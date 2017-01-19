7 أخطاء تُسبب الفوضى بمنزلك وتجعله قاتم

الحياة في المدينة تعني الحصول على شقة صغيرة على وجه الخصوص، فحجم المساكن في مراكز المدن قبل ثلاثين عامًا كانت صغيرة نوعًا ما، فإذا كنا نريد أن نعيش في موقع مركزي وكبير، يجب علينا أن نتعلم اختيار ما يناسب هذا البيت الصغير، وأن نولي اهتمامًا كبيرًا للأشياء التي نشتريها للمكان الذي نعيش فيه وكذلك التي تُزيين البيت.
الأعمال التجارية وبطبيعة الحال لا تنتهي وتُبهرنا دومًا إلا أنه يجب التخطيط العام عند شراء الأثاث واختيار الإضاءة، من أجل أن تكون كافية لضمان أناقة المنزل، فعند شراء الأثاث يحب الالتفات إلى وظيفته الأساسية مع توافر مساحة التخزين الكافية، والإضاءة يجب أن تكون بوضعية صحيحة مع الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من ضوء النهار الطبيعي، واختيار وحدات مناسبة لإضاءة كافية بالمساء، واليوم نقدم لك الأخطاء التي تُسبب فوضى بالمنزل، وأهم التدابير الواجب اتخاذها ضد هذه الأخطاء.
عندما ننظر أولا في هذه الصورة نحن نرى مطبخ فوضوي، أليس كذلك؟ ومع ذلك، فمن المُفترض أن المطبخ لا يجب أن يكون فوضوي، إلا أنه مُمتلىء بالسلع المكشوفة والأشياء الزائدة عن الحاجة والمُبعثرة في كل مكان.
فالمطبخ الجديد لا يحتوي على العديد الأشياء إلا أننا نحن ما نضيف إليه التفاصيل، فزيادتها تؤدي إلى أن يكون مبعثر وغير منظم، فتُخلق أجواء غير متوافقة من كل هذه العناصر.. فمثلا هنا نرى مجموعة من لوحات زجاجية على رأس الخزانات تُظهر ما بداخلها من استخدامتنا اليومية، فيما نرى خزانات المطبخ وأسطح من الحجر بمجموعه تتكون من 5 ألوان مختلفة،كما أن السطوح من الفولاذ المقاوم للصدأ مع العديد من السلع والأجهزة الكهربائية.. والنتيجة:هي الفوضى. ومع ذلك، فإن ترتيب هذه الأمور أكثر واختيار لون واحد سوف يظهر الألوان مناسبة والخزانة أكثر اتساع وأنيقة.
المكان بالتأكيد يفرق في عدد قطع الأثاث التي تختارها، فهنا تظهر الغرفة مرهقة المظهر والأثاث غير مناسب، لذلك يجب وضع الأثاث في وضع جيد. قد تكون بحاجة لقطع أثاث كبيرة جدًا إذا كان منزلك كبير جدًا، ولكن ما عدا ذلك فقد يتسبب في صورة غير سارة لك، ولذلك فإن حجم الغرفة الخاصة بك أثناء التسوق الأثاث، ومكان النوافذ والأبواب مهم جيدًا ويجب تحديده من قبل.
ضعف الإضاءة في المكان يُسبب قتامة وعدم وضوح في الرؤية ويعطي للمكان مظهر سيء وغير مقبول، لذلك يجب عليك اختيار وحدات إضاءة مناسبة لمساحة المكان لتُضيء كل جوانبه.
سوء اختيار الألوان أيضًا مشكلة لكثير من أماكن المنزل فقد تبدو قاتمة، فجميعنا نأمل استخدام الألوان الداكنة، والتي بدورها تخلق مساحات أنيقة للغاية، ولكنها تحتاج إلى خصائص معينة للمكان وفضاء كبير بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بالإضاءة للتغلب على القتامة، لذلك يُفضل الألوان الفاتحة للأماكن الصغيرة والمساحات الضيقة للتغلب على الضيق وتجنب القتامة والكاّبة في المكان.
الأثاث يجب وأن يُوظف حسب حجم المكان حتى لا يتسبب في ضيق الغرفة ويجعلها تبدو فوضية وقاتمة، كهذه الحالة، التي تفتقد التخطيط الجيد واستخدمت العديد من الأثاث في مساحة صغيرة، ويبدو الحل هو الاستعانة ب أثاث متعدد الوظائف لمكان أنيق فقد يكون هو الحل الصحيح.
دعونا نقول أن لديك مطبخ صغير، ولا يناسب وجود طاولة الطعام في هذه المساحة الضيقة، وهنا يأتي اللجوء إلى المزيد من الحلول الإبداعية باستخدام أثاث متعدد الوظائف. بحيث تتعجب من الحلول التي يجدها المصممون للمطبخ!
هذا إحدى المسائل الأكثر إثارة للقلق، فنحن كنا قد اشترينا لمنزلنا السابق قطعة من الأثاث تناسبه تمامً من حيث الشكل والحجم، فهذا لا يعني اصطحابها معنا إلى منزل اّخر جديد فربما تكون كبيرة جدًا لبيتنا الجديد، فتتسبب بضيق المكان، أو يكون تصميمها قديم وقد عفا عليها الزمن، وفي هذه الحالة فإن الشيء المناسب أكثر سيكون الحصول على قطع أثاث جديدة على النهج الصحيح.
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