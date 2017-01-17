5 أخطاء تجنبها عند تصميم مدخل منزلك

مدخل المنزل يعبر عن شخصية قاطنيه حيث أنه أول ما يقع عليه نظر زائريك وأول ما تراه عند رجوعك من يوم عمل طويل. لهذا من المهم الاهتمام به بشكل كافٍ وعدم تجاهل تلك المساحة التي غالبًا ما تُهدر أو تكون مكدسة. في هذا المقال نقدم لكم بعض الأخطاء الشائعة التي تحدث في تصميمات مداخل المنازل.