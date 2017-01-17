5 حدائق صغيرة يمكنك تنفيذها في الحال!

جمعنا لكم اليوم في هذا المقال نخبة من أفضل الأفكار للحدائق الصغيرة بلمساتها الفريدة والمتنوعة الكفيلة بأن تكون دليلك لإقامة حديقتك الخاصة.. منها ما يصلح للتطبيق بالمداخل ومنها ما هو أصلح للواجهات ومنها ما هو أنسب للممرات ومنها ما هو يساعدك على تصميم حديقة داخلية في أسرع وقت وبأسهل الطرق وبأقل الإمكانيات المتاحة.. لنبدأ جولتنا الآن!
تصميمان مذهلان لـ حدائق صغيرة يمكنك تنفيذها في الحال في لمح البصر بأبسط الطرق وأقل الإمكانيات دون إنفاق الكثير من المال أو إهدار وقتك ومجهودك! فقط اجلب مجموعة من أصص الزرع الصغيرة أو الكبيرة وربما الاثنين معًا -كما ترغب- ووزعهم بشكل منمق في الساحة المقرر تنسيقها كحديقة.
يمكنك الاكتفاء فقط بجلب النباتات ذاتها وتصميم مساحة مرتقعة عن الأرض قليلًا وتغليفها بالسيراميك أو الموازييك واستغلالها في زراعة النباتات بها، لا بأس بإضافة بعض اللمسات الديكورية البسيطة لتلك الساحة كأرفف خشبية كالموضحة هنا في النموذج المعروض وقم بتثبيت أصص زرع صغيرة بها لتحظى بمنظر مختلف ومبهر!
ننتقل هنا لتصميمين مبهجين لحدائق/مساحات خضراء بمداخل المنازل كلاهما صغير المساحة ومنمق لأبعد الحدود، منهما ما هو اعتمد على الأحجار الصغيرة بألوانها المختلفة كعنصر أساسي في تنسيق الحديقة، ومنهما ما اعتمد على الزهور بألوانها المختلفة لتكون مستعدة بروعتها لاستقبال الضيوف!
حديقتان ملهمتان كلًا منهما تميز بلمسة فريدة من نوعها، فالأولى اعتمدت على الأحجار الكبيرة بشكل خاص في تصميمها حيث جمعت بين الونين البني والرمادي بأشكالهم المختلفة، والثانية اعتمدت على نخبة كبيرة من الأحجار الصغيرة بمزيج الأبيض والبني فيما تألقت أكثر في حضرة أصص الزرع الضخمة والتي تحمل نباتات لا تقل ضخامة عنها تملأ الساحة بأكملها.
تصميمات عصرية وعملية يمكنك تنفيذها بسهولة لتزيين واجهة ومدخل منزلك من خلال حديقة صغيرة مبهجة وبسيطة.. اقرأ المزيد من هنا عن أفكار لتزيين مداخل المنازل: 15 فكرة لتصميم مدخل منزلك
نموذجان يجسدان أفكار رائعة لإنشاء حديقة صغيرة داخل منزلك تزيد من روعة تصميمه الداخلي، سواء في المدخل أو تحت الدرج أو بجانب غرفة تناول الطعام ولاسيما في أحد أركان الحمام.. كن الأول باكتشافها مع هوميفاي!