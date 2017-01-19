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كيف تصمم المطبخ المثالي؟

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify مطبخ
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تصميم المطبخ أمرًا هامًا ومميزًا وإدراكًا لذلك يجب أن نكون حذرين عند تصميمه، فالمطبخ هو مكان العمل، مكان نستطيع أن نقول أنه يُلبي وظائف أكثر من أي غرفة أخرى في المنزل. 

والمطابخ، يتم تقسيمها كالتالي.. ففي المقام الأول جزء إعداد الطعام وعملية الطهي ويكون في المقدمة ومن الداخل، لانها تحتاج دومًا إلى عملية التنظيف. وكذلك المطبخ يكون بمثابة مساحة للتخزين على محمل الجد وغرفة الطعام أيضًا، وبالإضافة إلى ذلك، يستخدم كمكان لخدمة جميع المهام وأيضًا ليبدو جميل، ويتم ذلك بشكل أفضل من خلال مختصين في تخطيط المطابخ، عن طريق رغباتهم الشخصية أو حسب الطلب الخاص بك خارج مخطط المُتخصص، ويمكن تقييم وتخطيط المطبخ المثالي بالنسبة لك بإضافة تجاربهم الخاصة في الأعمال التجارية، وفي مقال اليوم نعرض لك كيف ينبغي أن يكون المطبخ المثالي بإعطاء فكرة عن التصميم ودراسة الهيكل ومثلث العمل.

العوامل التي تحدد احتياجات المستخدم أولًا التطبيقات

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

العامل الأول يحدد ما يحتاج إليه المستخدم من تطبيقات هامة، تبدأ من تسلسل العمل داخل المطبخ وترتيب التفاصيل، والأساسيات مثل الثلاجة، الخزانات لتخزين الأغذية، والعدادات، والمصارف كل هذا في علاقة متكاملة معًا داخل مطبخ العمل.

العوامل التي تحدد احتياجات المستخدم ثانيًا المعدات

Yeniköy Yalı Daire 2013, ARTISTIC DESIGN ARTISTIC DESIGN مطبخ
ARTISTIC DESIGN

ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN

أما الثانية فهي المعدات للعوامل التي تحدد متطلبات المستخدم وتتمثل في أحجام المعدات وأنواعها، تخطيط المعدات، واستخدام الطاقة، والعلاقات الإنسانية. وهذا العامل مهم للغاية، بالإضافة إلى استخدام الطاقة فهو أمر بالغ الأهمية. مع السخانات جنبا بجنب.

العوامل التي تحدد احتياجات المستخدم ثالثًا" خصائص المستخدمين

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. مطبخ
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

العوامل التي تحدد متطلبات المستخدم عن الشخص تتمثل في أبعاد المستخدم الحسية والمعرفية، ويمكن تلخيصها على نحو أبعاد المستخدم والجسم البشري نفسه، وتصميم مكونات أجهزة المطبخ وأدوات القياس والأساليب التي يستخدمها، وأنه عازم على استخدامه استنادًا إلى حجم الجسم ، والهدف هنا هو الأشخاص الذين يستخدمون أدوات أو مكونات المعدات لتجنب الشعور بأي إزعاج والتعب.

طابور الإجراءات ومثلث العمل

ETİLER KONUT, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK مطبخ
GENT İÇ MİMARLIK

GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK

الأسلحة الثلاثة لـ مثلث عمل المطبخ تتلخص في ثلاجة، ومغسلة وموقد. مع احتياجات الأشخاص إلى وحدات التخزين لتنظيم مثلث العمل وأدواته وإعداد وجبة وبالتالي هذه الخطوة تحفظ الطاقة البشرية.

جزء لـ أدوات المطبخ وجزء للمستخدم

CCT 172 Project in Trabzon, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS مطبخ
CCT INVESTMENTS

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

و هناك ثلاثة أجزاء رئيسية في المطبخ وهي الموقد والحوض مع وحدة التحضير للعمل، فاللطبخ جانب يتكون من الجهاز المناسب لإعداد الطعام وخدمة الأغراض، وعلى الجانب الآخر تأتي بالوعة الحوض.

مع تحديد الارتفاع الأمثل لسطح العمل والذي يبدو أمرًا هامًا لضمان جودة الأعمال، واختيار الارتفاع المناسب الذي يحافظ على الظهر والرقبة والكتف للمستخدم، فالارتفاع الخاطئ خصوصًا لسطح العمل يؤثر على العضلات ويسبب الاّلام. حيث تأتي العوامل المتعلقة بالمستخدم في اللعب هنا، والسمات الأنثروبولوجية للمستخدم لهذه العوامل.

طاولة الطعام وبار المطبخ

Алиса в стране чудес, Angelika Moroz interior design Angelika Moroz interior design مطبخ
Angelika Moroz interior design

Angelika Moroz interior design
Angelika Moroz interior design
Angelika Moroz interior design

مائدة الإفطار أو تناول الطعام في المطبخ والكراسي، هي الأفضل بدلًا من تمديد شريط بارز.. وجدول الأحجام وفقًا لاستخدام الكثير من الناس ولكن تختلف وفقًا للشكل بصفة عامة؛ 60x80 سم لـ شخصين، ولـ 4 أشخاص 80x120 سم، و 80x180 سم لـ 6 أشخاص، هو 8 أشخاص 80-90x240 سم.

وللماسحات الصغيرة يُمكنك الإطلاع على هذا المقال الذي يُقدم لك 6 مطابخ مذهلة في مساحة أقل من 12 متر

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