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10 مطابخ بنكهة عصرية وعدة أساليب تصميمية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify مطبخ
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تصميم المطبخ يتطلب تحقيق عدد من الأهداف، في مقدمتها الوظيفية وتلبية الاحتياجات، وتوفير أكبر قدر من المساحات التخزينية ولكن أيضًا مع الابقاء على القدر المناسب من الفراغ لسهولة وأريحية الحركة، وبالتأكيد تحقيق التصميم الأنيق والشكل العصري الجذاب.

كل هذا يضع المصمم تحت ضغط الموازنة بين كل الأهداف حتى لا يحقق أحدهم ويغفل الأخر، خاصة أن هدفي توفير المساحات التخزينية وتوفير الفضاء المناسب، دائمًا ما يتعارضان، ولكن مع قدر من الذكاء والابتكار، يمكن تصميم مطبخ متكامل يوفر كافة الاحتيجات ويتمتع بكل تلك الميزات.

في هذا المقال، جمعنا لكم 10 مطابخ بنكهة عصرية تغطي عدة أساليب تصميمية، وتتضمن بعض القواسم المشتركة من حيث التصميم والديكور، وتوزيع الأثاث، واستخدام المواد، وأيضًا الطلاء والاكسسوارات، وجميعها من أعمال خبراء مميزين. لنطلع عليها..

1. صغيرًا ولكن.. مازال أنيقًا ومبهجًا

Rénovation d'un appartement toulousain des années 60, ML architecture d'intérieur et décoration ML architecture d'intérieur et décoration مطبخ
ML architecture d&#39;intérieur et décoration

ML architecture d'intérieur et décoration
ML architecture d&#39;intérieur et décoration
ML architecture d'intérieur et décoration

هذا التصميم يستحق التقدير بكل تأكيد، فعلى الرغم من مساحته الصغيرة للغاية، مازال يبدو أنيقًا ومبهجًا، ويلبي كافة احتياجات المطبخ العصري، حيث الفرن قد تم دمجه في الخزانات العلوية على اليسار، بينما تم دمج الموقد في خزانات الجزء السفلي، وصمم المطبخ على شكل حرف U، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المساحة المتاحة.

أما عن اللمسات الجمالية، فتتجلى بوضوح في الأرضية المنقوشة، وسطح المنضدة الخشبية بمظهرها الطبيعية، وبالتأكيد المصباح المتدلي من السقف بتصميمه العصري البسيط والأنيق في الوقت ذاته.

2. أقصى قدر من الفضاء والأناقة

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects مطبخ
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

استطاع مصممو Specht Architets architects أن يحققوا أقصى استفادة من المساحة المتاحة في هذه العلية في أحد منازل المدينة الأمريكية، نيويورك.

مطبخ أبيض بسيط مع استغلال ذكي لكل إنش وزاوية، وأرفف للترتيب والتنظيم، مع لمسات فيروزية ناعمة، وقطع ديكورية صغيرة وأيضًا بعض الورود الطازجة، من أجل مظهر عصري أنيق، دون شغل مساحة إضافية.

3. نغمات راقصة وأجواء رومانسية

Denkendorf | Deutschland, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG مطبخ
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

في هذا المطبخ، استطاع المصممون أن يرسموا لوحة موسيقية رائعة الجمال، وحي من النغمات الراقصة، حيث الشموع تتراقص مع أضواء المصابيح النيون البنفسجية المنعكسة على الأثاث، لتظهر تناقضه الأبيض والأسود، هادئ وأنيق. كم هو ممتع تناول عشاء رومانسي أٌعد في هذا المطبخ!

4. حرفية الجمع بين العصرية والتقليدية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

 بإبداع وحرفية عالية، تمكنت Cato Creative من الجمع بين العصرية واللمسات التقليدية في مطبخ متناسق كليًا. الأبيض يجعل المطبخ مُشرق بكل تأكيد، مع مصابيح ذهبية تتلألأ تحت ضوء السقف المكشوف بتصميمها المختلف كليًا.

5. أناقة الأسلوب المينيمال

Mieszkanie na Bemowie, Jacek Tryc-wnętrza Jacek Tryc-wnętrza مطبخ
Jacek Tryc-wnętrza

Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza

 يتمتع هذا المطبخ بأناقة ناعمة، اكتسبها من الأسلوب المينيمال، حيث اللمسات الخشبية، واللون الأبيض، مع لمسات فنية بالبلاطات السداسية ذات اللون الرمادي الداكن، إلى جانب براعة الدمج بين المطبخ والمساحة المفتوحة حوله، دون فقد الخصوصية.

6. مغامرة متجددة في ساحة تكنولوجية

Apartment Berlin Wilmersdorf, BERLINRODEO interior concepts GmbH BERLINRODEO interior concepts GmbH مطبخ
BERLINRODEO interior concepts GmbH

BERLINRODEO interior concepts GmbH
BERLINRODEO interior concepts GmbH
BERLINRODEO interior concepts GmbH

في هذا المطبخ، لم تعد عملية الطهي روتينًا يوميًا، بل مغامرة متجددة في كل مرة، فهو مجهز بالكامل بأحدث التقنيات التكنولوجية، بدءًا من الموقد وأنظمة الصوت والإضاءة، وحتى شاشة التلفاز المسطحة. كل شيء في هذا المطبخ يؤكد على تميزه، ويكفينا إلقاء نظرة على المدخنة المعدنية التي تعلو سطح المنضدة، وأيضًا صنبور المياه!

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7. عصري.. فريد.. أنيق

Residence Naidoo, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS مطبخ
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

عصري، فريد، أنيق.. ثلاث كلمات تصف هذا المطبخ بدقة، برغم صغر حجمه، وبرغم أنه لا يحوي الكثير من التفاصيل، إلا أنه أكثر من ساحر، فقط تأمل المنضدة الرخامية بالكامل، مع الإضاءات الصفراء، والخزانات المصقولة كالمرايا، ناهيك عن الكراسي المرتفعة!!

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8. كل شيء تحقق في هذا المطبخ

Traumwohnzimmer, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH مطبخ
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

كل شي يتحقق في هذا المطبخ، بدءًا من الأناقة في ألوانه المحايدة، ولمساته الخشبية بمظهرها الطبيعي في جزء من الخزانة، وأيضًا المصابيح المتدلية حتى ارتفاع قليل فوق طاولة الطعام، فيما تتحقق لوظيفية في المنضدة الممتدة التي تساعد على طهو عدة أصناف بأريحية، وكذلك الجزيرة التي تتوسطه وقد امتدت منها طاولة خشبية أنيقة لتناول الطعام.

أما عن توفير المساحة، فيمكننا ملاحظته بوضوح في الفضاء الواسع حول الجزيرة، بفضل تصميم المطبخ على شكل حرف L مع نافذة في الجدار تربطه بالغرفة المجاورة، وأيضًا استغلال ارتفاع السقف لتوفير أكبر قدر من المساحة التخزينية من خلال الخزائن الطولية.

9. هدوء دافئ ومُلهم

Project : De Wet, Capital Kitchens cc Capital Kitchens cc مطبخ خشب Grey
Capital Kitchens cc

Capital Kitchens cc
Capital Kitchens cc
Capital Kitchens cc

هدوء دافئ ومُلهم يخيم على أجواء هذا المطبخ، حيث اللمسات الخشبية، والإضاءات البسيطة، مع إطلالة خضراء منعشة، وستائر منقوشة لمزيد من الخصوصية. مساحة مرتبة ونظيفة، بفضل الخزائن الصغيرة فوق الموقد، وتلك الأدراج في طاولة الطعام، وأيضًا في الجزء أسفل النافذة وبجوارها.

10. تصميم نتمنى جميعًا الحصول عليه!

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

نختتم مقالنا مع هذا المطبخ، الذي بالتأكيد نتمنى جميعًا الحصول على مثله! بهجة غير عادية تنبعث من تصميم هذا المطبخ ولمساته الجمالية التي على قدر بساطتها، تتمتع بسحر لا يقاوم، نباتات خضراء في كل ركن، وإضاءات أنيقة وهادئة، أرضية خشبية تضفي دفء على هذا المطبخ الرائع.

جدار المطبخ صمم من بلاطات السيراميك على شكل بلاطات حجرية! فيما استغلت المساحة أسفل المنضدة التي تتوسطه لتخزين الأواني والأطباق، وقد وضع كراسي مع أرجل طويلة لتناول كوب قهوة سريع، وربما إفطار شهي، مع تبادل أطراف الحديث أثناء إعداده.

المطبخ يتناغم بسلاسة ويسر  مع الأجواء المحيطة في المساحة المفتوحة، بدءًا من السجاد وحتى الثريا وطاولة الطعام التي تقف ليس ببعيد، مع إطلالة رائعة على الحديقة الخارجية.

كيف خلقت لمسة الزهور الجمال فى ديكور هذا المنزل
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