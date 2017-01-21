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منزل عصري يداعب أحلامك

Mohammed Awad Mohammed Awad
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لعشاق التصميمات العصرية و الحياة الهادئة نقدم لكم اليوم من خلالة جولة هوميفاي المعتادة في أكثر التصميمات العائلية روعة للبيوت المصممة على طراز حداثي على أعلى مستوى ممكن، حيث الذوق الرفيع و الاكسسوارات الراقية في كل الغرف و التنسيق الجيد لكل قطع الأثاث..

منزلنا اليوم في أنطاليا التركية صمم عن طريق مكتب Vrlworks المتخصص في التصميم الداخلي ، و بالفعل كان هناك بعض الجوانب التي لابد أن نتوقف عندها لتمدنا بمزيد من الإلهامات و الأفكار الرائعة التي يمكن أن نطبقها في منازلنا العصرية بكل سهولة ..

إليكم التفاصيل الرائعة ..

صالة فخمة

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القاعة الرئيسية في المنزل مقمسة بطريقة مبدعة حيث جمعت بين ثلاث غرف كاملة فيها، بين السفرة و المعيشة و السفرة و جميعها متكامل و متواصل بشكل واقعي بدون أي بهرجة زائفة أو زائدة عن الحد، فقط فواصل طبيعية إما بالسجاد في الأرضيات أو ألوان الأثاث في كل غرفة ، مع ترك مساحة معقولة بينهما لحرية التنقل و لتمييز كل جزء دون الدخول لمجال الجزء الآخر ..

لاحظ اللون الأصفر لكراسي السفرة و اللون الرمادي المعاكس تماماً في غرفة المعيشة أمام التلفاز، و المكتبة المزينة بالكتب بجواره، شيء أكثر من رائع ، أما هدوء التفاصيل فهو ظاهر بقوة عن طريق النجف و الإضاءة الرقيقة و الطرابيزة العصرية المربعة القريبة من الأرض ..

السفرة بالتفاصيل

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السفرة مليئة بالتفاصيل لو ركزنا فيها فسنلاحظ أن الإبداع الشرقي الطراز في الأرابيسك المستخدم من الخشب في جانب المائدة ظاهر بقوة و متماشي للغاية مع الشكل المربع البسيط للسقف و المقاعد و الأرضيات ..

النجف المستطيل مناسب لطول السفرة و الإكسسوارات الرسمية الموضعة فوقها أكثر من رائعة و تؤكد استعدادها لاستقبال أي عزائم في أي وقت كان ..

غرفة المعيشة

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غرفة المعيشة بها الكثير من التفاصيل التي تستحق الوقوف أمامها مثل الأريكة المنفردة بجانب التلفاز و خزانات التلفاز التي أسفله و التي يوجد بها أدراج و رفوف مغلقة بالداخل و التي تساعدك على حمل أمتعتك و أغراضك بعيداً عن عيون الضيوف ..

أمام المفروشات و الأثاث في باقي الغرفة يتسم بالرقي من لمعان الحرير المغطي لها و الستائر الخفيفة التي تغطي الشرفات  لمزيد من الخصوصية .. أما لونا لأرضيات فكان ثابتاً هنا أيضاً مثل باقي المسطح حتى لا يؤثر على الشعور بالمساحة ..

المطبخ خلف المعيشة

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المطبخ نلاحظه يقع خلف السفرة و لكنه بجوار غرفة المعيشة لا يفصل بينهما سوى السفرة غير الرسمية أو البار الملحق بالمطبخ ليعتبر سفرة غير رسمية ، الديكور لا ينفصل و لا يتغير بين المطبخ و المحيط سواء في اللون أو في النقشات و لكن الأمر المختلف فقط هو الاعتماد على الرخام الغامق حول الحوض و بعض اللمسات الحداثية في الكراسي البلاستيكية التي توجد متراصة حول البار في شكل أنيق للغاية ..

سلم راقي

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homify
homify
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السلم بأسواره الزجاجية خلق حالة من التكامل مع باقي المسطح خصوصاً و أن درجاته كان لابد لها من الظهور و الزجاج الشفاف في السور كان هو الحل المثالي لبروز الدرجات منه بألوانها المتماشية مع الجدران و الأرضيات في الغرف المجاورة فضلاً عن رشاقة تصميمه و ملائمته للطول الفاصل بين الطابقين .

حمام لا يوصف

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homify
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الحمام من أكثر المناطق في المنزل التي صممت بشكل حداثي كامل، في الأضواء و في الفتحات في السقف و في شكل الأدوات الصحية و البانيو، حتى درجات السلم التي تؤدي للبانيو أحدثت حالة من الخصوصية و الفصل بين المكونات الرئيسية العامة في الحمام و بين ذلك الجزء الخاص ، و السيراميك أختير بعناية ليتماشى ليس مع تصميم الحمام و لكن مع البيت بالكامل .

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غرفة نوم تليق بك

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غرفة النوم من أرقى ما  يمكن و أرق ما يمكن في  الالوان و التفاصيل و الأضواء الشاعرية، ظهر السرير الطولي المنجد بالقطن و اللوحات السيريالية الموضوعة على الحائط في لفتة فنية أضافت لتصميم الغرفة جانب الغموض أكثر ، و الهدوء في الألوان الخاصة بالمفروشات كلها عوامل ساهمت في خروج الغرفة بهذا الشكل المريح للأعصاب ..

إقرأ : بيت الأحلام حيث الفخامة و الوقار

رفاهية بلا حدود

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من سبل الرفاهية المتوفرة في الغرفة دون تكليف زائد في البهرجة و التزيين هي التليفزيون حيث مكانه المقبول فوق الخزانات الموضوعة بشكل رائع بطول الجدار المقابل للسرير ، و هنا يعد التليفزيون شكلاً جمالياً أكثر منه جهاز الكتروني ، و هذا لخدمته شكل التصميم بشكل ايجابي مما خلق توازناً بين الجهة التي فيها السرير و الجهة الأخرى التي يوجد في وسطها التلفزيون

شقة صغيرة تبدو أكبر من الحقيقة
هكذا المودرن يجب أن يكون

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