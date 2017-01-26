8 أفكار لاختيار تصميم مدخل يليق بمنزلك

تعد مداخل المنازل الخارجية والداخلية من العناصر المهمة التي نخطط ديكورها عند تصميم المنزل، وتمثل أهمية العناية بديكور المدخل أنها واجهة منزلك وما يعطي انطباع أولي لزوارك عنك، لذلك من المهم الحرص على اختيار ديكورات تلائم ذوقك ونمك المنزل الكلي وكي تتخيل ما يمكن أن يشمله ديكور المدخل نقدم لك اليوم مجموعة تصميمات مميزة متعددة الأذواق يمكن أن تنقلها إلى منزلك.
يمكن أن تختار تصميم مينيمال مضيء مثل التصميم الآتي يتوافق مع باقي تصميمات منزلك بألوان حيادية ومرايا تعكس الإضاءة على طول الممر، كما نلاحظ تصميم إضاءة حول السقف كي توفر أكبر قدر من الضوء على المدخل.
إن كنت من محبي الديكورات الإبداعية المصممة على ذوقك الخاص فاستخدم خيالك التوظيف بعض تصميماتك والوانك المفضلة فنلاحظ في التصميم الآتي المزج بين اللونين الأصفر والأسود وهي ألوان غير متداولة فى التصميمات الخاصة بالمداخل رغم شياكتها وعصريتها مع لمسة شخصية فريدة وهي توفير جدار أسود للرسم عليه.
تناسق الألوان من القواعد المهمة جدًا في التصميم والتي تنعكس على جودة تصميمك، فنلاحظ في التصميم الآتي تناغم الألوان بين الأرضية والجدران مع إضاءة مثالية وأنيقة، بجانب استخدام طاولات بسيطة تمام ولكن تؤثر على تكامل ديكور المدخل.
يمكنك تصميم خزائن لحفظ الأحذية والاكسسوارات بطريقة عصرية ومختلفة. في هذه الحالة استخدمنا طلاءات عصرية بين الاحجار والأخشاب كذلك اخترنا سيراميك بنقشات مميزة للأرضية كي تملًا المدخل بديكورات أنيقة ذات روح خاصة.
يعد استغلال المساحات الخالية أسفل السلالم من الأفكار العملية تمامًا فنلاحظ في التصميم الآتي تصميم وحدات تخزين مختلفة كي تناسب المساحة غير المنتظمة أسفل السلم فتوفر لك وحدات تخزين وديكور مختلف وبسيط في نفس الوقت خاصة مع تناسق ألوان السلم والخزائن.
كي تحصل على تصميم شيك وفريد لمدخلك اعتمد على اختيار ألوان وإضاءة مثيرة مثل التصميم الآتي الذي يعتمد على ديكورات الإضاءة وظلالها المتدرجة كعنصر أساسي يؤثر على المدخل خاصة مع ألوان الجدران الباهية.
اختيار عناصر ديكور قيمة لمدخل تجعله مميزًا للغاية وتكون انطباع لا ينسى بسهولة لدى زوارك بداية من الأرضية إلى قطع أثاث ديكور مثل طاولة مميزة ونجف راقي يوفر إضاءة قوية تؤثر على تصميم المدخل بشكل كامل وتملأه بالطاقة والانتعاش.
أما إن كنت من محبي التصميمات العصرية والبسيطة أيضًا فبالتأكيد ستفضل التصميم الآتي الذي يجمع بين اختيار تصميمات هندسية فى ديكور المدخل مع ألوان ناصعة مثل الأييض للأرضية والجدران وأخرى داكنة مثل الأسود كى يحقق تباين قوي يميز المدخل للأبواب والأثاث.