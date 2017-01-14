11 فكرة لترتيب مطبخك بشكل مثالي

يجب أن تكون العملية هي السمة الأساسية لأي مطبخ، فدائمًا ما يتوجب مراعاة سهولة الاستخدام وجعل كل شيء في متناول اليد عند تصميم المطبخ وتقسيم مساحته وهو ما يصنع الفارق في الاستخدام اليومي. في جولتنا اليوم سنتعرض لبعض عناصر المطبخ والتي تشغل مساحة ليست بصغيرة منه وهي الأجهزة الكهربائية وما بحوذتنا من نصائح في هذا الخصوص بما يتماشي مع مختلف طرازات المطابخ ويحافظ علي حسن تنظيم المساحة ويتيح الفرصة للاستمتاع بالمهام اليومية، فدعونا نساعدكم علي العثور علي الإلهام الخاص بكم من خلال هذه الجولة.
دائمًا ما يبعث الخشب علي الإحساس بالدفء والراحة وهو ما ينطبق تمامًا علي هذا المطبخ بلونه الخشبي والخزانة العلوية الأنيقة بالإضافة إلي الحل العبقري المتمثل في العامود الخشبي الذي يضم الأجهزة بجانب اللمسة الساحرة التي تضيفها بلاطات السيراميك أعلي الحوض للشكل النهائي للمطبخ.
بالإنتقال إلي المشروع التالي نجد أنفسنا أمام هذا المطبخ المودرن رائع الجمال حيث السطح العاكس مانحًا المطبخ المزيد من التألق كما يضفي عليه عمق أكبر، وفي هذا المطبخ تم تنظيم الأجهزة لتتراص بشكل محكم ومتجاور، داخل عمود الأجهزة الكهربائية.
من الشائع استخدام اللون الأحمر في المطاعم وسلاسل الوجبات السريعة لما يسببه من تحفيز للشهية بشكل غير واع، وكما نري في هذا المشروع فإن مزج الصورة الكبيرة لفاكهة من نفس اللون كالفراولة مصحوبة بالمائدة الحمراء يبرز بشكل مبهر وسط هذا المطبخ المقسم بعناية والذي تم جمع أجهزته في ركن واحد بنظام محكم.
يعد هذا المطبخ المثالي علي الرغم من صغر مساحته لحسن تخطيط وتصميم واجهته البيضاء ذات الخطوط المينيمال حيث تم توزيع الأجهزة الكهربائية مع الإهتمام بالتفاصيل في موقع الفرن حيث يظهر الحرص في أن يكون علي مستوي النظر دون حاجة المستخدم للإنحناء طوال الوقت.
كما سبق فإنا ذكرنا أن بعض الألوان تؤثر على مختلف المشاعر علي مستوي اللا وعي، وكما يحفز اللون الأحمر الشهية فإن الأصفر كذلك يشعرك بإبتكار وبهجة المكان. يحقق إختيار الألوان في هذا المطبخ البديع التوازن من خلال المزج ما بين الأبيض والأصفر، كما تم الحفاظ على التوازن من خلال جمع الأجهزة الكهربية بأناقة.
يعد اللون البرتقالي خيار آخر غاية في العملية والملائمة لمن يرغب في خلق بيئة تبعث علي السرور وتوحي بإبداع التصميم، وهو ما تم استغلاله بحرفية عالية في هذا المطبخ المودرن الأنيق وهو ما يتجلي في الحائط الذي تم تقسيمه ببراعة ليضم مختلف الأجهزة بالإضافة إلي خزانة كبيرة مما يمنحنا نتيجة نهائية غاية في التميز.
لدينا هنا مطبخ قد يكون صغير ولكنه بارع الجمال، فاللون الأسود الذي تم اختياره لسطح العمل والكابينة التي تضم الأجهزة الكهربائية يبرز بجماله الفريد وسط الخلفية البيضاء المتمثلة في الحوائط، كما يعزز جمال الباب الأصفر بخلق التباين في التصميم.
مما لا شك فيه أن الإضاءة الطبيعية تبعث الدفء في المكان وتخلق امتداد محبب للرؤية وهو ما يحققه هذا المطبخ بنوافذه العريضة ومع حسن تنظيم محتوياته وبالأخص الأجهزة التي تم تجميعها في عمود يستند علي سطح العمل يمكنك أن تلحظ بساطة الاختيارات دون أن تخلو من الأناقة مع منح المطبخ الكثير من العملية.
تشكل عناصر الخشب، المعدن والزجاج معاً مزيج رائع الجمال لا تخطأه عين عندما يتعلق الأمر بالديكور المودرن. وهو مانراه يتحقق في هذا المطبخ المذهل والذي يخلط بأناقة ما بين المعدن والملمس الخشبي علي الحائط إلي اليمين ومجموعة الأجهزة والخزائن الاستانلس في الخلفية مع الاستعانة بباب زجاجي منزلق يحافظ على إستمرارية الإحساس بالمساحة.
يبرز الخشب كسمة مميزة لتصميم هذا المطبخ الجميل، مع وجود الطابع الريفي ظاهرًا في كافة التفاصيل مما يمنحه الكثير من الشخصية والدفء كما يبرز التباين المثالي بين أجزاءه ذات اللون الأسود والحوائط البيضاء، وتندمج الأجهزة الكهربية وسط هذا المزيج بتكامل لا تشوبه شائبة وسط الخزانة.
نختتم جولتنا اليوم بهذا المشروع الرائع حيث نري التفاصيل الفخمة المتمثلة في سطح العمل الرخامي وباقي العناصر التي تتحد بكليتها لتكون مشهد ذو جمال فريد من نوعه، ووسط كل هذا الجمال تتراص الأجهزة الكهربائية بشكل أفقي يتناغم مع المحيطات.