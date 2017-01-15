مطبخ واحد صغير ، يساوي أفكار لا حصر لها

المطبخ يحتاج منا لاهتمام أكبر و أفكار أكثر إبداعاً خصوصاً لو كان صغير الحجم و ضيق في المساحة، الإبداع لا يعني فقط جمال الألوان و لا وضع الخزانات و لون الأرضيات و الحوائط و لكنه يعني تلبية كل الحاجات و الوظائف التي نرغب في تواجدها في مطبخنا حتى لو كانت المساحة صغيرة بلا أي عوائق و بالعكس بتوفير الكثير من البراح ..
اليوم هوميفاي سوف يقدم إليكم نموذجاً لمطبخ صغير صمم لنستلهم منه أفكاراً لمطابخنا الصغيرة و الكبيرة حيث الإبداع الكبير في تنسيق الخزانات و الألوان و استخدامات الضوء و استغلال كل الأركان ..
إليكم التفاصيل ..
فن اختيار الأضواء لا يتقنه الكثيرون فبالرغم من صغر حجم المطبخ إلا أنه يعد من الأساليب التي تساعد على إبراز الناحية الجمالية بعيداً عن الشعور بالضيق ، و من أجمل التطبيقات التي يمكن استخدامها استلهاماً من هذا التصميم هو اللمبات السبوت المدفونة أسفل الخزانات سواء في الخزانة نفسها من الداخل أو في الحائط ورائها، سيعطي ذلك شكلاً رائعا و شاعرياً للمطبخ بأكمله و سيعطيك فرصة للتجديد و الخروج من الملل الناجم عن الاعتماد على مصدر ثابت و واحد للضوء عن طريق نجفة أو لمبة كبيرة في وسط سقف المطبخ كالمعتاد .
لاحظ شكل اللمبات الموضوع في قلب الخزانة نفسها كم هو جميل و معبر عن روح المطبخ و تصميمه ، المصابيح تعد على الأيدي الواحدة و لكنها قوية و مؤثرة بروح شاعرية عجيبة على المكان بالكامل مع الوضع في الاعتبار صغر مساحة المطبخ التي تسمح لشدة المصباح بالتوهج ..
لو وضعت في اعتبارك عن شرائك لثلاجة الشكل العام لمطبخك سيكون ذلك مؤثراً للغاية في قرارك ، هناك العديد من الأشكال و الانواع للثلاجات و لكن يوجد فيها بالتأكيد ما هو يتناسب مع شكل الخزانات لديك و لون مطبخك بالكامل ..
في هذا النموذج تم شراء ثلاجة من نفس نوع مقابض الخزانات تماماً حتى أنك بالكاد تستطيع التفريق بين الخزانة و بين الثلاجة مما يجعل هناك وحدة و إبداع في نسق المطبخ بالكامل لاسيما في شخصيته ..
استخدام خزانات مستطيلة أو مربعة أو طولية أو مفتوحة و مغلقة كلها يرجع لمساحة المطبخ و لمقتنياتك التي تريد تخزينها، في المطبخ الصغير الخزانات المغلقة أفضل و المستطيلة كذلك و الأدراج يجب الاعتماد عليها بشكل أقل من الضلف و الرفوف لأنها تفتح للخارج و هو ما سيعيق الحركة و يمكن الاكتفاء بدرج للمعالق و آخر للأدوات الحادة في ركن واحد فقط مع التركيز في باقي المطبخ على الخزانات ذات الأبواب التي تزين جميعها بالمقابض والحلى التي تزيد من جمال المطبخ ..
الجزء الفاصل بين الخزانات و الأرضيات يمكن استغلاله لعمل مسار رومانسي جميل عن طريق الأنوار الليد الصغيرة للغاية التي بالكاد تنير لك الطريق بالأسفل و تجعلك على دراية و رؤية بسائر الخزانات السفلية فهي بجانب شكلها الجميل فإنها تعطيك ميزة اضاءة الادراج و الضلف بسهولة دون الحاجة لاضاءة النور القوي الكبير
من هنا يتضح أن تلك الأضواء الدائرية الصغيرة تثبت في جسم الخزانة و يكون مصدر الكهرباء فيها من داخلها، و هي تساعد لو كانت الأرضيات من السيراميك أن تعكس ضوئها و تزيد من لمعان ذلك السيراميك و ستقلب التصميم الخاص بمطبخك رأساً على عقب و بتميز شديد و شاعرية فريدة ..
المشعل في المطبخ مثل الدرة في التاج هو أكثر شيء يكون في الوسط و يكون هو محور المطبخ لأننا نقوم بتحضير كل شيء تقريباً بواسطته، احرص دائماً أن يكون نظيفاً على الدوان و مضاءاً بلمبات تقوم بتركيبها من فوقه لتزيد من عنصر الجمال فيه ، تلك اللمبات تكون إما ليد أو فلورسنت بألوان هادئة أوبيضاء في الغالب و وفقاً لذوقك و ديكور مطبخك تستطيع اختيار ألوان أخرى ..
من تلك الزاوية يتضح لك الشكل المراد في الأضواء، و التي يمكن أن تأتي مدمجة مع التايمر الخاص بشقط الأبخرة للمدخنة التي يمكنك تصميمها في البداية
مكان الفرن الكهربائي يزيد جمالاً لو كان بداخل خزانة و ليس على الرفوف، لذا حاول و أنت في تصميم مطبخك و خزاناته أن تحدد مساحات الفرن الخاص بك و تصمم رفاً يستوعبه بدون أبواب بالطبع، و اعمل على أن يكون المكان الخاص به قريب من الرفوف لسهولة تقديم و تحضير الأطعمة بسهولة ..
يمكنك استغلال أسفل تلك الأفران الكهربائية ليكون امتداد للخزانات كذلك بلون قريب للفرن بمعنى أنه لو كان الفرن من اللون الفضي فأكمل الخزانة باللون ذاته و هو بالطبع الذي سيكون منتشراً في مطبخك لأنه من البداية ينبغي عليك اختيار لون الفرن مماثل للون المطبخ ..
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استخدم حاملات الأطباق الخارجية غير المثبته خصوصاً لو كان رف الحوض صغيراً و تعاني من الضيق و هو ما سوف يسهل عليك وضع الأطباق أثناء الانتهاء من غسيلها لتجف قبل حفظها في الخزانات
اعمل على أن يكون تصميم الحوض الخاص بك مناسباً لاحتياجاتك فلو كنتم عائلة كبيرة ينتج عنها أواني كثيرة للغسيل بعد كل وجبة فصمم الحوض ليستوعب الأطباق كلها ليسهل عليك غسيلها مثل التقسيم الذي يتضح لنا في تلك الصورة بين حوض الغسيل و حوض التحضير الجانبي الذي يمكن أن نضع فيه الاواني التي سيجيء عليها الدور للغسيل بمنتهى السهولة حتى لا تسبب ازدحام ..