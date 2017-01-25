أحدث موضة للحمامات في 2017 هي الألوان الجريئة

جعل الحمام مكان أكثر راحة ودفء أمرًا يتطلب عناية فائقة واهتمام كبير بالتفاصيل، فهو مساحة مميزة في المنزل لا يمكن الاستهانة بها، فلا شيء أثمن من حصولك على دُش دافىء ومريح في بداية يومك ونهايته، فبعض التفاصيل تكون مبهجة وتعطي أجواء مميزة بحمامك وتخلق بيئة طبيعية جميلة..
حيث أن الحصول على حمام رائع ومُريح يتطلب منك اختيار التصميم الجيد، فإن لم يكن الحمام بالقدر الجمالي المناسب لذلك، فقط ضاع عليك ذلك الشعور، حيث يرى البعض أن حمام منزلك يستحق بعض الترف والاهتمام، فتصميم الحمام يختلف من زوق إلى اّخر حسب رغبات الأفراد، ولكن إعطاءه لمسة ديكورية أنيقة هي ما تعطيه الاختلاف والأناقة..
كما أن الألوان قد تكون لها تأثير نفسي مُريح أو تصلك إلى الشعور بالكاّبة، ولذلك فإن حسن اختيارها في تفاصيل حياتك يجعلك تشعر بالارتياح والبهجة والمرح.. فهل أنت مُستعد لاستخدام الألوان الجريئة بحمامك؟؟.. لديك الاّن عدة نماذج مختلفة لحمامات استخدمت الألوان ببهجتها وسطوتها لتكوين الحمام.
اللون البنفسجي هو طريقك للحصول على حمام رومانسي أنيق، حيث إنه لونٍ حالم بحمامك مع درجات الرمادي المحايد والأحواض السيراميكية البيضاء.
اللون السماوي لشخضية أكثر جدية ولها ذوقها الخاص، بجانب منطقة خاصة للدُش بأبواب زجاجية، بالإضافة إلى لمسات الزهور.. مما يُعطي أجواء طبيعية ومميزة بالحمام.
الأحمر الناري لـ أثاث الحمام الأنيق، إنه أكثر الألوان جرأة وقوة وحرارة، فالأحمر له تأثيره الرائع على الجهاز العصبي، مما يمنحك جلسة استحمام مليئة بالحيوية والنشاط، هل ستقتني مثله الاّن؟
عليك بإستخدام الأزرق الغامق لحمامك حتى يبدو روعة، فالأزرق الغامق ثقة بلا حدود.. هذا بالإضافة إلى لمسات الترف الرائعة بالحمام والتنظيم الأنيق، وبعض الزهور الخضراء الجميلة.
الموف الفاتح للمسة ملية بالهدوء والبساطة.. ربما يبدو للبعض قاتم، ولكن أين الجرأة في استخدام الألوان الفاتمة وتحدي الجميع؟، ذلك إلى جانب النافذة الكبيرة التي تُعطي إطلالة مميزة على الطبيعة الخارجية وتسمح بمرور الهواء للمكان.
يمكن لـ لوحة واحدة أن تُغير شكل المكان.. فهذا المثال يبدو لحمام استخدم اللون المعروف عند الكثيرين بـ
السيمون مع لوحة كبيرة تُعطي عمق ملحوظ للمكان وتجعله يبدو أجمل.
إنه أحد الألوان الطبيعية التي تشع طاقة وحيوية بحمامك.. إذا كنت تملك حمام تقليدي بألوان عادية فلا تتردد من اقتناء قطعة أثاث صفراء بداخله، لعلك تحصل على الاختلاف ولمسة رائعة من الإطلاقة والحيوية.
إذا كنت مُحبًا للطبيعة وما تخلقه بداخلك الأشعة الشمسية من طاقة؟.. يمكنك الاّن الحصول على نفس الشعور أثناء جلسة استحمام منعشة، فقط قم بإختيار الألوان الشمسية الجريئة بحمامك مثل هذا الذي استخدم اللون الأصفر مع البرتقالي واللمسات الخشبية البنية لخلق مزيج رائع بالحمام.
حمام يسمح لـ اللون الأخضر بالإنتشار الواضح في تفاصيل الأثاث، فالأخضر هو لون الطبيعة قد يشعرك براحة نفسية داخل حمامك.. خاصة مع درجته الفسفورية هذه، هل تود اقتناء الأخضر الفسفوري بحمامك!
فد يكون لك أكثر من لونٍ مفضل.. قم بعمل مزيج من ألوانك المُقربة إلى قلبك في جدار حمامك.. ولاحظ كيف يمكنك الاسترخاء بداخله إلى أبعد حد..
فالألوان بطبيعتها تخلق الروح والحياة للأماكن من حولنا خاصة الجريئة والقوية منها.. الاّن اقتني حمامًا بألوانٍ مختلفة واستمتع بالفرق.
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