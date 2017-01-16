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تصميمات لمطابخ إيطالية غاية في الأناقة

أميرة قاسم أميرة قاسم
FEBAL CASA, Graphosds Graphosds مطبخمخزن
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يشتهر الذوق الإيطالي في عالم الديكور سواء تصميمات داخلية أو خارجية بالرقي والأناقة البالغة، وكثيرا ما يقدم المصممون هناك تصميمات فريدة وأصيلة ومبتكرة، في كتاب الأفكار اليوم سنستعرض مجموعة من التصميمات المميزة لمطابخ إيطالية نفذتها شركة Graphos DS الإيطالية، ستلاحظ في التصميمات القادمة أنها تتبع جميعها النمط الحداثي الذي يميل للبساطة والهدوء والخطوط الواضحة مع الاعتماد  بشكل كبير على النغمات بنية اللون ليزيد الشعور بالراحة والألفة للتصميم بالإضافة إلى بعض اللمسات اللونية المميزة ليمنح التصميم روح خاصة تتناغم مع الدفء الذي يخلقه الاعتماد الكبير على الأخشاب..تعال لنتعرف على المزيد!

مساحة متكاملة

FEBAL CASA, Graphosds Graphosds مطبخمخزن
Graphosds

Graphosds
Graphosds
Graphosds

اعتمد المصمم على بعض الخطوط والألوان ليحصل في النهاية على تصميم متكامل لقطاع المعيشة كله والذي يضم المطبخ والطاولة الخشبية التي تعامدت على جزيرة المطبخ لتحقق مزيد من الفصل الوظيفي بينهما، فيمكن استغلاله كطاولة طعام أو مساحة للعمل.

مساحات مفتوحة

FEBAL CASA, Graphosds Graphosds مطبخمخزن
Graphosds

Graphosds
Graphosds
Graphosds

أكثر ما يميز تصميم المكان هنا هو الاعتماد الكبير على تماهي وتلاحم قطاع المعيشة وذلك من خلال توحيد الألوان والخامات المستخدمة والتي تتميز بالهدوء والدفء.

حزيرة مطبخ متكاملة

FEBAL CASA, Graphosds Graphosds مطبخمخزن
Graphosds

Graphosds
Graphosds
Graphosds

تصميم الجزيرة عملي ومتكامل، إذ شملت الموقد والحوض وسطح للعمل ورف بمستوى أعلى يمكن الاعتماد عليه في تقديم وتناول الطعام، بالإضافة إلى الرفوف على الجانبين لتخزين الأغراض وكتب وصفات الطعام.

ألوان مبهجة

FEBAL CASA, Graphosds Graphosds مطبخمخزن
Graphosds

Graphosds
Graphosds
Graphosds

الالوان لها تاثير قوي على الحالة المزاجية وعلى الآداء بشكل عام، اختار المصمم هنا ألوان براقة ومبهجة وزاد من جمالها السطح اللامع للوحدات الخشبية مع انعكاس الإضاءة الطبيعية التي تعددت مصادرها.

FEBAL CASA, Graphosds Graphosds مطبخمخزن
Graphosds

Graphosds
Graphosds
Graphosds

لمسات برتقالية

FEBAL CASA, Graphosds Graphosds مطبخمخزن
Graphosds

Graphosds
Graphosds
Graphosds

تصميم شبابي باللون البرتقالي الذي منح للتصميم روح مختلفة، خاصة مع عدم سمترية تصميم الوحدات العلوية والتي امتدت خارج قطاع المطبخ إلى غرفة الطعام لتزيد من التلاحم بين القطاعين.

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رفوف جانبية

FEBAL CASA, Graphosds Graphosds مطبخمخزن
Graphosds

Graphosds
Graphosds
Graphosds

الرفوف الجانبية بجزيرة المطبخ كانت فكرة عملية لتهيأة مكان مناسب لأكسسوارات المطبخ وغيرها من الأغراض.

إضاءة مخفية

FEBAL CASA, Graphosds Graphosds مطبخمخزن
Graphosds

Graphosds
Graphosds
Graphosds

الإضاءة المخفية أسفل الوحدة العلوية مع البلاطات المميزة التي غطت جزء من الجدار وسطح الحوض منحتا المطبخ شخصية فريدة ومظهر راقي.

أفكار ذكية

FEBAL CASA, Graphosds Graphosds مطبخمخزن
Graphosds

Graphosds
Graphosds
Graphosds

استغلال المساحات بشكل ذكي وعملي يسود أغلب التصميمات، في الصورة هنا يتضح كيف استغل المصمم الأدراج الكبيرة بتزويدها بأدراج داخلية أصغر لتنظيم الأغراض والادوات بدلا من تكدسها في الدرج الكبير.

الأصفر الزاهي

FEBAL CASA, Graphosds Graphosds مطبخمخزن
Graphosds

Graphosds
Graphosds
Graphosds

هذه الدرجة من الأصفر الزاهي مع البلاط ذو التصميمات والزخارف المميزة خلقا من المطبخ مكان يبعث على النشاط والبهجة خاصة مع الضوء الطبيعي الذي يكسو المكان وهو حتما ما تحتاجه كل صباح.

FEBAL CASA, Graphosds Graphosds مطبخمخزن
Graphosds

Graphosds
Graphosds
Graphosds

لون الخشب

FEBAL CASA, Graphosds Graphosds مطبخمخزن
Graphosds

Graphosds
Graphosds
Graphosds

التصميم الحالي اعتمد بشكل كبير على الإضاءة الطبيعية أيضا مع ضغيان للأسطح الخشبية بدرجات لونية دافئة تزيد الشعور بالراحة والألفة للمكان.

إخفاء التفاصيل

FEBAL CASA, Graphosds Graphosds مطبخمخزن
Graphosds

Graphosds
Graphosds
Graphosds

فكرة ذكية لاخفاء كثير من تفاصيل المطبخ والتي قد تسبب زحاما بصريا، حيث أخفى المصمم عدد من الأجهزة ووحدات تخزين الأواني والأوعية وكثير من أدوات المطبخ في دولاب كبير يتسع لهم جميعا، ليترك الفضاء من حوله بعد غلقه بمظهر مرتب وأنيق.

تباين الخامات

FEBAL CASA, Graphosds Graphosds مطبخمخزن
Graphosds

Graphosds
Graphosds
Graphosds

استخدم المصمم هنا ألوان هادئة ومحايدة، إلا أن المميز بهذا المطبخ هو الدمج بين الوحدات الخشبية باللون الداكن والأخرى البيضاء ذات الأبواب الزجاجية وهو ما خلق تباينا واضحا أضاف حضورا قويا لتصميم المطبخ بشكل عام. 

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