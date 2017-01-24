منزل رائع بوهيمى التصميم

فى احدى مدن اسبانيا البلد الشهيرة باللمسات الفنية المميزة فى كافة الفنون ومنها الفن المعمارى كنا على موعد مع جولة داخل منزل رائع فى تصميمه وكافة تفاصيله، المعروف عن تقافة الأسبانية او الأندلسية كما يطلق عليها انها دائماً مختلفة ومليئة بالزخارف والألوان المبهجة، واليوم نحن فى أسبانيا مع تصميم منزل مختلف على النمط البوهيمي أو كما يطلق عليه الأسلوب الغجرى فى التصميم، وهو تصميم يعتمد على كسر القواعد وأطلاق العنان للألوان المبهجة والزخارف لتملئ المنزل وتسيطر على تصميمه وهذا ما حدث بالفعل فى تصميم هذا المنزل دعونا نأحذ جولة لنتعرف أكثر على تصميم هذا المنزل عن قرب.
بداية جولتنا داخل المنزل مع غرفة المعيشة وتصميمها المميز جداً والعصرى، اختار المصمم الجدار الرئيسى للغرفة من الطوب الحجرى ليلفت الانتباه إلى اللمسة البوهيمية للتصميم بمجرد دخولك الغرفة، صمممت الأرضيات من الخشب الباركيه بلونه البنى الدافئ، مع اختيار بسيط ومميز للألوان التى تميزت كل قطعة منه بلونها الخاص والمميز فنجد الأريكة باللون الرمادى الهادئ والكرسى باللون الأحمر الصريح مع اختيار رائع للمخدات التى زينت الكرسى والأريكة بألوان ونقوشات زاهية، اختيار تفاصيل الديكور كان مميز جداً وأكثر من رائع، واللمسة المميزة أيضاً فى هذا المنزل هى اندماج المواد الطبيعية المختلفة معاً كالخشب، الزجاج والطوب الحجرى، اعتمد المصمم على النوافذ الكبرة لتسمح بمرور الضوء والهواء الطبيعي إلى غرفة المعيشة.
تصميم المطبخ كان بسيطاً جداً، رغم مساحته الصغيرة ألا أن المصمم استغل المساحات بداخله بطريقة رائعة ومميزة جداً لتحصل على كل احتياجاتك والأشياء الضرورية بداخله فاعتمد على تقسيم المطبخ إلى خزانات لتخزيين الأغراض، اعتمد المصمم أيضاً على الألوان الحيادية فأستعان باللون الأبيض ليغمر تصميم المطبخ بالكامل كما نرى.
فى الجهة المقابلة للمطبخ وجدنا غرفة السفرة التى اشتركت مع المطبخ فى المساحة، فكما ذكرنا مساحة المنزل صغيرة بعض الشئ ألا أن المصمم أحسن بذكاء استغلال المساحات بها، جاء تصميم غرفة السفرة شبيهاً لتصميم المطبخ بعض الشئ حتى يتجانس معه فى التصميم ولا يخلق فوضى فى تلك المنطقة، فاعتمد على اللون الأبيض أيضاً فجاءت الطاولة مريعة بيضاء ذات اسطح ملساء جذابة، حاوطتها بعض الكراسى باللون الأخضر الداكن لتكسر بعض الشئ من حيادية اللون الأبيض المفرضة، أما الأضاءة فتنوعت بين الاضاءة الطبيعية القادم من النوافذ الكبيرة لغرفة المعيشة فى الجهة المقابلة والأضاءة القادمة من هذا المصباح البسيط.
تصميم منطقة المدخل داخل المنزل كان مميز ورائع جداً، فاختيار الباب بتصميمه العتيق بعض الشئ أضاف للمنطقة وتصميمها جمال واضح، خاصة مع اختيار الزجاج الملون باللون الأخضر الداكن الذى تجانس مع لون الكراسى المحيطة بالطاولة ولمسة الديكورات الجذابة التى زينت المدخل واضافت له لمسات خاصة ومختلفة ودهمت الطابع البوهيمى للمنزل بشدة.
وختاماً مع تصميم الحمام الذى جاء حقاً بسيطاً فى تصميمه، اختار المصمم السيراميك الأسود اللامع مع لمسة من اللون لأبيض المميز ليكون أساس تصميم الحمام، ودعم منطقة المرآة فوق الحوض بمزيد من الأختلاف من خلال تصميم برواز لها من الطوب الحجرى، تفاصيل الديكورات واختيارها كان مميز حقاً بشكل واضح داخل الحمام، بالاضافة إلى الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة التى سمحت بأضاءة الحمام وتهويته بشكل جيد، اعتمد المصمم على ستاند شاور بدلاً من حوض الأستحمام نظراً لضيق مساحة الحمام والتى استغلها بشكل ذكى وجيد جداً.
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