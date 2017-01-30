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8 نصائح للحصول على مطبخ عصري وملهم

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
zwarte keukens, DB KeukenGroep DB KeukenGroep مطبخ
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البيت العصري المريح حلم جميل للكثيرين، وعندما نفكر في ديكور المطبخ وتشطيباته الأنيقة العملية فهذا هو الحلم الأكثر جمالًا، فالمطبخ يعد من أبرز الأماكن في المنزل التي لابد أن تكون محببة لدينا، لذا خبراء هوميفاي سينصحوك ب8 نصائح لتحقيق هذا الحلم وزخرفة هذه المساحة في منزلنا لترك سحرها علينا وبالطبع ستؤثر على طريقة طبخنا للطعام، لذا دعونا نعرض لكم الأفكار بالصور يمكن أن تلهمك بشيء ما تنفذه في مطبخك . 

1- خزائن بتشطيبات مبدعة

Appartamento su Vena Mazzarini, GHINELLI ARCHITETTURA GHINELLI ARCHITETTURA مطبخ
GHINELLI ARCHITETTURA

GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA

الخزائن جزء لا يمكن الاستغناء عنه في أي مطبخ، لذا لابد أن تكون خارجة عن المألوف عندما تسمح لك الفرصة في تجديد ديكور مطبخك.    

2- خزائن بسيطة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تم تصميم خزانات وكونترتوب بشكل واسع وغير مزعج للعين، مع تحقيق الحد الأدني من المثالية لتعزيز الديكور على الطراز الحديث، بالإضافة إلى أنها أتاحت الفرصة لتخزين أواني كثيرة . 

3- الطلاء والطباعة

CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN مطبخ
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

الطلاء بألوان محايدة من أكثر الإتجاهات شيوعًا في المطابخ الحديثة، لكن يجب التذكر دائمًا أن المطبخ مساحة للإبداع لذا لابد من إدخال الطباعة الهندسية في بعض الأجزاء . 

4- المنتجات الخشبية

Keukeneiland , Thijs van de Wouw keuken- en interieurbouw Thijs van de Wouw keuken- en interieurbouw مطبخ
Thijs van de Wouw keuken- en interieurbouw

Thijs van de Wouw keuken- en interieurbouw
Thijs van de Wouw keuken- en interieurbouw
Thijs van de Wouw keuken- en interieurbouw

يعد الخشب خيار ممتاز يمكن الاعتماد عليه في مساحات كثيرة في غرف منزلنا، والاستعانة بالمنتجات الخشبية في مطبخك سوف تكسبه سحر خاص وأناقة فريدة، وفي هذا التصميم استخدم الخشب كثيرًأ، ووزعت الإضاءة بشكل جيد جدًا حتى يبدو كل شيء مبهر . 

5- إضافة اللون الأسود للديكور

zwarte keukens, DB KeukenGroep DB KeukenGroep مطبخ
DB KeukenGroep

DB KeukenGroep
DB KeukenGroep
DB KeukenGroep

إذا كنت ترغب في تصميم أنيق لمطبخك وغامض وفي نفس الوقت حديث جدًا فـهذا المثال يلبي طلبك، حيث الأجهزة السوداء مع لمسات من النقيض الأبيض، وعلى الرغم من قلة استخدام اللون الأبيض في التصميم إلا أنه أدى إلى نتيجة بسيطة ومدهشة . 

6- العناصر القليلة هي الأفضل

A-778, DF ARQUITECTOS DF ARQUITECTOS مطبخ
DF ARQUITECTOS

DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS

الاعتماد على عدد قليل من العناصر في المطبخ ليبدو أكثر حداثة ونظافة وأناقة، كل شيء منظم وفي مكانه المناسب وأكثر ما يميز هذا التصميم هو طريقة إضاءة كل شيء به. 

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7- الرخام

CASA IVANNA, OBRA BLANCA OBRA BLANCA مطبخ
OBRA BLANCA

OBRA BLANCA
OBRA BLANCA
OBRA BLANCA

استبدال الطلاء بالرخام جعل المطبخ أكثر جاذبية وأعطاه مظهر قيم جدًا، حيث يعتبر الرخام من أفضل المواد الأصلية لخلق مناخ أفضل نظرًا لأنه سهل التنظيف ويحفظ درجات الحرارة سواء كانت عالية أو منخفضة فهو يساعد على بقاء درجة الحرارة كما هي، بالإضافة إلى أنه من المواد المُعمرة التي تعيش لفترة كبيرة دون تلف . 

8- حدد أولوياتك

Casa O, Estudio PM Estudio PM مطبخ
Estudio PM

Estudio PM
Estudio PM
Estudio PM

قبل تنفيذ أي تصميم يجب التفكير في كل تفاصيله وأهم هذه التفاصيل هي طريقة توزيع المساحة وأماكن وضع الأدوات والأجهزة بحيث تكون الحركة في المطبخ سهلة، وذلك من خلال الحفاظ على الممرات خالية من أي شيء حتى لا تعيق الحركة ليصبح مطبخك أكثر جمالًا. 

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