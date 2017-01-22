6 مطابخ مميزة لكل مطبخ حكاية

المطبخ في العصر الحديث لم يعد مجرد مكان لإعداد الوجبات فقط، بل أصبح مكاناً لتجمع أفراد الأسره يومياً وفي المناسبات الإجتماعية. و يرجع ذلك لدخول أسلوب المساحة المفتوحة على الكثير من المنازل، وأصبح المطبخ مفتوحاً على غرفة السفرة و غرفة المعيشة، بل وأحياناً يضم المطبخ ذو المساحة الكبيرة سفرة و أريكة، و بالطبع مظهر المطبخ سوف يؤثر على المنزل خاصة إن كان لا يحتوى على أساليب مناسبة لتخزين الأطعمة وأدوات الطبخ.،ومن هنا جاء اهتمام المصممين الكبير بتصميم المطبخ الجمالي و الوظيفي.

و اليوم تقدم هوميفاي لكم مجموعة مميزة من المطابخ، جميعها من تصميم casa-piu-arredamenti، والتى ستتمنى اقتناء واحداً منها في منزلك!..