8 حمامات صغيرة ثورية عاملان اثنان يجمعان تصميمات الحمامات الـ8 التي نستعرضها معكم في هذا المقال، الأول هو صغر المساحة، والثاني هو الأسلوب الفريد الذي يفاجئنا بأفكار مبتكرة رائعة في عدة انماط من التصميم الداخلي، بدءًا من التبسيطي وحتى الانتقائي والملون.
إن كنت تواجه مشكلة في تصميم حمامك الصغير، نتوقع أن تجد ضالتك وتلهمك تلك التصميمات، فقط تذكر أنك رأيتها على هوميفاي!
مربعات صغيرة قرمزية اللون تزين جدار هذا الحمام الصغير، لتمنحه شخصية قوية، وتجذب الأنظار بعيدًا عن مساحته الصغيرة. واللون الأبيض أيضًا يلعب دوره جنبًا إلى جنب مع المرآة لمنح الحمام شيء من الاتساع البصري.
الحوض الصغير، والخزانة المرتفعة عن سطح الأرض، اختيار موفق، لتوفير المساحة، وسهولة تنظيف الحمام.
تأثير نمط البحر المتوسط على هذا الحمام يجعل منه قطعة فنية رائعة، ويُضفي لمسة جذابة على التصميم العصري، حيث اختيار البلاطات الملونة مع الزخارف، والأرفف الخشبية داخل هيكل زجاجي شفاف. وبالطبع كابينة الاستحمام تلعب دورًا في توفير المساحة.
كابينة الاستحمام الزجاجية، والمنشر القابل للفرد والطي، حلول ذكية ومثالية لحمام صغير ومساحة محدودة.
هذا التصميم يقف في منطقة وسط بين كل من التصميم الكلاسيكي والعصري، حيث سيطرة اللون الرمادي مع البلاطات ذات النقوش الهندسية، وأرضية خشبية بمظهر طبيعي جذاب، فيما نلمح مقاعد خشبية باللون الأبيض وقد تم تزيينها بنقوش مفرغة كلاسيكية أنيقة، أما عن توظيفها لترتيب قطع الديكور والمناشف، فهو حل ابتكاري وخروج عن المألوف.
استغلال الزاوية لوضع حوض صغير مع خزانة من درجين، ومرآة طولية، هو أيضًا حل إبداعي لاستغلال المساحة المتاحة وتطويعها لتلبية احتياجات الحمام.
لمسة اسكندينافية مع ألوان الباستيل، خيارات مثالية ليس فقط للأحجام الصغيرة ولكن أيضًا للحمامات العصرية. تصميم رائع للنوافذ المائلة، جدار بمظهر خشبي عتيق ولكن أنيق، وايضًا المرآة الدائرية الكبيرة تلعب دورًا فعالًا في منح الحمام المزيد من الاتساع. بدون شك، يبقى البانيو القائم بذاته خيارًا مثاليًا للمساحات الصغيرة.
ليس هناك أفضل من لوحة فنية مبهرة تفاجئ من يراها فتأسر تركيزه بعيدًا عن مساحة الحمام الصغيرة، وهو ما اعتمد عليه هذا التصميم مع وحدات صغيرة، ولون أخضر حيوي تدعمه شجيرة في قصرية زرع بيضاء. كل شيء متوفر في هذا الحمام ولكن بأحجام صغيرة تجعله يبدو أكثر اتساعًا.
اختيار ظلال من اللون الأرجواني، خطوة جريئة لتصميم حمام صغير أنيق ومختلف، مع لمسات خشبية دافئة، وبعض من الأسود لمزيد من الأناقة. فيما يُعد اختيار الدش المعلق عملي للغاية لتوفير المساحة.
يمكنك الاطلاع على تصميمات أنيقة ومميزة للدش في هذا المقال، 10 تصميمات رائعة لدُش الحمام ستود أقتناء أحدها
تصميم مثالي بالأبيض والأسود، لا تشوبه شائبة. التناقض اللوني يصنع حمام أنيق في شقة فرنسية صغيرة. الاختلاف في تصميم المرايا والأرفف الجانبية للترتيب يمنح الحمام تميزًا وتفردًا رائعًا. كذلك استخدام طاولات حديدية بسيطة للغاية لترتيب المناشف هو تطرف تام في تصميم الحمام.
تصميم مُشرق على النمط الاسكندينافي يجعل من الحمام الصغير مساحة جذابة، حيث بلاطات السيراميك الصغيرة البيضاء، والمصابيح المتدلية فوق المرآة الكبيرة. كلها تعمل معًا في تناغم لمنح الحمام اتساعًا بصريًا.