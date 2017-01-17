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5 حدائق صغيرة يمكنك تنفيذها في الحال!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Jardins Naturais, Junia Lobo Paisagismo Junia Lobo Paisagismo بيت زجاجي
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جمعنا لكم اليوم في هذا المقال نخبة من أفضل الأفكار للحدائق الصغيرة بلمساتها الفريدة والمتنوعة الكفيلة بأن تكون دليلك لإقامة حديقتك الخاصة.. منها ما يصلح للتطبيق بالمداخل ومنها ما هو أصلح للواجهات ومنها ما هو أنسب للممرات ومنها ما هو يساعدك على تصميم حديقة داخلية في أسرع وقت وبأسهل الطرق وبأقل الإمكانيات المتاحة.. لنبدأ جولتنا الآن!

1- حدائق صغيرة يمكنك تأسيسها بأبسط الطرق وأقل الإمكانيات

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Casa A.A. , Eneida Lima Paisagismo Eneida Lima Paisagismo حديقة
Eneida Lima Paisagismo

Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo

تصميمان مذهلان لـ حدائق صغيرة يمكنك تنفيذها في الحال في لمح البصر بأبسط الطرق وأقل الإمكانيات دون إنفاق الكثير من المال أو إهدار وقتك ومجهودك! فقط اجلب مجموعة من أصص الزرع الصغيرة أو الكبيرة وربما الاثنين معًا -كما ترغب- ووزعهم بشكل منمق في الساحة المقرر تنسيقها كحديقة.

يمكنك الاكتفاء فقط بجلب النباتات ذاتها وتصميم مساحة مرتقعة عن الأرض قليلًا وتغليفها بالسيراميك أو الموازييك واستغلالها في زراعة النباتات بها، لا بأس بإضافة بعض اللمسات الديكورية البسيطة لتلك الساحة كأرفف خشبية كالموضحة هنا في النموذج المعروض وقم بتثبيت أصص زرع صغيرة بها لتحظى بمنظر مختلف ومبهر!

2- الأحجار الصغيرة والزهور الملونة لحدائق ولا أروع

Muestras de trabajo, Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor حديقة
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor

Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor

Paisagismo do Joá, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados حديقة
Emmilia Cardoso Designers Associados

Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados

ننتقل هنا لتصميمين مبهجين لحدائق/مساحات خضراء بمداخل المنازل كلاهما صغير المساحة ومنمق لأبعد الحدود، منهما ما هو اعتمد على الأحجار الصغيرة بألوانها المختلفة كعنصر أساسي في تنسيق الحديقة، ومنهما ما اعتمد على الزهور بألوانها المختلفة لتكون مستعدة بروعتها لاستقبال الضيوف!

3- حدائق صغيرة للممرات تقع في غرامها من أول نظرة!

JARDINS E FONTES, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

JARDINS E FONTES, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

حديقتان ملهمتان كلًا منهما تميز بلمسة فريدة من نوعها، فالأولى اعتمدت على الأحجار الكبيرة بشكل خاص في تصميمها حيث جمعت بين الونين البني والرمادي بأشكالهم المختلفة، والثانية اعتمدت على نخبة كبيرة من الأحجار الصغيرة بمزيج الأبيض والبني فيما تألقت أكثر في حضرة أصص الزرع الضخمة والتي تحمل نباتات لا تقل ضخامة عنها تملأ الساحة بأكملها.

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4- حدائق صغيرة تزين واجهة المنزل

homify منازل أسمنت Grey
homify

homify
homify
homify

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

تصميمات عصرية وعملية يمكنك تنفيذها بسهولة لتزيين واجهة ومدخل منزلك من خلال حديقة صغيرة مبهجة وبسيطة.. اقرأ المزيد من هنا عن أفكار لتزيين مداخل المنازل: 15 فكرة لتصميم مدخل منزلك 

5- حدائق داخلية مغلقة قابلة للتنفيذ

Jardins Naturais, Junia Lobo Paisagismo Junia Lobo Paisagismo بيت زجاجي
Junia Lobo Paisagismo

Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo

Muestras de trabajo, Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor حديقة
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor

Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor

نموذجان يجسدان أفكار رائعة لإنشاء حديقة صغيرة داخل منزلك تزيد من روعة تصميمه الداخلي، سواء في المدخل أو تحت الدرج أو بجانب غرفة تناول الطعام ولاسيما في أحد أركان الحمام.. كن الأول باكتشافها مع هوميفاي!

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