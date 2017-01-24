شقة كلاسيكية بسيطة ذات تصميم مبهر!

شقة متوسطة المساحة بسيطة على الطراز الكلاسيكي بألوان محايدة وهادئة لكل من يرغب في الهدوء والراحة في منزله، أثاثها عملي وغير متكلف وكل قطعة لها وظيفتها لا توجد أي قطعة أثاث وجدت في هذه الشقة هباءًا، دعونا نبدأ رحلتنا في هذه الشقة ونتعرف على تفاصيلها .
غرفة المعيشة هادئة جدًا على الطراز الكلاسيكي، ألوانها محايدة وهادئة جدًا تتدرجت من الأبيض إلى الكافيه، النوافذ الكبيرة في المساحة تسقط ضوئها على الستائر البيضاء مما يجعلها منيرة ومشرقة، الأرضية الخشبية تزيد من دفء الغرفة، وجمعت السجادة في نقوشها مابين ألوان الديكور كلها، كل شيء في هذه المساحة يتناغم مع بعضه البعض .
غرفة السفرة بسيطة جدًا على الطراز الكلاسيكي أيضًا وملائمة للمساحات المحدودة على الرغم أن المساحة هنا كبيرة نسبيًا إلا أن الشقة تود الحفاظ على بساطتها في كل متر بها، لم تختلف الألوان عن ألوان غرفة المعيشة حتى في الأثاث أخذ نفس لون أثاث غرفة المعيشة .
الحمام اتخذ من اللون الأبيض لون أساسي له مع بعض اللمسات الفضية في المرآة والصنابير، على الرغم من أنه لا يوجد به سوى نافذة واحدة صغيرة إلا أن الإضاءة الصناعية جعلته مشرق جدًا.
مساحة المطبخ الطولية لم تكن عائق في ظهوره بشكل أنيق جدًا، اللون الأبيض ترك المساحة أمام أعيننا مفتوحة، الفسيفساء الملونة بين الخزانات العلوية والسفلية للمطبخ منعت الملل من التسلل إلى الديكور، الأرضية البيضاء اللامعة اختيار موفق جدًا .
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