ قد تبدو حيلة مضحكة ولكن يمكنك رسم نافذة ثلاثية الأبعاد تعطيك شعورًا بوجود إطلالة إلى أن تستطيع تغيير مسكنك! ومن المميز في هذه الحيلة أنه يمكنك اختيار ما شئت من الإطلالات وتغيرها كلما مللت، فيومًا تطل على برج إيفل وبعد شهر على تمثال الحرية. الاختيارات لا نهائية!

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