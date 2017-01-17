5 أخطاء تجنبها عند تصميم مدخل منزلك

مدخل المنزل يعبر عن شخصية قاطنيه حيث أنه أول ما يقع عليه نظر زائريك وأول ما تراه عند رجوعك من يوم عمل طويل. لهذا من المهم الاهتمام به بشكل كافٍ وعدم تجاهل تلك المساحة التي غالبًا ما تُهدر أو تكون مكدسة. في هذا المقال نقدم لكم بعض الأخطاء الشائعة التي تحدث في تصميمات مداخل المنازل.
بالطبع تريد من مدخل منزلك أن يكون به أماكن كافية لوضع الأغراض والتخزين وبعض قطع الديكور ولكن هذا لا يعني تجاهل أهمية عدم تكدسه حتى لا يشعرك ويشعر زائريك بالضيق عند الدخول للمنزل. حاول الجمع بين البساطة والعملية وتحقيق الحد الأدنى من الأناقة.
قد يكون من المغري لك خاصة إذا كنت من محبي النمط المينيمالي أن تترك مدخل منزلك فارغًا وبأقل أثاث وديكور ممكن ولكن قد تبالغ في فعل ذلك ويصبح مدخل المنزل ممل للغاية ولا يعبر عن شخصيتك عند زيارة أصدقائك لك. لا تخف من إضافة بعض الديكور للحائط كاللوحات والمرايا أو قصاري الزرع المنعشة.
إذا كان لديك فرصة لإضافة شماعات لمدخل منزلك لتعليق السترات فافعل ذلك ولا تتردد! سيوفر هذا الحل الكثير من المساحة ويخلصك من فوضى السترات المكدسة في أول غرفة تقابلها في المنزل.
قم بتوفير أماكن كافية كالأرفف والشماعات والخزانات أو طاولة مثل الكونسول لوضع الأغراض والأحذية والتي ستحمي مدخل المنزل من الفوضى وتراكم الأتربة العالقة في الأحذية بشكل كامل.
وجود سطح في مدخل المنزل أي كان سواء طاولة أو بف أو كونسول مهم للغاية سواءًا لوضع أشيائك أو لقطع الديكور مثل الأباجورات والتحف أو كمان لتعليق مرآة وراءه. كل ذلك من شأنه أن يضيف ديكور رائع على المدخل.
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