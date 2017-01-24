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شقة كلاسيكية بسيطة ذات تصميم مبهر!

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Ristrutturazione appartamento Roma, Marconi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
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شقة متوسطة المساحة بسيطة على الطراز الكلاسيكي بألوان محايدة وهادئة لكل من يرغب في الهدوء والراحة في منزله، أثاثها عملي وغير متكلف وكل قطعة لها وظيفتها لا توجد أي قطعة أثاث وجدت في هذه الشقة هباءًا، دعونا نبدأ رحلتنا في هذه الشقة ونتعرف على تفاصيلها . 

Ristrutturazione appartamento Roma, Marconi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

غرفة المعيشة

Ristrutturazione appartamento Roma, Marconi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

غرفة المعيشة هادئة جدًا على الطراز الكلاسيكي، ألوانها محايدة وهادئة جدًا تتدرجت من الأبيض إلى الكافيه، النوافذ الكبيرة في المساحة تسقط ضوئها على الستائر البيضاء مما يجعلها منيرة ومشرقة، الأرضية الخشبية تزيد من دفء الغرفة، وجمعت السجادة في نقوشها مابين ألوان الديكور كلها، كل شيء في هذه المساحة يتناغم مع بعضه البعض .  

غرفة السفرة

Ristrutturazione appartamento Roma, Marconi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة السفرة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

غرفة السفرة بسيطة جدًا على الطراز الكلاسيكي أيضًا وملائمة للمساحات المحدودة على الرغم أن المساحة هنا كبيرة نسبيًا إلا أن الشقة تود الحفاظ على بساطتها في كل متر بها، لم تختلف الألوان عن ألوان غرفة المعيشة حتى في الأثاث أخذ نفس لون أثاث غرفة المعيشة .

غرفة النوم

Ristrutturazione appartamento Roma, Marconi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

لازالنا على الطراز الكلاسيكي ونفس الألوان المحايدة مع ظهور لون جديد لم نراه في الغرف السابقة وهو الرمادي، البساطة أيضًا وجدت مكانًا لها في الغرفة فاعتمد الخبراء على الأثاث البسيط والقليل . 

الحمام

Ristrutturazione appartamento Roma, Marconi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الحمام اتخذ من اللون الأبيض لون أساسي له مع بعض اللمسات الفضية في المرآة والصنابير، على الرغم من أنه لا يوجد به سوى نافذة واحدة صغيرة إلا أن الإضاءة الصناعية جعلته مشرق جدًا. 

المطبخ

Ristrutturazione appartamento Roma, Marconi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

مساحة المطبخ الطولية لم تكن عائق في ظهوره بشكل أنيق جدًا، اللون الأبيض ترك المساحة أمام أعيننا مفتوحة، الفسيفساء الملونة بين الخزانات العلوية والسفلية للمطبخ منعت الملل من التسلل إلى الديكور، الأرضية البيضاء اللامعة اختيار موفق جدًا .  

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هل تفضل الشقق الكلاسيكية أم المودرن؟ 

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