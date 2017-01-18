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عندما تجتمع العصرية مع الكلاسيكية فى تصميم واحد

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة المعيشة
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للنمط الكلاسيكى محبين وهو حقاً من الأنماط المميزة جداً فى التصميم وتتمتع بذوق رفيع فى اختيار كافة تفاصيلها، فالنمط الكلاسيكي يتمتع بالفخامة المفرطة والتفاصيل الكثيرة، ولكن ربما يجد البعض من محبى النمط الكلاسيكى أنه نمط غير عملى، لذلك ظهر اتجاه أخر فى التصميم وهو الأتجاه الكلاسيكى المعاصر الذى يجمع بين فخامة النمط الكلاسيكى فى تفاصيله مع العملية للنمط المعاصر، ونحن اليوم فى هوميفاى فى جولة مع منزل جمع بين الكلاسيكية والعصرية فى تصميماً واحداً، دعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنتعرف عليه أكثر.

غرفة معيشة كلاسيكية أنيقة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

غرفة المعيشة مميزة وجذابة جدا بشكل واضح داخل المنزل، تصميم جذابورائع ملئ بالتفاصيل التى لعبت دورها بعناية شديدة لتبدو الغرفة بكامل أناقتها كما نرى، اعتمد المصمم على النمط الكلاسيكى ولكن بطريقة معاصرة جداً فى التصميم ليخلق بذلك اطلالة كلاسيكية مع لمسة عصرية واضحة، اختار المصمم الألوان الحيادية لتكون اللمسة الرئيسية فى تصميم تلك الغرفة بالكامل فأعتمد على اللون البيج مع لمسة من لون الكافيه الدافئ الذى غمر الغرفة فى لمسات واضحة للأثاث.

تفاصيل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تفاصيل الأثاث جاءت مفعمة بالبساطة والكلاسيكية بشكل واضح،الأرضيات جاءت من الخشب الباركيه بلونه البيج الحيادى الذى تناغم مع لون الجدران أيضاً بطريقة رائعة جداً مع لمسة من اللون الطوبى فى اختيار كرسين من الأثاث وبعض المخدات التى زينت الأريكة ذات اللون البيج الحيادى، اللون الطوبى  كان السبب فى فى خلق تناسق لونى وكسر الحيادية الشديدة للون البيج، وقد استعان المصمم أيضاً باللون الطوبى فى باقة الزهور التى اختارها بعناية شديدة لتزيين الغرفة والتى سنتحدث عنها تفصيلياً لاحقاً.

أضاءة رائعة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اختيار المصمم لتفاصيل الأضاءة كان أكثر من رائع ومفعم بالكلاسيكية الواضحة، فأختار تلك النجفة الكريستالية الفخمة التى دعمت النمط الكلاسيكى بشدة مع سبوتات الأضاءة المتناثرة أيضاً فى السقف ولم يهمل المصمم الأضاءة الطبيعية فاستعان بالنوافذ الكبيرة لتسمح بمرور الأضاءة والهواء الطبيعي إلى الغرفة.

نظرة على المطبخ

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

وفى الجهة المقابلة لغرفة المعيشة كان هناك المطبخ، الذى بدا من بعيد أن المصمم استعان باللون الزيتونى الهادئ مع لمسة من الخشب الأنيق ليدعم بذلك العصرية التى امتزجت مع اللمسة الكلاسيكية لسطح المطبخ اللامع.

غرفة نوم كلاسيكية رائعة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

أما غرفة النوم فكانت مليئة بالتفاصيل الكلاسيكية والعصرية معاً، اختار المصمم اللون الرمادى بدرجاته الفاتحة والداكنة مع اللمسة من اللون الأبيض البسيط فى تصميم غرفة النوم فجاءت تفاصيل الأثاث والمفروشات ممتزجة بتلك الألوان، أضاف المصمم لغرفة النوم لمسة من الديكورات البسيطة والمميزة جداً فأضاف بعض بالتابلوهات البسيطة على جدران الغرفة ولمسة من الزهور البيضاء الرقيقة على جانبى السرير.

أضاءة رائعة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

اختيار الأضاءة داخل الغرفة كان أكثر من رائع شبيه بأختيار الأضاءة فى غرفة المعيشة، فاختار المصمم تلك النجفة الكريستالية لتزيين الغرفة مع الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة فى الغرفة، تصميم كلاسيكى بسيط وأكثر من رائع، أليس كذلك؟

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