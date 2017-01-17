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5 أخطاء تجنبها عند تصميم مدخل منزلك

ريم عوض ريم عوض
Casa Ideal 2012_Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores ممر الاستعماري، الرواق والدرج
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مدخل المنزل يعبر عن شخصية قاطنيه حيث أنه أول ما يقع عليه نظر زائريك وأول ما تراه عند رجوعك من يوم عمل طويل. لهذا من المهم الاهتمام به بشكل كافٍ وعدم تجاهل تلك المساحة التي غالبًا ما تُهدر أو تكون مكدسة. في هذا المقال نقدم لكم بعض الأخطاء الشائعة التي تحدث في تصميمات مداخل المنازل.

1- عدم وجود مساحة كافية للتحرك

Apartamento c/ 1 quarto - Queijas, Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

بالطبع تريد من مدخل منزلك أن يكون به أماكن كافية لوضع الأغراض والتخزين وبعض قطع الديكور ولكن هذا لا يعني تجاهل أهمية عدم تكدسه حتى لا يشعرك ويشعر زائريك بالضيق عند الدخول للمنزل. حاول الجمع بين البساطة والعملية وتحقيق الحد الأدنى من الأناقة.

2- عدم إضافة أي ديكور

Casa Ideal 2012_Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

قد يكون من المغري لك خاصة إذا كنت من محبي النمط المينيمالي أن تترك مدخل منزلك فارغًا وبأقل أثاث وديكور ممكن ولكن قد تبالغ في فعل ذلك ويصبح مدخل المنزل ممل للغاية ولا يعبر عن شخصيتك عند زيارة أصدقائك لك. لا تخف من إضافة بعض الديكور للحائط كاللوحات والمرايا أو قصاري الزرع المنعشة.

3- عدم استغلال الحائط

GEODROBE, Herr Mandel Herr Mandel سلالم وأروقة شماعة ملابس
Herr Mandel

Herr Mandel
Herr Mandel
Herr Mandel

إذا كان لديك فرصة لإضافة شماعات لمدخل منزلك لتعليق السترات فافعل ذلك ولا تتردد! سيوفر هذا الحل الكثير من المساحة ويخلصك من فوضى السترات المكدسة في أول غرفة تقابلها في المنزل. 

4- عدم توفير أماكن مناسبة لوضع الأغراض

Inspiration, Korbo Korbo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Korbo

Inspiration

Korbo
Korbo
Korbo

قم بتوفير أماكن كافية كالأرفف والشماعات والخزانات أو طاولة مثل الكونسول لوضع الأغراض والأحذية والتي ستحمي مدخل المنزل من الفوضى وتراكم الأتربة العالقة في الأحذية بشكل كامل.

5- تجاهل أهمية وجود أسطح في المدخل

Hallway In:Style Direct الممر الحديث، المدخل و الدرج
In:Style Direct

Hallway

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

وجود سطح في مدخل المنزل أي كان سواء طاولة أو بف أو كونسول مهم للغاية سواءًا لوضع أشيائك أو لقطع الديكور مثل الأباجورات والتحف أو كمان لتعليق مرآة وراءه. كل ذلك من شأنه أن يضيف ديكور رائع على المدخل.

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