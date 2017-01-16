16 فكرة مدهشة لاستغلال المساحة أسفل السلم

كثيرا ما يغفل قاطنو المنازل استغلال المساحة أسفل السلمالداخلي فتتحول هذه المنطقة في النهاية إلي بقعة مظلمة مهملة، لذا نحن في هوميفاي خصصنا كتاب الأفكار اليوم لنعرض لكم أفكار وحيل مذهلة ومتنوعة تجمل بين الجانب العملي والجمالي لاستغلال هذه المساحة المهدرة.
حول المصمم هنا منطقة تحت الدرج إلى حديقة داخلية مبهجة ونابضة بالحياة خاصة بفضل كثافة عدد النباتات وأوراقها، ولمزيد من تكامل التصميم تم تغطية الجدار الرئيسي للدرج بألواح حجرية.
في الصورة تطبيق أصغر لنفس الفكرة، حيث اكتفى أصحاب المنزل بعدد بسيطة من أصص الزرع مع تهيئة أرضية من الحصى الأبيض لتكامل المشهد.
تصميم أنيق لمكتب صغير ليتناسب مع المساحة الصغيرة أسفل الدرج، لاحظ تماثل ألوان الدرج مع ألوان المكتب!
تطبيق آكثر توسعا لنفس الفكرة السابقة، إذ تم تحويل ما أسفل الدرج إلى منقطة عمل متكاملة ومجهزة.
إن كان اتساع السلم يكفى لبناء حمام أسفله لا تتردد في تنفيذ هذه الفكرة، ففي هذه الحالة يمكنك تخصيص هذا الحمام للضيوف والزوار وتحظى بالخصوصية الكاملة في الحمامات بالأعلى.
كثيرا ما يقع البعض في فخ فوضى المعاطف عند مدخل المنزل في الشتاء، هذه الحيلة الذكية ستغنيك بكل تأكيد عن ازدخام المعاطف وتشويهها لمدخل المنزل.
إن كنت فنانا أو مصورا أو حتى ممن يهون جمع الصور المبهجة وتعليقها حولهم في كل مكان بالمنزل ستكون هذه هى فكرتك المفضلة بكتابنا اليوم، وسيحظى كل من يزور منزلك بلحظات سعيدة من تأمله للصور.
إن كان ارتفاع الدرج من العلو ما يسمح بتأثيث تلك المنطقة بغرفة معيشة فستكون هذه فكرة عملية وذكية للغاية، حيث ستكون مأوى لك للاستراحة بعد يوم عمل طويل، أو منطقة انتظار لأفراد العائلة قبل الخروج من المنزل، في التطبيق الحالي استعان المصمم بالوان راقية للأريكة مع سجادة تحمل نفس بالتة الألوان لتناغم هذا المشهد مع الحديقة المذهلة في المنتصف.
نظرا لوجود قطاع المعيشة بالكامل أسفل الدرج فلم يتوفر مساحة جيدة لوحدة تليفزيون، لذا لتم تصميم وحدة خشبية بشكل خاص حيث يزداد ارتفاعها مع كل درجة لتحتوي التيلفزيون والكتب وبعض الأغراض الأخرى.
التصميم البسيط للدرج هنا تطلب أثاث وتصميمات تتماشى مع نفسه بساطته أيضا في الأسفل، في هذه الحالة يمكنك الأكتفاء بطاولة صغيرة وكرسي مريح ليكون بذلك لديك ركنك الهادئ الخاص.
تصميم حداثي للغاية للمنطقة أسفل الدرج إذ تسوده الخطوط المستقيمة ويكسوه الأبيض، تم تزويد هذه البقعة بوحداا خشبية لتخزين الكتب مع كراسي منفوخة (بين باج) مريحة للاسترخاء أثناء القراءة.
تصميم عملي آخر لاستغلال المساحة أسفل الدرج في تخزين الكتب، فأحيانا يكون لدينا مكتبة لتنظيمهم وترتيب ولكن تظل الفوضى تعم المكان عندما نحتاج لمجموعة كبيرة من الكتب لتكون في متناول اليد دائما، وبالطبع هذا سيكون حلا مثاليا لتلك المشكلة.
محبي الفن والجمال يمكنهم الاستعانة ببعض اللوحات المميزة والتي ستضفي شخصية مميزة للمنزل ووضعها بهذا الركن مع بعض التحف والأكسسوارات لتستغل هذه المساحة بشكل جمالي وراقي.
حل ذكي وعملي حيث زود الدرج بوحدات وأدراج للتخزين لتخلصك من كثير من الفوضى، المميز بهذا التصميم أن الأدراج دون مقابض وهو ما يجعلها مخفية وهى مغلقة.
يمكن لمنطقة ما تحت الدرج أن تكون نقطة ارتكاز تدور حولها باقي تصميم الغرفة وتوزيع الأثاث، في هذه الحالة هنا تم استغلالها كمكان للمدفأة والتليفزيون في تصميم عصري وأنيق للغاية.
مساحة هذا المنزل صغيرة نبيسا وهو ما يعني ضرورة استغلال كل سم متاح بشكل عملي ومريح، ولهذا تحولت منطقة ما تحت الدرج إلى مطبخ متكامل حيث وضعت الخزانات تحت الدرج بينما امتد سطح العمل على شكل حرف إل ليشمل الموقد والفرن.
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