مطبخ واحد صغير ، يساوي أفكار لا حصر لها

المطبخ يحتاج منا لاهتمام أكبر و أفكار أكثر إبداعاً خصوصاً لو كان صغير الحجم و ضيق في المساحة، الإبداع لا يعني فقط جمال الألوان و لا وضع الخزانات و لون الأرضيات و الحوائط و لكنه يعني تلبية كل الحاجات و الوظائف التي نرغب في تواجدها في مطبخنا حتى لو كانت المساحة صغيرة بلا أي عوائق و بالعكس بتوفير الكثير من البراح ..

اليوم هوميفاي سوف يقدم إليكم نموذجاً لمطبخ صغير صمم لنستلهم منه أفكاراً لمطابخنا الصغيرة و الكبيرة حيث الإبداع الكبير في تنسيق الخزانات و الألوان و استخدامات الضوء و استغلال كل الأركان ..

إليكم التفاصيل ..