شقة كلاسيكية بسيطة ذات تصميم مبهر!

غرفة المعيشة هادئة جدًا على الطراز الكلاسيكي، ألوانها محايدة وهادئة جدًا تتدرجت من الأبيض إلى الكافيه، النوافذ الكبيرة في المساحة تسقط ضوئها على الستائر البيضاء مما يجعلها منيرة ومشرقة، الأرضية الخشبية تزيد من دفء الغرفة، وجمعت السجادة في نقوشها مابين ألوان الديكور كلها، كل شيء في هذه المساحة يتناغم مع بعضه البعض .