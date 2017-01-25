11 تصميم لصنابير وأحواض على موضة 2017

يحمل هذا العام العديد من التصميمات المختلفة لكل تفاصيل منزلك، وبموضوعنا اليوم نسلط الضوء على الاختلافات والتصميمات الحديثة التي سادت 2017، واحدثت ثورة في عالم الحمامات.
فلا أهم من ان تنعم بحمام هادىء ومُريح تشعر فيه براحة نفسية وأنك وسط عالم مليء بالتفاصيل الجميلة والأنيقة، سواء كان الحمام على النمط المودرن والحديث أو كلاسيكي بعض الشيء، أو حتى تُحيطه لمسات من الطبيعة.. كل هذا وأكثر نعرضه لك في مجموعة أحواض وصنابير تجعل حمامك مُذهل وجميل على موضة هذا العام.
إذا كنت تبحث عن الصلابة والأناقة معًا فإن الحديد المخلوط مع النيكل كروم هو وسيلة جيدة للحصول على صنبور متين ورائع ولامع في نفس الوقت، وكما نرى في هذا التصميم الصنبور بشكل جديد ومختلف مع مقبضين على الجانب للفتح يمينًا ويسارًا بطريقة سهلة وبسيطة.
في هذا التصميم الرائع تجتمع روح البساطة والاختلاف معًا، حيث تم عمل الصنبور والمقبض بجانب بعضهم البعض، بالإضافة إلى أن التصميم نفسه بسيط للغاية وغير متكلف، فهمو معدني لامع يصب في حوض سيراميكي ناصع البياض.
لا يسعنا سوى أن نشيد برومانسية هذا الحمام، والذي استخدم بيت النور اسفل المراّة لإعطاء لمسات ضوئية بسيطة مما خلق بالحمام أجواء هادئة، هذا بالإضافة إلى تسليط ضوئه على الصنبور المعدني المختلف في تصميمه، والحوض السيراميكي المطلي باللون الوردي الماط، الذي سلب منه لمعته لإعطائه مظهر أكثر أناقة.
في محاولة للتغيير والخروج عن الشكل النمطي المُعتاد لصنبور المياه المُعلق بالحائط وأسفله الحوض، يأتي هذا التصميم بصنبور مياه مُثبت على الأرض مباشرة في تساوي تام مع الحوض السيراميكي البسيط والطويل في تصميمه.
الزجاج دائمًا ما يكون عنوان الأناقة والجمال، وفي هذا التصميم الحوض زجاجي شفاف بسيط، يعلوه صنبور المياه المعدني الصغير، في حمام اعتمد على اللمسات الخضراء للحصول على أناقة من وحي الطبيعة.
ولأن اللمسات الخضراء تبدو دائمًا الديكور الأنقى والاجمل بأي مكان أقرأ أيضًا كيف تصنع اللمسات الخضراء فارقًا رائعًا بحمامك
هذا الصنبور المعدني اللامع بمقبضه الذي يعلوه يتخذ شكلًا مقاربًا لنقوش المراّه مما يجعل هناك تناغم واضح في تفاصيل منطقة الحوض بهذا الحمام.. هل تريد أن تقتني مثله؟
لا بأس بلمسة كلاسيكية أنيقة تُعطي اختلاف ملحوظ، حيث اعتمدت منطقة الحوض على النحاس اللامع، الصنبور نحاسي بشكله الكلاسيكي، ويعلوه المقبض بماسك أبيض اللون، فيبدو الحوض على النمط القديم ولكنه جميل ورائع.
يعد الرخام من المواد الفخمة التي يُمكنك الاعتماد عليها في تصميم الحوض، وفي هذا التصميم شُكل الرخام بطريقة مميزة نتج عنها حوض مُستدير بملمس خشن من الخارج وناعم من الداخل، وبجانبه الصنبور المعدني اللامع.
ماذا عن وجود حوض الوجه بغرفة نومك؟.. أليس هذا مختلف وجميل!.. إنه التصميم المُميز لحصولك على بعض الماء وترطيب وجهك سريعًا بعد القيام من السرير، وقد استخدم هذا التصميم حوض زجاجي من اللون الفيروزي في تناغم رائع مع ألوان غرفة النوم وتفاصيلها.
ماذا عن اللمسات الذهبية التي تزينها قطع الألماس! .. أليست انيقة بما يكفي لتكون غايتك عندما تقرر إعادة تصميم حمامك؟، هذا التصميم الذي استخدم مزيج من المواد الفخمة كالرخام والخشب مع الصنبور المعدني المطلي بماء الذهب وقطع الألماس التي تعلو المقابض، يبدو غاية في الأنايقة.