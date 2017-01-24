7 أفكار رائعة لغرفة معيشة دافئة

للخشب دائماً حضور خاص، فهو لمسة مميزة جداً فى التصميم تستطيع أن تعطيك شعوراً مميزاً من الدفئ والأناقة، لذلك هو من الحلول الدافئة التى يمكنك أن تستعين بها فى تصميمم وتجديدك لغرفة المعيشة فى منزلك، ربما سيأتى فى ذهنك عند ذكر الخشب والأستعانة به فى غرفة المعيشة أن يكون اساس تصميم الأرضيات كالمعتاد، لكن دعنى أفاجئك وأخبرك أن لمسة الخشب معنا اليوم للجدران وليس للأرضيات فقط! نعم، ربما يبدو الأمر جنونياً بعض الشئ لكن نحن اليوم أمام تصميم لغرفة معيشة مصممة بالكامل جدران وأرضيات من الخشب الذى كان من اللمسات الرائعة التى أضافت على الغرفة مزيد من الدفئ والأناقة أيضاً، خاصةً مع اختيار أثاث بسيط بألوان حيادية هادئة كالرمادى والكحلى الذى اكملا معاً أطلالة الغرفة الجذابة.