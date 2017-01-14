منزل بتراس على مساحة 120م مربع

عندما تخطط لتجديد منزلك يجب عليك أولاً أن تحدد الطراز الذي تود الحصول عليه والمبادئ الذي تريد تطبيقها. يجب عليك التأكد أن هذه المبادئ والأفكار قابلة للتنفيذ وليست مجرد أحلام مع الحرص على دراسة مدى عمليتها أيضا وتلبيتها لحاجتك أنت وأسرتك.
في مقالنا اليوم جئنا لكم بمنزل مفعم بالحيوية، يسيطر عليه الطراز المينمال ويظهر في كل أركانه. المنزل يقع في برلين – ألمانيا. فتعالوا معنا لندرس غرف المنزل وأركانه لنتعلم كيفية تطبيق الطرز المختلفة في منازلنا.
تتركز التجديدات على احداث تغيرات في التصميم الداخلي للمنزل والواقع في جنوب برلين. تم عمل هذا التطوير بواسطة مصمم شاب يدعى Santiago Brotons. كما نرى فإن واجهة المبنى تعبر عن طراز كلاسيكي جميل وبيئة مثيرة وملهمة. الشقة تقع في آخر دور، مساحتها الكلية 320 متر مربع منهم 120 م مربع تم استخدامها كمساحة سكنية أما الباقي فتم استخدامه في المساحات المفتوحة من التراس الخارجي.
عندما تدخل الشقة فيثيرك إحساس بالراحة والسلام فوراً بفضل استخدام اللون الأبيض والإضاءة الطبيعية من خلال النوافذ المنتشرة في أنحاء الغرفة. وعلى الرغم من أن الغرفة يغلب عليها اللون الأبيض ولكن يلاحظ وجود توازن بصري من خلال الكراسي الملونة باللون البني، الطاولات السوداء والأرضية الخشبية وأيضاً مع وجود بعض النباتات المنتشرة في أنحاء الغرفة.
إطلع على غرف معيشة على الطراز المينمال هنا.
عناصر الطراز المينمال تبدو ظاهرة جداً في غرفة الطعام التي أمامنا. وكما يظهر في الصورة فإن التداخل الظاهر بين اللون الأبيض في الحوائط والسقف ولون الشيكولاته الأسود الظاهر في الأثاث والاكسسوارات، فإن التماثيل الديكورية واللوحة الفنية مع الدراجة، كلها عوامل تجميلية وديكورية تضيف جمال ورونق للغرفة. يظهر أيضاً أمامنا عامل جمالي آخر هو الحائط الطوب وهو يعد البؤرة البصرية والتي تضيف لمسة دفئ للغرفة بلونها الوردي.
تقع مساحة الطبيخ على مقربة من غرفة المعيشة، مع الحفاظ على مبدأ وشكل المطبخ المفتوح. المطبخ يتبع الطراز المودرن ولكنه يظهر بطراز مختلف عن الغرف الأخرى. اللون الرمادي هو اللون المسيطر على المطبخ. أما الطراز المينمال فهو يظهر بشكل واضح على تصميم الخزانات وتفاصيل المطبخ مع إضافة بعض العناصر الديكورية مثل تكسية العمود بالطوب المطلي باللون الأسود وبعض النبتات الخضراء والتي تضيف حيوية على التصميم، بالإضافة لاستكمال الأرضية الخشبية لتشمل المطبخ أيضاً.
يظهر الطراز الميمنال بقوة في هذه غرفة النوم من خلال إختيار الأثاث. فإذا قمت بعد عناصر هذه الغرفة ستجدها 5 بالعدد وهي السرير ذو الرجلين، كرسي وثلاثة طاولات ذات شكل اسطواني. ولتزين الغرفة تم استخدام لوحة فنية خلف السرير ونبتة صغيرة، مرآة ومصباح طاولة.
تم فتح البانيو على مشهد رائع للسماء من خلال نافذة كبيرة على الحائط المائل. والتي تعد فكرة رائعة لتقليل كمية الطاقة المستهلكة. أيضاً تم عمل غرفة للسونا مجهزة بالدرجات الخشبية ومغلقة بباب زجاجي.
تم استغلال مساحة كبيرة كتراس لهذا المنزل لتكون ملجأ ومكان للاسترخاء داخل حدود المنزل. فتم عمل سور زجاجي حتى لا يمنع رؤية كل ما يحيط بالمنزل من مباني ومناظر طبيعية، كما تم تجهيز التراس بكل وسائل الاسترخاء من كرسي بين باج وأصص زرع جميلة منتشرة في أرجاء التراس.