10 أفكار لمطابخ رائعة

حل ذكي وعملي لخلق مساحة مفتوحة ويادة الشعور باتساع المكان، حيث قرر قطاطنوا المنزل التخلي عن الجدار الذي يفصل بين غرفة المعيشة والمطبخ ومستبدلينه بجزيرة مطبخ أنيقة تزيد من مساحة أسطح العمل كما أن هذه الفكرة تحافظ على التواصل بين من بالقطاعين.