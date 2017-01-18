كيف خلقت لمسة الزهور الجمال فى ديكور هذا المنزل

وفى الجدار المقابل للجدار المزين بالتابلوهات داخل الممر، أضاف المصمم تلك الأريكة البسيطة بلونها الوردى الرقيق، وأضاف لها تلك الوسائد المزينة بالزهور، ليس هذا فقط بل زين الجدار فى الخلف برسومات للزهور بارزة أعطت للجدار أطلالة رقيقة رائعة، ولم ينسى أيضاً أن يزين الممر باقة من الورود المميزة، حقاً لمسة الورود فى الديكور يمكنها أن تضيف جمال وأناقة على أى تصميم لا مثيل لها.

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