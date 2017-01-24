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7 أفكار رائعة لغرفة معيشة دافئة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa Mr, 21arquitectos 21arquitectos غرفة المعيشة
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نحن فى الشتاء وعادةً فصل الشتاء يكون مع بداية عام جديد، مما يعنى انه الوقت المثالى للحصول على بعض التجديدات فى المنزل والتى يجب أن يغمره الدفئ وتجعل من منزلك الملاذ الدافئ فى ليالى الشتاء الباردة، ومن الغرف التى ستحتاج إلى هذا التغيير هى غرفة المعيشة، فغرفة المعيشة هى ملاذ الاسرة وأكثر مكان تجتمع فيه العائلة لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك أفكار وتصميمات رائعة ستلهمك بالحصول على غرفة معيشة دافئة.

1- بساطة دافئة

spazio, luogo comune luogo comune غرفة المعيشة
luogo comune

luogo comune
luogo comune
luogo comune

عندما تجتمع البساطة والجمال في غرفة واحدة فحتماً ما سينتج عنه هو تصميم لغرفة معيشة أنيقة ومريحة بشكل كبير، فغرفة المعيشة في تلك الصورة تم تصميمها بأسلوب أنيق ومريح كما نري، بداية من اختيار الاثاث ثم الأعتماد على أثاث بطرازعصرى، لمسات الديكور المختلفة في الغرفة أضافت جمال واضح بسبب البساطة الشديدة فى اقتنائها لتثبت ان أصحاب هذا المنزل ذو ذوق راقى وبسيط، اللون الأبيض كما نرى كان اللون الأساسي للغرفة مع لمسة الخشب الأنيقة التى اعطت لمسات من الدفئ على تصميم الغرفة بالكامل.

2- روعة التصميم

Casa Mr, 21arquitectos 21arquitectos غرفة المعيشة
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

اما هذة الغرفة فهى حقاً تعكس روعة التصميم والاختيار الصائب من مهندس الديكور لكافة التفاصيل، الأرضيات الخشبية بتدرجات اللون البنى الدافئ أعطت للغرفة لمسة من الأنافة والدفئ بطريقة واضحة جداً، خاصة مع اختيار الأثاث باللون الأبيض الذى امتزج مع اللون الكافيه الدافئ فى بعض اللمسات لديكور الغرفة، من اللمسات الدافئة التى يجب أن تهتم بها فى تصميم لغرفة المعيشة الخاصة بك هى الستائر، استعن بستائر ثقيلة أو بألوميتال داكن اللون كما فعل المصمم فى تلك الغرفة لتجعل الدفئ يغمر غرفة المعيشة فى تصميمها.

3- للسجاد أهمية كبيرة

Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores

نعم للسجاد اهمية كبيرة جداً لأضفاء لمسة من الدفئ فى غرفة المعيشة وليست غرفة المعيشة فقط بل المنزل بالكامل، لذلك امنح ارضيات منزلك لمسة من الدفئ بطريقة  مميزة من خلال اختيار للسجاد مناسب بحيث يكون ذو ملمس والوان دافئة.

4- المدفأة منطقة مركزية

metamorfoza (salon kuchnia) 30m2 Lublin, Auraprojekt Auraprojekt غرفة المعيشة
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

فى فصل الشتاء أحرص دائماً على أعطاء المدفأة أو Fire Place   اهتماماً خاصاً لتكون منطقة مركزية داخل غرفة المعيشة واحرص على تزيينها بكل لمسات الديكور المناسبة والتى ستعطيها جاذبية واضحة كقطع الخشب أو منكاش الموقدة وكل تفاصيل التى تتعلق بالمدفأة استعن بها فى الديكور، ولا يجب أن تكون المدفأة دائماً بتصميمها من الطوب الحجرى المعروف أحياناً يمكن ان تكون بتصميم عصرى ملائم لتصميم غرفة معيشة عصرى مثل هذا التصميم.

5- غرفة جميلة ودافئة

Living room : Neutral tones In:Style Direct غرفة المعيشة
In:Style Direct

Living room : Neutral tones

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

من أجمل اللمسات الدافئة التى يمكنك أضافتها فى غرفة المعيشى هى أن تسمح لأشعة الشمس بالمرور إلى الغرفة، مثل تصميم تلك الغرفة الرائع التى تميزت كما نرى بديكورات وتصميم رائع بداية من اختيار الأثاث الذى جاء كله باللون البيج الفاتح والحيادى والذى تناسق مع الجدران إلى اللمسة الخشبية التى ظهرت بوضوح فى تصميم الأرضيات وبعض قطع الأثاث، ولكن حقاً ما أعطى للغرفة دفئ ورونق خاص هى تلك النافذة الكبيرة التى سمحت بمرور الأضاءة وأشعة الشمس الدافئة إلى الغرفة.

6- للخشب حضور خاص

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri غرفة المعيشة
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

للخشب دائماً حضور خاص، فهو لمسة مميزة جداً فى التصميم تستطيع أن تعطيك شعوراً مميزاً من الدفئ والأناقة، لذلك هو من الحلول الدافئة التى يمكنك أن تستعين بها فى تصميمم وتجديدك لغرفة المعيشة فى منزلك، ربما سيأتى فى ذهنك عند ذكر الخشب والأستعانة به فى غرفة المعيشة أن يكون اساس تصميم الأرضيات كالمعتاد، لكن دعنى أفاجئك وأخبرك أن لمسة الخشب معنا اليوم للجدران وليس للأرضيات فقط! نعم، ربما يبدو الأمر جنونياً بعض الشئ لكن نحن اليوم أمام تصميم لغرفة معيشة مصممة بالكامل جدران وأرضيات من الخشب الذى كان من اللمسات الرائعة التى أضافت على الغرفة مزيد من الدفئ والأناقة أيضاً، خاصةً مع اختيار أثاث بسيط بألوان حيادية هادئة كالرمادى والكحلى الذى اكملا معاً أطلالة الغرفة الجذابة.

7- الألوان الدافئة

Trompe l'oeil elefante, INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI غرفة المعيشة
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI

INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI
INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI

دع الألوان الصريحة والدافئة تغمر غرفة المعيشة الخاصة بك، كالبيج ،البنى بدرجاته، الأحمر والبرتقالى من الألوان التى حتماً ستضيف لك لمسات من الدفئ بطريقة واضحة، مثل تصميم غرفة المعيشة تلك التى غمرتها الألوان الدافئة وأعطتها تصميم مميز كما نرى، يمكنك أيضاً استخدام شال من الصوف على الأثاث سيغمر الغرفة أيضاً بلمسة من الديكور الدافئة.

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