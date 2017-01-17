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منزل فندقي صغير تعشق غرف نومه!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
3d projeler, RicH İçmimarlık RicH İçmimarlık
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جولتنا اليوم مع هوميفاي 360 ومشروع جديد لمنزل فندقي من الدرجة الأولى تتعدد غرف نومه بشكل يفوق بقية أجزاء المنزل! كل غرفه من غرف نومه تتمتع بلمسات فريدة من نوعها تأسرك بسحرها وديكوراتها الخارجة عن كل مألوف.. لنتجول معًا بينها ونكتشف روعة الفكر والتصميم! 

غرفة النوم الأولى.. 100% من مكونات الطبيعة

3d projeler, RicH İçmimarlık RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık

RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık

غرفة نوم أكثر من رائعة سر جمالها يكمن في مكونات الطبيعة التي هي أساس تصميمها الداخلي.. الغرفة مغلفة بالكامل بالخشب فالسقف ما هو إلا ألواح خشب عريضة تصتف بجانب بعضها البعض محققين شكل جمالي أخاذ تتخللهم وحدات إضاءة طولية متوازية تمد الغرفة بقدر كافي من الإنارة الخافتة.. أما الأرضية فهي مكونة من شرائح الباركية بنفس الدرجة اللونية البنية.

الغرفة من زاوية أكثر وضوحًا.. مفعمة بالدفء!

3d projeler, RicH İçmimarlık RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık

RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık

يتمتع السرير بمسند مذهل يرتكن إلى نافذة زجاجية ساحرة تدمجه مع المنظر الخارجي للأشجار فيما تحظى خلفيته بمنظر أروع حيث تزينها فروع خضراء تكسي مربع كامل يندمج مع المنظر الخارجي ويزيد الغرفة سحرًا. لا يمكن أن نغفل اللمسة المبهرة التي أضافها المصمم للأرضية وخصوصًا فيما يحاوط السرير.. حيث حدد أطرافه بنخبة من الأحجار الصغيرة الكفيلة بأن تشعرك أن الغرفة ما هي إلا حديقة يتوسطها سرير جاء إليها عن طريق الخطأ!

السقف مزين بدوائر خضراء والسرير يحظى بمكتبة خلفية!

3d projeler, RicH İçmimarlık RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık

RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık

من هذه الزاوية نرى السرير يحظى بمكتبة خلفية تنم على استغلال المصمم لكل شبر في هذه الغرفة والتصميم العملي للسرير! فلم يهتم المصمم بالجانب الجمالي فقط.. بل حرص على أن يحقق الاستفادة القصوى من كل عنصر من عناصر الغرفة. نلمح من هنا جانب من السقف مزين بدوائر زجاجية كبيرة وهي بمثابة نوافذ ثابتة تظهر جمال الخضرة والأشجار المحاوطة لمبنى المنزل ككل.

الساحة الملحقة بالغرفة الأولى.. بنفس اللمسات والديكورات

3d projeler, RicH İçmimarlık RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık

RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık

ساحة عملية رائعة تلتحق بغرفة النوم الأولى تحظى بنفس اللمسات المبهرة ونفس الديكورات المعتمدة على مكونات الطبيعة! اختيار المصمم لأثاث تلك الساحة كان موفق لأبعد الحدود فالخامة الجلدية التي تكسي مقاعد وأرائك هذه الجلسة أكسبها فخامة وقيمة دعمها وجود الخشب في كل مكان وكذلك الخضرة سواء المستخدمة كإكسسوارات في الزوايا المختلفة أو التي تحاوط مبنى المنزل وتندمج معه من خلال النوافذ والجدران الزجاجية الشفافة.

غرفة النوم الثانية.. جزء من فندق 5 نجوم

3d projeler, RicH İçmimarlık RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık

RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık

غرفة النوم الثانية تختلف تمامًا عن الغرفة الأولى المصممة وفق للنمط الاستوائي وبالتالي كان من الطبيعي أن تغمرها النباتات الخضراء من كل جانب وأن يكون الخشب هو عنصرها الأساسي.. أما هنا فهذه الغرفة مصممة وفقًا للنمط المينيمال الذي عادة ما تصمم الغرف الفندقية بأكبر المنتجعات والفنادق بلمساته البسيطة والساحرة!

مسند السرير.. أروع ما في الغرفة الثانية!

3d projeler, RicH İçmimarlık RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık

RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık

تتكون الغرفة من سرير بتصميم عصري ومريح يغلفه اللون الأبيض بالكامل حتى الكومود والفرش أيضًا عدا الوسائد فقد هربت من الأبيض لتكتسي بالرمادي بدرجاته الفاتحة والداكنة! مسند السرير هو أبرز ما في الغرفة وأجمال ما فيها لذا حرص المصمم على تزينه بوحدات إضاءة متعددة ومختلفة فالسبوتات تلقي بضوءها عليه من الأعلى والأباجورات على جانبي السرير تظهر روعته أيضًا.

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خزانة الملابس مقسمة بخطوط منسجمة مع مسند السرير

3d projeler, RicH İçmimarlık RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık

RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık

من هذه الزاوية تظهر لنا بقية محتويات الغرفة وديكوراتها والتي أبرزها خزانة الملابس.. تتمتع خزانة الملابس بمظهر لامع نابع من جودة الخامة التي تكسيه من الخارج كما نلمح بها أيضًا عدة خطوط أفقية تنسجم مع مثيلتها في مسند السرير!

ركن حيوي بنفس الغرفة يجمع مكتب وتسريحة

3d projeler, RicH İçmimarlık RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık

RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık

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الساحة الملحقة بالغرفة الثانية تتبع نفس مزيج الألوان

3d projeler, RicH İçmimarlık RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık

RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık

بنفس اللونين الأبيض والبني صممت الساحة الملحقة بغرفة النوم الثانية والتي تتمتع بنفس اللمسة الفندقية المتبعة بالغرفة.. لمَ لا وهي جزء لا يتجزأ منها! الغرفة مكونة من أريكة مريحة باللون الأبيض يزينها نخبة من الوسائد بأحجام مختلفة بنفس اللون فيما يرتكن على جانبيها مقعدين ينعم كلاهما بلمسة خشبية تحاوط المساند وتغلف الأرجل.

الثريا والأباجورات والتابلوهات وكذلك المزهرية الكلاسيكية والطاولات الخشبية.. جميعها لمسات ديكورية أضافت الكثير للغرفة وجعلتها تبدو أجمل.

غرفة النوم الثالثة.. بمزيج كلاسيكي وعصري

3d projeler, RicH İçmimarlık RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık

RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık

لا شك أن تصميم كلا الغرفتين الأولى والثانية أكثر إبهارًا من هذه الغرفة الثالثة إلا أن هذا لا ينفي أناقة ديكوراتها الجامعة بين لمسات كلاسيكية وعصرية معًا في وقتٍ واحد.

غرفة النوم الرابعة.. أخاذة رغم بساطتها!

3d projeler, RicH İçmimarlık RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık

RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık
RicH İçmimarlık
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