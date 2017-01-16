10 أفكار لمطابخ رائعة

بغض النظر عن مساحة المطبخ هناك بعض الضروريات يتحتم وجودها فيه، وهنا يأي دور المصممون في تقديم حلول عملية وجمالية لتقديم أفضل عرض يمكنا من الحصول على النتيجة المرجوة، في كتاب الأفكار اليوم جمعنا لكم 10 تصميمات لمطابخ تركية نتمنى أن تلاقي اهتمامك وتلهمك خلال تصميم مطبخك.
بغض النظر عن الأسلوب المتبع في تصميم المطبخ سواء كان كلاسيكي أو حداثي فوجود الخشب كخامة رئيسية لها سحر خاص، في النموذج الحالي تصميم عملي وأنيق لوحدات المطبخ الخشبية تجمع بين البيج والأبيض.
للخروج عن المألوف والحصول على مطبخ جذاب ولافت للنظر يمكنك أن تعطي اهتماما إضافيا لديكورات السقف وإضاءته كما هو الحال هنا في هذا المطبخ المتوهج، الأرضيات البورسيلين اللامعة هنا كان لها دور أيضا في عكس الإضاءة بالأعلى وزيادة إشراق المطبخ.
مطبخ بتصميم على الطراز الأمريكي يجمع بين لوني الأسود والفضي، وبالإضافة إلى أناقته ورقي التصميم فإنه يجمع بين مجموعة من الحلول العملية مثل جزيرة المطبخ ذات المستويين لاستغلالها كسطح عمل وفي تناول الطعام على الجانب الآخر.
الألوان الطبيعية مثل نغمات البيج والأبيض والبني من أكثر الألوان التي تخلق جوا متناغم في أي بيئة مثلما هو واضح في التصميم الحالي، اختيار مثالي لألوان الأرضيات والجدران والوحدات الخشبية .
حل ذكي وعملي لخلق مساحة مفتوحة ويادة الشعور باتساع المكان، حيث قرر قطاطنوا المنزل التخلي عن الجدار الذي يفصل بين غرفة المعيشة والمطبخ ومستبدلينه بجزيرة مطبخ أنيقة تزيد من مساحة أسطح العمل كما أن هذه الفكرة تحافظ على التواصل بين من بالقطاعين.
لا تنس الجانب الجمالي للمطبخ بإضافة بعض الاكسسوارت مثل لوحات على الجدار أو بعض الأعمال الفنية، أحيانا بعض الأدوت المطبخية تكون بألوان وبتصميمات زخرفية تضيف لمسة جذابة للمطبخ، في الصورة الحالية لعبت الإضاءة المتوهجة مع المشهد الطبيعي بالخارج دورا مهما في زيادة الشعور بأناقة المطبخ ورقي تصميمه.
التصميمات الذكية لوحدات التخزين والأرفف المكشوفة من الحيل التي تمنحك مظهر مرتب دائما لمطبخك، تصميم الأرفف الملاصق لجزيرة المطبخ فكرة ذكية وغير مكشوفة بالكامل لتوفير مساحة تخزينية أكبر.
تصميم ساحر سيقع في غرامه المفضلين للأسلوب الكلاسيكي، لوني الأبيض والذهبي منحا المكان رقي وفخامة لا تضاهى خاصة مع الزخارف الذهبية المنمقة والنجفتين.
الألوان بشكل عام لها تاثير قوي على أي بيئة وتغير من مظهر المكان كليا، هنا لون الأزرق البحري منح المطبخ مظهر عصري ومبهج ومشجع على العمل، لذا انتقي الوان مطبخك بعناية لأنها ستؤثر على حالتك المزاجية بكل تأكيد.
اقرأ أيضا: 8 ألوان ستجعل مطبخك الأجمل
فكرة عملية وأنيقة تتناسب مع المطابخ ذات المساحات الكبيرة، فالجزيرة هنا متكاملة الوظائف إذ تجمع بين كونها سطح للعمل وممكان للتناول الطعام كما أنه تم تخصيص جزء منها كموقد سطحي وهو ما يجعل العمل بالمطبخ أسهل، لفت انتباهي أيضا في التصميم الأسطح اللامعة للخزانات التي جاءت بلون كريمي ذهبي فمنحت المطبخ مظهر راقي وأنيق.