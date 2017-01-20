تصميم داخلي عصري للغاية لفيلا مساحتها 272 متر مربع

نقدم لك اليوم جولة ممتعة داخل فيلا عصرية تتميز بتصميمات بسيطة وعملية مع توزيع مثالي للمساحات داخل الغرف كي تشعر بالبراح والاستمتاع فهيا بنا نشاهد ما تحمله لنا التصميمات من إبداعات مختلفة.
نبدأ جولتنا إلى داخل الفيلا عبر مدخل بسيط تمامًا وأنيق جدًا يحتوي على بعض الأدوات الضرورية مثل حوامل ملابس ومرآة وكرسي صغير كي تجلس عليه أثناء ارتداء وخلع الأحذية.
نعبر عبر المدخل إلى غرفة المعيشة التي تتمتع بكل التفاصيل العصريه والكاملة لغرفة معيشة مريحة ومميزة.
فتعتمد على اختيار ألوان البيج الفاتح مع الأبيض الذي يزيد من إشراقة الغرفة خاصة مع عبور كمية وافرة من الإضاءة الطبيعية عبر النافذة الكبيرة لتملًا الغرفة بالنور والدفء.
يواجه الأثاث شاشة التلفاز كي تحصل على رؤية واضحة مع تزيين الجدار برفوف بسيطة تعمل كمكتبة صغيرة، نلاحظ أيضًا تركيب إضاءة فى سقف الغرفة لتحصل على بعض الهدوء والاسترخاء ليلًا وسط الإضاءة الخافتة.
للشعور بالبراح بتوفير أكبر قدر من المساحات الخالية تطل غرفة المعيشة على المطبخ ولا يفصل بينهما سوى أعمدة خشبية بسيطة تتماشى مع أرضية غرفة المعيشة.
ويجاور المطبخ في نفس الغرفة طاولة العشاء الأنيقة بكراسي مريحة ومميزة، مع وجود نجف عصري للغاية يركز إضاءته على الطعام.
يتمتع المطبخ بمساحة كبيرة تساعدنا على استخدامها لتوفير وظائف متنوعة داخل المطبخ، فلدينا خزائن كبيرة وبار مطبخ مع مساحة كافية للتحرك بسهولة داخل المطبخ.
كما لاحظنا وجود بار فى المطبخ لتناول الإفطار السريع ويميزه وجود إضاءة موجهة عليه كي تحصل على رؤية واضحة أثناء تناول الطعام.
لازلنا في الطابق السفلي الذي يحتوي على غرفة مكتب أيضًا كاملة من كل ما تحتاجه لتظل بداخلها وتحقق إنتاجية عالية.
وتشتمل الغرفة على كل وسائل الراحة الموزعة بين كرسي مكتب مريح وأريكة عندما تحب أن تستلقي وتقرأ كتابك أو تشاهد التلفاز.
لدينا ممر يصل بين الغرف المختلفة بألوان مريحة ونعبر من خلاله إلى الحديقة الخارجية، كما يوجد به سلم خشبي أنيق يصل بنا إلى الطابق العلوي.
الآن نصعد إلى الطابق العلوي حيث يشمل غرف النوم والحمام.
تتسم غرفة النوم الكبيرة بالبساطة التامة والألوان الهادئة بمنتهى العصرية.
مع التركيز على عنصر الإضاءة في الغرفة سواء الطبيعية التي توفرها النافذة الكبيرة مع الستائر الشفافة، أو الإضاءة الليلية من خلال النجف المعلق بالجدران والسقف.
لدينا غرفة نوم أخرى إضافية تستقبل الزوار لذلك نحرص على توفير كل عناصر الراحة بداخلها من ترفيه واسترخاء.
أخيرًا ننهى جولتنا بمشاهدة تصميم الحمام الأنيق للغاية و يتمتع بالبساطة والعملية التامة مع توزيع الإضاءة في أماكن مختلفة كي يوفر لك الراحة والاسترخاء خاصة مع ألوان الحمام الدافئة.