بيت الأحلام حيث الفخامة و الوقار

البيوت الكلاسيكية الطراز لاتزال تحتفظ بقدر كبير من الإعجاب و التقدير من جانب الجميع مهما ظهرت صيحات حداثية في التصميم الداخلي ، لذلك يقدم هوميفاي اليوم وجبة كلاسيكية فاخرة لمنزل صمم بأرقى صور ذلك الطراز البديع بما فيه من روعة التفاصيل و تمازج الألوان و المكونات و غزارة العناصر و تميزها ..
بيتنا اليوم صمم في روسيا عن طريق مكتب Darya Baranovich المتخصص في التصميم الداخلي و الديكور حيث تميز هذا التصميم بأنه كلاسيكي بروح عصرية للغاية و نأمل أن يحوذ على إعجابك ..
غرفة المعيشة و الاستقبال في تلك الشقة متداخلة مع السفرة و الممرات بشكل لا يصدق ، حيث الفارق بين كل غرفة و الأخرى هو الأثاث فقط و المساحة البينية التي تم مراعاتها بدقة..
استخدم النجف الكلاسيكي ذو الشمعدانات في القاعة بأكملها و قد أضفى ذلك رونقاً و فخامة لا تقارن خصوصاً في الحالة الرسمية لاستقبال الضيوف و اقامة الحفلات و العزائم، ناهيك عن الشكل التصميمي المميز الذي تضيفه بألوانها و نقشاتها الفنية الفريدة التي لا تتوفر في أي طراز آخر للنجف ..
أما من جهة استخدام الاكسسوارات فهي ظاهرة بكل قوة حيث الاعتماد على البومبونيرات الكلاسكيية و الفازات الرقيقة و الشموع و الأباجورات، و تعد تلك الغزارة في التفاصيل و المكونات من ركائز هذا الطراز الفريد ..
الأثاث أكثر من رائع لو دققنا فيه سنجد أن كل شيء فيه يعبر عن حالة فنية رائعة بدءاً منا لألوان المتباينة و الفرش الفخم و التطريز بالمسامير في هيكل الأثاث نفسه مما أعطى غنى في كل تفصيلة فيه ..
ذلك المطبخ ليس أقل من أي تحفة فنية قد أعجبتك في يوم من الأيام، يكفي اللون المرمري و حسن استخدام الأضواء الصفراء المدفونة خلف الخزانات المبهرجة بحدود ذهبية جميلة ، و المساحة أيضاً تعد من ركائز تميز هذا المطبخ و تصميمه حيث اعتمد المصمم على ضرورة افساح المجال للحركة مع تخصيص بار منفرد في الوسط ليس فيه أي تطبيقات سوى قطعة اكسسوار و تسمح بتناول الأطعمة و المشروبات السريعة بشكل غير رسمي لأصحاب المنزل في المطبخ كما أنها زينت بالرخام السكري مثل كل الرفوف الموجودة حول الحوض و هو ما أحدث حالة من التكامل في المطبخ بأكمله خصوصاً لو طابقنا تلك الألوان في الخزانات و الرخام مع لون الأرضيات و السقف ..
من أجمل التطبيقات التي يمكن رؤيتها في الطراز الكلاسيكي هي الرفوف و حسن تنسيقها و دقة مساحاتها و تنوع استخداماتها ، فهناك رفوف للتخزين و أخرى للاكسسوار خصوصاً الاواني الفخمة من الصيني و الخزف
غرفة المكتب مثال حي على التميز و الأناقة حيث الأضواء الفلورسنت البيضاء التي تشجع على التفكير و النشاط و كذلك المكتب الأنيق ذو الخزانات و الادراج ليحمل لك كل خصوصياتك في الغرفة حتى تكون قريبة من مكان عملك ، مع الاعتماد على المساحات الكبيرة في التنقل بين مكونات الغرفة و هو ما يساعد على أخذ قسطة من الراحة و التمشي و تجديد النشاط ..
من جهة أخرى يمكنك التركيز على بيوت النور أعلى السرير و كذلك اللون المزركش للستائر الثقيلة التي تحقق الخصوصية و تقلل الضوء الطبيعي تماماً فتضفي حس الراحة و الاسترخاء على الغرفة
تعبر الغرفة عن كل الجمال في الطراز الكلاسيكي من فخامة ظهر السرير و تميز الجدار الذي يقع خلفه و هذا مع بعض اللمسات المتداخلة في الألوان سواء في المسند او الستائر أو في المفروشات و الأغطية ، جميعها تقريباً من نقشة واحدة ..
أما من جهة الاعتماد على الأضواء و التحكم بها يمكنك ملاحظة خط مصابيح الليد و السبوتات أعلى السرير و الأباجورات على جانبي السرير و هذا بالإضافة للنجفة الرئيسية في الوسط التي تنتج أكبر كمية من الضوء في المكان بأكمله ..
السلم و موقعه في وسط كل تلك التفصيلات الغزيرة و الغنية لابد أن يكون مميزاً حتى يظهر و يكون فارقاً بين المسطح السفلي و الدور العلوي ، و كان ذلك سبباً في تحديد السلم في بدايته بأعمدة رومانية مع طلاء أسفل الدرجات باللون الأبيض لتبدو من بعيد و تتفاعل بشكل جيد مع الضوء و هو ما أظهر شكل مميز للسلم بأكمله بالرغم من كونه لائقاً مع كل ما هو بجواره ..