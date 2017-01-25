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كيف تنشئ فناء جميل في مساحة صغيرة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design بلكونة أو شرفة
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هل ترغب في فناء أو ساحة صغيرة تكون لجلسة جميلة بمنزلك؟.. هناك المزيد من فرص لعمل فناء صغير في مساحة مناسبة بمنزلك وفي هذا الكتاب سنقول لك كيف يمكنك ذلك!

فنحن نشاطرك بعض التصاميم لساحات يقدمها خبراء homify تبين لنا الحلول والأفكار ووتعطينا الإلهام لتحويل الفناء الخلفي لدينا إلى حديقة صغيرة، في حين نقدم لك بعض النصائح الصغيرة، ولكنها ثمينة لتحويل فنائك الصغيرة الخاص بك إلى مكان لطيف، مثالي للاستمتاع به.. هل انت مستعد؟ تابع التفاصيل إذا كنت ترغب في مثله!

1. الحديقة بطلة الرواية

Jardim romântico, Lúcia Vale Interiores Lúcia Vale Interiores حديقة
Lúcia Vale Interiores

Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores

نرغم جميعًا في تخصيص ماكن صغيرة ساحرة بمنازلنا وأحيانا لا يأخذ هذا منا الكثير، نحتاج فقط الإصلاح والإلهام، انظروا إلى هذه الفكرة: العشب هو العنصر الرئيسي مما جعلها تبدو مثيرة، وهناك طريقات بين المساحات الخضراء مما يجعلها مساحة صغيرة للتأمل.

ونحن نتفق أن هذه الحديثة مناسبة تمامًا إذا كنت تعيش في منطقة تهطل فيها الأمطار في الكثير من الأحيان، لأنها سوف تحتاج إلى الماء بشكل منتظم مع الاهتمام، ولكنها تستحق ذلك.. الاّن سيكون لديك ساحة خاصة في منزلك!

2. زينها بالألوان القوية والمواد الطبيعية

Mostra de Ambientes de Sete Lagoas - Cozinha Gourmet e Área Livre de Lazer, Lider Interiores Lider Interiores حديقة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

يتم استخدام أكثر من فكرة لتزيين الساحات الصغيرة الخاصة بك بالأثاث والديكور، والمواد الطبيعية مثل الطين والخشب والحجر، والخيزران، الخ.. وسوف ينشأ جو بارد، أيضًا إذا كنت ترغب في اللعب بالألوان أضف الألوان القوية على الحائط أو المنحوتات المزخرفة.

3. اختيار الديكور البسيط

homify بلكونة أو شرفة أسمنت Beige
homify

homify
homify
homify

إذا أردت الحصول على نظرة جديدة نظيفة ومنظمة في الساحة الخاصة بك، فإنك ربما تنحني للديكور البسيط، واستخدام الألوان الفاتحة، إضافة إلى استخدام الأساسيات فقط، مثل هذا الفناء الذي اعتمد على: مكان لتناول الطعام، ومكان للراحة، وصناديق منفصلة ومنطقة مفتوحة ونظيفة تُعطي شعور بأن الفناء ليس صغيرة جدًا.

4. إنشاء حديقة إستوائية

Residência em Juqueí - São Sebastião - SP, ANALU ANDRADE - ARQUITETURA E DESIGN ANALU ANDRADE - ARQUITETURA E DESIGN حديقة
ANALU ANDRADE – ARQUITETURA E DESIGN

ANALU ANDRADE - ARQUITETURA E DESIGN
ANALU ANDRADE – ARQUITETURA E DESIGN
ANALU ANDRADE - ARQUITETURA E DESIGN

حتى لو الفناء الخاص بك صغير جدًا، فاستخدام الزرع يبدو الحل الأمثل لعمل الفناء، والألوان هي الخيار الأمثل لتزيينه.. ولكن كيف تخلق حديقة إستوائية؟، يبدو هذا سهلًا حيث يمكنك إضافة النباتات والنخيل والخيزران والخشب، ولكن فقط تذكر أنه إذا اخترت إنشاء حديقة استوائية في فناء صغير، فإنها تحتاج إلى الري الدائم ورعايتها من الآفات.

5. سياج من النباتات والزهور

B&B 22 CHARMING ROOMS & APARTMENTS, EXCELSIOR HOME INTERIORS EXCELSIOR HOME INTERIORS بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات Red
EXCELSIOR HOME INTERIORS

EXCELSIOR HOME INTERIORS
EXCELSIOR HOME INTERIORS
EXCELSIOR HOME INTERIORS

إذا كنت تحب النباتات والحشائش إلى أقصى حد، فهذا التصميم قد يكون فكرة مفضلة لديك، لماذا؟ لأنك سوف يكون لديك النباتات والزهور في ساحة خاصة بك، فوجودهم هناك أمرًا مُمتع، ويمكن أن تُنشأ أيضًا سياج من الزهور يكون مُحيط بالسور، وهذا لتحديد المساحة الخاصة بك.

وهناك خيارات متعددة للأفنية حسب المساحات، وهذا سيُبهر الجيران ويزيد من حب استطلاعهم لمعرفة كيف يمكنك الاستمتاع بالحياة أو الشواء خلال عطلة نهاية الأسبوع في الفناء.

6. الطريق مسار قصير

Condomínio São Roque, Lodo Barana Arquitetura e Interiores Lodo Barana Arquitetura e Interiores بلكونة أو شرفة
Lodo Barana Arquitetura e Interiores

Lodo Barana Arquitetura e Interiores
Lodo Barana Arquitetura e Interiores
Lodo Barana Arquitetura e Interiores

كونها قريبة من الطبيعة فهذا هو الأفضل!، تجعلك تحصل على الاسترخاء إلى أقصى الحدود، لذلك لماذا لا يشمل فنائك الصغير على فكرة جديدة بسيطة؟.. فوجود فكرة بسيطة حديثة وعصرية تظهر لك الفناء بشكل مختلف، وفي هذا المثال: مسار من جذوع الأشجار التي تبدو مثيرة في الحديقة، وليس بالضرورة أن تكون شجرة حقيقية مقطوعة، فإنها يمكن أن تكون مصطنعة ولكن تبدو حقيقية.. ألا يبدو عظيم!

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7. تصميم الديكور في الهواء

Jardim para lazer, Ésse Arquitetura e Interiores Ésse Arquitetura e Interiores حديقة
Ésse Arquitetura e Interiores

Ésse Arquitetura e Interiores
Ésse Arquitetura e Interiores
Ésse Arquitetura e Interiores

إذا كنت ترغب في استخدام الفناء الخاص بك بطريقة تجعلك تتمتع بجلسة أفضل تقشعر لها الأبدان، وترغب في إنشاء حديقة أو مساحة إستوائية، مع فكرة تصميم أثاث كالغصن في الهواء، فهذا المثال لك.. ديكور الشرفة خشبي قليلًا وبسيط ولكنه لطيف، فلماذا لا تكون هنا؟

8. إعطاء ملمس وطلاء الجدران

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design بلكونة أو شرفة
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

لا يوجد شيء ممل أكثر من جدران فناء تكون سادة وغير مطلية، لذلك فإن أفضل فكرة له أن يتم تزيينه بالمواد المفضلة لديك، وويفضل المواد الطبيعة كالحجر، وطلاءه بالألوان.. ولحسن الحظ اليوم هناك العديد من الخيارات والأفكار والألوان، تناسب جميع الميزانيات للحصول على جدران فناء جميلة.

9. مزروعات على الجدارن

Residência Cruz, Arquitetura Ao Cubo LTDA Arquitetura Ao Cubo LTDA حديقة
Arquitetura Ao Cubo LTDA

Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA

المربعات الزرع على الحائط فكرة عظيمة ودائمًا تبدو رائعة وهكذا، فهي ليس فقط زينة على الجدران بالفناء الخاص بك أو الحديقة، ولكنها أيضًا توفر مساحة بالأرضية، ويمكنك الاستفادة منها على أكمل وجه!، حيث يمكن للمزروعات أن تكون من الخشب أو الاسمنت وبمختلف الأحجام، والمفتاح هنا هو استخدام إبداعك واستغلال الفضاء.

10. إضاءة ساحة الفناء الخاص بك

Badalona Home Design, CONTRACT SOLUTIONS CONTRACT SOLUTIONS حديقة
CONTRACT SOLUTIONS

CONTRACT SOLUTIONS
CONTRACT SOLUTIONS
CONTRACT SOLUTIONS

وأخيرًا، فإننا نشاركك فكرة مميزة لتزيين الفناء الصغيرة الخاصة بك، على الرغم من أن هذه الفكرة هي في الداخل، فهي مثالية أيضًا للعمل في الهواء الطلق: حيث أن المقاعد تُستخدم لغرضين.. فهي لك إذا كنت تبحث عن جلسة ومقاعد، وإضاءة أيضًا، حيث تم دمج الإضاءة في التصميم، فهذا المقعد لديه وظيفة مزدوجة: للجلوس وإلقاء الضوء على منطقة.

هل تحب إنشاء فناء مثله؟

إليك أيضًا مقال للاستمتاع بالفناء في الشتاء بعنوان استمتع بالفناء الخارجي في الشتاء: تصاميم مختلفة لمدفئة رائعة 

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أي تصميم أعجبك أكثر؟ هل تود اقتناء فناء جميل بمنزلك؟

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