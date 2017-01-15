بيت الأحلام حيث الفخامة و الوقار

غرفة المعيشة و الاستقبال في تلك الشقة متداخلة مع السفرة و الممرات بشكل لا يصدق ، حيث الفارق بين كل غرفة و الأخرى هو الأثاث فقط و المساحة البينية التي تم مراعاتها بدقة..

استخدم النجف الكلاسيكي ذو الشمعدانات في القاعة بأكملها و قد أضفى ذلك رونقاً و فخامة لا تقارن خصوصاً في الحالة الرسمية لاستقبال الضيوف و اقامة الحفلات و العزائم، ناهيك عن الشكل التصميمي المميز الذي تضيفه بألوانها و نقشاتها الفنية الفريدة التي لا تتوفر في أي طراز آخر للنجف ..

أما من جهة استخدام الاكسسوارات فهي ظاهرة بكل قوة حيث الاعتماد على البومبونيرات الكلاسكيية و الفازات الرقيقة و الشموع و الأباجورات، و تعد تلك الغزارة في التفاصيل و المكونات من ركائز هذا الطراز الفريد ..

الأثاث أكثر من رائع لو دققنا فيه سنجد أن كل شيء فيه يعبر عن حالة فنية رائعة بدءاً منا لألوان المتباينة و الفرش الفخم و التطريز بالمسامير في هيكل الأثاث نفسه مما أعطى غنى في كل تفصيلة فيه ..