7 أفكار تضيف طراز الشابي شيك المميز والجميل لمنزلك

الشابي شيك أو Shabby chic تعني الرث الأنيق، وهذا الأسلوب آيه في التفرد و الإختلاف، لأنه يبحث عن الجمال في الأشياء المنسيّة و المُهمَلة، حيث يتبنى مبدأ البساطة لتحقيق المعادلة الصعبة للأناقة. وهو ما يُمكِن أي شخص من القيام بتجديد منزله بتكاليف محدودة وميزانية قليلة معتمداً على هذا الأسلوب، بل ويحصل على نتائج مبهرة، من إعادة تدوير الأثاث القديم و استخدامه مرة ثانية، بالرغم من مظهره البالي أو تصميمه العتيق، فهذه العيوب هي التى تجعل من هذا الأثاث تحفة فنية نادرة.

و لتقوم بإضافة هذا الأسلوب المميز لمنزلك، ليصبح أنيقاً و راقياً دون عناء أو تكاليف، أحضرنا لك عدداً من الحيل سهلة التطبيق.

ولكن لتحصل على أفضل النتائج لا تقوم بتطبيق أكثر من فكرتين في غرفة واحدة، والآن هيا نستعرض الأفكار…