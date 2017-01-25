8 حمامات صغيرة ثورية عاملان اثنان يجمعان تصميمات الحمامات الـ8 التي نستعرضها معكم في هذا المقال، الأول هو صغر المساحة، والثاني هو الأسلوب الفريد الذي يفاجئنا بأفكار مبتكرة رائعة في عدة انماط من التصميم الداخلي، بدءًا من التبسيطي وحتى الانتقائي والملون.

إن كنت تواجه مشكلة في تصميم حمامك الصغير، نتوقع أن تجد ضالتك وتلهمك تلك التصميمات، فقط تذكر أنك رأيتها على هوميفاي!