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16 فكرة مدهشة لاستغلال المساحة أسفل السلم

أميرة قاسم أميرة قاسم
OFICINA MATATENA, Desnivel Arquitectos Desnivel Arquitectos مكاتب العمل والمحال التجارية
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كثيرا ما يغفل قاطنو المنازل استغلال المساحة أسفل السلمالداخلي فتتحول هذه المنطقة في النهاية إلي بقعة مظلمة مهملة، لذا نحن في هوميفاي خصصنا كتاب الأفكار اليوم لنعرض لكم أفكار وحيل مذهلة ومتنوعة تجمل بين الجانب العملي والجمالي لاستغلال هذه المساحة المهدرة.

1- حديقة داخلية

Oficinas ECC, ARKOT arquitectura + construcción ARKOT arquitectura + construcción الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARKOT arquitectura + construcción

ARKOT arquitectura + construcción
ARKOT arquitectura + construcción
ARKOT arquitectura + construcción

حول المصمم هنا منطقة تحت الدرج إلى حديقة داخلية مبهجة ونابضة بالحياة خاصة بفضل كثافة عدد النباتات وأوراقها، ولمزيد من تكامل التصميم تم تغطية الجدار الرئيسي للدرج بألواح حجرية.

2- أصص الزرع

Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores

في الصورة تطبيق أصغر لنفس الفكرة، حيث اكتفى أصحاب المنزل بعدد بسيطة من أصص الزرع مع تهيئة أرضية من الحصى الأبيض لتكامل المشهد.

3- مكتب عمل

homify سلالم وأروقة سلالم
homify

homify
homify
homify

تصميم أنيق لمكتب صغير ليتناسب مع المساحة الصغيرة أسفل الدرج، لاحظ تماثل ألوان الدرج مع ألوان المكتب!

4- تطبيق آخر لنفس الفكرة

Shawfield Street, Ardesia Design Ardesia Design مكتب عمل أو دراسة
Ardesia Design

Shawfield Street

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

تطبيق آكثر توسعا لنفس الفكرة السابقة، إذ تم تحويل ما أسفل الدرج إلى منقطة عمل متكاملة ومجهزة.

5- حمام صغير للضيوف

Casa Altos de Trancoso, Vida de Vila Vida de Vila الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب نقي Wood effect
Vida de Vila

Vida de Vila
Vida de Vila
Vida de Vila

إن كان اتساع السلم يكفى لبناء حمام أسفله لا تتردد في تنفيذ هذه الفكرة، ففي هذه الحالة يمكنك تخصيص هذا الحمام للضيوف والزوار وتحظى بالخصوصية الكاملة في الحمامات بالأعلى.

6- خزنة للمعاطف

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

كثيرا ما يقع البعض في فخ فوضى المعاطف عند مدخل المنزل في الشتاء، هذه الحيلة الذكية ستغنيك بكل تأكيد عن ازدخام المعاطف وتشويهها لمدخل المنزل.

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7- جاليري صور

'Out of Place' Photo Installation homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

'Out of Place' Photo Installation

homify
homify
homify

إن كنت فنانا أو مصورا أو حتى ممن يهون جمع الصور المبهجة وتعليقها حولهم في كل مكان بالمنزل ستكون هذه هى فكرتك المفضلة بكتابنا اليوم، وسيحظى كل من يزور منزلك بلحظات سعيدة من تأمله للصور.

8- غرفة معيشة

OFICINA MATATENA, Desnivel Arquitectos Desnivel Arquitectos مكاتب العمل والمحال التجارية
Desnivel Arquitectos

Desnivel Arquitectos
Desnivel Arquitectos
Desnivel Arquitectos

إن كان ارتفاع الدرج من العلو ما يسمح بتأثيث تلك المنطقة بغرفة معيشة فستكون هذه فكرة عملية وذكية للغاية، حيث ستكون مأوى لك للاستراحة بعد يوم عمل طويل، أو منطقة انتظار لأفراد العائلة قبل الخروج من المنزل، في التطبيق الحالي استعان المصمم بالوان راقية للأريكة مع سجادة تحمل نفس بالتة الألوان لتناغم هذا المشهد مع الحديقة المذهلة في المنتصف.

9- وحدة التليفزيون

Appartamento a Verona, Pierangelo Laterza Pierangelo Laterza غرفة المعيشة
Pierangelo Laterza

Pierangelo Laterza
Pierangelo Laterza
Pierangelo Laterza

نظرا لوجود قطاع المعيشة بالكامل أسفل الدرج فلم يتوفر مساحة جيدة لوحدة تليفزيون، لذا لتم تصميم وحدة خشبية بشكل خاص حيث يزداد ارتفاعها مع كل درجة لتحتوي التيلفزيون والكتب وبعض الأغراض الأخرى.

10- ركن هادئ

Escalier suspendu, ASCENSO ASCENSO الممر الحديث، المدخل و الدرج
ASCENSO

ASCENSO
ASCENSO
ASCENSO

التصميم البسيط للدرج هنا تطلب أثاث وتصميمات تتماشى مع نفسه بساطته أيضا في الأسفل، في هذه الحالة يمكنك الأكتفاء بطاولة صغيرة وكرسي مريح ليكون بذلك لديك ركنك الهادئ الخاص.

11- ركن للقراءة

TOTAL WHITE, Serenella Pari design Serenella Pari design الممر والمدخل
Serenella Pari design

Serenella Pari design
Serenella Pari design
Serenella Pari design

تصميم حداثي للغاية للمنطقة أسفل الدرج إذ تسوده الخطوط المستقيمة ويكسوه الأبيض، تم تزويد هذه البقعة بوحداا خشبية لتخزين الكتب مع كراسي منفوخة (بين باج) مريحة للاسترخاء أثناء القراءة.

12- خزانة كتب

Casa de 2 Plantas que aprovecha cada rincón, MBVB Arquitectos MBVB Arquitectos سلالم وأروقة سلالم
MBVB Arquitectos

MBVB Arquitectos
MBVB Arquitectos
MBVB Arquitectos

تصميم عملي آخر لاستغلال المساحة أسفل الدرج في تخزين الكتب، فأحيانا يكون لدينا مكتبة لتنظيمهم وترتيب ولكن تظل الفوضى تعم المكان عندما نحتاج لمجموعة كبيرة من الكتب لتكون في متناول اليد دائما، وبالطبع هذا سيكون حلا مثاليا لتلك المشكلة.

13- ركن فني وجمالي

homify سلالم وأروقة سلالم
homify

homify
homify
homify

محبي الفن والجمال يمكنهم الاستعانة ببعض اللوحات المميزة والتي ستضفي شخصية مميزة للمنزل ووضعها بهذا الركن مع بعض التحف والأكسسوارات لتستغل هذه المساحة بشكل جمالي وراقي.

14- أدراج ووحدات تخزين

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

حل ذكي وعملي حيث زود الدرج بوحدات وأدراج للتخزين لتخلصك من كثير من الفوضى، المميز بهذا التصميم أن الأدراج دون مقابض وهو ما يجعلها مخفية وهى مغلقة.

15- نقطة ارتكاز

Scala a sbalzo con alzata , Thomaseth Thomaseth سلالم وأروقة سلالم
Thomaseth

Thomaseth
Thomaseth
Thomaseth

يمكن لمنطقة ما تحت الدرج أن تكون نقطة ارتكاز تدور حولها باقي تصميم الغرفة وتوزيع الأثاث، في هذه الحالة هنا تم استغلالها كمكان للمدفأة والتليفزيون في تصميم عصري وأنيق للغاية.

16- مطبخ تحت الدرج

ilsensteinweg, brandt+simon architekten brandt+simon architekten مطبخ White
brandt+simon architekten

brandt+simon architekten
brandt+simon architekten
brandt+simon architekten

مساحة هذا المنزل صغيرة نبيسا وهو ما يعني ضرورة استغلال كل سم متاح بشكل عملي ومريح، ولهذا تحولت منطقة ما تحت الدرج إلى مطبخ متكامل حيث وضعت الخزانات تحت الدرج بينما امتد سطح العمل على شكل حرف إل ليشمل الموقد والفرن.

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