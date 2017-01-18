عندما تجتمع العصرية مع الكلاسيكية فى تصميم واحد

اختيار الأضاءة داخل الغرفة كان أكثر من رائع شبيه بأختيار الأضاءة فى غرفة المعيشة، فاختار المصمم تلك النجفة الكريستالية لتزيين الغرفة مع الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة فى الغرفة، تصميم كلاسيكى بسيط وأكثر من رائع، أليس كذلك؟

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