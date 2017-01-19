7 أخطاء تُسبب الفوضى بمنزلك وتجعله قاتم

الحياة في المدينة تعني الحصول على شقة صغيرة على وجه الخصوص، فحجم المساكن في مراكز المدن قبل ثلاثين عامًا كانت صغيرة نوعًا ما، فإذا كنا نريد أن نعيش في موقع مركزي وكبير، يجب علينا أن نتعلم اختيار ما يناسب هذا البيت الصغير، وأن نولي اهتمامًا كبيرًا للأشياء التي نشتريها للمكان الذي نعيش فيه وكذلك التي تُزيين البيت.

الأعمال التجارية وبطبيعة الحال لا تنتهي وتُبهرنا دومًا إلا أنه يجب التخطيط العام عند شراء الأثاث واختيار الإضاءة، من أجل أن تكون كافية لضمان أناقة المنزل، فعند شراء الأثاث يحب الالتفات إلى وظيفته الأساسية مع توافر مساحة التخزين الكافية، والإضاءة يجب أن تكون بوضعية صحيحة مع الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من ضوء النهار الطبيعي، واختيار وحدات مناسبة لإضاءة كافية بالمساء، واليوم نقدم لك الأخطاء التي تُسبب فوضى بالمنزل، وأهم التدابير الواجب اتخاذها ضد هذه الأخطاء.