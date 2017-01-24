الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 خزانات خشبية، مودرن ورائعة!

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza غرفة الملابسمخزن
Loading admin actions …

الخشب لابد وأن يتواجد في غرفتنا وخصوصًا في الخزانات، وبدونها تشعر أنك تفقد شيئًا ما داخل الغرفة، فهو يعطي لمسة مبتكرة لا يمكن تعويضها بأي مادة أخرى، لذا جمعنا لك في هذا الموضوع 10 خزانات خشبية رائعة وحديثة جدًا ملائمة لكل الأذواق.

 

1- خزانة كبيرة

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza غرفة الملابسمخزن
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

نبدأ هذا الموضوع بخزانة خشبية كبيرة وعريضة جدًا، على الرغم من أن هذه الفئة من الأثاث لا تستخدم كثيرًا إلا أنها تبدو مثالية للغرفة، وذلك لأن أبعادها مصممة بطريقة رائعة ومقسمة بشكل ذكي وأنيق مما جعلها تبدو جذابة جدًا، في حين أن هذه الخزانة للأسف لا تصلح سوى للمساحات الكبيرة فقط.  

2 – الخشب الداكن

Cocinas y closet, Softlinedecor Softlinedecor غرفة الملابسخزانات وادراج
Softlinedecor

Softlinedecor
Softlinedecor
Softlinedecor

الآن لدينا نوع آخر من الخزانات من الخشب الداكن ونادرًا ما يستخدم في صناعة الخزانات، وهناك عدة معايير يجب العناية  بها في اختيار خزانة غرفة النوم، وأهمها طريقة التوزيع الجيدة للمسافات، موقع مميز في الغرفة، ومظهر أنيق، لـحسن الحظ هذه الخزانة تجمع بين كل هذه السمات.  

3- عملية تمامًا

K邸 TOTAL PLAN, 株式会社 3rd 株式会社 3rd غرفة الملابسخزانات وادراج
株式会社　3rd

株式会社　3rd
株式会社　3rd
株式会社　3rd

الطابع العملي في الأثاث أمر مهم جدًا يجب توافره في أثاث أي منزل، وهذه الخزانة مساحتها موزعة بطريقة عظيمة، مع عدم إغفال العناصر الجمالية أيضًا وهذا ما حققته هذه الخزانة .  

4- بسيطة وجميلة

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza غرفة الملابسمخزن
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

ليس من الضروري أن يكون تصميم الخزانة معقد أو مجنون أو عملاق حتى تكون جذابة وأنيقة، وهذا ما أثبتته هذه الخزانة، وهو أن البساطة والجودة عاملان لتحقيق النجاح في مجال الديكور، وهذه الخزانة مناسبة جدًا للشباب أو لأي شخص يريد تصميم لطيف لخزانته. 

5- لون واضح

Casa Pitahayas 64, Zibatá, El Marqués, Querétaro, JF ARQUITECTOS JF ARQUITECTOS غرفة الملابسخزانات وادراج
JF ARQUITECTOS

JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS

نحن الآن أمام عمل رائع من الخبراء وهي خزانة كبيرة وملونة، على الرغم من التنافس الشديد الذي ظهر في عالم الديكور والذي يتجه نحو البعد عن الأصالة في مجال التصميم الداخلي إلا أنها ذات كفاءة جيدة مقارنة بأي خزانة أخرى.  

6- الأصل

homify غرفة الملابسخزانات وادراج MDF
homify

homify
homify
homify

ننتقل الآن إلى خزانة أصلية من الخشب اللامع، لونها جعلها تكسب مكان مميز في هذه القائمة باللإضافة إلى جودتها، عندما يكون الخشب مكون رئيسي في خزانتك فإنك ستفقد الكثير من الفرص الجمالية للخزانة إلا أن هذه الخزانة تتمتع بمظاهر جمالية عديدة لعل أبرزها هو لون خشبها المميز.     

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7 – الأناقة والواقعية

Levant, La Fustería - Carpinteros La Fustería - Carpinteros غرفة الملابسخزانات وادراج
La Fustería – Carpinteros

La Fustería - Carpinteros
La Fustería – Carpinteros
La Fustería - Carpinteros

عندما يأخذ المرء إتجاه معين في حياته، ملابسه، وأناقته، فـهذا يعني إنه أيضًا لديه إتجاه محدد في اختيار أثاث منزله، وهذه الخزانة أنيقة وكبيرة، ولونها واقعي ومظهرها العام رائع، وهي ملائمة للشخصيات الذين يريدون كل شيء يسير وفقًا لشخصياتهم .   

8- مثالية للشباب

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza غرفة الملابسمخزن
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

إذا كنت تسعى إلى الكمال وفي نفس الوقت تريد خزانة شبابية وحيوية، فهذه الخزانة هي خيار ممتاز لك، خزانة عملية تجمع بين العديد من السمات الجمالية على الرغم من تقليديتها، مزودة بمكتب خشبي جميل . 

9- مظهر عظيم

Casa Pedrregal , Visual Concept / Arquitectura y diseño Visual Concept / Arquitectura y diseño غرفة الملابس
Visual Concept / Arquitectura y diseño

Visual Concept / Arquitectura y diseño
Visual Concept / Arquitectura y diseño
Visual Concept / Arquitectura y diseño

هذه الخزانة من الخشب فاتح اللون بمظهرها التقليدي البسيط، لكنها لديها لمسة جمالية فريدة من نوعها ذات جاذبية أكثر من السابقة . 

10- اللون الصارخ

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

وأخيرًا لدينا خزانة خشبية ذات لون خاص جدًا وملفتة للنظروالتي لا تعتبر خزانة كبيرة الحجم فقط بل تعطي لمسة جمالية تشكل فارق للغرفة بأكملها في حين أن لون هذه الخزانة قد يبدو غير مناسب للكثيرين، ولايمكن وضعها في أي غرفة هباءًا لذا يجب وضعها في البيئة المناسبة لها . 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا:7 تصميمات لمكتبات عبقرية

5 حمامات حديثة مذهلة لعشاق البهجة
ما أكثر خزانة تليق بغرفة نومك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً