منزل عصري يداعب أحلامك

لعشاق التصميمات العصرية و الحياة الهادئة نقدم لكم اليوم من خلالة جولة هوميفاي المعتادة في أكثر التصميمات العائلية روعة للبيوت المصممة على طراز حداثي على أعلى مستوى ممكن، حيث الذوق الرفيع و الاكسسوارات الراقية في كل الغرف و التنسيق الجيد لكل قطع الأثاث..

منزلنا اليوم في أنطاليا التركية صمم عن طريق مكتب Vrlworks المتخصص في التصميم الداخلي ، و بالفعل كان هناك بعض الجوانب التي لابد أن نتوقف عندها لتمدنا بمزيد من الإلهامات و الأفكار الرائعة التي يمكن أن نطبقها في منازلنا العصرية بكل سهولة ..

إليكم التفاصيل الرائعة ..