5 حدائق صغيرة يمكنك تنفيذها في الحال!

تصميمان مذهلان لـ حدائق صغيرة يمكنك تنفيذها في الحال في لمح البصر بأبسط الطرق وأقل الإمكانيات دون إنفاق الكثير من المال أو إهدار وقتك ومجهودك! فقط اجلب مجموعة من أصص الزرع الصغيرة أو الكبيرة وربما الاثنين معًا -كما ترغب- ووزعهم بشكل منمق في الساحة المقرر تنسيقها كحديقة.

يمكنك الاكتفاء فقط بجلب النباتات ذاتها وتصميم مساحة مرتقعة عن الأرض قليلًا وتغليفها بالسيراميك أو الموازييك واستغلالها في زراعة النباتات بها، لا بأس بإضافة بعض اللمسات الديكورية البسيطة لتلك الساحة كأرفف خشبية كالموضحة هنا في النموذج المعروض وقم بتثبيت أصص زرع صغيرة بها لتحظى بمنظر مختلف ومبهر!