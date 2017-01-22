6 مطابخ مميزة لكل مطبخ حكاية

المطبخ في العصر الحديث لم يعد مجرد مكان لإعداد الوجبات فقط، بل أصبح مكاناً لتجمع أفراد الأسره يومياً وفي المناسبات الإجتماعية. و يرجع ذلك لدخول أسلوب المساحة المفتوحة على الكثير من المنازل، وأصبح المطبخ مفتوحاً على غرفة السفرة و غرفة المعيشة، بل وأحياناً يضم المطبخ ذو المساحة الكبيرة سفرة و أريكة، و بالطبع مظهر المطبخ سوف يؤثر على المنزل خاصة إن كان لا يحتوى على أساليب مناسبة لتخزين الأطعمة وأدوات الطبخ.،ومن هنا جاء اهتمام المصممين الكبير بتصميم المطبخ الجمالي و الوظيفي.
و اليوم تقدم هوميفاي لكم مجموعة مميزة من المطابخ، جميعها من تصميم casa-piu-arredamenti، والتى ستتمنى اقتناء واحداً منها في منزلك!..
مطبخ مميز بفضل اعتماده طراز الشابي شيك(shabby shic) الذي يجعلنا نشعر بالألفة والمودة أثناء تجمع العائلة في المناسبات الجتماعية، وجلوسهم على طاولة الطعام الخشبية ذات التصميم القديم، وتصميم المطبخ العام من الأخشاب باللون الأبيض النقي عززالإحساس بالمثالية والنظافة الشديدة التي يجب أن تتسم بها المطابخ.
المطبخ يتميز باتباعة لطراز الفينتاج(vintage)، فنلاحظ استخدام قطع الأثاث عتيقة التصميم و الإكسسوارات المميزة كالأواني الفخاريه الملونة، و قد ازدهرت صيحة الفينتاج في عالم التصاميم مؤخراً و من المتوقع استمرارها في العام الجديد.
ولكن قد يحدث اختلاط عند البعض بين أسلوب الشابي شيك و الفينتاج، ويعتقدون أنهم نفس الطراز، لأن كليهما يعتمد على الأثاث بتصاميم قديمة، ولكننا نوضح أن هناك اختلافات بينهما، حيث أن الشابي شيك يعتبر أكثر نعومة و رقة و يتميز بالورود و الأقمشه الرقيقة كالدانتيل و القطن الخفيف.
أما الفينتاج فهو أكثر حده كما يعتمد على استخدام الأثاث الجديد ولكن بتصميم مشابة لفترة زمنية محددة، على عكس الشابي شيك الذي يستعين بقطع أثاث قديمة بالفعل ولكن معاد طلائها أو تزيينها.
مطبخ راقي من الأخشاب الطبيعية على النمط الريفي الكلاسيكي الذي يملئنا بالحنين لأجواء الريف و الطبيعة الساحرة، يظهر باللون الكريمي الناعم، وبتصميم عملي مليء بالكثير من وحدات التخزين،مما يضمن مساحة عمل نظيفة و مرتبة دائماً.
في هذا المطبخ امتزاج ناجح بين النمط الريفي الودود و النمط الحداثي المبهر، حيث يظهر الاسلوب الريفي في استخدام الأخشاب في تصميم المطبخ و السقف، و أيضاً الأحجار الطبيعية في أحد الحوائط، بينما يظهر الأسلوب الحداثي في تصميم الوحدات المزوده بأجهزة المطبخ المعدنية،والمليئة بالخطوط المستقيمة بدون أية زخارف.
مطبخ بتصميم حديث خالي من أي انحناءات ويعتمد على البساطة بدون أي زخرفة، كما نلاحظ الإستغلال الأمثل للفراغ بوجودالمطبخ على خط واحد جنباً بجنب مع طاولة الطعام من جهة جزيرة المطبخ، و التى قام المصمم بتسليط الضوء عليها من خلال المصابيح المعدنية الطويلة بأسلوب صناعي جريء.
نرى هنا مطبخ مميز بتصميم عصري باللون الأبيض مع استخدام المظهر الخشبي الذي تشتهر به التصاميم العصريه في أحد أجزاؤه، وتتجلى عصرية التصميم في قوائم طاولة الطعام الفريدة التى تحتوي على أشكال هندسية متعددة.
والجدير بالذكر أن الأسلوب الحديث للتصميم يختلف تماماً عن الأسلوب العصري، حيث يطلق التصميم الحديث على أسلوب التصميم الذي ظهر في القرن التاسع عشر بعد الثورة الصناعية ولم يتغير كثيراً من حينها، ولكن التصميم المعاصر يطلق على التصاميم الملائمة لصيحات العصر.
كما يعتمد التصميم الحداثي على البساطة والخطوط المستقيمة فقط بدون زخارف، ويتميز بحسن استغلال الفراغ، على عكس التصميم المعاصر الذي يعتمد على الأشكال الهندسية و الإنحناءات أحياناً، كما يهتم بالمساحات الفارغة و يعتبرها أحد عناصر التصميم، وليس من الضروري شغلها.