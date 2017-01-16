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10 أفكار لمطابخ رائعة

أميرة قاسم أميرة قاسم
MUTFAK, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. مطبخ
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بغض النظر عن مساحة المطبخ هناك بعض الضروريات يتحتم وجودها فيه، وهنا يأي دور المصممون في تقديم حلول عملية وجمالية لتقديم أفضل عرض يمكنا من الحصول على النتيجة المرجوة، في كتاب الأفكار اليوم جمعنا لكم 10 تصميمات لمطابخ تركية نتمنى أن تلاقي اهتمامك وتلهمك خلال تصميم مطبخك.

1- سحر الخشب

Filiz Ozcan Yaz, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım مطبخ
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

بغض النظر عن الأسلوب المتبع في تصميم المطبخ سواء كان كلاسيكي أو حداثي فوجود الخشب كخامة رئيسية لها سحر خاص، في النموذج الحالي تصميم عملي وأنيق لوحدات المطبخ الخشبية تجمع بين البيج والأبيض.

2- زخارف بالسقف

Sinem ARISOY KEÇECİ, Sinar İç mimarlık Sinar İç mimarlık مطبخ
Sinar İç mimarlık

Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık

للخروج عن المألوف والحصول على مطبخ جذاب ولافت للنظر يمكنك أن تعطي اهتماما إضافيا لديكورات السقف وإضاءته كما هو الحال هنا في هذا المطبخ المتوهج، الأرضيات البورسيلين اللامعة هنا كان لها دور أيضا في عكس الإضاءة بالأعلى وزيادة إشراق المطبخ.

3- لمفضلي اللوان الداكنة

Zahide Yetiş Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK مطبخ
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

مطبخ بتصميم على الطراز الأمريكي يجمع بين لوني الأسود والفضي، وبالإضافة إلى أناقته ورقي التصميم فإنه يجمع بين مجموعة من الحلول العملية مثل جزيرة المطبخ ذات المستويين لاستغلالها كسطح عمل وفي تناول الطعام على الجانب الآخر.

4- ألوان طبيعية

İç mekan tasarım ve Görselleştirme, fatih beserek fatih beserek مطبخ
fatih beserek

fatih beserek
fatih beserek
fatih beserek

الألوان الطبيعية مثل نغمات البيج والأبيض والبني من أكثر الألوان التي تخلق جوا متناغم في أي بيئة مثلما هو واضح في التصميم الحالي،  اختيار مثالي لألوان الأرضيات والجدران والوحدات الخشبية .

5- جزيرة مطبخ بدلا من الجدار

U.K Evi Levent, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. مطبخ
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

حل ذكي وعملي لخلق مساحة مفتوحة ويادة الشعور باتساع المكان، حيث قرر قطاطنوا المنزل التخلي عن الجدار الذي يفصل بين غرفة المعيشة والمطبخ ومستبدلينه بجزيرة مطبخ أنيقة تزيد من مساحة أسطح العمل كما أن هذه الفكرة تحافظ على التواصل بين من بالقطاعين.

6- أكسسوارات المطبخ

HANEDAN KONUTLARI, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat مطبخ
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

لا تنس الجانب الجمالي للمطبخ بإضافة بعض الاكسسوارت مثل لوحات على الجدار أو بعض الأعمال الفنية، أحيانا بعض الأدوت المطبخية تكون بألوان وبتصميمات زخرفية تضيف لمسة جذابة للمطبخ، في الصورة الحالية لعبت الإضاءة المتوهجة مع المشهد الطبيعي بالخارج دورا مهما في زيادة الشعور بأناقة المطبخ ورقي تصميمه.

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7- أنطمة تخزين ذكية

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık مطبخ
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

التصميمات الذكية لوحدات التخزين والأرفف المكشوفة من الحيل التي تمنحك مظهر مرتب دائما لمطبخك، تصميم الأرفف الملاصق لجزيرة المطبخ فكرة ذكية وغير مكشوفة بالكامل لتوفير مساحة تخزينية أكبر.

8- لمحبي الكلاسيك

MUTFAK, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. مطبخ
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

تصميم ساحر سيقع في غرامه المفضلين للأسلوب الكلاسيكي، لوني الأبيض والذهبي منحا المكان رقي وفخامة لا تضاهى خاصة مع الزخارف الذهبية المنمقة والنجفتين.

9- ألوان مبهجة

Orge Yapı Tasarım, ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. مطبخ
ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

الألوان بشكل عام لها تاثير قوي على أي بيئة وتغير من مظهر المكان كليا، هنا لون الأزرق البحري منح المطبخ مظهر عصري ومبهج ومشجع على العمل، لذا انتقي الوان مطبخك بعناية لأنها ستؤثر على حالتك المزاجية بكل تأكيد.

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10- جزيرة مطبخ متكاملة

Batur Çatalçeşme, MONO MİMARLIK İNŞAAT MONO MİMARLIK İNŞAAT مطبخ
MONO MİMARLIK İNŞAAT

MONO MİMARLIK İNŞAAT
MONO MİMARLIK İNŞAAT
MONO MİMARLIK İNŞAAT

فكرة عملية وأنيقة تتناسب مع المطابخ ذات المساحات الكبيرة، فالجزيرة هنا متكاملة الوظائف إذ تجمع بين كونها سطح للعمل وممكان للتناول الطعام كما أنه تم تخصيص جزء منها كموقد سطحي وهو ما يجعل العمل بالمطبخ أسهل، لفت انتباهي أيضا في التصميم الأسطح اللامعة للخزانات التي جاءت بلون كريمي ذهبي فمنحت المطبخ مظهر راقي وأنيق.

16 فكرة مدهشة لاستغلال المساحة أسفل السلم

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