كيف خلقت لمسة الزهور الجمال فى ديكور هذا المنزل

الزهور من اللمسات البسيطة الرائعة التى تضيف على أى تصميم جمال وجاذبية واضحة، الزهور اذا تم توظيفها بشكل صحيح ستعطيك لمسة من الديكور مميزة جداً وجذابة، ونحن اليوم فى هوميفاى سنأخذ جولة داخل منزل قد زينته الزهور وأضافت له لمسات من الجمال بطريقة واضحة ومميزة دعونا نتعرف عليه أكثر عن قرب.
البداية مع تصميم غرفة المعيشة داخل المنزل الذى جاءت حقاً مفعمة بالرقة، بدايةً من اختيار الألوان الحيادية التى اعتمد عليها المصمم، فأختار اللونين الأبيض والرمادى ليكونا اساس تصميم الغرفة بالكامل مع بعض اللمسات من الألوات المبهجة التى استعان بها فى اختياره لألوان الزهور والنباتات التى زينت الغرفة، فى فن تنسيق الزهور فى المنزل يجب أن لا تتعدى اختياراتك لألوان الوهور فى الباقة ثلاث ألوان وأن تكون الألوان الثلاثة من نفس بالتة الألوان، على سبيل المثال اختار المصمم هنا فى غرفة المعيشة باقة زهور متنوعة بين اللون الروز الهادئ والأرجوانى ولمسة من النباتات الخضراء ثلاث الوان تناسقا بوضوح وجمال واضح مع ألوان غرفة المعيشة الحيادية.
فى الجهة المقابلة لغرفة المعيشة كانت طاولة الطعام، وعلى الرغم من أن مساحة المنزل صغيرة لكن احسن المصمم توزيع المساحات داخل المنزل بذكاء شديد،فأختار تلك الطاولة الصغيرة فى الجهة المقابلة لغرفة المعيشة وحرص أن يكون تصميمها قريب لغرفة المعيشة فى الوانها وتصميمها حتى لا تشعر بفوضى أو عدم تناسق فى المنزل وفى المنطقة خلف الغرفة وطاولة الطعام كان المطبخ الذى تقاسم تلك المساحة معهم، اختار المصمم باقة من الزهور بألوان هادئة زينت طاولة الطعام ورخامة المطبخ فى الخلف كما نرى، على عكس غرفة المعيشة والتى من الممكن اختيار باقة من الزهور ذات روائح قوية لتزيينها لا يفضل فعل ذلك فى غرفة الطعام أو المطبخ حتى لا تختلط رائحة الزهور مع الطعام لذلك احرص على اختيار باقة من الزهور بلا رائحة للمطبخ ولغرفة الطعام ويمكنك الأستعانة بنباتات الزينة أو الصناعية.
لم يهمل المصمم رغم مساحة المنزل الصغيرة وجود ركناً بسيطاً للقراءة، فحرص على وجود تلك المكتبة الصغيرة خلف أريكة غرفة المعيشة كى لا ياخذ الكثير من المساحات وفى نفس الوقت استغلها للفصل بين منطقة المعيشة والمطبخ فى الخلف، وقام بتزيينها ببعص النباتات البسيطة والأباجورات ذات اللون الروز الهادئ الذى كسر حيادية اللون الأبيض والرمادى فى التصميم.
ولم ينسى أيضاً لحظات الأسترخاء والجلوس بهدوء، فقام باختيار تلك الطاولة الصغيرة سهلة الحمل لتسمح لك بالجلوس والأستمتاع بتناول كوب الشاى فى الصباح، واختار انسب مكان للجلوس وهو أمام النافذة للأستمتاع بالهواء والأضاءة الطبيعية، وزين تلك المنطقة بالنباتات الخضراء كما نرى ليخلق روحاً مميزة وهادئة للمكان، فمهما كانت الزهور رقيقة ومفضلة فى الديكور فللنباتات الخضراء رونقها وتضيف لمسة من البهجة الانتعاش فى المكان، وعلى الرغم من ذلك لم ينسى المصمم أن يضيف بعض الوردات البسيطة لتزين طاولة الشاى.
استخدم المصمم لمسة الزهور بطريقة أخرى غير تقليدية ومبتكرة فى تصميم هذا الممر، فلم يعتمد فقط على الزهور والنباتات الطبيعية فى التصميم بشكلها التقليدى بل اعتمد على تلك اللمسة ولكن بطريقة اخرى.
كما ذكرنا اعتمد المصمم فى تصميمه للممر على لمسة الزهور والنباتات ولكن بطريقة مختلفة، فقد استعان بالتابلوهات التى تحتوى على رسومات للزهور والنباتات لتزيين جدران الممر وتعطيه لمسة جمالية مميزة وجذابة جداً وقد نجح فى ذلك.
وفى الجدار المقابل للجدار المزين بالتابلوهات داخل الممر، أضاف المصمم تلك الأريكة البسيطة بلونها الوردى الرقيق، وأضاف لها تلك الوسائد المزينة بالزهور، ليس هذا فقط بل زين الجدار فى الخلف برسومات للزهور بارزة أعطت للجدار أطلالة رقيقة رائعة، ولم ينسى أيضاً أن يزين الممر باقة من الورود المميزة، حقاً لمسة الورود فى الديكور يمكنها أن تضيف جمال وأناقة على أى تصميم لا مثيل لها.
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