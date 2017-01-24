5 حمامات حديثة مذهلة لعشاق البهجة

كل شيء يسير في إتجاه التطور والحداثة ولا سيما الديكور، كل يوم نجد شيء جديد طرأ على مجال الديكور، ونحن في هوميفاي نسعى أن نوفيكم بكل هذه التطورات من خلال الخبراء.
الحمام من أهم الغرف في منزلنا والتي يجب أن نوليها اهتمامًًا كبيرًا، لكي يصبح كما نعرفه بالاسم الدارج له
بيت الراحة لابد وأن لا يخلو من الإبداع، وفي هذا الموضوع جمعنا لك نماذج مختلفة للحمامات الحديثة المضيئة بألوان مبهجة لتخلق لك جو من الراحة والاسترخاء .
الأرضية الخشبية مع المساحة الواسعة تبعث راحة ودفء بمجرد أن تطأ قدماك إلى هذا الحمام، النباتات الخضراء داخل غرفة الاستحمام خلقت نوع من الحيوية في الحمام، على عكس أغلب الحمامات أسفل الحوض لم توجد خزانة بل يوجد رف خشبي تخزن عليه المنشفات لكن لم يخلو الحمام من الخزانات نجد على الجدار خزانة معلقة من الخشب الداكن .
على الرغم من الباب الكبير في هذا الحمام المفتوح على الخارج والذي يمد المساحة بكمية كبيرة من الضوء إلا أنها لم تجرح خصوصيته، وتعاونت مع المصابيح المدلاة من السقف في إنارة هذا الحمام، تركيز الإضاءة على البانيو المُحاط بالخشب جعله يبدو لامعًا ومشرق .
يمكنك وضع مجهودك كله في الخزانات وحتمًا ستبدل حال حمامك إلى الأفضل، تخيل معي لو أن خزانات هذا الحمام بيضاء تمامًا هل ستلفت نظرك أو حتى تتوقف لثوان معدودة تتأملها؟، بالطبع لا لكن الألوان جعلتها جذابة جدًا بالإضافة إلى أشكالها الهندسية المختلفة .
أنت الآن في قلب البحر تسبح بين أمواجه الزرقاء عالم خيالي يتجسد في واقع بفضل الجدار المرسوم عليه بالكامل لوحة متكاملة تجسد عالم البحار، وأكسسوارت الحمام ذات اللون السماوي على غير العادة لم تكن بيضاء، الأرضية الثلاثية الأبعاد لم تكن مألوفة أيضًا، هذا التصميم ضرب بمعتقدات الكثير عرض الحائط فليس من الضروري الاعتماد على اللون الأبيض بشكل أساسي في الحمامات الصغيرة بل أن الألوان تضفي أجواء بهجة لكافة المساحات.
الإضاءة هنا لعبت دور كبير في إبراز التدرج في ألوان هذا الحمام، مواضع الإضاءة ذكية جدًا سُلطت على أماكن جميلة في الحمام، الخشب مع الألوان الهادئة مثل السماوي والأخضر الفاتح خلق أجواء صافية في الحمام.
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