كيف تختار جدار غرفة الاستحمام؟

بالنسبة للمواد يمكنك الاختيار مابين مواد عديدة تصلح كجدار لغرفة الاستحمام وأهمها الزجاج، يمكن للبعض اعتقاد أن الاعتماد على الزجاج كجدار لغرفة الاستحمام قرار خاطيء لأنه سهل الكسر، هذه الفكرة خاطئة جدًا الزجاج المستخدم هنا يتراوح سمكه من 3 : 8 ملم، لكن لابد من الأخذ في الاعتبار أنه إذا زاد السُمك عن ذلك سوف يصعب تثبيته .

من المميزات الأخرى للزجاج الشفافية والبساطة، ويمكن أيضًا أن استخدام زجاج معتم لحفظ خصوصية غرفة الاستحمام.

الأكلريك من أكثر المواد استخدامًا في صناعة جدران غرف الاستحمام، وهي أقل تكلفة وأخف من الزجاج، إلا أنه لا يعيش طويلًا مثل الزجاج وهناك ثلاثة أنواع منه وهما الشفاف وغير الشفاف والمصبوب.