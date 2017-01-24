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5 حمامات حديثة مذهلة لعشاق البهجة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Glasbausteine "Pietre di vetro", Rimini Baustoffe GmbH Rimini Baustoffe GmbH حمام زجاج
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كل شيء يسير في إتجاه التطور والحداثة ولا سيما الديكور، كل يوم نجد شيء جديد طرأ على مجال الديكور، ونحن في هوميفاي نسعى أن نوفيكم بكل هذه التطورات من خلال الخبراء

الحمام من أهم الغرف في منزلنا والتي يجب أن نوليها اهتمامًًا كبيرًا، لكي يصبح كما نعرفه بالاسم الدارج لهبيت الراحة لابد وأن لا يخلو من الإبداع، وفي هذا الموضوع جمعنا لك نماذج مختلفة للحمامات الحديثة المضيئة بألوان مبهجة لتخلق لك جو من الراحة والاسترخاء .

1- أجواء دافئة

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام Red
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

الأرضية الخشبية مع المساحة الواسعة تبعث راحة ودفء بمجرد أن تطأ قدماك إلى هذا الحمام، النباتات الخضراء داخل غرفة الاستحمام خلقت نوع من الحيوية في الحمام، على عكس أغلب الحمامات أسفل الحوض لم توجد خزانة بل يوجد رف خشبي تخزن عليه المنشفات لكن لم يخلو الحمام من الخزانات نجد على الجدار خزانة معلقة من الخشب الداكن .

2- إشراق

DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive حمام
Studio Projektowe Projektive

Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive

على الرغم من الباب الكبير في هذا الحمام المفتوح على الخارج والذي يمد المساحة بكمية كبيرة من الضوء إلا أنها لم تجرح خصوصيته، وتعاونت مع المصابيح المدلاة من السقف في إنارة هذا الحمام، تركيز الإضاءة على البانيو المُحاط بالخشب جعله يبدو لامعًا ومشرق . 

3- الخزانات الملونة

Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini حمام
Arreda Progetta di Alice Bambini

Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini

يمكنك وضع مجهودك كله في الخزانات وحتمًا ستبدل حال حمامك إلى الأفضل، تخيل معي لو أن خزانات هذا الحمام بيضاء تمامًا هل ستلفت نظرك أو حتى تتوقف لثوان معدودة تتأملها؟، بالطبع لا لكن الألوان جعلتها جذابة جدًا بالإضافة إلى أشكالها الهندسية المختلفة . 

4- واقع أم خيال؟!

Banyo Tasarımları, Kardesler Mermerit Kardesler Mermerit حمام
Kardesler Mermerit

Kardesler Mermerit
Kardesler Mermerit
Kardesler Mermerit

أنت الآن في قلب البحر تسبح بين أمواجه الزرقاء عالم خيالي يتجسد في واقع بفضل الجدار المرسوم عليه بالكامل لوحة متكاملة تجسد عالم البحار، وأكسسوارت الحمام ذات اللون السماوي على غير العادة لم تكن بيضاء، الأرضية الثلاثية الأبعاد لم تكن مألوفة أيضًا، هذا التصميم  ضرب بمعتقدات الكثير عرض الحائط فليس من الضروري الاعتماد على اللون الأبيض بشكل أساسي في الحمامات الصغيرة بل أن الألوان تضفي أجواء بهجة لكافة المساحات. 

5- التدرج في الألوان

Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta حمام
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

الإضاءة هنا لعبت دور كبير في إبراز التدرج في ألوان هذا الحمام، مواضع الإضاءة ذكية جدًا سُلطت على أماكن جميلة في الحمام، الخشب مع الألوان الهادئة مثل السماوي والأخضر الفاتح خلق أجواء صافية في الحمام. 

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