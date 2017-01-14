11 فكرة لترتيب مطبخك بشكل مثالي

يجب أن تكون العملية هي السمة الأساسية لأي مطبخ، فدائمًا ما يتوجب مراعاة سهولة الاستخدام وجعل كل شيء في متناول اليد عند تصميم المطبخ وتقسيم مساحته وهو ما يصنع الفارق في الاستخدام اليومي. في جولتنا اليوم سنتعرض لبعض عناصر المطبخ والتي تشغل مساحة ليست بصغيرة منه وهي الأجهزة الكهربائية وما بحوذتنا من نصائح في هذا الخصوص بما يتماشي مع مختلف طرازات المطابخ ويحافظ علي حسن تنظيم المساحة ويتيح الفرصة للاستمتاع بالمهام اليومية، فدعونا نساعدكم علي العثور علي الإلهام الخاص بكم من خلال هذه الجولة.