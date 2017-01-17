منزل فندقي صغير تعشق غرف نومه!

يتمتع السرير بمسند مذهل يرتكن إلى نافذة زجاجية ساحرة تدمجه مع المنظر الخارجي للأشجار فيما تحظى خلفيته بمنظر أروع حيث تزينها فروع خضراء تكسي مربع كامل يندمج مع المنظر الخارجي ويزيد الغرفة سحرًا. لا يمكن أن نغفل اللمسة المبهرة التي أضافها المصمم للأرضية وخصوصًا فيما يحاوط السرير.. حيث حدد أطرافه بنخبة من الأحجار الصغيرة الكفيلة بأن تشعرك أن الغرفة ما هي إلا حديقة يتوسطها سرير جاء إليها عن طريق الخطأ!