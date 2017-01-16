تصميمات لمطابخ إيطالية غاية في الأناقة

يشتهر الذوق الإيطالي في عالم الديكور سواء تصميمات داخلية أو خارجية بالرقي والأناقة البالغة، وكثيرا ما يقدم المصممون هناك تصميمات فريدة وأصيلة ومبتكرة، في كتاب الأفكار اليوم سنستعرض مجموعة من التصميمات المميزة لمطابخ إيطالية نفذتها شركة Graphos DS الإيطالية، ستلاحظ في التصميمات القادمة أنها تتبع جميعها النمط الحداثي الذي يميل للبساطة والهدوء والخطوط الواضحة مع الاعتماد بشكل كبير على النغمات بنية اللون ليزيد الشعور بالراحة والألفة للتصميم بالإضافة إلى بعض اللمسات اللونية المميزة ليمنح التصميم روح خاصة تتناغم مع الدفء الذي يخلقه الاعتماد الكبير على الأخشاب..تعال لنتعرف على المزيد!