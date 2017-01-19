10 مطابخ بنكهة عصرية وعدة أساليب تصميمية

تصميم المطبخ يتطلب تحقيق عدد من الأهداف، في مقدمتها الوظيفية وتلبية الاحتياجات، وتوفير أكبر قدر من المساحات التخزينية ولكن أيضًا مع الابقاء على القدر المناسب من الفراغ لسهولة وأريحية الحركة، وبالتأكيد تحقيق التصميم الأنيق والشكل العصري الجذاب.

كل هذا يضع المصمم تحت ضغط الموازنة بين كل الأهداف حتى لا يحقق أحدهم ويغفل الأخر، خاصة أن هدفي توفير المساحات التخزينية وتوفير الفضاء المناسب، دائمًا ما يتعارضان، ولكن مع قدر من الذكاء والابتكار، يمكن تصميم مطبخ متكامل يوفر كافة الاحتيجات ويتمتع بكل تلك الميزات.

في هذا المقال، جمعنا لكم 10 مطابخ بنكهة عصرية تغطي عدة أساليب تصميمية، وتتضمن بعض القواسم المشتركة من حيث التصميم والديكور، وتوزيع الأثاث، واستخدام المواد، وأيضًا الطلاء والاكسسوارات، وجميعها من أعمال خبراء مميزين. لنطلع عليها..