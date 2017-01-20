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شقة صغيرة تبدو أكبر من الحقيقة

هنادى موسى هنادى موسى
homify غرفة الاطفال Purple/Violet
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تتمتع بعض المنازل بمظاهر بذخ وترف في كل التفاصيل تجعلنا نتمنى أن نحصل على منزل مثيل، رغم مساحة المنزل الحقيقية فبداية من التشطيبات المميزة للإضاءة الساحرة وتوزيع المساحات بدقة كلها مميزات يحملها تصميم الشقة التالي بلا حدود في ميزانية التجهيز كما تعطي انطباع بأن مساحة المنزل أكبر بكثير من الحقيقة.

مستعد لبداية جولتنا؟ هيا بنا!

1- مطبخ وردي

homify مطبخ Beige
homify

homify
homify
homify

مطبخ فى منتهى الشياكة والبساطة، تمتزج فيه الألوان بين البيج والوردي بين طلاء الجدران والخزائن مع اختيار سيراميك يجمع بين اللونين كي يكتمل وحدة التصميم فى المطبخ.

كما يتميز بتصميمات إضاءة مميزة وعملية أيضًا تقوم بتوزيع الأضواء على مساحة المطبخ أو تركزها على الطاولة البيضاء الأنيقة المخصصة لتناول الطعام.

2- تقسيم غير اعتيادي

homify مطبخ Beige
homify

homify
homify
homify

يحرص أصحاب المنازل المشابهة في المساحة على استغلال كل الأركان المتاحة وتقسيم الغرف بدقة لتوفير أكبر قدر من المساحة وتوفير كل الوظائف المطلوبة داخل المنزل وفي نفس الوقت يتوفر عنصر الجمال والراحة في أركان المنزل.

 تعد الغرف المفتوحة من أشهر الأفكار التي توفر في المساحة وأيضًا تركيب رفوف في المساحات المتاحة حول المنزل لتوفير أماكن تخزينية متفرقة داخل المنزل.

3- ركن الاسترخاء

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

بعد استمتاعك بشياكة اللون الوردي للمطبخ ننتقل إلى درجات اللون الذهبي الساحر! 

تدرجت ألوان الذهبي بين الجدران والأثاث والستائر والتي تضيف جو ساحر على الغرفة خاصة فى وجود الضوء الأبيض الطبيعي ما يوفر لنا مساحة استرخاء مميزة داخل المنزل.

وكلمسة أخيرة اخترنا سجادة ناعمة كبيرة حتى تكتمل الصورة الفنية الممتعة.

4- غرفة لا ينقصها شيء

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

يشمل الجانب الآخر لغرفة المعيشة  شاشة التلفاز ومكتبة عرضية بالأسفل  بألوان رمادية دافئة تنعكس عليها أضواء الأباجورات الموزعة على الجدران، وتعمل كعنصر ديكور أنيق ووحدة تخزين عملية أيضًا.

5- ممر ديناميكي

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج Beige
homify

homify
homify
homify

تخيل المرور فى ممر يتمتع بتفاصيل ساحره مثل ذلك داخل منزلك! يشتمل على ألواح من المرايا تعكس الإضاءة الساحرة الموزعة على الممر، وتتمتع الجدران بتصميمات منحنية غير تقليدية مع ألوان رمادية دافئة لها وأخيرًا أرضية خشبية دافئة!

6- ضباب بنفسجي

homify غرفة نوم Pink
homify

homify
homify
homify

لمسات بسيطة فى هذا التصميم تحول الغرفة بأكملها للوحة فنية فريدة! تشمل الغرفة خزانة ملابس كبيرة، و يميز الغرفة العناية فى اختيار التفاصيل من أباجورات إلى طاولات صغيرة بجانب التأثير الكبير الذي تقوم به اللوحة البنفسجية متدرجة الألوان .

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7- غرفة جميلة للأطفال

homify غرفة الاطفال Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

نجح المصمم هنا فى اختيار لون يعمل على الشعور بزيادة مساحة الغرفة الصغيرة مع دقة فى استغلال المساحة كي تناسب الغرفة وجود أكثر من طفل.

8- الحمام

homify حمام Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

من الواضح أن اللون البنفسجي من ألوان صاحب المنزل المفضلة لذا يعتمد عليها فى معظم ألوان الغرف بما فيهم الحمام الذي يتمتع بتصميم عملي مناسب لمساحته الصغيرة.

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تصميم داخلي عصري للغاية لفيلا مساحتها 272 متر مربع
هل تحب استخدام اللون البنفسجي في منزلك؟

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