كيف تنشئ فناء جميل في مساحة صغيرة

هل ترغب في فناء أو ساحة صغيرة تكون لجلسة جميلة بمنزلك؟.. هناك المزيد من فرص لعمل فناء صغير في مساحة مناسبة بمنزلك وفي هذا الكتاب سنقول لك كيف يمكنك ذلك!

فنحن نشاطرك بعض التصاميم لساحات يقدمها خبراء homify تبين لنا الحلول والأفكار ووتعطينا الإلهام لتحويل الفناء الخلفي لدينا إلى حديقة صغيرة، في حين نقدم لك بعض النصائح الصغيرة، ولكنها ثمينة لتحويل فنائك الصغيرة الخاص بك إلى مكان لطيف، مثالي للاستمتاع به.. هل انت مستعد؟ تابع التفاصيل إذا كنت ترغب في مثله!