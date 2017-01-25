11 تصميم لصنابير وأحواض على موضة 2017

يحمل هذا العام العديد من التصميمات المختلفة لكل تفاصيل منزلك، وبموضوعنا اليوم نسلط الضوء على الاختلافات والتصميمات الحديثة التي سادت 2017، واحدثت ثورة في عالم الحمامات.

فلا أهم من ان تنعم بحمام هادىء ومُريح تشعر فيه براحة نفسية وأنك وسط عالم مليء بالتفاصيل الجميلة والأنيقة، سواء كان الحمام على النمط المودرن والحديث أو كلاسيكي بعض الشيء، أو حتى تُحيطه لمسات من الطبيعة.. كل هذا وأكثر نعرضه لك في مجموعة أحواض وصنابير تجعل حمامك مُذهل وجميل على موضة هذا العام.