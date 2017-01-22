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7 أفكار تضيف طراز الشابي شيك المميز والجميل لمنزلك

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Bedroom, Pixers Pixers غرفة نوم Multicolored
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الشابي شيك أو Shabby chic تعني الرث الأنيق، وهذا الأسلوب آيه في التفرد و الإختلاف، لأنه يبحث عن الجمال في الأشياء المنسيّة و المُهمَلة، حيث يتبنى مبدأ البساطة لتحقيق المعادلة الصعبة للأناقة. وهو ما يُمكِن أي شخص من القيام بتجديد منزله بتكاليف محدودة وميزانية قليلة معتمداً على هذا الأسلوب، بل ويحصل على نتائج مبهرة، من إعادة تدوير الأثاث القديم و استخدامه مرة ثانية، بالرغم من مظهره البالي أو تصميمه العتيق، فهذه العيوب هي التى تجعل من هذا الأثاث تحفة فنية نادرة.

و لتقوم بإضافة هذا الأسلوب المميز لمنزلك، ليصبح أنيقاً و راقياً دون عناء أو تكاليف، أحضرنا لك عدداً من الحيل سهلة التطبيق.

ولكن لتحصل على أفضل النتائج لا تقوم بتطبيق أكثر من فكرتين في غرفة واحدة، والآن هيا نستعرض الأفكار…

1- الأثاث القديم

PARIS ROSE Cabbages & Roses شبابيك و أبوابستائر
Cabbages &amp; Roses

PARIS ROSE

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

اختيار قطع أثاث يظهر عليها علامات الزمن من ضروريات طراز الشابي شيك، يمكنك اختيار قطعة أثاث خشبية قديمة يظهر عليها التشققات و تقوم بإعادة طلائها باللون الأبيض، على أن يكون الطلاء باهتاً و غير متساوي، كما يفضل الاستعانة بطلاء مضاد للفطريات حتى تتجنب حدوث تسوس الخشب، وتتمتع بالشكل الأنيق لقطعة الأثاث الجديدة في منزلك لأطول فترة.

2- نقشات الورد

Old wine factory and farm, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía غرفة نوم
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

أحد أهم العناصر التى تميز طراز الشابي شيك عن غيره هو استخدام نقشات الورد و المشجرات في الأغطية والمفارش في غرف النوم، و أيضاً في وسائد الكراسي و الأرائك في غرفة المعيشة، وباستخدام أواني الطعام المطبوعة بالورود في المطبخ وورق الحائط للجدران، لكن بالطبع لا تعتمده في جميع أنحاء المنزل حتى لا يكون في الأمر مبالغة.

كما أن الأقمشة الكاروهات و أحيانا المنقطه في وسائد الغرفه تعطي مظهر الشابي شيك للمكان.

3- قوالب الطوب

Country Home Study Charlotte Crosland Interiors مكتب عمل أو دراسة
Charlotte Crosland Interiors

Country Home Study

Charlotte Crosland Interiors
Charlotte Crosland Interiors
Charlotte Crosland Interiors

بدلاً من إنفاق ميزانية كبيرة لتبطين الجدران و اختيار الدهانات، يمكنك توفير ذلك و الإكتفاء بمظهر قوالب الطوب العاريه، أو طلائها بطبقة واحدة من الطلاء الأبيض.

4- مرايا عتيقة

French Shabby Chic Living Room Katie Malik Interiors غرفة المعيشة french shabby chic
Katie Malik Interiors

French Shabby Chic Living Room

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

المرايا ذات الإطارات المزخرفه والمطلية بماء الذهب، وأيضاً الإطارات الخشبية باللون الخام أو الأسود، تكسب المكان طابع الفخامة و الرقي الذي يذكرنا بقصور الأباطرة القدماء.

5- أقمشة رقيقة

Shabby Chic Pixers غرفة نوم Multicolored flowers,roses,pattern,wall mural,wallpaper
Pixers

Shabby Chic

Pixers
Pixers
Pixers

الأقمشة المستخدمة في طراز الشبي شيك هي الأقمشة الرقيقة مثل الدانتيل، والقطن الخفيف والكتان. كما يمكن استخدام مشغولات التريكو في المفارش، وأحيانا يستخدم مزيج من أحد الأنواع مع آخر لأن هذه الأنواع تشبة كثيراً التصاميم الفرنسية العتيقة للمنسوجات و المستوحى منها الشابي شيك.

6- الأخشاب

Kitchen design , holly keeling interiors and styling holly keeling interiors and styling مطبخ
holly keeling interiors and styling

Kitchen design

holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling

استخدم أثاث من الخشب الخام، بالأسلوب الذي يذكرنا بمنازل الريف الإنجليزي القديمة، مع عدم طلائها، وإضافة بعض الوسائد التى يمكن ربطها على قوائم الكراسي تمنحك مظهر الشبي شيك بجدارة و بميزانية محدودة.

7- الإضاءة المزخرفة

Casa particular, Gavetão- Decoração de Interiores Gavetão- Decoração de Interiores غرفة السفرة
Gavetão- Decoração de Interiores

Gavetão- Decoração de Interiores
Gavetão- Decoração de Interiores
Gavetão- Decoração de Interiores

الإهتمام بالإضاءه بنوعيها من أساسيات طراز الشابي شيك، وذلك لأنها تبرز جمال الأنتيكات المستخدمة، و الإهتمام بالإضاءة الطبيعية يكون من خلال الإستعانة بالنوافذ الكبيره ذات الستائر الخفيفة من القطن أو الدانتيل كما ذكرنا من قبل.

أما الإضاءة الصناعية تكون من خلال مصابيح من المعدن المشغول، و استخدام الشمعدانات النحاسية أو الفضية و أحياناً تكون هناك بعض القطع الفنية المصنوعة من الحديد بمظهر صديء يزيدها جمالاً!.

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