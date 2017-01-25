تفاصيل بسيطة تجعل تلك الشقة عصرية ومُشرقة

الألوان.. الإضاءة.. اللمسات الخشبية، كلها تفصيل تجعل من تلك الشقة ليست فقط عصرية وإنما أيضًا أنيقة ومُشرقة. نأخذكم اليوم في جولة بين غرف شقة من تصميم ALEGROO المتخصصون في التصميم الداخلي، والذين برعوا في اختيار كل قطعة وكل لون في هذا المشروع.

إن كنت بصدد تأثيث شقة بمساحة صغيرة، فإن مشروع اليوم هو نموذج مثالي لإلهامك، فعلى الرغم من مساحة الشقة الصغيرة، إلا أن المصممين استطاعوا جعلها تبدو أكثر اتساعًا مما هي عليه في الواقع، من خلال الذكاء والاحتراف في اختيار قطع أثاث قليلة ولكن مميزة، مع اختيار نغمات لونية فاتحة دعمها الضوء الطبيعي الذي يغزو الشقة.

لنبدأ جولتنا.. دون الملاحظات لمساعدتك في تصميم منزلك!