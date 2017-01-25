الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

11 تصميم لصنابير وأحواض على موضة 2017

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Mueble de baño Goyet, Astris Astris حماممخازن
Loading admin actions …

يحمل هذا العام العديد من التصميمات المختلفة لكل تفاصيل منزلك، وبموضوعنا اليوم نسلط الضوء على الاختلافات والتصميمات الحديثة التي سادت 2017، واحدثت ثورة في عالم الحمامات.

فلا أهم من ان تنعم بحمام هادىء ومُريح تشعر فيه براحة نفسية وأنك وسط عالم مليء بالتفاصيل الجميلة والأنيقة، سواء كان الحمام على النمط المودرن والحديث أو كلاسيكي بعض الشيء، أو حتى تُحيطه لمسات من الطبيعة.. كل هذا وأكثر نعرضه لك في مجموعة أحواض وصنابير تجعل حمامك مُذهل وجميل على موضة هذا العام.

1- الحديد مع النيكل كروم

homify حمامتجهيزات
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تبحث عن الصلابة والأناقة معًا فإن الحديد المخلوط مع النيكل كروم هو وسيلة جيدة للحصول على صنبور متين ورائع ولامع في نفس الوقت، وكما نرى في هذا التصميم الصنبور بشكل جديد ومختلف مع مقبضين على الجانب للفتح يمينًا ويسارًا بطريقة سهلة وبسيطة.

2- بساطة واختلاف

homify حمامتجهيزات
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم الرائع تجتمع روح البساطة والاختلاف معًا، حيث تم عمل الصنبور والمقبض بجانب بعضهم البعض، بالإضافة إلى أن التصميم نفسه بسيط للغاية وغير متكلف، فهمو معدني لامع يصب في حوض سيراميكي ناصع البياض.

3- بيت النور وحوض ماط

homify حمامتجهيزات
homify

homify
homify
homify

لا يسعنا سوى أن نشيد برومانسية هذا الحمام، والذي استخدم بيت النور اسفل المراّة لإعطاء لمسات ضوئية بسيطة مما خلق بالحمام أجواء هادئة، هذا بالإضافة إلى تسليط ضوئه على الصنبور المعدني المختلف في تصميمه، والحوض السيراميكي المطلي باللون الوردي الماط، الذي سلب منه لمعته لإعطائه مظهر أكثر أناقة.

4- الخروج عن المألوف

homify حمامتجهيزات
homify

homify
homify
homify

في محاولة للتغيير والخروج عن الشكل النمطي المُعتاد لصنبور المياه المُعلق بالحائط وأسفله الحوض، يأتي هذا التصميم بصنبور مياه مُثبت على الأرض مباشرة في تساوي تام مع الحوض السيراميكي البسيط والطويل في تصميمه.

5- زجاجي..!

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الزجاج دائمًا ما يكون عنوان الأناقة والجمال، وفي هذا التصميم الحوض زجاجي شفاف بسيط، يعلوه صنبور المياه المعدني الصغير، في حمام اعتمد على اللمسات الخضراء للحصول على أناقة من وحي الطبيعة.

ولأن اللمسات الخضراء تبدو دائمًا الديكور الأنقى والاجمل بأي مكان أقرأ أيضًا كيف تصنع اللمسات الخضراء فارقًا رائعًا بحمامك

6- تناغم التفاصيل

Ortigia, Mamoli Rubinetteria Mamoli Rubinetteria حماممغاسل
Mamoli Rubinetteria

Mamoli Rubinetteria
Mamoli Rubinetteria
Mamoli Rubinetteria

هذا الصنبور المعدني اللامع بمقبضه الذي يعلوه يتخذ شكلًا مقاربًا لنقوش المراّه مما يجعل هناك تناغم واضح في تفاصيل منطقة الحوض بهذا الحمام.. هل تريد أن تقتني مثله؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- نمط كلاسيكي

Single lever kitchen mixer Eloïse HORUS مطبخ
HORUS

Single lever kitchen mixer Eloïse

HORUS
HORUS
HORUS

لا بأس بلمسة كلاسيكية أنيقة تُعطي اختلاف ملحوظ، حيث اعتمدت منطقة الحوض على النحاس اللامع، الصنبور نحاسي بشكله الكلاسيكي، ويعلوه المقبض بماسك أبيض اللون، فيبدو الحوض على النمط القديم ولكنه جميل ورائع.

8- رخامي مُستدير

Mueble de baño Goyet, Astris Astris حماممخازن
Astris

Astris
Astris
Astris

يعد الرخام من المواد الفخمة التي يُمكنك الاعتماد عليها في تصميم الحوض، وفي هذا التصميم شُكل الرخام بطريقة مميزة نتج عنها حوض مُستدير بملمس خشن من الخارج وناعم من الداخل، وبجانبه الصنبور المعدني اللامع.

9- لمسة ترف

Poubelle et design, Salle de Bains Déco.com Salle de Bains Déco.com حماممخازن بلاستيك Multicolored
Salle de Bains Déco.com

Salle de Bains Déco.com
Salle de Bains Déco.com
Salle de Bains Déco.com

ماذا عن وجود حوض الوجه بغرفة نومك؟.. أليس هذا مختلف وجميل!.. إنه التصميم المُميز لحصولك على بعض الماء وترطيب وجهك سريعًا بعد القيام من السرير، وقد استخدم هذا التصميم حوض زجاجي من اللون الفيروزي في تناغم رائع مع ألوان غرفة النوم وتفاصيلها.

10- فريد من نوعه

Коллекция TIFFANY, BAGNO PIU' ITALIA BAGNO PIU' ITALIA حماممقاعد خشب Amber/Gold
BAGNO PIU&#39; ITALIA

BAGNO PIU' ITALIA
BAGNO PIU&#39; ITALIA
BAGNO PIU' ITALIA

ماذا عن اللمسات الذهبية التي تزينها قطع الألماس! .. أليست انيقة بما يكفي لتكون غايتك عندما تقرر إعادة تصميم حمامك؟، هذا التصميم الذي استخدم مزيج من المواد الفخمة كالرخام والخشب مع الصنبور المعدني المطلي بماء الذهب وقطع الألماس التي تعلو المقابض، يبدو غاية في الأنايقة.

أحدث موضة للحمامات في 2017 هي الألوان الجريئة
هل أعجبتك التصميمات الحديثة؟ وهل تود أقتناء أحدهم؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً