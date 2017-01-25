تفاصيل بسيطة تجعل تلك الشقة عصرية ومُشرقة

الألوان.. الإضاءة.. اللمسات الخشبية، كلها تفصيل تجعل من تلك الشقة ليست فقط عصرية وإنما أيضًا أنيقة ومُشرقة. نأخذكم اليوم في جولة بين غرف شقة من تصميم ALEGROO المتخصصون في التصميم الداخلي، والذين برعوا في اختيار كل قطعة وكل لون في هذا المشروع.
إن كنت بصدد تأثيث شقة بمساحة صغيرة، فإن مشروع اليوم هو نموذج مثالي لإلهامك، فعلى الرغم من مساحة الشقة الصغيرة، إلا أن المصممين استطاعوا جعلها تبدو أكثر اتساعًا مما هي عليه في الواقع، من خلال الذكاء والاحتراف في اختيار قطع أثاث قليلة ولكن مميزة، مع اختيار نغمات لونية فاتحة دعمها الضوء الطبيعي الذي يغزو الشقة.
لنبدأ جولتنا.. دون الملاحظات لمساعدتك في تصميم منزلك!
نبدأ جولتنا من داخل غرفة المعيشة، لنحصل على لمحة بسيطة عن أجواء الشقة العامة، حيث الإشراقة القوية بفضل الضوء الطبيعيي، ومجرد أريكة وحيدة اتخذت شكل حرف L لاستغلال الزاوية، وقد وقف أمامها طاولتين صغيرتين بتصميم فريد وأنيق للغاية، وأخرى مماثلة لهما بجانب الأريكة.
التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق، فقط تخيل تلك الغرفة بدون السجادة المستديرة أسفل الطاولتين، والوسائد الصغيرة المزينة للأريكة، وأيضًا اللمسة الخضراء! هل تبدو بذات الأناقة؟!
من تلك الزاوية، يمكننا ملاحظة أن المنزل يتمتع بمساحة شبه مفتوحة، حيث يفصل بين غرفة المعيشة وغرفة الطعام ممر ممتد قد شغلته خزانة بيضاء تزين سطحها ببعض قطع الديكور وقصاري الزرع.
تُظهر تلك الزاوية أيضًا سر الإضاءة القوية للمنزل، حيث النوافذ الزجاجية الكبيرة الممتدة من الأرض وحتى السقف، وقد توسطتها الخزانة، في استغلال مثالي للمساحة المتاحة.
تتمتع غرفة المعيشة والمساحة الفاصلة بينها وبين غرفة الطعام بالدفئ، ليس فقط بفضل أشعة الشمس المتسللة من النوافذ الزجاجية، أو الأرضية الخشبية، ولكن أيضًا بفضل المدفأة الفاخرة التي تم وضعها بداخل زاوية الجدار لتوزع الدفئ في المساحة بأكملها.
في ظل تلك الاجواء المُشرقة نهارًا والدافئة ليلًا، يمكن للأسرة أن تستمتع بالتجمع على الأريكة الجلدية الأنيقة، تبادل أطراف الحديث والتسلية أثناء مشاهدة الأفلام من خلال تلك الشاشة المسطحة الحديثة.
بالوصول إلى غرفة الطعام، نجد أنفسنا وسط مساحة من الأناقة والبساطة الساحرة، فطاولة الطعام الخشبية تخلو من أية تفاصيل ومبالغة، ولكن تبقى أنيقة بسطحها الأبيض النظيف وكراسيها التي تبدو مريحة وجذابة.
مازلت الإضاءة الطبيعية تلعب دورًا قويًا في جمال هذا المنزل، فقط تخيل تناول وجبة شهية في تلك الغرفة المُشرقة والمطلة على الخارج! ليس فقط بفضل النافذة الزجاجية الممتدة من الأرض وحتى السقف، بل وأيضًا تلك النافذة الصغيرة نسبيًا، وأضواء المصابيح الأنيقة التي تتدلى من السقف فوق الطاولة مباشرة.
من جديد، تم استغلال المساحة المتاحة لوضع خزانة أخرى تشبه في تصميمها التي تشغل الممر، لمزيد من المساحات التخزينية التي تُبقي المنزل نظيفًا ومرتبًا، فضلًا عن استغلال سطحها لعرض وتنظيم قطع الديكور.
لنلقي نظرة سريعة على المطبخ، الذي حُصر في مساحة صغيرة، ولكنه مازال يلبي كافة احتياجات المنزل. حالت النافذة الزجاجية دون تصميم خزانة للمطبخ، فكان الحل الأمثل هو تصميم منضدتين متقابلتين واتسغلالهما لتصميم الخزانات، مع اثنين من الأرفف المعلقة لمزيد من الترتيب.
برغم وجود طاولة الطعام بالقرب من المطبخ، إلا أن المصمم قد أضاف طاولة أخرى بنفس التصميم الخشبي والسطح الأبيض، ولكنها أكثر ارتفاعًا وأقل حجمًا، مع 4 من الكراسي المرتفعة الأرجل بدون ظهور، لتناول مشروب سريع وربما وجبة خفيفة دون الحاجة إلى الكثير من التحضير.
بالأبيض والرمادي تلونت غرفة النوم، لتبدو مُشرقة وناعمة مع كل هذا الضوء الذي يتسلل من خلف الستائر الشفافة المزينة للنافذة الزجاجية. اللوح الأمامي للسرير يبدو أنيقًا للغاية وقد جمع بين الخشب الأبيض والتنجيد باللون الرمادي، وقد تم استغلال سمكه العريض لعرض وترتيب قطع الديكور وبعض الشموع.
بجانب السرير الذي اكتسى بالأغطية البيضاء مع وسائد بخطوط رمادية، وضعت طاولة صغيرة بتصميم فريد ودرج وحيد، وقد تزينت بمزهرية فخارية بيضاء أيضًا، وبعض المزروعات الخضراء. الأرضية الخشبية دائمًا ما تكون رفيق مثالي للون الأبيض لكسر برودته وتوليد بعض الدفء في أجواء الغرفة.
إن لم نستطع إلقاء نظرة كاملة على غرفة النوم، فيمكن لخزانة الملابس أن تتحدث عنها بكل طلاقة! إضاءة قوية بفضل النوافذ الطولية الثلاثة الرفيعة، مع لمسات خضراء تزين كل منها. الأبيض يفرض سيطرته ليبدو أكثر إشراقة مع الإضاءة الطبيعية، والأرضية توفر الدفئ اللازم لكسر برودته.
الخزانة تؤكد على ذكاء وحرفية المصمين في استغلال كل سنتيمتر في مساحة المنزل، يث الكثير والكثير من الأدراج والأرفف الممتدة من الأرض وحتى السقف، لتوفير أكبر قدر من المساحة التخزينية، وترتيب الملابس والأحذية والشنط والاكسسوارات دون زحام أو تكديس.
ننُهي جولتنا في الحمام، حيث الأجواء التي تدعو للاسترخاء التام بعد يوم طويل من العمل والإرهاق، للاستمتاع بحمام دافئ في هذا البانيو العميق والقائم بذاته، وهو دائمًا ما يمثل حل ذكي للمساحات الصغيرة. الجدران الخشبية اختيار جريء في الحمام، مع وحدات إضاءة مميزة تعكس أضوائها في اتجاهين معاكسين، لإبراز جمال الجدار، بينما صممت الأرضية من مربعات السيراميك الرمادية الداكنة، واكتست الجدران الأخرى بالأبيض، لتحقيق التناغم مع باقي أجزاء المنزل.
الشموع والطاولة الصغيرة، وقطع الديكور المزينة للنافذة الزجاجية، وأيضًا سلة الملابس المصنوعة يدويًا.. كلها تفاصيل فارقة تزيد من جمال وأناقة هذا الحمام الصغيرة.
إن كنت مهتم بالاطلاع على المزيد من تصميمات الحمامات ذات المساحات الصغيرة، يمكنك إلقاء نظرة على هذا المقال، 10 حلول ذكية لحمامات عصرية صغيرة جدًا