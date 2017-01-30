كيف تختار جدار غرفة الاستحمام؟

الكثير من الناس يفضلون الجدران للفصل بين منطقة الاستحمام وباقي مساحة الحمام عن الستائر، وذلك لأنهم يروا مزايا كثيرة في الجدران عن الستائر، وهي سهولة التنظيف، حرية الاختيار ما بين المواد المختلفة لها مثل الزجاج أو الأكلريك، بالإضافة إلى ألوانها وأشكالها المختلفة التي تتناسب مع حمامك.
إذا كان قرارك إغلاق غرفة الاستحمام وفصلها عن باقي مساحة الحمام فهذا خيار يحقق لك الراحة وله مميزاته المختلفة ويتناسب مع الأسلوب الحديث .
بالنسبة للمواد يمكنك الاختيار مابين مواد عديدة تصلح كجدار لغرفة الاستحمام وأهمها الزجاج، يمكن للبعض اعتقاد أن الاعتماد على الزجاج كجدار لغرفة الاستحمام قرار خاطيء لأنه سهل الكسر، هذه الفكرة خاطئة جدًا الزجاج المستخدم هنا يتراوح سمكه من 3 : 8 ملم، لكن لابد من الأخذ في الاعتبار أنه إذا زاد السُمك عن ذلك سوف يصعب تثبيته .
من المميزات الأخرى للزجاج الشفافية والبساطة، ويمكن أيضًا أن استخدام زجاج معتم لحفظ خصوصية غرفة الاستحمام.
الأكلريك من أكثر المواد استخدامًا في صناعة جدران غرف الاستحمام، وهي أقل تكلفة وأخف من الزجاج، إلا أنه لا يعيش طويلًا مثل الزجاج وهناك ثلاثة أنواع منه وهما الشفاف وغير الشفاف والمصبوب.
ارتفاع جدران الحمام يتراوح مابين 180: 200 سم، وهذه هي الأبعاد المقترحة في معظم المتاجر، بناءًا على حجم حمامك يمكنك اختيار أبعاده، لا يٌنصح بأن يكون الجدار قريب من السقف لأن بخار الماء سيجعل الرطوبة عالية جدًا في غرفة الاستحمام.
غرفة الاستحمام المفتوحة هي التي لديها جدار واحد فقط وهناك عدة طرق لتصميمها وأكثر هذه الطرق شيوعًا هي التي أمامنا.
إغلاق جانبي الحمام وترك فتح جزئي في الجدار من أعلى لترك بخار الماء يخرج من غرفة الاستحمام، وهناك نوعين لأبواب غرفة الاستحمام وهما الباب المزدوج والمنزلق، ينصح الخبراء باستخدام الأبواب المنزلقة في المساحات المحدودة لأنها توفر المساحة لكن لابد من الحرص على تنظيف أجزائها المتداخلة باستمرار أثناء الفتح والغلق يوميًا أو أسبوعيا بمنتج خاص، أما في المساحات الكبيرة لديك حرية الاختيار في استخدام الأبواب المزدوجة أو المنزلقة .
قبل شراء جدار غرفة الاستحمام الخاصة بك يجب أن تخضعه لنوع من أنواع المعالجة بالحجر الجيري من خلال عملية بلمرة لسطح الزجاج لجعله أملس لا تتعلق به أية شوائب .
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