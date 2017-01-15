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مطبخ واحد صغير ، يساوي أفكار لا حصر لها

Mohammed Awad Mohammed Awad
Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
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المطبخ يحتاج منا لاهتمام أكبر و أفكار أكثر إبداعاً خصوصاً لو كان صغير الحجم و ضيق في المساحة، الإبداع لا يعني فقط جمال الألوان و لا وضع الخزانات و لون الأرضيات و الحوائط و لكنه يعني تلبية كل الحاجات و الوظائف التي نرغب في تواجدها في مطبخنا حتى لو كانت المساحة صغيرة بلا أي عوائق و بالعكس بتوفير الكثير من البراح ..

اليوم هوميفاي سوف يقدم إليكم نموذجاً لمطبخ صغير صمم لنستلهم منه أفكاراً لمطابخنا الصغيرة و الكبيرة حيث الإبداع الكبير في تنسيق الخزانات و الألوان و استخدامات الضوء و استغلال كل الأركان .. 

إليكم التفاصيل ..

الإضاءة

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

فن اختيار الأضواء لا يتقنه الكثيرون فبالرغم من صغر حجم المطبخ إلا أنه يعد من الأساليب التي تساعد على إبراز الناحية الجمالية بعيداً عن الشعور بالضيق ، و من أجمل التطبيقات التي يمكن استخدامها استلهاماً من هذا التصميم هو اللمبات السبوت المدفونة أسفل الخزانات سواء في الخزانة نفسها من الداخل أو في الحائط  ورائها، سيعطي ذلك شكلاً رائعا و شاعرياً للمطبخ بأكمله و سيعطيك فرصة للتجديد و الخروج من الملل الناجم عن الاعتماد على مصدر ثابت  و واحد للضوء عن طريق نجفة أو لمبة كبيرة في وسط سقف المطبخ كالمعتاد .

عن قرب

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

لاحظ شكل اللمبات الموضوع في قلب الخزانة نفسها كم هو جميل و معبر عن روح المطبخ و تصميمه ، المصابيح تعد على الأيدي الواحدة و لكنها قوية و مؤثرة بروح شاعرية عجيبة على المكان بالكامل مع الوضع في الاعتبار صغر مساحة المطبخ التي تسمح لشدة المصباح بالتوهج ..

فن اختيار الثلاجة

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

لو وضعت في اعتبارك عن شرائك لثلاجة الشكل العام لمطبخك سيكون ذلك مؤثراً للغاية في قرارك ، هناك العديد من الأشكال و الانواع للثلاجات و لكن يوجد فيها بالتأكيد ما هو يتناسب مع شكل الخزانات لديك و لون مطبخك بالكامل ..

في هذا النموذج تم شراء ثلاجة من نفس نوع مقابض الخزانات تماماً حتى أنك بالكاد تستطيع التفريق بين الخزانة و بين الثلاجة مما يجعل هناك وحدة و إبداع في نسق المطبخ بالكامل لاسيما في شخصيته ..

شكل الخزانات

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

استخدام خزانات مستطيلة أو مربعة أو طولية أو مفتوحة و مغلقة كلها يرجع لمساحة المطبخ و لمقتنياتك التي تريد تخزينها، في المطبخ الصغير الخزانات المغلقة أفضل و المستطيلة كذلك و الأدراج يجب الاعتماد عليها بشكل أقل من الضلف و الرفوف لأنها تفتح للخارج و هو ما سيعيق الحركة و يمكن الاكتفاء بدرج للمعالق و آخر للأدوات الحادة في ركن واحد فقط مع التركيز في باقي المطبخ على الخزانات ذات الأبواب التي تزين جميعها بالمقابض والحلى التي تزيد من جمال المطبخ ..

أضواء سفلية

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

الجزء الفاصل بين الخزانات و الأرضيات يمكن استغلاله لعمل مسار رومانسي جميل عن طريق الأنوار الليد الصغيرة للغاية التي بالكاد تنير لك الطريق بالأسفل و تجعلك على دراية و رؤية بسائر الخزانات السفلية فهي بجانب شكلها الجميل فإنها تعطيك ميزة اضاءة الادراج و الضلف بسهولة دون الحاجة لاضاءة النور القوي الكبير 

مزايا أخرى

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

من هنا يتضح أن تلك الأضواء الدائرية الصغيرة تثبت في جسم الخزانة و يكون مصدر الكهرباء فيها من داخلها، و هي تساعد لو كانت الأرضيات من السيراميك أن تعكس ضوئها و تزيد من لمعان ذلك السيراميك و ستقلب التصميم الخاص بمطبخك رأساً على عقب و بتميز شديد و شاعرية فريدة ..

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موضع البوتوجاز

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

المشعل في المطبخ مثل الدرة في التاج هو أكثر شيء يكون في الوسط و يكون هو محور المطبخ لأننا نقوم بتحضير كل شيء تقريباً بواسطته، احرص دائماً أن يكون نظيفاً على الدوان و مضاءاً بلمبات تقوم بتركيبها من فوقه لتزيد من عنصر الجمال فيه ، تلك اللمبات تكون إما ليد أو فلورسنت بألوان هادئة أوبيضاء في الغالب و  وفقاً لذوقك  و ديكور مطبخك تستطيع اختيار ألوان أخرى ..

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

من تلك الزاوية يتضح لك الشكل المراد في الأضواء، و التي يمكن أن تأتي مدمجة مع التايمر الخاص بشقط الأبخرة للمدخنة التي يمكنك تصميمها في البداية

الفرن الكهربائي

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

مكان الفرن الكهربائي يزيد جمالاً لو كان بداخل خزانة و ليس على الرفوف، لذا حاول و أنت في تصميم مطبخك و خزاناته أن تحدد مساحات الفرن الخاص بك و تصمم رفاً يستوعبه بدون أبواب بالطبع، و اعمل على أن يكون المكان الخاص به قريب من الرفوف لسهولة تقديم و تحضير الأطعمة بسهولة ..

خزانة تحت الفرن الكهربائي

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

يمكنك استغلال أسفل تلك الأفران الكهربائية ليكون امتداد للخزانات كذلك بلون قريب للفرن بمعنى أنه لو كان الفرن من اللون الفضي فأكمل الخزانة باللون ذاته و هو بالطبع الذي سيكون منتشراً في مطبخك لأنه من البداية ينبغي عليك اختيار لون الفرن مماثل للون المطبخ ..

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اكسسوارات مفيدة

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

استخدم حاملات الأطباق الخارجية غير المثبته خصوصاً لو كان رف الحوض صغيراً و تعاني من الضيق و هو ما سوف يسهل عليك وضع الأطباق أثناء الانتهاء من غسيلها لتجف قبل حفظها في الخزانات

شكل الحوض

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

اعمل على أن يكون تصميم الحوض الخاص بك مناسباً لاحتياجاتك فلو كنتم عائلة كبيرة ينتج عنها أواني كثيرة للغسيل بعد كل وجبة فصمم الحوض ليستوعب الأطباق كلها ليسهل عليك غسيلها مثل التقسيم الذي يتضح لنا في تلك الصورة بين حوض الغسيل و حوض التحضير الجانبي الذي يمكن أن نضع فيه الاواني التي سيجيء عليها الدور للغسيل بمنتهى السهولة حتى لا تسبب ازدحام ..

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