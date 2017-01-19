15 تصميم لخزائن الملابس كما يجب أن تكون

انتقاء الملابس ليس بالقرار السهل، خاصة وإن كنت تستعد للتأنق لمناسبة هامة، وإن لم تملك الخزانة المناسبة، فستقع في أحد موقفين، إما نسيان بعض ملابسك التي قد تكون الأفضل لتلك المناسبة، وذلك لأنك غير قار على رؤيتهم جميعًا في الوقت ذاته، وإما أن تختار أي شيء لمجرد أنك قد مللت إخراج الملابس من أماكنها وإلقائها يمينًا ويسارًا.
الخزانة المناسبة، هي تلك التي تتيح لك سهولة الوصول لملابسك، مع حفظها بطريقة سليمة حتى لا تتعرض للتلف، والأهم أن تحيط بها أجواء مريحة تشجعك على الانتقاء بروية دون ملل.
في ذلك المقال، عثرنا لك على 15 تصميم لخزائن وغرف الملابس كما يجب أن تكون وكما تحب أن تراها.. نتوقع أنك ستتمنى الحصول عليهم جميعًا!
الكثير من الأبيض يعني الكثير من الإشراق والراحة، مع خزائن لامعة وأرضية خشبية تكسر برودة الأبيض، وتزيد الغرفة أناقة.
جميل أن تفعل كل شيء في مساحة واحدة حتى لا يصيبك الكسل، أحواض ومناشف للاغتسال أولًا ومن ثم انتقاء الملابس بروية تحت أضواء تلك المصابيح الكبيرة.
إن كنت من عشاق اقتناء الأحذية وتنوي التباهي بما تملك، فلتلك هي الطريقة الصحيحة لفعلها. الأسود الأنيق مع أرفف مرتبة وخطوط من إضاءات النيون، وأبواب منزلقة من الزجاج المزرقش لمزيد من الغموض والتباهي.
الكثير من المرايا لإلقاء نظرة على كل تفصيلة أثناء التأنق للخروج، وإلقاء نظرة أخيرة على المظهر كاملًا ومن كل زاوية.
غرفة تبديل الملابس ليست مجرد أدراج وخزانات، فهي كأي غرفة تحتاج إلى بعض التفاصيل، ستائر ثقيلة للخصوصية، وثريا أنيقة للزينة، ولا بأس ببعض المقابض اللامعة.
الأجواء المحيطة هي أهم ما يميز خزانة الملابس.. بعض الفوانيس، إضاءات خفية في الأرفف، رائحة الأخشاب في كل ركن، دفء السجاد
الكليم، والراحة على مقعد منجد.. ماذا أيضًا لانتقاء ملابسك بروية وتركيز!
خزانة أي تخزين، والتخزين يعني الكثير من المساحات، لذا فإن تحقيق أقصى استفادة من كل قطعة أثاث وحتى المقعد، هي ميزة إضافية لـ تصميم مثالي.
بعض من قطع الديكور الأنيقة وربما الزهور الطازجة، قد تساعد على تحسين المزاج وانتقاء الملابس بتروي!
بعض القطع البراقة لتزيين الأبواب المنزلقة! ولوحة فنية لمزيد من الإلهام. ما رأيك في فكرة تصميم الشجرة لتعليق الشنط؟!
البساطة تربح دائمًا.. استخدام الصناديق حل ذكي للتنظيم، والأدراج الصغيرة لترتيب القمصان والتيشرتات، والأهم؛ الإضاءة الجيدة لوضوح الرؤية.
للإطلاع على تصميمات مختلفة وأنيقة لوحدات الإضاءة، تفضل بقراءة هذا المقال، 12 تصميم مبتكر للنجف ووحدات الإضاءة!
بعض اللمسات اللونية تُضفي على الغرفة أجواء مبهجة، و
الكرسي السلم، فكرة رائعة للوصول إلى الأرفف العالية.
أهم شروط التخزين هي التهوية الجيدة، لإبقاء الملابس في حالة جيدة، خاصة وإن كنت تنوي تخزين الأحذية مع الملابس!
الإضاءة هي العامل الفاصل لنجاح أي تصميم، ليس فقط تصميم المصابيح، وإنما أيضًا أماكن توزيعها. رائع أن تتمكن من إضاءة كل رف على حدا!
سحر اللمسات الخشبية يتجلى في ذلك التصميم مع بعض اللمسات الوردية لأجواء ناعمة ودافئة في الوقت ذاته. السجاد يشكل إضافة فارقة في التصميم.
الكثير من الألوان والكثير من الضوء لأجواء مبهجة ومنعشة للغاية.. يمكنك قضاء اليوم بأكمله في تلك الغرفة.