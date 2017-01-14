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منزل بتراس على مساحة 120م مربع

Marwa Hasan Marwa Hasan
Sotto il cielo di Berlino design e comfort in un loft di 320 mq, Design for Love Design for Love بلكونة أو شرفة
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عندما تخطط لتجديد منزلك يجب عليك أولاً أن تحدد الطراز الذي تود الحصول عليه والمبادئ الذي تريد تطبيقها. يجب عليك التأكد أن هذه المبادئ والأفكار قابلة للتنفيذ  وليست مجرد أحلام  مع الحرص على دراسة مدى عمليتها أيضا وتلبيتها لحاجتك أنت وأسرتك. 

في مقالنا اليوم جئنا لكم بمنزل مفعم بالحيوية، يسيطر عليه الطراز المينمال ويظهر في كل أركانه. المنزل يقع في برلين – ألمانيا. فتعالوا معنا لندرس غرف المنزل وأركانه لنتعلم كيفية تطبيق الطرز المختلفة في منازلنا.

​الواجهة

Sotto il cielo di Berlino design e comfort in un loft di 320 mq, Design for Love Design for Love منازل
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

تتركز التجديدات على احداث تغيرات في التصميم الداخلي للمنزل والواقع في جنوب برلين. تم عمل هذا التطوير بواسطة مصمم شاب يدعى  Santiago Brotons. كما نرى فإن واجهة المبنى تعبر عن طراز كلاسيكي جميل وبيئة مثيرة وملهمة. الشقة تقع في آخر دور، مساحتها الكلية 320 متر مربع  منهم 120 م مربع تم استخدامها كمساحة سكنية أما الباقي فتم استخدامه في المساحات المفتوحة من التراس الخارجي.

​غرفة المعيشة

Sotto il cielo di Berlino design e comfort in un loft di 320 mq, Design for Love Design for Love غرفة المعيشة
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

عندما تدخل الشقة فيثيرك إحساس بالراحة والسلام فوراً بفضل استخدام اللون الأبيض والإضاءة الطبيعية من خلال النوافذ المنتشرة في أنحاء الغرفة. وعلى الرغم من أن الغرفة يغلب عليها اللون الأبيض ولكن يلاحظ وجود توازن بصري من خلال الكراسي الملونة باللون البني، الطاولات السوداء والأرضية الخشبية  وأيضاً مع وجود بعض النباتات المنتشرة في أنحاء الغرفة.

إطلع على غرف معيشة على الطراز المينمال هنا.

Sotto il cielo di Berlino design e comfort in un loft di 320 mq, Design for Love Design for Love غرفة المعيشة
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

​غرفة الطعام

Sotto il cielo di Berlino design e comfort in un loft di 320 mq, Design for Love Design for Love غرفة السفرة
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

عناصر الطراز المينمال تبدو ظاهرة جداً في غرفة الطعام التي أمامنا. وكما يظهر في الصورة فإن التداخل الظاهر بين اللون الأبيض في الحوائط والسقف ولون الشيكولاته الأسود الظاهر في الأثاث والاكسسوارات، فإن التماثيل الديكورية واللوحة الفنية مع الدراجة، كلها عوامل تجميلية وديكورية تضيف جمال ورونق للغرفة. يظهر أيضاً أمامنا عامل جمالي آخر هو الحائط الطوب وهو يعد البؤرة البصرية والتي تضيف لمسة دفئ للغرفة بلونها الوردي.

تباين رائع في الألوان

Sotto il cielo di Berlino design e comfort in un loft di 320 mq, Design for Love Design for Love غرفة السفرةكراسي ومقاعد
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

المطبخ

Sotto il cielo di Berlino design e comfort in un loft di 320 mq, Design for Love Design for Love مطبخ
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

تقع مساحة الطبيخ على مقربة من غرفة المعيشة، مع الحفاظ على مبدأ وشكل المطبخ المفتوح. المطبخ يتبع الطراز المودرن ولكنه يظهر بطراز مختلف عن الغرف الأخرى. اللون الرمادي هو اللون المسيطر على المطبخ. أما الطراز المينمال فهو يظهر بشكل واضح على تصميم الخزانات وتفاصيل المطبخ مع إضافة بعض العناصر الديكورية مثل تكسية العمود بالطوب المطلي باللون الأسود وبعض النبتات الخضراء والتي تضيف حيوية على التصميم، بالإضافة لاستكمال الأرضية الخشبية لتشمل المطبخ أيضاً.

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إضاءة مميزة ديكورية في المطبخ

Sotto il cielo di Berlino design e comfort in un loft di 320 mq, Design for Love Design for Love مطبخإضاءة
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

​غرفة النوم

Sotto il cielo di Berlino design e comfort in un loft di 320 mq, Design for Love Design for Love غرفة نوم
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

يظهر الطراز الميمنال بقوة في هذه غرفة النوم من خلال إختيار الأثاث. فإذا قمت بعد عناصر هذه الغرفة ستجدها 5 بالعدد وهي السرير ذو الرجلين، كرسي وثلاثة طاولات ذات شكل اسطواني. ولتزين الغرفة تم استخدام لوحة فنية خلف السرير ونبتة صغيرة، مرآة ومصباح طاولة.

إضاءة مثالية

Sotto il cielo di Berlino design e comfort in un loft di 320 mq, Design for Love Design for Love غرفة نوم
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

​الحمام

Sotto il cielo di Berlino design e comfort in un loft di 320 mq, Design for Love Design for Love منتجع
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

تم فتح البانيو على مشهد رائع للسماء من خلال نافذة كبيرة على الحائط المائل. والتي تعد فكرة رائعة لتقليل كمية الطاقة المستهلكة. أيضاً تم عمل غرفة للسونا مجهزة بالدرجات الخشبية ومغلقة بباب زجاجي.

​التراس

Sotto il cielo di Berlino design e comfort in un loft di 320 mq, Design for Love Design for Love بلكونة أو شرفة
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

تم استغلال مساحة كبيرة كتراس لهذا المنزل لتكون ملجأ ومكان للاسترخاء داخل حدود المنزل. فتم عمل سور زجاجي حتى لا يمنع رؤية كل ما يحيط بالمنزل من مباني ومناظر طبيعية، كما تم تجهيز التراس بكل وسائل الاسترخاء من كرسي بين باج وأصص زرع جميلة منتشرة في أرجاء التراس.

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