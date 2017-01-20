شقة صغيرة تبدو أكبر من الحقيقة

تتمتع بعض المنازل بمظاهر بذخ وترف في كل التفاصيل تجعلنا نتمنى أن نحصل على منزل مثيل، رغم مساحة المنزل الحقيقية فبداية من التشطيبات المميزة للإضاءة الساحرة وتوزيع المساحات بدقة كلها مميزات يحملها تصميم الشقة التالي بلا حدود في ميزانية التجهيز كما تعطي انطباع بأن مساحة المنزل أكبر بكثير من الحقيقة.
مستعد لبداية جولتنا؟ هيا بنا!
مطبخ فى منتهى الشياكة والبساطة، تمتزج فيه الألوان بين البيج والوردي بين طلاء الجدران والخزائن مع اختيار سيراميك يجمع بين اللونين كي يكتمل وحدة التصميم فى المطبخ.
كما يتميز بتصميمات إضاءة مميزة وعملية أيضًا تقوم بتوزيع الأضواء على مساحة المطبخ أو تركزها على الطاولة البيضاء الأنيقة المخصصة لتناول الطعام.
يحرص أصحاب المنازل المشابهة في المساحة على استغلال كل الأركان المتاحة وتقسيم الغرف بدقة لتوفير أكبر قدر من المساحة وتوفير كل الوظائف المطلوبة داخل المنزل وفي نفس الوقت يتوفر عنصر الجمال والراحة في أركان المنزل.
تعد الغرف المفتوحة من أشهر الأفكار التي توفر في المساحة وأيضًا تركيب رفوف في المساحات المتاحة حول المنزل لتوفير أماكن تخزينية متفرقة داخل المنزل.
بعد استمتاعك بشياكة اللون الوردي للمطبخ ننتقل إلى درجات اللون الذهبي الساحر!
تدرجت ألوان الذهبي بين الجدران والأثاث والستائر والتي تضيف جو ساحر على الغرفة خاصة فى وجود الضوء الأبيض الطبيعي ما يوفر لنا مساحة استرخاء مميزة داخل المنزل.
وكلمسة أخيرة اخترنا سجادة ناعمة كبيرة حتى تكتمل الصورة الفنية الممتعة.
يشمل الجانب الآخر لغرفة المعيشة شاشة التلفاز ومكتبة عرضية بالأسفل بألوان رمادية دافئة تنعكس عليها أضواء الأباجورات الموزعة على الجدران، وتعمل كعنصر ديكور أنيق ووحدة تخزين عملية أيضًا.
تخيل المرور فى ممر يتمتع بتفاصيل ساحره مثل ذلك داخل منزلك! يشتمل على ألواح من المرايا تعكس الإضاءة الساحرة الموزعة على الممر، وتتمتع الجدران بتصميمات منحنية غير تقليدية مع ألوان رمادية دافئة لها وأخيرًا أرضية خشبية دافئة!
لمسات بسيطة فى هذا التصميم تحول الغرفة بأكملها للوحة فنية فريدة! تشمل الغرفة خزانة ملابس كبيرة، و يميز الغرفة العناية فى اختيار التفاصيل من أباجورات إلى طاولات صغيرة بجانب التأثير الكبير الذي تقوم به اللوحة البنفسجية متدرجة الألوان .
نجح المصمم هنا فى اختيار لون يعمل على الشعور بزيادة مساحة الغرفة الصغيرة مع دقة فى استغلال المساحة كي تناسب الغرفة وجود أكثر من طفل.
من الواضح أن اللون البنفسجي من ألوان صاحب المنزل المفضلة لذا يعتمد عليها فى معظم ألوان الغرف بما فيهم الحمام الذي يتمتع بتصميم عملي مناسب لمساحته الصغيرة.