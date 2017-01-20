الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تصميم داخلي عصري للغاية لفيلا مساحتها 272 متر مربع

هنادى موسى هنادى موسى
Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
Loading admin actions …

نقدم لك اليوم جولة ممتعة داخل فيلا عصرية تتميز بتصميمات بسيطة وعملية مع توزيع مثالي للمساحات داخل الغرف كي تشعر بالبراح والاستمتاع فهيا بنا نشاهد ما تحمله لنا التصميمات من إبداعات مختلفة.

مدخل بسيط وعملي

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова الممر والمدخل
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

نبدأ جولتنا إلى داخل الفيلا عبر مدخل بسيط تمامًا وأنيق جدًا يحتوي على بعض الأدوات الضرورية مثل حوامل ملابس ومرآة وكرسي صغير كي تجلس عليه أثناء ارتداء وخلع الأحذية.

غرفة المعيشة

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

نعبر عبر المدخل إلى غرفة المعيشة التي تتمتع بكل التفاصيل العصريه والكاملة لغرفة معيشة مريحة ومميزة.

فتعتمد على اختيار ألوان البيج الفاتح مع الأبيض الذي يزيد من إشراقة الغرفة خاصة مع عبور كمية وافرة من الإضاءة الطبيعية عبر النافذة الكبيرة لتملًا الغرفة بالنور والدفء.

الركن الآخر للغرفة

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

يواجه الأثاث شاشة التلفاز كي تحصل على رؤية واضحة مع تزيين الجدار برفوف بسيطة تعمل كمكتبة صغيرة، نلاحظ أيضًا تركيب إضاءة فى سقف الغرفة لتحصل على بعض الهدوء والاسترخاء ليلًا وسط الإضاءة الخافتة.

جدار فاصل بين المطبخ وغرفة المعيشة

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

للشعور بالبراح بتوفير أكبر قدر من المساحات الخالية تطل غرفة المعيشة على المطبخ ولا يفصل بينهما سوى أعمدة خشبية بسيطة تتماشى مع أرضية غرفة المعيشة.

المطبخ

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова مطبخ
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

ويجاور المطبخ في نفس الغرفة طاولة العشاء الأنيقة بكراسي مريحة ومميزة، مع وجود نجف عصري للغاية يركز إضاءته على الطعام.

بار المطبخ

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова مطبخ
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

يتمتع المطبخ بمساحة كبيرة تساعدنا على استخدامها لتوفير وظائف متنوعة داخل المطبخ، فلدينا خزائن كبيرة وبار مطبخ مع مساحة كافية للتحرك بسهولة داخل المطبخ.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

ركن العشاء

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова مطبخ
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

كما لاحظنا وجود بار فى المطبخ لتناول الإفطار السريع ويميزه وجود إضاءة موجهة عليه كي تحصل على رؤية واضحة أثناء تناول الطعام.

غرفة المكتب

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова مكتب عمل أو دراسة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

لازلنا في الطابق السفلي الذي يحتوي على غرفة مكتب أيضًا كاملة من كل ما تحتاجه لتظل بداخلها وتحقق إنتاجية عالية.

منظور آخر للغرفة

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова مكتب عمل أو دراسة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

وتشتمل الغرفة على كل وسائل الراحة الموزعة بين كرسي مكتب مريح وأريكة عندما تحب أن تستلقي وتقرأ كتابك أو تشاهد التلفاز.

ممر الفيلا

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова الممر والمدخل
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

لدينا ممر يصل بين الغرف المختلفة بألوان مريحة ونعبر من خلاله إلى الحديقة الخارجية، كما يوجد به سلم خشبي أنيق يصل بنا إلى الطابق العلوي.

إلى الطابق العلوي

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова الممر والمدخل
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

الآن نصعد إلى الطابق العلوي حيث يشمل غرف النوم والحمام.

غرفة النوم

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

تتسم غرفة النوم الكبيرة بالبساطة التامة والألوان الهادئة بمنتهى العصرية.

إضاءة متنوعة

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

مع التركيز على عنصر الإضاءة في الغرفة سواء الطبيعية التي توفرها النافذة الكبيرة مع الستائر الشفافة، أو الإضاءة الليلية من خلال النجف المعلق بالجدران والسقف.

غرفة نوم إضافية

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова منتجع
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

لدينا غرفة نوم أخرى إضافية تستقبل الزوار لذلك نحرص على توفير كل عناصر الراحة بداخلها من ترفيه واسترخاء.

الحمام

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова حمام
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

أخيرًا ننهى جولتنا بمشاهدة تصميم الحمام الأنيق للغاية و يتمتع بالبساطة والعملية التامة مع توزيع الإضاءة في أماكن مختلفة كي يوفر لك الراحة والاسترخاء خاصة مع ألوان الحمام الدافئة.

اقرأ أيضًا: تصميم شقة رائعة في التجمع الخامس

منزل عائلي كبير مليء بالإبداعات

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً