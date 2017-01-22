10 أفكار تجعل غرفة نومك كغرف الفنادق

نقصد بالمنسوجات المناسبه: الستائر و الأغطية و السجاد، فالخبراء يؤكدون بتأثير هذه العناصر الكبير على شعورك العام بالمكان، فهذه الأشياء التى تعتبر من الكماليات عند البعض يمكن أن تبدل من حال الغرفة تماماً بالسلب أو الإيجاب، فعلى سبيل المثال الفنادق التى تتواجد في مناطق حارة إذا استخدمت منسوجات صوفية أو بألوان دافئه، فهي بذلك تزيد من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة،لذا نجدها تستخدم منسوجات قطنية بألوان بارده و فاتحة لتحافظ على توازن الأجواء.

أنت أيضاً يمكنك تحويل غرفة نومك إلى جناح فندقي، باتباع نفس الطريقة.