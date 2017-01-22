6 تصاميم مميزة لغرف النوم الإيطالية

بالرغم من كون أساليب التصميم موحدة في جميع أنحاء العالم، إلا أننا نجد لكل بلد بصمة خاصة على تلك الأساليب، لذا عندما نتطرق إلى الأسلوب الإيطالي في التصميم، نجد أن أناقته الفريدة تأتي من اهتمام خبراؤه بمزج التاريخ الغني بالتصاميم الحديثة، وهو ما يثمر عن فن متكامل الأبعاد.
وقد جلبنا لكم اليوم مجموعة مميزة من غرف النوم الإيطالية من تصميم aaa-architettura-e-design، والتى تتسم بكونها مريحة و منسجمة العناصر..
الفن الروماني يعزز أناقة و رقي أي منزل، لذا فلاعجب من إعتزاز المصممون الإيطاليون بتاريخ بلدهم وبالفن الروماني العريق، و حرصهم الدائم على مزج بعض لمساته بتصاميمهم الحديثه. و هنا يلفت انتباهنا لمسة المصمم الجريئه بوضعه اللوحات الرومانية ذات الألوان الدافئة و الإطارات الذهبية على حوائط غرفة نوم حداثية التصميم،حيث السرير المبطن بالمخمل الناعم باللون الرمادي المحايد، و منضدة التلفزيون عصرية التصميم باللونين الأبيض و الأسود، غرفة نوم أم سيمفونية رائعه تمزج االماضي و الحاضر معاً؟!.
تفضل الألوان الهادئة في غرف النوم، لإنها تضمن راحة العين و إسترخاء الذهن، و يعد السماوي من أجمل درجات اللون الأزرق، التى توفر الراحه ليلاً و تشجع على الحيويه النشاط صباحاً. و مزجه بالأبيض فكرة رائعه مستمدة من الطبيعة التى تدمج بياض السحاب مع زرقة السماء.
اختار المصمم الإيطالي اللون السماوي للحوائط و السرير، و اختار الأبيض لدولاب الحائط و السقف ليساعد على انتشار الضوء في الغرفة.
في الصوره غرفة نوم مزدوجة بألوان ترابية مع اللون الأبيض الذي أصبح علامة مميزة للتصااميم العصريه، ونلاحظ الإعتماد على الأثاث الذكي و البسيط مثل دولاب الحائط الذي يعد من التصاميم المفضلة لعام 2017، و بجانبه عدة رفوف صنعت مكتبة عملية و يمكن إضافة كرسي لتصلح أيضاً كمكتب.
تلعب الإضاءة الطبيعية الجيدة دوراً هاماً في جودة التصميم، فهي تبرز تفاصيل الغرفة و تعزز من جمالها، لذا نلاحظ إهتمام المصمم الإيطالي بتوفير نافذة بحجم مناسب في كل الغرف للإستفاده من الآشعة الذهبية و هواء إيطاليا المعتدل.
و الغرفة مكونه من سرير رمادي ذو هيكل مبطن بالمخمل الرمادي بالإضافة إلى طاولة قهوة مع كرسي مبطن بنفس اللون بجانب النافذة مما يصنع ركن خاص للإسترخاء، و قد أضاف بعض من اللوحات الفنية مع تسليط الإضاءة عليها مما يكسب الغرفة طابع الإناقة.
الغرفة مشرقة و جميلة بفضل اللون الأبيض للحوائط مع الإهتمام بالإضاءة الطبيعية من خلال استخدام الستائر الشفافة، و أيضاً الإضاءة الصناعية عبر مصباح السقف و المصابيح الأرضية على جانبي السرير.
قام المصمم باستخدام ورق الحائط بزخارف عصرية لتحديد ركن السرير، و استعان بدولاب كبير بتقسيم داخلي ذكي نظراً لحجم الغرفه الصغير الذي يحتاج إلى تنظيم محكم لمنع الفوضى.
غرفة نوم عصرية بإمتياز حيث استخدم المصمم اللون البترولي كلون أساسي للأثاث و مزجة باللون الأبيض الناصع مما خلق تناقض أثمر عن مساحة ملفتة للنظر. و جاء الديكور في لوحة فوتوغرافية رائئعه في منتصف حائط السرير تماماً .
و في النهاية لاحظنا اعتماد المصمم للأرضيات الخشبية في كافة الغرف و ذلك لخامتها الدافئة و أناقتها الأكيدة كما إنها من الأرضيات التى تعيش طويلاً ولا تنتهي صيحتها بمرور الزمن.