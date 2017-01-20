شقة صغيرة تبدو أكبر من الحقيقة

مطبخ فى منتهى الشياكة والبساطة، تمتزج فيه الألوان بين البيج والوردي بين طلاء الجدران والخزائن مع اختيار سيراميك يجمع بين اللونين كي يكتمل وحدة التصميم فى المطبخ.

كما يتميز بتصميمات إضاءة مميزة وعملية أيضًا تقوم بتوزيع الأضواء على مساحة المطبخ أو تركزها على الطاولة البيضاء الأنيقة المخصصة لتناول الطعام.