منزل رائع بوهيمى التصميم

وختاماً مع تصميم الحمام الذى جاء حقاً بسيطاً فى تصميمه، اختار المصمم السيراميك الأسود اللامع مع لمسة من اللون لأبيض المميز ليكون أساس تصميم الحمام، ودعم منطقة المرآة فوق الحوض بمزيد من الأختلاف من خلال تصميم برواز لها من الطوب الحجرى، تفاصيل الديكورات واختيارها كان مميز حقاً بشكل واضح داخل الحمام، بالاضافة إلى الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة التى سمحت بأضاءة الحمام وتهويته بشكل جيد، اعتمد المصمم على ستاند شاور بدلاً من حوض الأستحمام نظراً لضيق مساحة الحمام والتى استغلها بشكل ذكى وجيد جداً.

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