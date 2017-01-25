أحدث موضة للحمامات في 2017 هي الألوان الجريئة

جعل الحمام مكان أكثر راحة ودفء أمرًا يتطلب عناية فائقة واهتمام كبير بالتفاصيل، فهو مساحة مميزة في المنزل لا يمكن الاستهانة بها، فلا شيء أثمن من حصولك على دُش دافىء ومريح في بداية يومك ونهايته، فبعض التفاصيل تكون مبهجة وتعطي أجواء مميزة بحمامك وتخلق بيئة طبيعية جميلة..

حيث أن الحصول على حمام رائع ومُريح يتطلب منك اختيار التصميم الجيد، فإن لم يكن الحمام بالقدر الجمالي المناسب لذلك، فقط ضاع عليك ذلك الشعور، حيث يرى البعض أن حمام منزلك يستحق بعض الترف والاهتمام، فتصميم الحمام يختلف من زوق إلى اّخر حسب رغبات الأفراد، ولكن إعطاءه لمسة ديكورية أنيقة هي ما تعطيه الاختلاف والأناقة..

كما أن الألوان قد تكون لها تأثير نفسي مُريح أو تصلك إلى الشعور بالكاّبة، ولذلك فإن حسن اختيارها في تفاصيل حياتك يجعلك تشعر بالارتياح والبهجة والمرح.. فهل أنت مُستعد لاستخدام الألوان الجريئة بحمامك؟؟.. لديك الاّن عدة نماذج مختلفة لحمامات استخدمت الألوان ببهجتها وسطوتها لتكوين الحمام.