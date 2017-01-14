منزل بتراس على مساحة 120م مربع

عندما تخطط لتجديد منزلك يجب عليك أولاً أن تحدد الطراز الذي تود الحصول عليه والمبادئ الذي تريد تطبيقها. يجب عليك التأكد أن هذه المبادئ والأفكار قابلة للتنفيذ وليست مجرد أحلام مع الحرص على دراسة مدى عمليتها أيضا وتلبيتها لحاجتك أنت وأسرتك.

في مقالنا اليوم جئنا لكم بمنزل مفعم بالحيوية، يسيطر عليه الطراز المينمال ويظهر في كل أركانه. المنزل يقع في برلين – ألمانيا. فتعالوا معنا لندرس غرف المنزل وأركانه لنتعلم كيفية تطبيق الطرز المختلفة في منازلنا.