10 أفكار تجعل غرفة نومك كغرف الفنادق

جميعنا يحب الذهاب في عطلة و النزول في فندق لأطول فتره، حيث ننسى مشاكل العمل و ضغوط الحياة، و ننعم بأوقات مريحة هادئة. و أكثرما يميز غرف الفنادق هو النظام المحكم و النظافة الشديدة بجانب الأثاث المريح و الأرضيات اللامعة التى تتدلل حواسك، و هو ما يمكننا الحصول علية في غرفة نومنا بتطبيق بعض الأفكار المميزة التى تحسن من الصورة العامة للغرفة و تزيدها جمالاً و راحة و تجعلها أشبه بغرف الفنادق بل و أفضل فلا شيء أجمل من منزل العائلة ..
لتحصل على غرفة فسيحة كغرف الفنادق، استعن بالمرايا على الحائط بأكمله أو بمرايا كبيرة ملحقه بالهيكل الخارجي للدولاب أو التسريحه، وذلك لأن المرايا تساعد في انتشار الضوء في المكان مما يوحي باتساع المكان، كما أنها وسيلة رائعة للحصول على غرفة مشرقة خاصة عند استعمالها مع ألوان حيادية أو هادئة.
نقصد بالمنسوجات المناسبه: الستائر و الأغطية و السجاد، فالخبراء يؤكدون بتأثير هذه العناصر الكبير على شعورك العام بالمكان، فهذه الأشياء التى تعتبر من الكماليات عند البعض يمكن أن تبدل من حال الغرفة تماماً بالسلب أو الإيجاب، فعلى سبيل المثال الفنادق التى تتواجد في مناطق حارة إذا استخدمت منسوجات صوفية أو بألوان دافئه، فهي بذلك تزيد من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة،لذا نجدها تستخدم منسوجات قطنية بألوان بارده و فاتحة لتحافظ على توازن الأجواء.
أنت أيضاً يمكنك تحويل غرفة نومك إلى جناح فندقي، باتباع نفس الطريقة.
تهتم الفنادق كثيراً بالإضاءة المميزة لتوفير الراحة التامة لنزلائها،احرص أنت أيضاً على اقتناء أساليب إضاءة متنوعة في رفة نومك لتحصل على نفس التأثير، بحيث تتواجد الإضاءه القوية التى تناسب وضع مستحضرات التجميل و ارتداء الملابس، و الإضاءة المتوسطة التى تناسب الأنشطة اليومية، و أخيراً الإضاءة الخافتة التى تناسب تصفية الذهن للشروع في النوم و أيضاً للأجواء الرومانسية.
أكثر ميزة تقترن بالفنادق هي الراحة ، و ذلك بفضل الأثاث المريح الذي يتوفر بها، و بالطبع السرير هو أهم قطعة أثاث بغرفة نومك لذا التأكد من جودة تصميمه شيء أساسي لتحصل على غرفة مريحة.
فإذا كنت تعاني من عدم الراحة في غرفتك، عليك إعادة التفكير في تصميم سريرك و جودة المراتب، و تغييرها إذا تطلب الأمر.
إذا كنت تمتلك سرير مريح بمراتب ذات جودة عالية بالفعل، فقد حان الوقت للخطوة التالية و هي اختيار الأثاث الذكي و الذي يعزز أيضا من الراحة في الغرفة. لذا فالإستعانة بالأثاث المريح و متعدد الوظائف شيء لا غنى عنه، وخصوصاً الدولاب الذي يحتوى على مرايا و خزانات مناسبه، و أيضاً الكراسي كبيرة الحجم و المبطنه بعناية تعزز من الإستمتاع بوقت القراءة أو مشاهدة التلفاز قبل النوم.
في الغالب تتزين غرف الفنادق بقطع تذكارية من تراث المدينه الموجود فيها الفندق، أو بمنسوجات فلكلورية لتراث المنطقة و هكذا، أما إذا كان الفندق يقع مدينة صناعية أو تجارية كبيرة نرى الديكورات العصرية و الجريئة المليئة بالألوان الصارخة و الخامات المتنوعة من المعادن اللامعه أو الزجاج ، لذا فلديك عدة حيل يمكن اتباعها لتزيين رفتك على أسلوب الفنادق.
ربما كل ما تحتاجه غرفتك لتصبح شبيهة بغرف الفنادق هو لون جديد للحوائط، لا تستهن بتأثير اللون القوى على المكان، واختار مزيج مميز من الألوان لتعتمده في حوائط غرفتك، فعلى سبيل المثال إن كانت غرفتك بألوان حيادية يمكنك اعتماد لون صريح مثل الأحمر أو الأخضر في أحد الحوائط مع لون آخر محايد كالأبيض أو الكريمي، كما أن ورق الحائط برسومات مميزه يعتبر من الحيل التى تعطي انطباع فاخر كالفنادق يعادل تغيير لون الحوائط.
إذا كان سبب إعجابك بالفنادق يكمن في حبك للتغيير و الخروج عن المألوف، اعتمد تصميم مختلف لسرير بأن يكون دائرياً أو بيضاوي بدلاً من الشكل المستطيل المعتاد، و اختار واحداً بإضاءة ملحقه في تجاويف بهيكلة لشكل عصري بمتياز.
إذا كنت تريد شراء منزل جديد، اهتم بالمنظر الخارجي الذي تطل عليه شرفة غرفة النوم، لأنه سيكون أول ما تراه عند استيقاظك من النوم، ولأن المناظر الطبيعية التى تطل عليها غرف الفنادق هو ما يجعلنا ننجذب نحو النزول فيها، بل وقضاء مدة أكبر.
و لتعزيز شعورك بالطبيعة في غرفة نومك يمكنك الإستعانة بالنوافذ الكبيرة لتستفيد من الآشعة الذهبية للشمس، و أيضاً اتناء بعض النباتات المنزلية ووضعها في غرفتك لتكتسب الحيوية و الجمال.
تبدو غرف الفنادق قريبة من الكمال و المثالية، بفضل الإعتناء التام بالتفاصيل، الذي يمنحنا صورة عامة رائعة عن المكان. لذا حاول أن تهتم بتفاصيل غرفتك بأن تخصص مكان لكل غرض، وتمنع الفوضى الناتجه عن الملابس المبعثرة، ولا تنسى إضافة بعض الإكسسوارات الأنيقه كالكريستالات أو المصابيح الذهبيه إذا كانت غرفتك كلاسيكية الطابع.