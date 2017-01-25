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أحدث موضة للحمامات في 2017 هي الألوان الجريئة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Bad Familie W., Klotz Badmanufaktur GmbH Klotz Badmanufaktur GmbH حمام
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جعل الحمام مكان أكثر راحة ودفء أمرًا يتطلب عناية فائقة واهتمام كبير بالتفاصيل، فهو مساحة مميزة في المنزل لا يمكن الاستهانة بها، فلا شيء أثمن من حصولك على دُش دافىء ومريح في بداية يومك ونهايته، فبعض التفاصيل تكون مبهجة وتعطي أجواء مميزة بحمامك وتخلق بيئة طبيعية جميلة..

حيث أن الحصول على حمام رائع ومُريح يتطلب منك اختيار التصميم الجيد، فإن لم يكن الحمام بالقدر الجمالي المناسب لذلك، فقط ضاع عليك ذلك الشعور، حيث يرى البعض أن حمام منزلك يستحق بعض الترف والاهتمام، فتصميم الحمام يختلف من زوق إلى اّخر حسب رغبات الأفراد، ولكن إعطاءه لمسة ديكورية أنيقة هي ما تعطيه الاختلاف والأناقة..

كما أن الألوان قد تكون لها تأثير نفسي مُريح أو تصلك إلى الشعور بالكاّبة، ولذلك فإن حسن اختيارها في تفاصيل حياتك يجعلك تشعر بالارتياح والبهجة والمرح.. فهل أنت مُستعد لاستخدام الألوان الجريئة بحمامك؟؟.. لديك الاّن عدة نماذج مختلفة لحمامات استخدمت الألوان ببهجتها وسطوتها لتكوين الحمام.

البنفسجي لرومانسية حالمة

Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio حمام سيراميك Purple/Violet
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

اللون البنفسجي هو طريقك للحصول على حمام رومانسي أنيق، حيث إنه لونٍ حالم بحمامك مع درجات الرمادي المحايد والأحواض السيراميكية البيضاء.

الأزرق السماوي مع لمسات الزهور

Badewanne mit Tür und fugenlose Wände, Bad Campioni Bad Campioni حمام
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

اللون السماوي لشخضية أكثر جدية ولها ذوقها الخاص، بجانب منطقة خاصة للدُش بأبواب زجاجية، بالإضافة إلى لمسات الزهور.. مما يُعطي أجواء طبيعية ومميزة بالحمام.

جرأة الأحمر الناري

Bad Familie W., Klotz Badmanufaktur GmbH Klotz Badmanufaktur GmbH حمام
Klotz Badmanufaktur GmbH

Klotz Badmanufaktur GmbH
Klotz Badmanufaktur GmbH
Klotz Badmanufaktur GmbH

الأحمر الناري لـ أثاث الحمام الأنيق، إنه أكثر الألوان جرأة وقوة وحرارة، فالأحمر له تأثيره الرائع على الجهاز العصبي، مما يمنحك جلسة استحمام مليئة بالحيوية والنشاط، هل ستقتني مثله الاّن؟ 

الأزرق الغامق مع لمسات ترف

Espace Aubade - Salle de bains moderne, Espace Aubade Espace Aubade حمامديكورات
Espace Aubade

Espace Aubade
Espace Aubade
Espace Aubade

عليك بإستخدام الأزرق الغامق لحمامك حتى يبدو روعة، فالأزرق الغامق ثقة بلا حدود.. هذا بالإضافة إلى لمسات الترف الرائعة بالحمام والتنظيم الأنيق، وبعض الزهور الخضراء الجميلة.

الموف في حمام مفتوح على الطبيعة

Dea, ideal standard ideal standard حماممغاسل
ideal standard

ideal standard
ideal standard
ideal standard

الموف الفاتح للمسة ملية بالهدوء والبساطة.. ربما يبدو للبعض قاتم، ولكن أين الجرأة في استخدام الألوان الفاتمة وتحدي الجميع؟، ذلك إلى جانب النافذة الكبيرة التي تُعطي إطلالة مميزة على الطبيعة الخارجية وتسمح بمرور الهواء للمكان.

لـ اللوحات طابع خاص

Dea, ideal standard ideal standard حماممغاسل
ideal standard

ideal standard
ideal standard
ideal standard

يمكن لـ لوحة واحدة أن تُغير شكل المكان.. فهذا المثال يبدو لحمام استخدم اللون المعروف عند الكثيرين بـ السيمون مع لوحة كبيرة تُعطي عمق ملحوظ للمكان وتجعله يبدو أجمل.

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هل تحبون الأصفر؟

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إنه أحد الألوان الطبيعية التي تشع طاقة وحيوية بحمامك.. إذا كنت تملك حمام تقليدي بألوان عادية فلا تتردد من اقتناء قطعة أثاث صفراء بداخله، لعلك تحصل على الاختلاف ولمسة رائعة من الإطلاقة والحيوية.

خليط من ألوان الشمس

apartment V-21, VALENTIROV&PARTNERS VALENTIROV&PARTNERS حمام
VALENTIROV&amp;PARTNERS

apartment V-21

VALENTIROV&PARTNERS
VALENTIROV&amp;PARTNERS
VALENTIROV&PARTNERS

إذا كنت مُحبًا للطبيعة وما تخلقه بداخلك الأشعة الشمسية من طاقة؟.. يمكنك الاّن الحصول على نفس الشعور أثناء جلسة استحمام منعشة، فقط قم بإختيار الألوان الشمسية الجريئة بحمامك مثل هذا الذي استخدم اللون الأصفر مع البرتقالي واللمسات الخشبية البنية لخلق مزيج رائع بالحمام.

من وحي الطبيعة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

حمام يسمح لـ اللون الأخضر بالإنتشار الواضح في تفاصيل الأثاث، فالأخضر هو لون الطبيعة قد يشعرك براحة نفسية داخل حمامك.. خاصة مع درجته الفسفورية هذه، هل تود اقتناء الأخضر الفسفوري بحمامك!

ألوان.. ألوان.. ألوان

URSYNÓW, INSPACE INSPACE حمام
INSPACE

INSPACE
INSPACE
INSPACE

فد يكون لك أكثر من لونٍ مفضل.. قم بعمل مزيج من ألوانك المُقربة إلى قلبك في جدار حمامك.. ولاحظ كيف يمكنك الاسترخاء بداخله إلى أبعد حد..

فالألوان بطبيعتها تخلق الروح والحياة للأماكن من حولنا خاصة الجريئة والقوية منها.. الاّن اقتني حمامًا بألوانٍ مختلفة واستمتع بالفرق.

ولان لمسات الحمام هي ما تُعطي الفارق إليك 10 تصميمات مدهشة لبانيو الأحلام

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أي من هذه الألوان أعجبك؟ وهل ستود تصميم حمام بألوان جريئة كهذه؟

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