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كيف تختار جدار غرفة الاستحمام؟

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Çalışmalar, RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK حمام
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الكثير من الناس يفضلون الجدران للفصل بين منطقة الاستحمام وباقي مساحة الحمام عن الستائر، وذلك لأنهم يروا مزايا كثيرة في الجدران عن الستائر، وهي سهولة التنظيف، حرية الاختيار ما بين المواد المختلفة لها مثل الزجاج أو الأكلريك، بالإضافة إلى ألوانها وأشكالها المختلفة التي تتناسب مع حمامك.

إذا كان قرارك إغلاق غرفة الاستحمام وفصلها عن باقي مساحة الحمام فهذا خيار يحقق لك الراحة وله مميزاته المختلفة ويتناسب مع الأسلوب الحديث . 

المواد

Azorean Urban Lodge, ARCO mais - arquitectura e construção ARCO mais - arquitectura e construção حمام بلاط Blue
ARCO mais – arquitectura e construção

ARCO mais - arquitectura e construção
ARCO mais – arquitectura e construção
ARCO mais - arquitectura e construção

بالنسبة للمواد يمكنك الاختيار مابين مواد عديدة تصلح كجدار لغرفة الاستحمام وأهمها الزجاج، يمكن للبعض اعتقاد أن الاعتماد على الزجاج كجدار لغرفة الاستحمام قرار خاطيء لأنه سهل الكسر، هذه الفكرة خاطئة جدًا الزجاج المستخدم هنا يتراوح سمكه من 3 : 8 ملم، لكن لابد من الأخذ في الاعتبار أنه إذا زاد السُمك عن ذلك سوف يصعب تثبيته . 

من المميزات الأخرى للزجاج الشفافية والبساطة، ويمكن أيضًا أن استخدام زجاج معتم لحفظ خصوصية غرفة الاستحمام.

الأكلريك من أكثر المواد استخدامًا في صناعة جدران غرف الاستحمام، وهي أقل تكلفة وأخف من الزجاج، إلا أنه لا يعيش طويلًا مثل الزجاج وهناك ثلاثة أنواع منه وهما الشفاف وغير الشفاف والمصبوب. 

العلو

Rinnovo Arredo, Studio HAUS Studio HAUS حمام
Studio HAUS

Studio HAUS
Studio HAUS
Studio HAUS

ارتفاع جدران الحمام يتراوح مابين 180: 200 سم، وهذه هي الأبعاد المقترحة في معظم المتاجر، بناءًا على حجم حمامك يمكنك اختيار أبعاده، لا يٌنصح بأن يكون الجدار قريب من السقف لأن بخار الماء سيجعل الرطوبة عالية جدًا في غرفة الاستحمام. 

غرفة الاستحمام المفتوحة

ReformaALT, DeftoHomeStudio INC DeftoHomeStudio INC حمام
DeftoHomeStudio INC

DeftoHomeStudio INC
DeftoHomeStudio INC
DeftoHomeStudio INC

غرفة الاستحمام المفتوحة هي التي لديها جدار واحد فقط وهناك عدة طرق لتصميمها وأكثر هذه الطرق شيوعًا هي التي أمامنا. 

الإغلاق

Çalışmalar, RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK حمام
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK

RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK

إغلاق جانبي الحمام وترك فتح جزئي في الجدار من أعلى لترك بخار الماء يخرج من غرفة الاستحمام، وهناك نوعين لأبواب غرفة الاستحمام وهما الباب المزدوج والمنزلق، ينصح الخبراء باستخدام الأبواب المنزلقة في المساحات المحدودة لأنها توفر المساحة لكن لابد من الحرص على تنظيف أجزائها المتداخلة باستمرار أثناء الفتح والغلق يوميًا أو أسبوعيا بمنتج خاص، أما في المساحات الكبيرة لديك حرية الاختيار في استخدام الأبواب المزدوجة أو المنزلقة . 

معالجة زجاج الجدار

homify حمام
homify

homify
homify
homify

قبل شراء جدار غرفة الاستحمام الخاصة بك يجب أن تخضعه لنوع من أنواع المعالجة بالحجر الجيري من خلال عملية بلمرة لسطح الزجاج لجعله أملس لا تتعلق به أية شوائب . 

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