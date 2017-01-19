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15 تصميم لخزائن الملابس كما يجب أن تكون

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
F18, he.d group he.d group غرفة الملابس Brown
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انتقاء الملابس ليس بالقرار السهل، خاصة وإن كنت تستعد للتأنق لمناسبة هامة، وإن لم تملك الخزانة المناسبة، فستقع في أحد موقفين، إما نسيان بعض ملابسك التي قد تكون الأفضل لتلك المناسبة، وذلك لأنك غير قار على رؤيتهم جميعًا في الوقت ذاته، وإما أن تختار أي شيء لمجرد أنك قد مللت إخراج الملابس من أماكنها وإلقائها يمينًا ويسارًا.

الخزانة المناسبة، هي تلك التي تتيح لك سهولة الوصول لملابسك، مع حفظها بطريقة سليمة حتى لا تتعرض للتلف، والأهم أن تحيط بها أجواء مريحة تشجعك على الانتقاء بروية دون ملل.

في ذلك المقال، عثرنا لك على 15 تصميم لخزائن وغرف الملابس  كما يجب أن تكون وكما تحب أن تراها.. نتوقع أنك ستتمنى الحصول عليهم جميعًا!

1. ناصعة البياض

Atlantic Drive, House Couture Interior Design Studio House Couture Interior Design Studio غرفة الملابس
House Couture Interior Design Studio

House Couture Interior Design Studio
House Couture Interior Design Studio
House Couture Interior Design Studio

الكثير من الأبيض يعني الكثير من الإشراق والراحة، مع خزائن لامعة وأرضية خشبية تكسر برودة الأبيض، وتزيد الغرفة أناقة.

2. الاغتسال أولًا ومن ثم ارتداء الملابس

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

جميل أن تفعل كل شيء في مساحة واحدة حتى لا يصيبك الكسل، أحواض ومناشف للاغتسال أولًا ومن ثم انتقاء الملابس بروية تحت أضواء تلك المصابيح الكبيرة.

3. الطريقة الصحيحة للتباهي بما تملك

MSA / CRO / DRE homify غرفة الملابس أبلكاش Black
homify

MSA / CRO / DRE

homify
homify
homify

إن كنت من عشاق اقتناء الأحذية وتنوي التباهي بما تملك، فلتلك هي الطريقة الصحيحة لفعلها. الأسود الأنيق مع أرفف مرتبة وخطوط من إضاءات النيون، وأبواب منزلقة من الزجاج المزرقش لمزيد من الغموض والتباهي. 

4. الكثير من المرايا

Saffraan Ave, House Couture Interior Design Studio House Couture Interior Design Studio غرفة الملابس
House Couture Interior Design Studio

House Couture Interior Design Studio
House Couture Interior Design Studio
House Couture Interior Design Studio

الكثير من المرايا لإلقاء نظرة على كل تفصيلة أثناء التأنق للخروج، وإلقاء نظرة أخيرة على المظهر كاملًا ومن كل زاوية.

5. الاهتمام بالتفاصيل

Apartamento casal jovem / young couple's apartment, Mariana Von Kruger Mariana Von Kruger غرفة الملابس
Mariana Von Kruger

Mariana Von Kruger
Mariana Von Kruger
Mariana Von Kruger

غرفة تبديل الملابس ليست مجرد أدراج وخزانات، فهي كأي غرفة تحتاج إلى بعض التفاصيل،  ستائر ثقيلة للخصوصية، وثريا أنيقة للزينة، ولا بأس ببعض المقابض  اللامعة.

6. تهيئة الأجواء

F18, he.d group he.d group غرفة الملابس Brown
he.d group

he.d group
he.d group
he.d group

الأجواء المحيطة هي أهم ما يميز خزانة الملابس.. بعض الفوانيس، إضاءات خفية في الأرفف، رائحة الأخشاب في كل ركن، دفء السجاد الكليم، والراحة على مقعد منجد.. ماذا أيضًا لانتقاء ملابسك بروية وتركيز!

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7. أقصى استفادة

Hadley Wood Refurb, The Wood Works The Wood Works غرفة الملابس خشب Purple/Violet
The Wood Works

Hadley Wood Refurb

The Wood Works
The Wood Works
The Wood Works

خزانة أي تخزين، والتخزين يعني الكثير من المساحات، لذا فإن تحقيق أقصى استفادة من كل قطعة أثاث وحتى المقعد، هي ميزة إضافية لـ تصميم مثالي.

8. إضافات جمالية

House F, Margaret Berichon Design Margaret Berichon Design غرفة الملابس MDF White
Margaret Berichon Design

Margaret Berichon Design
Margaret Berichon Design
Margaret Berichon Design

بعض من قطع الديكور الأنيقة وربما الزهور الطازجة، قد تساعد على تحسين المزاج وانتقاء الملابس بتروي!

9. رفاهية براقة

Site at Juhu, Mybeautifulife Mybeautifulife غرفة الملابس
Mybeautifulife

Site at Juhu

Mybeautifulife
Mybeautifulife
Mybeautifulife

بعض القطع البراقة لتزيين الأبواب المنزلقة! ولوحة فنية لمزيد من الإلهام. ما رأيك في فكرة تصميم الشجرة لتعليق الشنط؟!

10. وظيفية ببساطة

Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio غرفة الملابس خشب معالج Wood effect
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

البساطة تربح دائمًا.. استخدام الصناديق حل ذكي للتنظيم، والأدراج الصغيرة لترتيب القمصان والتيشرتات، والأهم؛ الإضاءة الجيدة لوضوح الرؤية.

للإطلاع على تصميمات مختلفة وأنيقة لوحدات الإضاءة، تفضل بقراءة هذا المقال، 12 تصميم مبتكر للنجف ووحدات الإضاءة!

11. بعض اللمسات اللونية

Современное шале, decoroom decoroom غرفة الملابس خشب Green
decoroom

decoroom
decoroom
decoroom

بعض اللمسات اللونية تُضفي على الغرفة أجواء مبهجة، والكرسي السلم،  فكرة رائعة للوصول إلى الأرفف العالية.

12. التهوية الجيدة

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

أهم شروط التخزين هي التهوية الجيدة، لإبقاء الملابس في حالة جيدة، خاصة وإن كنت تنوي تخزين الأحذية مع الملابس!

13. الإضاءة سر نجاح التصميم

apartment V-21, VALENTIROV&PARTNERS VALENTIROV&PARTNERS غرفة الملابس
VALENTIROV&amp;PARTNERS

apartment V-21

VALENTIROV&PARTNERS
VALENTIROV&amp;PARTNERS
VALENTIROV&PARTNERS

الإضاءة هي العامل الفاصل لنجاح أي تصميم، ليس فقط تصميم المصابيح، وإنما أيضًا أماكن توزيعها. رائع أن تتمكن من إضاءة كل رف على حدا!

14. سحر اللمسات الخشبية

Casa JRQZ , Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos غرفة الملابس
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

سحر اللمسات الخشبية يتجلى في ذلك التصميم مع بعض اللمسات الوردية لأجواء ناعمة ودافئة في الوقت ذاته. السجاد يشكل إضافة فارقة في التصميم.

15. الكثير والكثير من الألوان

Contemporary Classical Villa in Kemer Golf & Country, Orkun Indere Interiors Orkun Indere Interiors غرفة الملابس
Orkun Indere Interiors

Contemporary Classical Villa in Kemer Golf & Country

Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors

الكثير من الألوان والكثير من الضوء لأجواء مبهجة ومنعشة للغاية.. يمكنك قضاء اليوم بأكمله في تلك الغرفة.

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