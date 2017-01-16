تصميمات لمطابخ إيطالية غاية في الأناقة

يشتهر الذوق الإيطالي في عالم الديكور سواء تصميمات داخلية أو خارجية بالرقي والأناقة البالغة، وكثيرا ما يقدم المصممون هناك تصميمات فريدة وأصيلة ومبتكرة، في كتاب الأفكار اليوم سنستعرض مجموعة من التصميمات المميزة لمطابخ إيطالية نفذتها شركة Graphos DS الإيطالية، ستلاحظ في التصميمات القادمة أنها تتبع جميعها النمط الحداثي الذي يميل للبساطة والهدوء والخطوط الواضحة مع الاعتماد بشكل كبير على النغمات بنية اللون ليزيد الشعور بالراحة والألفة للتصميم بالإضافة إلى بعض اللمسات اللونية المميزة ليمنح التصميم روح خاصة تتناغم مع الدفء الذي يخلقه الاعتماد الكبير على الأخشاب..تعال لنتعرف على المزيد!
اعتمد المصمم على بعض الخطوط والألوان ليحصل في النهاية على تصميم متكامل لقطاع المعيشة كله والذي يضم المطبخ والطاولة الخشبية التي تعامدت على جزيرة المطبخ لتحقق مزيد من الفصل الوظيفي بينهما، فيمكن استغلاله كطاولة طعام أو مساحة للعمل.
أكثر ما يميز تصميم المكان هنا هو الاعتماد الكبير على تماهي وتلاحم قطاع المعيشة وذلك من خلال توحيد الألوان والخامات المستخدمة والتي تتميز بالهدوء والدفء.
تصميم الجزيرة عملي ومتكامل، إذ شملت الموقد والحوض وسطح للعمل ورف بمستوى أعلى يمكن الاعتماد عليه في تقديم وتناول الطعام، بالإضافة إلى الرفوف على الجانبين لتخزين الأغراض وكتب وصفات الطعام.
الالوان لها تاثير قوي على الحالة المزاجية وعلى الآداء بشكل عام، اختار المصمم هنا ألوان براقة ومبهجة وزاد من جمالها السطح اللامع للوحدات الخشبية مع انعكاس الإضاءة الطبيعية التي تعددت مصادرها.
تصميم شبابي باللون البرتقالي الذي منح للتصميم روح مختلفة، خاصة مع عدم سمترية تصميم الوحدات العلوية والتي امتدت خارج قطاع المطبخ إلى غرفة الطعام لتزيد من التلاحم بين القطاعين.
الرفوف الجانبية بجزيرة المطبخ كانت فكرة عملية لتهيأة مكان مناسب لأكسسوارات المطبخ وغيرها من الأغراض.
الإضاءة المخفية أسفل الوحدة العلوية مع البلاطات المميزة التي غطت جزء من الجدار وسطح الحوض منحتا المطبخ شخصية فريدة ومظهر راقي.
استغلال المساحات بشكل ذكي وعملي يسود أغلب التصميمات، في الصورة هنا يتضح كيف استغل المصمم الأدراج الكبيرة بتزويدها بأدراج داخلية أصغر لتنظيم الأغراض والادوات بدلا من تكدسها في الدرج الكبير.
هذه الدرجة من الأصفر الزاهي مع البلاط ذو التصميمات والزخارف المميزة خلقا من المطبخ مكان يبعث على النشاط والبهجة خاصة مع الضوء الطبيعي الذي يكسو المكان وهو حتما ما تحتاجه كل صباح.
التصميم الحالي اعتمد بشكل كبير على الإضاءة الطبيعية أيضا مع ضغيان للأسطح الخشبية بدرجات لونية دافئة تزيد الشعور بالراحة والألفة للمكان.
فكرة ذكية لاخفاء كثير من تفاصيل المطبخ والتي قد تسبب زحاما بصريا، حيث أخفى المصمم عدد من الأجهزة ووحدات تخزين الأواني والأوعية وكثير من أدوات المطبخ في دولاب كبير يتسع لهم جميعا، ليترك الفضاء من حوله بعد غلقه بمظهر مرتب وأنيق.
استخدم المصمم هنا ألوان هادئة ومحايدة، إلا أن المميز بهذا المطبخ هو الدمج بين الوحدات الخشبية باللون الداكن والأخرى البيضاء ذات الأبواب الزجاجية وهو ما خلق تباينا واضحا أضاف حضورا قويا لتصميم المطبخ بشكل عام.
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