16 فكرة مدهشة لاستغلال المساحة أسفل السلم

إن كان ارتفاع الدرج من العلو ما يسمح بتأثيث تلك المنطقة بغرفة معيشة فستكون هذه فكرة عملية وذكية للغاية، حيث ستكون مأوى لك للاستراحة بعد يوم عمل طويل، أو منطقة انتظار لأفراد العائلة قبل الخروج من المنزل، في التطبيق الحالي استعان المصمم بالوان راقية للأريكة مع سجادة تحمل نفس بالتة الألوان لتناغم هذا المشهد مع الحديقة المذهلة في المنتصف.