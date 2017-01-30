8 نصائح للحصول على مطبخ عصري وملهم

البيت العصري المريح حلم جميل للكثيرين، وعندما نفكر في ديكور المطبخ وتشطيباته الأنيقة العملية فهذا هو الحلم الأكثر جمالًا، فالمطبخ يعد من أبرز الأماكن في المنزل التي لابد أن تكون محببة لدينا، لذا خبراء هوميفاي سينصحوك ب8 نصائح لتحقيق هذا الحلم وزخرفة هذه المساحة في منزلنا لترك سحرها علينا وبالطبع ستؤثر على طريقة طبخنا للطعام، لذا دعونا نعرض لكم الأفكار بالصور يمكن أن تلهمك بشيء ما تنفذه في مطبخك .
الخزائن جزء لا يمكن الاستغناء عنه في أي مطبخ، لذا لابد أن تكون خارجة عن المألوف عندما تسمح لك الفرصة في تجديد ديكور مطبخك.
تم تصميم خزانات وكونترتوب بشكل واسع وغير مزعج للعين، مع تحقيق الحد الأدني من المثالية لتعزيز الديكور على الطراز الحديث، بالإضافة إلى أنها أتاحت الفرصة لتخزين أواني كثيرة .
الطلاء بألوان محايدة من أكثر الإتجاهات شيوعًا في المطابخ الحديثة، لكن يجب التذكر دائمًا أن المطبخ مساحة للإبداع لذا لابد من إدخال الطباعة الهندسية في بعض الأجزاء .
يعد الخشب خيار ممتاز يمكن الاعتماد عليه في مساحات كثيرة في غرف منزلنا، والاستعانة بالمنتجات الخشبية في مطبخك سوف تكسبه سحر خاص وأناقة فريدة، وفي هذا التصميم استخدم الخشب كثيرًأ، ووزعت الإضاءة بشكل جيد جدًا حتى يبدو كل شيء مبهر .
إذا كنت ترغب في تصميم أنيق لمطبخك وغامض وفي نفس الوقت حديث جدًا فـهذا المثال يلبي طلبك، حيث الأجهزة السوداء مع لمسات من النقيض الأبيض، وعلى الرغم من قلة استخدام اللون الأبيض في التصميم إلا أنه أدى إلى نتيجة بسيطة ومدهشة .
الاعتماد على عدد قليل من العناصر في المطبخ ليبدو أكثر حداثة ونظافة وأناقة، كل شيء منظم وفي مكانه المناسب وأكثر ما يميز هذا التصميم هو طريقة إضاءة كل شيء به.
استبدال الطلاء بالرخام جعل المطبخ أكثر جاذبية وأعطاه مظهر قيم جدًا، حيث يعتبر الرخام من أفضل المواد الأصلية لخلق مناخ أفضل نظرًا لأنه سهل التنظيف ويحفظ درجات الحرارة سواء كانت عالية أو منخفضة فهو يساعد على بقاء درجة الحرارة كما هي، بالإضافة إلى أنه من المواد المُعمرة التي تعيش لفترة كبيرة دون تلف .
قبل تنفيذ أي تصميم يجب التفكير في كل تفاصيله وأهم هذه التفاصيل هي طريقة توزيع المساحة وأماكن وضع الأدوات والأجهزة بحيث تكون الحركة في المطبخ سهلة، وذلك من خلال الحفاظ على الممرات خالية من أي شيء حتى لا تعيق الحركة ليصبح مطبخك أكثر جمالًا.
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