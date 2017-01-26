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8 أفكار لاختيار تصميم مدخل يليق بمنزلك

هنادى موسى هنادى موسى
D&S Altaş Home, yücel partners yücel partners الممر الحديث، المدخل و الدرج
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تعد مداخل المنازل الخارجية والداخلية من العناصر المهمة التي نخطط ديكورها عند تصميم المنزل، وتمثل أهمية العناية بديكور المدخل أنها واجهة منزلك وما يعطي انطباع أولي لزوارك عنك، لذلك من المهم الحرص على اختيار ديكورات تلائم ذوقك ونمك المنزل الكلي وكي تتخيل ما يمكن أن يشمله ديكور المدخل نقدم لك اليوم مجموعة تصميمات مميزة متعددة الأذواق يمكن أن تنقلها إلى منزلك.

1- أناقة وبساطة

Gold Towers Konut, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
Treso İç Mimarlık

Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık

يمكن أن تختار تصميم مينيمال مضيء مثل التصميم الآتي يتوافق مع باقي تصميمات منزلك بألوان حيادية ومرايا تعكس الإضاءة على طول الممر، كما نلاحظ تصميم إضاءة حول السقف كي توفر أكبر قدر من الضوء على المدخل.

2- استخدم خيالك

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

إن كنت من محبي الديكورات الإبداعية المصممة على ذوقك الخاص فاستخدم خيالك التوظيف بعض تصميماتك والوانك المفضلة فنلاحظ في التصميم الآتي المزج بين اللونين الأصفر والأسود وهي ألوان غير متداولة فى التصميمات الخاصة بالمداخل رغم شياكتها وعصريتها مع لمسة شخصية فريدة وهي توفير جدار أسود للرسم عليه.

3- تناغم الألوان الرقيق

D&S Altaş Home, yücel partners yücel partners الممر الحديث، المدخل و الدرج
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

تناسق الألوان من القواعد المهمة جدًا في التصميم والتي تنعكس على جودة تصميمك، فنلاحظ في التصميم الآتي تناغم الألوان بين الأرضية والجدران مع إضاءة مثالية وأنيقة، بجانب استخدام طاولات بسيطة تمام ولكن تؤثر على تكامل ديكور المدخل.

4- تغطية عصرية للأرضية والجدران

SO EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE الممر الحديث، المدخل و الدرج
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

يمكنك تصميم خزائن لحفظ الأحذية والاكسسوارات بطريقة عصرية ومختلفة. في هذه الحالة استخدمنا طلاءات عصرية بين الاحجار والأخشاب  كذلك اخترنا سيراميك بنقشات مميزة للأرضية كي تملًا المدخل بديكورات أنيقة ذات روح خاصة.

5- العملية!

Innovative storage solutions. homify الممر الحديث، المدخل و الدرج built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

يعد استغلال المساحات الخالية أسفل السلالم من الأفكار العملية تمامًا فنلاحظ في التصميم الآتي تصميم وحدات تخزين مختلفة كي تناسب المساحة غير المنتظمة أسفل السلم فتوفر لك وحدات تخزين وديكور مختلف وبسيط في نفس الوقت خاصة مع تناسق ألوان السلم والخزائن.

6- مداخل مضيئة

ÇUBUKLU VADİ EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

كي تحصل على تصميم شيك وفريد لمدخلك اعتمد على اختيار ألوان وإضاءة مثيرة مثل التصميم الآتي الذي يعتمد على ديكورات الإضاءة وظلالها المتدرجة كعنصر أساسي يؤثر على المدخل خاصة مع ألوان الجدران الباهية.

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7- تصميمات غنية

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

اختيار عناصر ديكور قيمة لمدخل تجعله مميزًا للغاية وتكون انطباع لا ينسى بسهولة لدى زوارك بداية من الأرضية إلى قطع أثاث ديكور مثل طاولة مميزة ونجف راقي يوفر إضاءة قوية تؤثر على تصميم المدخل بشكل كامل وتملأه بالطاقة والانتعاش.

8- تصميمات الأبيض والأسود

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım الممر الحديث، المدخل و الدرج
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

أما إن كنت من محبي التصميمات العصرية والبسيطة أيضًا فبالتأكيد ستفضل التصميم الآتي الذي يجمع بين اختيار تصميمات هندسية فى ديكور المدخل مع ألوان ناصعة مثل الأييض للأرضية والجدران  وأخرى داكنة مثل الأسود كى يحقق تباين قوي يميز المدخل للأبواب والأثاث.

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