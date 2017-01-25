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8 حمامات صغيرة ثورية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
WROCŁAW / OPORÓW - 200M2, razoo-architekci razoo-architekci حمام
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8 حمامات صغيرة ثورية عاملان اثنان يجمعان تصميمات الحمامات الـ8 التي نستعرضها معكم في هذا المقال، الأول هو صغر المساحة، والثاني هو الأسلوب الفريد الذي يفاجئنا بأفكار مبتكرة رائعة في عدة انماط من التصميم الداخلي، بدءًا من التبسيطي وحتى الانتقائي والملون.

إن كنت تواجه مشكلة في تصميم حمامك الصغير، نتوقع أن تجد ضالتك وتلهمك تلك التصميمات، فقط تذكر أنك رأيتها على هوميفاي!

1. الجرأة في اختيار اللون

homify حمام
homify

homify
homify
homify

مربعات صغيرة قرمزية اللون تزين جدار هذا الحمام الصغير، لتمنحه شخصية قوية، وتجذب الأنظار بعيدًا عن مساحته الصغيرة. واللون الأبيض أيضًا يلعب دوره جنبًا إلى جنب مع المرآة لمنح الحمام شيء من الاتساع البصري.

الحوض الصغير، والخزانة المرتفعة عن سطح الأرض، اختيار موفق، لتوفير المساحة، وسهولة تنظيف الحمام.

2. قطعة فنية رائعة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تأثير نمط البحر المتوسط على هذا الحمام يجعل منه قطعة فنية رائعة، ويُضفي لمسة جذابة على التصميم العصري، حيث اختيار البلاطات الملونة مع الزخارف، والأرفف الخشبية داخل هيكل زجاجي شفاف. وبالطبع كابينة الاستحمام تلعب دورًا في توفير المساحة.

كابينة الاستحمام الزجاجية، والمنشر القابل للفرد والطي، حلول ذكية ومثالية لحمام صغير ومساحة محدودة.

3. بين الكلاسيكية والعصرية

IpoHouse-Costruire sotto, SANTACROCEARCHITETTI SANTACROCEARCHITETTI حمام
SANTACROCEARCHITETTI

SANTACROCEARCHITETTI
SANTACROCEARCHITETTI
SANTACROCEARCHITETTI

هذا التصميم يقف في منطقة وسط بين كل من التصميم الكلاسيكي والعصري، حيث سيطرة اللون الرمادي مع البلاطات ذات النقوش الهندسية، وأرضية خشبية بمظهر طبيعي جذاب، فيما نلمح مقاعد خشبية باللون الأبيض وقد تم تزيينها بنقوش مفرغة كلاسيكية أنيقة، أما عن توظيفها لترتيب قطع الديكور والمناشف، فهو حل ابتكاري وخروج عن المألوف.

استغلال الزاوية لوضع حوض صغير مع خزانة من درجين، ومرآة طولية، هو أيضًا حل إبداعي لاستغلال المساحة المتاحة وتطويعها لتلبية احتياجات الحمام.

4. تصميم رائع بلمسات اسكندينافية

WROCŁAW / OPORÓW - 200M2, razoo-architekci razoo-architekci حمام
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

لمسة اسكندينافية مع ألوان الباستيل، خيارات مثالية ليس فقط للأحجام الصغيرة ولكن أيضًا للحمامات العصرية. تصميم رائع للنوافذ المائلة، جدار بمظهر خشبي عتيق ولكن أنيق، وايضًا المرآة الدائرية الكبيرة تلعب دورًا فعالًا في منح الحمام المزيد من الاتساع. بدون شك، يبقى البانيو القائم بذاته خيارًا مثاليًا للمساحات الصغيرة.

5. القطع الفنية والألوان المختلفة

7 BATHROOMS FOR 7 STORIES, Lineabeta Lineabeta حمام
Lineabeta

7 BATHROOMS FOR 7 STORIES

Lineabeta
Lineabeta
Lineabeta

ليس هناك أفضل من لوحة فنية مبهرة تفاجئ من يراها فتأسر تركيزه بعيدًا عن مساحة الحمام الصغيرة، وهو ما اعتمد عليه هذا التصميم مع وحدات صغيرة، ولون أخضر حيوي تدعمه شجيرة في قصرية زرع بيضاء. كل شيء متوفر في هذا الحمام ولكن بأحجام صغيرة تجعله يبدو أكثر اتساعًا.

6. لمسات خشبية دافئة

viola, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura حمام
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

اختيار ظلال من اللون الأرجواني، خطوة جريئة لتصميم حمام صغير أنيق ومختلف، مع لمسات خشبية دافئة، وبعض من الأسود لمزيد من الأناقة. فيما يُعد اختيار الدش المعلق عملي للغاية لتوفير المساحة.

يمكنك الاطلاع على تصميمات أنيقة ومميزة للدش في هذا المقال، 10 تصميمات رائعة لدُش الحمام ستود أقتناء أحدها

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7. أناقة التناقض اللوني بين الأبيض والأسود

Appartamento in Black&White a Lione, Design for Love Design for Love حمام
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

تصميم مثالي بالأبيض والأسود، لا تشوبه شائبة. التناقض اللوني يصنع حمام أنيق في شقة فرنسية صغيرة. الاختلاف في تصميم المرايا والأرفف الجانبية للترتيب يمنح الحمام تميزًا وتفردًا رائعًا. كذلك استخدام طاولات حديدية بسيطة للغاية لترتيب المناشف هو تطرف تام في تصميم الحمام.

8. إشراقة اسكندينافية لحمام جذاب

Vivienda en Sant Joan. Barcelona , Egue y Seta Egue y Seta حمام
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

تصميم مُشرق على النمط الاسكندينافي يجعل من الحمام الصغير مساحة جذابة، حيث بلاطات السيراميك الصغيرة البيضاء، والمصابيح المتدلية فوق المرآة الكبيرة. كلها تعمل معًا في تناغم لمنح الحمام اتساعًا بصريًا.

شقة على النمط المينيمال لأصحاب الذوق الرفيع
هل تفضل النمط الاسكندينافي أم البحر المتوسط؟

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