7 أفكار رائعة لغرفة معيشة دافئة

نحن فى الشتاء وعادةً فصل الشتاء يكون مع بداية عام جديد، مما يعنى انه الوقت المثالى للحصول على بعض التجديدات فى المنزل والتى يجب أن يغمره الدفئ وتجعل من منزلك الملاذ الدافئ فى ليالى الشتاء الباردة، ومن الغرف التى ستحتاج إلى هذا التغيير هى غرفة المعيشة، فغرفة المعيشة هى ملاذ الاسرة وأكثر مكان تجتمع فيه العائلة لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك أفكار وتصميمات رائعة ستلهمك بالحصول على غرفة معيشة دافئة.
عندما تجتمع البساطة والجمال في غرفة واحدة فحتماً ما سينتج عنه هو تصميم لغرفة معيشة أنيقة ومريحة بشكل كبير، فغرفة المعيشة في تلك الصورة تم تصميمها بأسلوب أنيق ومريح كما نري، بداية من اختيار الاثاث ثم الأعتماد على أثاث بطرازعصرى، لمسات الديكور المختلفة في الغرفة أضافت جمال واضح بسبب البساطة الشديدة فى اقتنائها لتثبت ان أصحاب هذا المنزل ذو ذوق راقى وبسيط، اللون الأبيض كما نرى كان اللون الأساسي للغرفة مع لمسة الخشب الأنيقة التى اعطت لمسات من الدفئ على تصميم الغرفة بالكامل.
اما هذة الغرفة فهى حقاً تعكس روعة التصميم والاختيار الصائب من مهندس الديكور لكافة التفاصيل، الأرضيات الخشبية بتدرجات اللون البنى الدافئ أعطت للغرفة لمسة من الأنافة والدفئ بطريقة واضحة جداً، خاصة مع اختيار الأثاث باللون الأبيض الذى امتزج مع اللون الكافيه الدافئ فى بعض اللمسات لديكور الغرفة، من اللمسات الدافئة التى يجب أن تهتم بها فى تصميم لغرفة المعيشة الخاصة بك هى الستائر، استعن بستائر ثقيلة أو بألوميتال داكن اللون كما فعل المصمم فى تلك الغرفة لتجعل الدفئ يغمر غرفة المعيشة فى تصميمها.
نعم للسجاد اهمية كبيرة جداً لأضفاء لمسة من الدفئ فى غرفة المعيشة وليست غرفة المعيشة فقط بل المنزل بالكامل، لذلك امنح ارضيات منزلك لمسة من الدفئ بطريقة مميزة من خلال اختيار للسجاد مناسب بحيث يكون ذو ملمس والوان دافئة.
فى فصل الشتاء أحرص دائماً على أعطاء المدفأة أو
Fire Place اهتماماً خاصاً لتكون منطقة مركزية داخل غرفة المعيشة واحرص على تزيينها بكل لمسات الديكور المناسبة والتى ستعطيها جاذبية واضحة كقطع الخشب أو منكاش الموقدة وكل تفاصيل التى تتعلق بالمدفأة استعن بها فى الديكور، ولا يجب أن تكون المدفأة دائماً بتصميمها من الطوب الحجرى المعروف أحياناً يمكن ان تكون بتصميم عصرى ملائم لتصميم غرفة معيشة عصرى مثل هذا التصميم.
من أجمل اللمسات الدافئة التى يمكنك أضافتها فى غرفة المعيشى هى أن تسمح لأشعة الشمس بالمرور إلى الغرفة، مثل تصميم تلك الغرفة الرائع التى تميزت كما نرى بديكورات وتصميم رائع بداية من اختيار الأثاث الذى جاء كله باللون البيج الفاتح والحيادى والذى تناسق مع الجدران إلى اللمسة الخشبية التى ظهرت بوضوح فى تصميم الأرضيات وبعض قطع الأثاث، ولكن حقاً ما أعطى للغرفة دفئ ورونق خاص هى تلك النافذة الكبيرة التى سمحت بمرور الأضاءة وأشعة الشمس الدافئة إلى الغرفة.
للخشب دائماً حضور خاص، فهو لمسة مميزة جداً فى التصميم تستطيع أن تعطيك شعوراً مميزاً من الدفئ والأناقة، لذلك هو من الحلول الدافئة التى يمكنك أن تستعين بها فى تصميمم وتجديدك لغرفة المعيشة فى منزلك، ربما سيأتى فى ذهنك عند ذكر الخشب والأستعانة به فى غرفة المعيشة أن يكون اساس تصميم الأرضيات كالمعتاد، لكن دعنى أفاجئك وأخبرك أن لمسة الخشب معنا اليوم للجدران وليس للأرضيات فقط! نعم، ربما يبدو الأمر جنونياً بعض الشئ لكن نحن اليوم أمام تصميم لغرفة معيشة مصممة بالكامل جدران وأرضيات من الخشب الذى كان من اللمسات الرائعة التى أضافت على الغرفة مزيد من الدفئ والأناقة أيضاً، خاصةً مع اختيار أثاث بسيط بألوان حيادية هادئة كالرمادى والكحلى الذى اكملا معاً أطلالة الغرفة الجذابة.
دع الألوان الصريحة والدافئة تغمر غرفة المعيشة الخاصة بك، كالبيج ،البنى بدرجاته، الأحمر والبرتقالى من الألوان التى حتماً ستضيف لك لمسات من الدفئ بطريقة واضحة، مثل تصميم غرفة المعيشة تلك التى غمرتها الألوان الدافئة وأعطتها تصميم مميز كما نرى، يمكنك أيضاً استخدام شال من الصوف على الأثاث سيغمر الغرفة أيضاً بلمسة من الديكور الدافئة.
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