منزل عصري يداعب أحلامك

لعشاق التصميمات العصرية و الحياة الهادئة نقدم لكم اليوم من خلالة جولة هوميفاي المعتادة في أكثر التصميمات العائلية روعة للبيوت المصممة على طراز حداثي على أعلى مستوى ممكن، حيث الذوق الرفيع و الاكسسوارات الراقية في كل الغرف و التنسيق الجيد لكل قطع الأثاث..
منزلنا اليوم في أنطاليا التركية صمم عن طريق مكتب Vrlworks المتخصص في التصميم الداخلي ، و بالفعل كان هناك بعض الجوانب التي لابد أن نتوقف عندها لتمدنا بمزيد من الإلهامات و الأفكار الرائعة التي يمكن أن نطبقها في منازلنا العصرية بكل سهولة ..
إليكم التفاصيل الرائعة ..
القاعة الرئيسية في المنزل مقمسة بطريقة مبدعة حيث جمعت بين ثلاث غرف كاملة فيها، بين السفرة و المعيشة و السفرة و جميعها متكامل و متواصل بشكل واقعي بدون أي بهرجة زائفة أو زائدة عن الحد، فقط فواصل طبيعية إما بالسجاد في الأرضيات أو ألوان الأثاث في كل غرفة ، مع ترك مساحة معقولة بينهما لحرية التنقل و لتمييز كل جزء دون الدخول لمجال الجزء الآخر ..
لاحظ اللون الأصفر لكراسي السفرة و اللون الرمادي المعاكس تماماً في غرفة المعيشة أمام التلفاز، و المكتبة المزينة بالكتب بجواره، شيء أكثر من رائع ، أما هدوء التفاصيل فهو ظاهر بقوة عن طريق النجف و الإضاءة الرقيقة و الطرابيزة العصرية المربعة القريبة من الأرض ..
السفرة مليئة بالتفاصيل لو ركزنا فيها فسنلاحظ أن الإبداع الشرقي الطراز في الأرابيسك المستخدم من الخشب في جانب المائدة ظاهر بقوة و متماشي للغاية مع الشكل المربع البسيط للسقف و المقاعد و الأرضيات ..
النجف المستطيل مناسب لطول السفرة و الإكسسوارات الرسمية الموضعة فوقها أكثر من رائعة و تؤكد استعدادها لاستقبال أي عزائم في أي وقت كان ..
غرفة المعيشة بها الكثير من التفاصيل التي تستحق الوقوف أمامها مثل الأريكة المنفردة بجانب التلفاز و خزانات التلفاز التي أسفله و التي يوجد بها أدراج و رفوف مغلقة بالداخل و التي تساعدك على حمل أمتعتك و أغراضك بعيداً عن عيون الضيوف ..
أمام المفروشات و الأثاث في باقي الغرفة يتسم بالرقي من لمعان الحرير المغطي لها و الستائر الخفيفة التي تغطي الشرفات لمزيد من الخصوصية .. أما لونا لأرضيات فكان ثابتاً هنا أيضاً مثل باقي المسطح حتى لا يؤثر على الشعور بالمساحة ..
المطبخ نلاحظه يقع خلف السفرة و لكنه بجوار غرفة المعيشة لا يفصل بينهما سوى السفرة غير الرسمية أو البار الملحق بالمطبخ ليعتبر سفرة غير رسمية ، الديكور لا ينفصل و لا يتغير بين المطبخ و المحيط سواء في اللون أو في النقشات و لكن الأمر المختلف فقط هو الاعتماد على الرخام الغامق حول الحوض و بعض اللمسات الحداثية في الكراسي البلاستيكية التي توجد متراصة حول البار في شكل أنيق للغاية ..
السلم بأسواره الزجاجية خلق حالة من التكامل مع باقي المسطح خصوصاً و أن درجاته كان لابد لها من الظهور و الزجاج الشفاف في السور كان هو الحل المثالي لبروز الدرجات منه بألوانها المتماشية مع الجدران و الأرضيات في الغرف المجاورة فضلاً عن رشاقة تصميمه و ملائمته للطول الفاصل بين الطابقين .
الحمام من أكثر المناطق في المنزل التي صممت بشكل حداثي كامل، في الأضواء و في الفتحات في السقف و في شكل الأدوات الصحية و البانيو، حتى درجات السلم التي تؤدي للبانيو أحدثت حالة من الخصوصية و الفصل بين المكونات الرئيسية العامة في الحمام و بين ذلك الجزء الخاص ، و السيراميك أختير بعناية ليتماشى ليس مع تصميم الحمام و لكن مع البيت بالكامل .
غرفة النوم من أرقى ما يمكن و أرق ما يمكن في الالوان و التفاصيل و الأضواء الشاعرية، ظهر السرير الطولي المنجد بالقطن و اللوحات السيريالية الموضوعة على الحائط في لفتة فنية أضافت لتصميم الغرفة جانب الغموض أكثر ، و الهدوء في الألوان الخاصة بالمفروشات كلها عوامل ساهمت في خروج الغرفة بهذا الشكل المريح للأعصاب ..
من سبل الرفاهية المتوفرة في الغرفة دون تكليف زائد في البهرجة و التزيين هي التليفزيون حيث مكانه المقبول فوق الخزانات الموضوعة بشكل رائع بطول الجدار المقابل للسرير ، و هنا يعد التليفزيون شكلاً جمالياً أكثر منه جهاز الكتروني ، و هذا لخدمته شكل التصميم بشكل ايجابي مما خلق توازناً بين الجهة التي فيها السرير و الجهة الأخرى التي يوجد في وسطها التلفزيون