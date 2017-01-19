كيف تصمم المطبخ المثالي؟

تصميم المطبخ أمرًا هامًا ومميزًا وإدراكًا لذلك يجب أن نكون حذرين عند تصميمه، فالمطبخ هو مكان العمل، مكان نستطيع أن نقول أنه يُلبي وظائف أكثر من أي غرفة أخرى في المنزل.
والمطابخ، يتم تقسيمها كالتالي.. ففي المقام الأول جزء إعداد الطعام وعملية الطهي ويكون في المقدمة ومن الداخل، لانها تحتاج دومًا إلى عملية التنظيف. وكذلك المطبخ يكون بمثابة مساحة للتخزين على محمل الجد وغرفة الطعام أيضًا، وبالإضافة إلى ذلك، يستخدم كمكان لخدمة جميع المهام وأيضًا ليبدو جميل، ويتم ذلك بشكل أفضل من خلال مختصين في تخطيط المطابخ، عن طريق رغباتهم الشخصية أو حسب الطلب الخاص بك خارج مخطط المُتخصص، ويمكن تقييم وتخطيط المطبخ المثالي بالنسبة لك بإضافة تجاربهم الخاصة في الأعمال التجارية، وفي مقال اليوم نعرض لك كيف ينبغي أن يكون المطبخ المثالي بإعطاء فكرة عن التصميم ودراسة الهيكل ومثلث العمل.
التطبيقات
العامل الأول يحدد ما يحتاج إليه المستخدم من تطبيقات هامة، تبدأ من تسلسل العمل داخل المطبخ وترتيب التفاصيل، والأساسيات مثل الثلاجة، الخزانات لتخزين الأغذية، والعدادات، والمصارف كل هذا في علاقة متكاملة معًا داخل مطبخ العمل.
المعدات
أما الثانية فهي المعدات للعوامل التي تحدد متطلبات المستخدم وتتمثل في أحجام المعدات وأنواعها، تخطيط المعدات، واستخدام الطاقة، والعلاقات الإنسانية. وهذا العامل مهم للغاية، بالإضافة إلى استخدام الطاقة فهو أمر بالغ الأهمية. مع السخانات جنبا بجنب.
العوامل التي تحدد متطلبات المستخدم عن الشخص تتمثل في أبعاد المستخدم الحسية والمعرفية، ويمكن تلخيصها على نحو أبعاد المستخدم والجسم البشري نفسه، وتصميم مكونات أجهزة المطبخ وأدوات القياس والأساليب التي يستخدمها، وأنه عازم على استخدامه استنادًا إلى حجم الجسم ، والهدف هنا هو الأشخاص الذين يستخدمون أدوات أو مكونات المعدات لتجنب الشعور بأي إزعاج والتعب.
الأسلحة الثلاثة لـ مثلث عمل المطبخ تتلخص في ثلاجة، ومغسلة وموقد. مع احتياجات الأشخاص إلى وحدات التخزين لتنظيم مثلث العمل وأدواته وإعداد وجبة وبالتالي هذه الخطوة تحفظ الطاقة البشرية.
و هناك ثلاثة أجزاء رئيسية في المطبخ وهي الموقد والحوض مع وحدة التحضير للعمل، فاللطبخ جانب يتكون من الجهاز المناسب لإعداد الطعام وخدمة الأغراض، وعلى الجانب الآخر تأتي بالوعة الحوض.
مع تحديد الارتفاع الأمثل لسطح العمل والذي يبدو أمرًا هامًا لضمان جودة الأعمال، واختيار الارتفاع المناسب الذي يحافظ على الظهر والرقبة والكتف للمستخدم، فالارتفاع الخاطئ خصوصًا لسطح العمل يؤثر على العضلات ويسبب الاّلام. حيث تأتي العوامل المتعلقة بالمستخدم في اللعب هنا، والسمات الأنثروبولوجية للمستخدم لهذه العوامل.
مائدة الإفطار أو تناول الطعام في المطبخ والكراسي، هي الأفضل بدلًا من تمديد شريط بارز.. وجدول الأحجام وفقًا لاستخدام الكثير من الناس ولكن تختلف وفقًا للشكل بصفة عامة؛ 60x80 سم لـ شخصين، ولـ 4 أشخاص 80x120 سم، و 80x180 سم لـ 6 أشخاص، هو 8 أشخاص 80-90x240 سم.
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