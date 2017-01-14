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11 فكرة لترتيب مطبخك بشكل مثالي

Marwa Hasan Marwa Hasan
Sítio em Itaúna - MG, Beth Nejm Beth Nejm مطبخ
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يجب أن تكون العملية هي السمة الأساسية لأي مطبخ، فدائمًا ما يتوجب مراعاة سهولة الاستخدام وجعل كل شيء في متناول اليد عند تصميم المطبخ وتقسيم مساحته وهو ما يصنع الفارق في الاستخدام اليومي. في جولتنا اليوم سنتعرض لبعض عناصر المطبخ والتي تشغل مساحة ليست بصغيرة منه وهي الأجهزة الكهربائية وما بحوذتنا من نصائح في هذا الخصوص بما يتماشي مع مختلف طرازات المطابخ ويحافظ علي حسن تنظيم المساحة ويتيح الفرصة للاستمتاع بالمهام اليومية، فدعونا نساعدكم علي العثور علي الإلهام الخاص بكم من خلال هذه الجولة.

1.الخشب

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design مطبخ
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

دائمًا ما يبعث الخشب علي الإحساس بالدفء والراحة وهو ما ينطبق تمامًا علي هذا المطبخ بلونه الخشبي والخزانة العلوية الأنيقة بالإضافة إلي الحل العبقري المتمثل في العامود الخشبي الذي يضم الأجهزة بجانب اللمسة الساحرة التي تضيفها بلاطات السيراميك أعلي الحوض للشكل النهائي للمطبخ.

2.مودرن

Apartamento Itacorubi Gran Classic 1, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE مطبخ
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

بالإنتقال إلي المشروع التالي نجد أنفسنا أمام هذا المطبخ المودرن رائع الجمال حيث السطح العاكس مانحًا المطبخ المزيد من التألق كما يضفي عليه عمق أكبر، وفي هذا المطبخ تم تنظيم الأجهزة لتتراص بشكل محكم ومتجاور، داخل عمود الأجهزة الكهربائية.

3.اللون الأحمر

Casa Parque, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

من الشائع استخدام اللون الأحمر في المطاعم وسلاسل الوجبات السريعة لما يسببه من تحفيز للشهية بشكل غير واع، وكما نري في هذا المشروع فإن مزج الصورة الكبيرة لفاكهة من نفس اللون كالفراولة مصحوبة بالمائدة الحمراء يبرز بشكل مبهر وسط هذا المطبخ المقسم بعناية والذي تم جمع أجهزته في ركن واحد بنظام محكم.

4.عملي

RESIDÊNCIA - BAIRRO JARDIM, SANTO ANDRÉ - SP, Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro مطبخ
Arquitetura 8 – Ana Spagnuolo &amp; Marcos Ribeiro

Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro
Arquitetura 8 – Ana Spagnuolo &amp; Marcos Ribeiro
Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro

يعد هذا المطبخ المثالي علي الرغم من صغر مساحته لحسن تخطيط وتصميم واجهته البيضاء ذات الخطوط المينيمال حيث تم توزيع الأجهزة الكهربائية مع الإهتمام بالتفاصيل في موقع الفرن حيث يظهر الحرص في أن يكون علي مستوي النظر دون حاجة المستخدم للإنحناء طوال الوقت.

5.أفكار إبداعية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

كما سبق فإنا ذكرنا أن بعض الألوان تؤثر على مختلف المشاعر علي مستوي اللا وعي، وكما يحفز اللون الأحمر الشهية فإن الأصفر كذلك يشعرك بإبتكار وبهجة المكان. يحقق إختيار الألوان في هذا المطبخ البديع التوازن من خلال المزج ما بين الأبيض والأصفر، كما تم الحفاظ على التوازن من خلال جمع الأجهزة الكهربية بأناقة.

6.برتقالي مشرق

Laranja mecânica, FABRI FABRI مطبخ Orange
FABRI

FABRI
FABRI
FABRI

يعد اللون البرتقالي خيار آخر غاية في العملية والملائمة لمن يرغب في خلق بيئة تبعث علي السرور وتوحي بإبداع التصميم، وهو ما تم استغلاله بحرفية عالية في هذا المطبخ المودرن الأنيق وهو ما يتجلي في الحائط الذي تم تقسيمه ببراعة ليضم مختلف الأجهزة بالإضافة إلي خزانة كبيرة مما يمنحنا نتيجة نهائية غاية في التميز.

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7.تصميم مدمج

MM apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca مطبخ
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

لدينا هنا مطبخ قد يكون صغير ولكنه بارع الجمال، فاللون الأسود الذي تم اختياره لسطح العمل والكابينة التي تضم الأجهزة الكهربائية يبرز بجماله الفريد وسط الخلفية البيضاء المتمثلة في الحوائط، كما يعزز جمال الباب الأصفر بخلق التباين في التصميم.

8.مطبخ مضاء

Casa de Campo - Quinta do Lago - Tarauata, Olaa Arquitetos Olaa Arquitetos مطبخ
Olaa Arquitetos

Olaa Arquitetos
Olaa Arquitetos
Olaa Arquitetos

مما لا شك فيه أن الإضاءة الطبيعية تبعث الدفء في المكان وتخلق امتداد محبب للرؤية وهو ما يحققه هذا المطبخ بنوافذه العريضة ومع حسن تنظيم محتوياته وبالأخص الأجهزة التي تم تجميعها في عمود يستند علي سطح العمل يمكنك أن تلحظ بساطة الاختيارات دون أن تخلو من الأناقة مع منح المطبخ الكثير من العملية.

9.المعدن والخشب

Sítio em Itaúna - MG, Beth Nejm Beth Nejm مطبخ
Beth Nejm

Beth Nejm
Beth Nejm
Beth Nejm

تشكل عناصر الخشب، المعدن والزجاج معاً مزيج رائع الجمال لا تخطأه عين عندما يتعلق الأمر بالديكور المودرن. وهو مانراه يتحقق في هذا المطبخ المذهل والذي يخلط بأناقة ما بين المعدن والملمس الخشبي علي الحائط إلي اليمين ومجموعة الأجهزة والخزائن الاستانلس في الخلفية مع الاستعانة بباب زجاجي منزلق يحافظ على إستمرارية الإحساس بالمساحة.

10.تناسق لوني مدهش

Down Barton, Devon, Trewin Design Architects Trewin Design Architects مطبخ
Trewin Design Architects

Down Barton, Devon

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

يبرز الخشب كسمة مميزة لتصميم هذا المطبخ الجميل، مع وجود الطابع الريفي ظاهرًا في كافة التفاصيل مما يمنحه الكثير من الشخصية والدفء كما يبرز التباين المثالي بين أجزاءه ذات اللون الأسود والحوائط البيضاء، وتندمج الأجهزة الكهربية وسط هذا المزيج بتكامل لا تشوبه شائبة وسط الخزانة.

11.تصميم أفقي

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS مطبخ
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

نختتم جولتنا اليوم بهذا المشروع الرائع حيث نري التفاصيل الفخمة المتمثلة في سطح العمل الرخامي وباقي العناصر التي تتحد بكليتها لتكون مشهد ذو جمال فريد من نوعه، ووسط كل هذا الجمال تتراص الأجهزة الكهربائية بشكل أفقي يتناغم مع المحيطات.

منزل بتراس على مساحة 120م مربع
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